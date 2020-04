Clôture de Wall Street : en berne, envolée du chômage aux Etats-Unis

(Boursier.com) — La Bourse de New York a fini la semaine en baisse, vendredi, après l'annonce de la destruction de plus de 700.000 emplois aux Etats-Unis en mars, en raison des mesures de restriction prises pour faire face au coronavirus Covid-19. Ce chiffre est d'autant plus inquiétant qu'il est sous-estimé, les données de mars ayant été arrêtées au 12 mars, avant la déclaration de l'état d'urgence sanitaire aux Etats-Unis. Le pétrole a encore bondi de plus de 10% dans l'espoir d'une baisse de la production de l'Opep+ après l'intervention de Donald Trump dans ce dossier.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,69% à 21.052 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 1,51% à 2.488 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a glissé de 1,53% à 7.373 pts. Sur l'ensemble de la semaine, les trois indices ont reculé respectivement de 2,7%, 2% et 1,7%, même si l'agitation des deux précédentes semaines s'est quelque peu calmée.

La volatilité, mesurée par l'indice Vix (aussi appelé "l'indice de la peur") est ainsi revenue sous 50 points, à 47 (-7,6%) vendredi soir, après avoir dépassé les 85 points (un record) il y a deux semaines.

Plus tôt en Europe, les marchés ont fini en baisse, après la publication d'une chute sans précédent de l'indice PMI composite d'activité dans la zone euro. L'indice EuroStoxx 50 a perdu 0,95% et le CAC 40 a cédé 1,57% ce qui porte son recul à 4,5% sur la semaine, plombé notamment par les bancaires.

Vers un taux de chômage à deux chiffres outre-Atlantique

Après le rebond boursier de jeudi lié aux pétrolières, les investisseurs analysent les chiffres de l'emploi en mars publiés vendredi. Ces chiffres, qui portent sur un mois glissant arrêté au 12 mars, montrent que l'économie américaine a détruit 701.000 emplois, mettant ainsi fin à une série de 113 mois de créations d'emploi, soit 9 ans et 5 mois, un record... Le taux de chômage a bondi de 3,5% en février à 4,4% en mars.

Les analystes soulignent que ces chiffres ne montrent qu'une partie des dégâts infligés par le coronavirus au tissu économique américain, les pertes d'emplois s'étant brutalement accélérées après le 13 mars, date à laquelle Donald Trump a décrété l'"urgence nationale" face à la pandémie de Covid-19.

Les données hebdomadaires portant sur les deux semaines s'achevant le 28 mars ont ainsi fait état de 10 millions de demandes nouvelles d'inscriptions au chômage, un record absolu qui témoigne de la violence du choc infligé par le Covid-19. Les économistes estiment que le taux de chômage devrait rapidement dépasser les 10% pour passer à 15%, voire davantage d'ici à juin...

Vaste plan de départs volontaires chez Boeing

En mars, les secteurs les plus touchés par les pertes d'emploi sont sans surprise ceux de l'hôtellerie et des loisirs (-459.000 postes), suivis par les services aux entreprises (-52.000 postes) et les ventes de détail (-46.200 postes). Pour les détaillants, ce chiffre est amené à exploser, la plupart des chaînes de magasins de produits non alimentaires ayant annoncé des mises au chômage à partir de la fin mars.

Parmi les dernières entreprises à annoncer des mesures sur l'emploi figure Boeing, qui va proposer à ses plus de 150.000 employés un plan de départs volontaires, avec notamment des départs en retraite anticipée, afin de compenser l'impact financier de la crise du coronavirus.

Actives négociations pour réduire l'offre de pétrole

Les cours du pétrole ont prolongé leur rebond, après un gain supérieur à 20% jeudi. Le baril de brut léger américain WTI a encore bondi de 11,9% à 28,34$ (après +24,7% jeudi!) pour le contrat à terme de mai sur le Nymex, tandis que le Brent de mer du Nord a gagné 13,9% à 34,11$ (après +21% jeudi) pour le contrat à terme de juin.

Les cours de l'or noir ont repris environ 40% depuis leurs plus bas de lundi, où le cours du WTI était tombé en séance sous le seuil des 20$ le baril. Les cours du pétrole avaient perdu les deux-tiers de leur valeur au 1er trimestre, plombés par la crise du Covid-19 et par la guerre des prix déclenchée début mars entre l'Arabie saoudite et la Russie.

Jeudi, Donald Trump a sifflé la fin de la récréation, donnant le signal du rebond. Le président américain a annoncé que l'Arabie saoudite et la Russie ont accepté de réduire leur production de 10 millions de barils par jour, ce qui représente environ 10% de la demande mondiale avant la crise du coronavirus.

Vendredi, le président américain a reçu les patrons des "majors" pétrolières américaines, et une réunion de l'Opep+, ouverte à d'autres pays producteurs, est prévue lundi prochain par vidéoconférence pour préciser les mesures à prendre pour soutenir les cours. Selon l'agence 'Bloomberg', la liste des participants à cette réunion est cruciale dans la mesure où l'Arabie Saoudite a indiqué qu'elle ne réduira sa production que si d'autres pays, dont les Etats-Unis, assument une partie du fardeau.

Le Covid-19 progresse, le dollar reprend son ascension

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) a progressé vendredi de 0,43% à 100,66 points, faisant office de valeur-refuge malgré les mauvaises statistiques de l'emploi US. L'euro a cédé 0,45% à 1,0808$ après l'effondrement de l'activité dans la zone euro en mars. L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale a plongé à 29,7, son plus bas niveau de l'histoire de l'enquête.

Sur les marchés obligataires, les taux ont fluctué , le rendement du T-Bond à 10 ans se tendant de 2 points de base à 0,62%, et le Bund allemand cédant 1 pdb à -0,45%.

Sur le plan sanitaire, le nombre de malades continue à croître fortement aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde. Plus d'un million de personnes dans le monde ont désormais été contaminées et le nombre de décès a dépassé la barre des 58.300, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.

Outre-Atlantique, plus de 266.000 personnes ont été contaminées et plus de 6.900 personnes sont décédées. A New York, l'Etat le plus touché du pays, le gouverneur Andrew Cuomo a lancé vendredi un appel au secours aux autorités fédérales pour obtenir davantage de soutien pour ses services médicaux débordés. L'Etat de New York, le quatrième plus peuplé du pays, compte désormais 102.863 cas confirmés de contamination par le SARS-CoV-2, 10.500 de plus que la veille. Le bilan des décès est passé en une journée de 2.373 à 2.935.

VALEURS A SUIVRE

* Tesla (+5,6%) a annoncé jeudi soir avoir produit 102.672 véhicules au premier trimestre, et en avoir livré 88.400, le meilleur premier trimestre de sa courte histoire, malgré la crise du coronavirus qui a entraîné la fermeture de son usine chinoise pendant 2 semaines en janvier. Dans un communiqué publié après la clôture de Wall Street, le constructeur californien de voitures électriques a précisé que les livraisons de Model 3 et Model Y avaient atteint ensemble 76.200 au 1er trimestre, tandis que les Model S et Model Y ont atteint ensemble 12.200 véhicules. Contrairement à ses précédentes publications, Tesla n'a pas détaillé les ventes de chaque modèle pris séparément. Les analystes sondés par le cabinet FactSet s'attendaient à des livraisons totales un peu supérieures, à 89.000 véhicules, dont 75.700 Model 3, le modèle "grand public" du groupe.

* General Motors (-0,8%) a annoncé une chute de 43,3% de ses ventes de véhicules en Chine au premier trimestre, la pandémie de coronavirus réduisant la demande dans le plus grand marché automobile du monde. GM a une entreprise commune avec SAIC Motor Corp dans le pays qui fabrique des véhicules Buick, Chevrolet et Cadillac. Elle a également une autre co-entreprise, SGMW, avec SAIC et Guangxi Automobile Group, qui produit des mini-fourgonnettes et a commencé à fabriquer des voitures haut de gamme.

* Ford Motor (-2,75%). La suspension temporaire des activités du constructeur automobile en Europe se poursuivra au moins jusqu'au 4 mai. Le groupe de Détroit a par ailleurs dévoilé une baisse de 12,5% de ses ventes de voitures aux États-Unis pour le premier trimestre.

* Boeing (+1%) a annoncé la suspension pour deux semaines de la production dans ses installations de Ridley Township, en Pennsylvanie, en raison de la pandémie de coronavirus. Avolon, le troisième acteur mondial du marché de la location d'avions de ligne, a par ailleurs annoncé l'annulation d'une commande de 75 Boeing 737 MAX et de quatre Airbus A330neo pour s'ajuster au bouleversement du transport aérien provoqué par l'épidémie du coronavirus. Pour faire face à cette crise, Boeing a en outre annoncé qu'il proposerait à ses plus de 150.000 employés un plan de départs volontaires, dont des départs en retraite anticipée.

* Regeneron (-1,1%) et Sanofi (+2,37% à Paris) ont fait état vendredi de résultats encourageants concernant le Dupixent pour traiter l'eczéma chez l'enfant. Les résultats de l'essai pivot de phase III annoncés aujourd'hui montrent en effet que Dupixent, en association avec un traitement standard par corticoïdes topiques chez des enfants âgés de 6 à 11 ans souffrant de dermatite atopique sévère non contrôlée, a permis d'atténuer significativement les signes et symptômes de la maladie et d'améliorer la qualité de vie. L'extension des indications de Dupixent à l'enfant âgé de 6 à 11 ans fait actuellement l'objet d'un examen prioritaire de la FDA, dont la décision est attendue le 26 mai.

* Google, filiale d'Alphabet (-2,2%), a publié jeudi une analyse des déplacements dans 131 pays qui permet de vérifier si les mesures de confinement entrées en vigueur un peu partout en mars pour enrayer la propagation du coronavirus sont observées ou non. Les données de localisation provenant de plusieurs milliards de téléphones portables ont été compilées puis représentées sous forme de graphiques pour comparer l'affluence des dernières semaines dans différents types de lieux, tels que les stations de métro, de train, de bus, ou les commerces, avec celles qui ont été recueillies sur une période témoin avant l'apparition de l'épidémie.