Clôture de Wall Street : en berne !

(Boursier.com) — Wall Street s'est affiché en repli mercredi, le S&P 500 fléchissant de 1,56% à 3.928 pts, le Dow Jones abandonnant 1,81% à 33.296 pts et le Nasdaq reculant de 1,24% à 10.957 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI est retombé à 78$. L'indice dollar cède 0,5% face à un panier de devises. Les opérateurs ont pris connaissance de chiffres de l'inflation des prix à la production et d'un net déclin de la consommation américaine, ainsi que d'une production industrielle déprimée. Les dernières publications trimestrielles d'entreprises ressortent aussi contrastées. Microsoft a en outre annoncé des suppressions de postes importantes affectant 10.000 personnes...

L'indice des prix à la production aux États-Unis pour le mois de décembre 2022 s'est établi en recul de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre -0,1% de consensus. En glissement annuel, cet indice des prix à la production a augmenté de 6,2%, contre 6,8% de consensus et 7,4% rapporté un mois avant. Hors alimentation et énergie, le 'PPI' américain de décembre a comme attendu augmenté de 0,1% par rapport au mois antérieur et de 5,5% sur un an.

Selon le rapport du jour aux États-Unis, les ventes de détail pour le mois de décembre 2022 ont corrigé de 1,1% en comparaison du mois antérieur, contre -0,8% de consensus et -1% pour la lecture révisée de novembre. Hors automobile, les ventes de détail ont aussi baissé de 1,1% en décembre, par rapport au mois précédent, contre -0,5% de consensus de marché. Enfin, hors automobile et essence, les ventes ont régressé de 0,7% contre -0,1% de consensus.

Selon la Fed, la production industrielle américaine de décembre a décliné de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre -0,1% de consensus et -0,6% pour la lecture révisée de novembre. La production manufacturière a chuté de 1,3%, contre -0,2% de consensus et -1,1% pour la lecture révisée du mois précédent. Le taux d'utilisation des capacités s'établit à 78,7% contre 79,5% de consensus.

L'indice du marché immobilier américain de la National Association of Home Builders pour le mois de janvier 2023 s'est établi à 35, contre 31 de consensus et 31 un mois avant. Rappelons que cet indicateur avait raté le consensus chaque mois de l'année en 2022 ! Par exemple, l'indicateur de décembre était inférieur de 3 points aux attentes de marché.

Notons que parmi les nombreux "speakers" de la Fed mercredi, Bullard suggère qu'une hausse de taux de 50 points de base le 1er février pourrait être "appropriée" afin de "juguler l'inflation", alors que l'outil FedWatch du CME Group donne une probabilité écrasante (plus de 94%) d'une hausse de 25 points de base portant la fourchette sur les fed funds entre 4,5 et 4,75%... Bullard a ajouté que la Fed doit aller le plus rapidement possible pour amener les taux sur les 5%, puis observer les données économiques.

Les valeurs

Apple (-0,5%). Plus de 12 fournisseurs chinois d'Apple ont été autorisés à se développer en Inde, selon Bloomberg. Des personnes proches du dossier ont précisé que Luxshare Precision Industry Co, Han's Laser Technology Industry Group, Shenzhen YUTO Packaging Technology Co et une unité de Sunny Optical Technology Group, faisaient partie des entreprises ayant été approuvées par les ministères indiens.

Apple travaille sur un casque de réalité mixte à un prix proche du prix de l'iPhone 14, selon 'The Information'. Des personnes familières de cet effort ont indiqué à The Information que des ingénieurs de la firme à la pomme travaillaient sur un projet qui serait beaucoup plus abordable que le premier casque à réalité mixte d'Apple, dont le prix est d'environ 3 000$. Les sources ont précisé à The Information que pour obtenir une version dont le prix se rapprocherait des 800 à 1 600 dollars de l'iPhone 14, les ingénieurs de la société examineraient la possibilité d'utiliser des composants moins chers que ceux du premier appareil.

Des personnes familières des délibérations ont par ailleurs indiqué, selon Bloomberg, que le projet du groupe de Cupertino de sortir son premier casque de réalité mixte cette année restait inchangé, et que le casque de réalité mixte moins cher d'Apple pourrait arriver dès 2024. En revanche, Apple aurait reporté la sortie de ses lunettes légères de réalité augmentée du fait de la complexité de la conception, selon Bloomberg.

Interactive Brokers Group (+4,8%) a dépassé les attentes de marché pour le quatrième trimestre. Le groupe a dégagé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,3$, à comparer à un consensus de 1,16$ et un niveau de 83 cents un an plus tôt. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 976 millions de dollars, dépassant de 5% le consensus, alors qu'ils se situaient à 603 millions un an avant. Le courtier en ligne américain a donc fait mieux que résister sur la période close. Les revenus de commissions ont augmenté de 3% à 331 millions, malgré la baisse des volumes de transactions des clients sur les actions. Les revenus nets d'intérêt ont flambé de 92% à 565 millions de dollars.

United Airlines (-4,5%) après la présentation de résultats trimestriels. Le transporteur basé à Chicago a gagné 843 millions de dollars ou 2,55 dollars par action au quatrième trimestre, contre une perte de 646 M$, ou 1,99 dollar par titre, sur le même trimestre de l'année précédente. Le bpa ajusté s'est établi à 2,46$ pour des revenus de 12,40 milliards de dollars (8,2 Mds$ un an auparavant). Le consensus tablait sur un bpa ajusté de 2,11 dollars pour des recettes de 12,23 Mds$. La marge opérationnelle ajustée s'est améliorée de 2 pb par rapport au T4 2019 à 11,2%.

PNC Financial Services, groupe bancaire américain basé en Pennsylvanie, trébuche de 6%. Le groupe a publié pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 1,55 milliard de dollars soit 3,47$ par action, ainsi qu'un bpa ajusté de 3,49$ et qu'une hausse de 4% des revenus à 5,76 milliards de dollars. Le consensus de place était de 3,95$ de bénéfice ajusté par action pour 5,71 milliards de dollars de revenus. Sur l'exercice clos, le bénéfice net a atteint 6,11 milliards de dollars contre 5,72 milliards en 2021. Les revenus annuels ont totalisé 21,12 milliards, contre 19,21 milliards un an avant.

Charles Schwab recule de 2,5% après les comptes du quatrième trimestre. Le bénéfice net du quatrième trimestre 2022 a été de 2 milliards de dollars, en croissance de 25%. Le bénéfice net annuel s'est établi au niveau record de 7,2 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,07$ sur le trimestre clos, ratant le consensus qui se situait à 1,09$. Le nombre quotidien moyen de transactions, 5,39 millions, est également moins élevé que prévu. Les actifs clients totaux ont décliné de 13,3%, une baisse supérieure aux attentes de marché.

Moderna grimpe de 3,3%. Le directeur général du laboratoire américain, Stéphane Bancel, a déclaré ce mercredi que le groupe était en pourparlers actifs pour fournir des vaccins Covid-19 à la Chine. S'adressant à Reuters en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, il a déclaré que les pourparlers avec Pékin couvraient également le sujet des usines et d'autres produits, y compris les traitements contre le cancer. "Ce que je veux vraiment comprendre, c'est comment aider le gouvernement chinois à déterminer quels sont ses besoins du point de vue des soins de santé", a-t-il déclaré sans plus de détails. Pékin a jusqu'à présent insisté pour n'utiliser que des vaccins covid fabriqués en Chine pour sa propre population, mais le pays est en proie à une épidémie croissante suite à la levée des restrictions.

Moderna bondit aussi en bourse sur les données positives d'un essai de vaccin contre le VRS à un stade avancé.

Coinbase (-7,2%), la plateforme d'échange de cryptomonnaies, a annoncé ce mercredi qu'elle interrompait ses opérations au Japon en raison de la volatilité des conditions du marché. Ainsi, les clients de Coinbase Japan auront jusqu'au 16 février pour retirer leurs avoirs fiat et crypto. Cette décision de Coinbase intervient quelques semaines après une annonce similaire du concurrent Kraken, qui avait aussi décidé de cesser ses opérations au Japon.

Microsoft (-1,9%), le groupe de Redmond, va supprimer à son tour des milliers d'emplois parmi ses effectifs salariés et en particulier ses équipes de recrutement. Microsoft a confirmé les rumeurs ce mercredi, faisant état des suppressions de 10.000 postes, ce qui représente environ 5% de ses effectifs dans le monde. Dans un message aux employés, le CEO du groupe de Redmond, Satya Nadella, annonçant ces coupes qui se produiront d'ici au 31 mars, se dit "confiant" quant au fait que le géant software émerge "plus fort et plus compétitif". Le groupe prévoit de passer une charge de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre du fait de ces actions.