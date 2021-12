Clôture de Wall Street : en berne dans la crainte d'Omicron et de la Fed

(Boursier.com) — Les indices boursiers américains ont vécu une deuxième séance difficile vendredi, marquée par une chute des valeurs cycliques dans la crainte que le variant Omicron ne provoque un ralentissement de la croissance mondiale. Les technologiques, qui avaient plongé la veille, ont moins souffert, tandis que les marchés tentaient toujours de digérer la perspective d'une hausse des taux directeurs de la Fed l'an prochain, sans doute dès le printemps, selon le gouverneur de la Fed Christopher Waller.

A la clôture, le Dow Jones a perdu 1,48% à 35.365 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,03% à 4.620 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, n'a pas pu maintenir ses gains de la séance, terminant en baisse de 0,07% à 15.169 pts, après une chute de près de 2,5% jeudi.

Sur l'ensemble de la semaine, le DJIA a perdu 1,7%, le S&P 500 a cédé 1,9% et le Nasdaq a chuté de 2,9%.

Le pétrole a rechuté, le baril de brut léger américain WTI cédant vendredi 2,1% à 70,86$ (contrat à terme de janvier), et reculant de 1,1% sur l'ensemble de la semaine. Le Brent de Mer du nord a lâché 2% vendredi, à 73,52$ (contrat de février).

L'or en revanche a profité des incertitudes pour gagner 0,4% et terminer à 1.804,90$ l'once sur le Comex (contrat de février), au-dessus de 1.800$ pour la première fois depuis près de 4 semaines. Le bitcoin cédait en revanche 3,2% sur 24 heures autour de 46.570$ vendredi soir, selon le site Coindesk.

"Journée des 4 Sorcières"

La totalité des 11 indices sectoriels du S&P 500 a fini en baisse vendredi, dont les financières (-2,3%), l'énergie (-2,3%) et les industrielles (-1,7%), tandis les "technos" ont reculé de 0,6% (après -2,8% jeudi) et les services de communication ont cédé 0,7% (-0,8% jeudi).

Les dégagements ont frappé davantage les valeurs cycliques, sensibles aux aléas de la reprise économique, après avoir laminé la veille les valeurs de croissance, les plus fortement valorisés, qui seront les plus affectés par une remontée des taux d'intérêts.

A noter que vendredi était une "Journée des Quatre Sorcières" à Wall Street, ce qui entraîne parfois une volatilité accrue des marchés. Cet événement boursier, qui intervient 4 fois par an (le 3ème vendredi de chaque trimestre), correspond à l'arrivée à échéance simultanée de 4 types de contrats : les options sur indices et sur actions, ainsi que les contrats à terme sur les indices et les actions...

La Banque d'Angleterre ouvre la voie des hausses de taux

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a adopté un ton plus faucon ("haussier") concernant sa politique monétaire et la lutte contre l'inflation décrite comme "élevée" et non plus comme "transitoire". La Fed a annoncé la fin anticipée de son programme d'achats d'actifs massifs dès mars 2022, et surtout elle a indiqué qu'elle envisageait désormais de procéder à non moins de trois hausses de taux d'un quart de points l'an prochain. Cela porterait le taux des "fed funds" entre 0,75% et 1%, (contre 0-0,25% depuis 2020), dans un contexte où l'inflation a atteint 6,8% sur un an en novembre aux Etats-Unis.

Au lendemain de la Fed, la Banque d'Angleterre a créé un choc sur sur les marchés, jeudi, en devenant la première grande banque centrale à relever ses taux directeurs (de 0,1% à 0,25%) pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus. L'objectif affiché est de freiner l'inflation, qui devrait culminer à 6% sur un an en avril prochain au Royaume-Uni, a indiqué la BoE. Un peu plus tôt, hier matin, la Banque de Norvège avait décidé, à l'unanimité, de relever son taux directeur de 0,25% à 0,5%, tandis que la Banque nationale suisse a maintenu le statu quo.

De son côté, la BCE a commencé à réduire la voilure, mais de façon plus prudente. La banque centrale européenne a ainsi confirmé jeudi la fin de son programme d'achats en période de pandémie (PEPP) en mars prochain, mais elle va en parallèle muscler son programme "classique" pour maintenir un bon niveau de soutien dans un contexte sanitaire et économique encore incertain. La patronne de la BCE, Christine Lagarde, a en outre jugé très peu probable une hausse des taux en 2022 malgré l'inflation qui a atteint 4,9% en novembre dans la zone euro.

L'évolution de l'inflation, principale inconnue de 2022

Les opérateurs demeurent donc hésitants, face au discours un peu moins accommodant des banques centrales, à la poussée de l'inflation et au risque sanitaire lié au variant Omicron, hautement transmissible mais apparemment peu virulent. Sur le front budgétaire, il semble incertain que le plan Build Back Better social et écologique de l'administration Biden puisse franchir l'obstacle du Congrès avant l'année prochaine.

Les analystes sont partagés sur la capacité des marchés à digérer une remontée des taux, mais aussi sur la capacité de la Fed à juguler l'inflation par une politique de remontée progressive des taux. Jonathan Golub, directeur de la stratégie actions aux Etats-Unis de Credit Suisse, a estimé lundi dans une note à ses clients qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter outre-mesure d'une remontée des taux, si l'on se réfère à l'histoire boursière. "Sur les 4 derniers cycles haussiers (1994,1999, 2004 et 2015), le S&P 500 a gagné 9,5% dans les 12 mois précédant la première hausse, et 26% dans les 3 ans suivant ce relèvement", a relevé le stratégiste.

Moins optimiste, l'ancien secrétaire au Trésor américain, Larry Summers, estime que la Réserve fédérale aura bien du mal à juguler l'inflation par un pilotage en douceur, sans causer des turbulences sur les marchés financiers, où il voit actuellement "beaucoup d'euphorie".

"Je trouve peu plausible l'idée que des hausses de taux très graduelles suffiront à contenir l'inflation, compte tenu de ce qui se passe sur le marché de l'emploi', a ajouté l'ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton.

Première hausse des taux de la Fed attendue au printemps

Vendredi, John Williams, le président de la Fed de New York, a jugé jour sur 'CNBC' que l'inflation était trop élevée à ce stade et qu'elle pourrait être un facteur déterminant de la vitesse de l'augmentation ultérieure des taux. Le responsable a ajouté que la valorisation des actifs semblait globalement élevée en comparaison des normes historiques, et a estimé possible que certains de ces actifs corrigent.

De son côté,Christopher Waller, l'un des gouverneurs de la Fed, a dit s'attendre à ce que la banque centrale américaine commence à relever ses taux directeurs peu après la fin du "tapering", qui interviendra fin mars 2022."Compte-tenu de mes prévisions en matière d'inflation et de conditions du marché de l'emploi, je pense qu'une hausse (...) sera justifiée rapidement après la fin de nos achats d'actifs", a ainsi déclaré Waller lors d'un discours virtuel au club des prévisionnistes de New York.

Waller a estimé que l'inflation est désormais "de façon alarmante élevée, persistante et s'est élargie à de nouvelles catégories de biens et services". "Après deux ans de surprises, l'inflation élevée persistante est la plus grande surprise pour moi", a-t-il reconnu.

VALEURS A SUIVRE

Rivian (-10,2%) a encore plongé, après avoir déjà abandonné 5,3% jeudi. La start-up de véhicules électriques soutenue par Amazon (+0,7%) a annoncé hier son intention de bâtir une usine de 5 milliards de dollars en Géorgie, sa deuxième usine d'assemblage aux États-Unis, afin de doper sa production. Pour ses premiers résultats trimestriels publiés depuis son introduction en bourse du mois dernier, Rivian, qui capitalise encore plus de 80 milliards de dollars, a enregistré une perte nette de 1,2 milliard de dollars au troisième trimestre. Rivian s'attend par ailleurs à ce que la production s'affiche inférieure de quelques centaines de véhicules par rapport à son objectif de 1 200 pour 2021. Enfin, les chiffres de pré-commandes ont quelque peu déçu.

"Lancer et augmenter la production de trois véhicules différents en quelques mois est un défi incroyablement difficile", a nuancé le directeur général du constructeur, R.J. Scaringe. Les problèmes cités comprennent les contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale, la pandémie, un marché du travail tendu et des soucis à court terme liés à la construction de modules de batteries électriques. Scaringe a ajouté que Rivian se concentrait sur l'avancement du calendrier d'augmentation de la production de ses véhicules. Le pick-up a été lancé en septembre et le SUV cette semaine, et Rivian a livré 386 des 652 véhicules qu'il a construits. Le groupe prévoit d'expédier les premiers vans à Amazon ce mois-ci.

Tesla (+0,6%). Elon Musk, le directeur général de Tesla, a vendu encore pour 884 millions de dollars de titres de la société hier jeudi. Depuis début novembre et son fameux sondage Twitter sur le sujet, le milliardaire a écoulé pour environ 14 milliards de dollars d'actions Tesla, selon des avis boursiers. Le charismatique patron de Tesla et SpaceX, homme le plus riche de la planète tout juste désigné "personnalité de l'année" par le magazine Time et le Financial Times, devrait toutefois être très lourdement imposé. Face aux critiques, et plus précisément à celles de la sénatrice Elizabeth Warren, l'homme d'affaires a rappelé tout récemment sur Twitter : "Et si vous ouvriez les yeux pendant 2 secondes, vous réaliseriez que je paierai plus d'impôts qu'aucun Américain dans toute l'histoire cette année".

FedEx (+4,9%). Le groupe a publié pour son deuxième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 4,83$, contre un consensus d'environ 4,2$. Les revenus ont totalisé 23,47 milliards de dollars, surpassant de 4% le consensus, contre 20,6 milliards pour la période correspondante de l'an dernier. Le bénéfice net ajusté a été de 1,3 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 novembre, quasiment inchangé par rapport à l'année précédente. La société de livraison américaine a rétabli hier ses prévisions financières initiales pour 2022, alors même les problèmes de main-d'oeuvre persistants ont pourtant réduit les bénéfices avant la saison des vacances, lorsque le nombre de colis qu'elle gère double habituellement. Le directeur opérationnel de FedEx, Raj Subramaniam, a déclaré que les pressions sur la main-d'oeuvre devraient s'atténuer à l'avenir. Le dirigeant estime que le groupe est prêt, en termes de personnel, pour le pic de fin d'année.

Les inquiétudes se sont apaisées quant au fait que la saison des fêtes de cette année pourrait voir une répétition des retards de livraisons de la pandémie connus l'année dernière. FedEx, firme de Memphis, Tennessee, s'attend désormais à un bénéfice annuel, hors éléments, de 20,50$ à 21,50$ par action, comme il l'avait initialement prévu. En septembre, FedEx avait abaissé cette fourchette entre 19,75 et 21$ par action. Au cours du deuxième trimestre fiscal de l'entreprise, les pénuries de main-d'oeuvre ont pourtant perturbé les flux et le réseau, augmentant les coûts, principalement chez FedEx Ground.

AMC Entertainment (+19%). Le titre de l'exploitant américain de salles de cinéma a profité d'une affluence record pour la sortie de "Spider-Man : No Way Home". AMC a vendu un nombre record de 1,1 million de billets jeudi soir aux Etats-Unis pour les débuts du film. L'affluence a aussi été forte dans les salles d'AMC à l'étranger, a indiqué le groupe, sans donner de chiffres.

Darden Restaurants (-4,9%). Le groupe américain de restauration rapide a battu le consensus de profit sur le trimestre clos, mais a annoncé dans le même temps le départ de son CEO. Pour le deuxième trimestre fiscal 2022, les revenus totaux se sont appréciés de 37% à 2,27 milliards de dollars, avec une progression de 34% à comparable. Le bpa dilué des opérations continues a été de 1,48$ contre 74 cents un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 1,43$ de bpa et 2,23 milliards de facturations. Côté management, Eugene I. Lee, Jr., PDG de l'affaire, quittera ses fonctions le 29 mai mais servira encore au board jusqu'à l'AG 2022. Ricardo Cardenas, actuel directeur des opérations, a été unanimement désigné par le conseil en tant que directeur général.

General Motors (-5,5%) a annoncé que Dan Ammann, DG de Cruise, société californienne de GM dédiée aux véhicules autonomes, quittait l'entreprise. Kyle Vogt, président de Cruise et directeur technique, assumera les fonctions de directeur général par intérim. De plus, Wesley Bush, l'ancien président-directeur général de Northrop Grumman (-0,3%) et membre du conseil d'administration de GM, rejoindra le conseil d'administration de Cruise. Parallèlement à ce changement de leadership, GM accélérera la stratégie détaillée par la société lors de sa récente journée d'investisseurs, dans le cadre de laquelle Cruise jouera un rôle essentiel dans la création de la plateforme de véhicules autonomes de GM, à l'heure où le constructeur s'attaque agressivement aux marchés 'AV' au-delà du covoiturage et de la livraison.

Oracle (-6,4%) devrait racheter Cerner (+13%), un spécialiste américain de la gestion et l'infrastructure informatique médicale basé dans le Missouri. C'est ce que croit savoir le Wall Street Journal, citant des personnes proches du dossier. Cerner pourrait être valorisé 30 milliards de dollars ! Le titre est attendu en vive progression de 15% avant bourse à Wall Street sur cette rumeur. La capitalisation boursière actuelle est de 23,39 milliards de dollars.

Le concepteur de logiciels d'entreprise Oracle serait ainsi en pourparlers pour acheter ce spécialiste des dossiers médicaux électroniques dans le cadre d'un accord qui pourrait être évalué à 30 milliards de dollars. La transaction pourrait apporter à Oracle une multitude de données de santé pour former et améliorer ses services cloud basés sur l'intelligence artificielle, renforçant ainsi sa présence dans le secteur de la santé. Si l'accord se concrétise, ce sera le plus gros jamais réalisé pour Oracle, qui pèse pour sa part 282 milliards de dollars à Wall Street. Le deal éventuel compterait par ailleurs parmi les plus importants de l'année 2021.

Meta (-0,3%). La Federal Trade Commission, Commission fédérale américaine du commerce, aurait ouvert une enquête approfondie sur le projet de rachat par Meta (Facebook) de Supernatural, application de fitness basée sur la réalité virtuelle, pour un montant de 400 millions de dollars. C'est ce qu'indique le site The Information.

Pfizer (+2,8%) / BioNTech (+1,27%). Les Etats membres de l'Union européenne se sont accordés pour commander plus de 180 millions de doses du vaccin covid adapté au variant Omicron que les deux partenaires développent, a précisé la Commission européenne. En outre, le comité consultatif national d'éthique français a approuvé l'élargissement de la vaccination à l'ensemble des enfants âgés de cinq à onze ans... Notons aussi que Pfizer a indiqué ce jour à l'occasion d'une réunion investisseurs, qu'il s'attendait à des ventes de vaccin covid d'environ 31 milliards de dollars en 2022.

Moderna (+4,5%). Le vaccin covid de Moderna serait jusqu'à quatre fois plus susceptible de provoquer une inflammation du muscle cardiaque, effet secondaire très rare, que son concurrent développé par Pfizer / BioNTech, selon une étude danoise publiée dans le British Medical Journal.

Johnson & Johnson (-2,7%). Les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recommandent les vaccins Moderna et Pfizer / BioNTech plutôt que Johnson & Johnson.