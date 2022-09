Clôture de Wall Street : en berne...

(Boursier.com) — La tentative de rebond à Wall Street a tourné court après un long week-end de trois jours. Les indices US sont retombés dans le rouge mardi en cours de séance, après une très brève tentative de sursaut en tout début de journée. Le S&P 500 abandonne finalement 0,41% à 3.908 pts, le Dow Jones -0,55% à 31.145 pts et le Nasdaq -0,74% à 11.544 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI consolide de 1,5% à 85,20$.

Après une pause de trois jours pour cause de 'Labor Day' aux Etats-Unis, Wall Street n'a donc pas brillé. L'indice Markit PMI composite américain final du mois d'août s'est établi à 44,6, très inférieur à la barre des 50 séparant expansion de contraction. Le consensus était de 45 selon FactSet, en ligne avec la lecture préliminaire. L'indice PMI des services s'est affiché pour sa part à 43,7, contre 44,2 de consensus de marché et 44,1 pour la lecture flash.

En revanche, l'ISM américain des services pour le mois d'août, qui vient lui aussi d'être révélé, traduit une forte expansion ! Il s'établit à 56,9, contre 55 de consensus de place et 56,7 un mois plus tôt.

Le narratif reste sensiblement le même que les derniers jours à Wall Street... Les opérateurs ont toutefois intégré et 'pricé' en partie l'idée que le pivot accommodant de la Fed n'était pas pour tout de suite, la priorité de Jerome Powell et de ses comparses étant de maîtriser l'inflation, au risque de faire trébucher un peu plus l'économie. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité actuelle d'une nouvelle hausse de taux de trois quarts de point le 21 septembre, qui serait la troisième consécutive, est de 72%, ce qui porterait le taux des fonds fédéraux entre 3% et 3,25%. La probabilité d'une hausse d'un demi-point se situe à 28%.

Le pétrole a effacé ses récents gains, de retour à 85$ le baril WTI, secoué par les inquiétudes sur la demande mondiale dans un contexte de risque accru de récession. L'Opep+ a finalement décidé de réduire sa production de 100.000 barils par jour le mois prochain, ramenant ses approvisionnements aux niveaux d'août. Il y a tout juste un mois, le cartel avait à l'inverse augmenté sa production de 100.000 bj, répondant symboliquement à la demande de la Maison Blanche qui souhaitait une hausse de l'offre de brut pour faire baisser les prix. Mais les craintes du moment portent bien sur la demande sur fond d'envolée de l'inflation et de nouvelles multiples restrictions en Chine pour faire face à la crise sanitaire.

"Les nouvelles de l'OPEP+ sont maintenant sur le marché et l'attention s'est temporairement déplacée vers les préoccupations économiques et inflationnistes parmi lesquelles les deux facteurs pertinents sont les confinements prolongés liés au Covid en Chine et la décision de jeudi sur les taux de la BCE", a déclaré à l'agence 'Reuters' Tamas Varga chez PVM. "Sans aucun doute, elles font craindre une destruction de la demande". Le Bitcoin descend sous les 19.000$, tandis que l'or pointe sous les 1.700$ l'once.

Les valeurs

CVS Health (-0,7%) a accepté l'acquisition de Signify Health (+1,1%) pour environ 8 milliards de dollars en cash. La plateforme santé Signify Health va donc entrer dans le périmètre de CVS, qui possède des pharmacies et fournit des services d'assurance maladie. Signify dispose d'une plateforme qui utilise la technologie et l'analyse pour soutenir les prestataires de soins de santé à domicile. CVS s'attend à finaliser le deal durant le premier semestre 2023. Le groupe table sur un impact "significativement relutif" de cette opération sur les bénéfices. CVS offre 30,5$ par titre Signify. Karen Lynch, directrice générale de la chaîne, a indiqué que le management allait travailler avec les régulateurs afin de s'assurer de l'absence de problèmes antitrust.

Illumina (+2,5%), géant américain des sciences de la vie, devrait désinvestir de la firme biotechnologique Grail, la Commission européenne ayant interdit ce rachat de 7,1 milliards de dollars au prétexte que l'opération nuirait à la concurrence sur le marché des tests de détection du cancer. Illumina entend faire appel. Le groupe avait bouclé le deal en août de l'an dernier avant l'accord du régulateur antitrust européen. L'UE avait alors ordonné de conserver l'activité séparée jusqu'à la conclusion de l'enquête européenne. L'investigation "en profondeur" a confirmé les inquiétudes initiales, explique la Commission, estimant qu'Illumina afficherait alors une position dominante dans les systèmes NGS, avec la capacité de faire obstacle aux rivaux.

Digital World Acquisition (-11,4%) ne recevrait pas le soutien nécessaire des actionnaires pour prolonger d'un an l'accord de fusion avec Truth Social, le groupe de médias sociaux de Donald Trump, croit savoir l'agence Reuters. Des personnes proches du dossier affirment que bien moins que les 65% d'actionnaires nécessaires auraient voté en faveur d'une prolongation de 12 mois du délai de proposition, et les dirigeants de Digital World ne penseraient pas pouvoir atteindre le niveau d'acceptation d'ici la réunion exceptionnelle prévue aujourd'hui. Les sources de Reuters indiquent que les dirigeants envisagent des options, notamment la prolongation du délai de vote. Si rien ne se passe, la SPAC devrait procéder en principe à une liquidation le 8 septembre. Digital World peut prolonger la durée de vie du SPAC de six mois sans l'approbation des actionnaires, mais il n'est pas évident que la compagnie choisisse cette voie. Une personne proche du dossier a déclaré qu'au cours des dernières semaines, les banquiers de Digital World avaient évalué l'intérêt des investisseurs pour une prolongation du milliard de dollars de la société en PIPE.

Trump Media & Technology Group (TMTG), qui gère l'application Truth Social de Trump créée en réaction à l'éviction de l'ex-président de Twitter, devait recevoir une infusion de cash de 1,3 milliard de dollars dans le cadre de l'accord avec Digital World, SPAC qui avait scellé le deal en octobre avec TMTG. Depuis, les enquêtes sur les circonstances du deal, ont grandement compliqué l'affaire. Ainsi, la Securities & Exchange Commission et la Financial Industry Regulatory Authority, ainsi que des procureurs fédéraux, enquêtent sur l'opération. Une liquidation de Digital World se traduirait par la restitution aux actionnaires des fonds levés en septembre 2021 lors de son introduction en bourse. En revanche, dans le cas d'une finalisation de la transaction, hypothèse qui n'est pas encore totalement exclue, TMTG recevrait les 293 millions de dollars de trésorerie de Digital World, ainsi que le milliard de dollars d'engagements d'un groupe d'investisseur (le fameux PIPE).

Meta Platforms (-1,1%) a acquis la startup allemande de réalité virtuelle Lofelt, alors même que la FTC américaine a récemment estimé que le groupe de Mark Zuckerberg tentait de dominer le secteur 'VR'. Cela n'entame visiblement pas les ambitions de la maison-mère de Facebook, qui vient donc de s'offrir cette jeune pousse de Berlin, dont la technologie vise à répliquer l'illusion du toucher. L'acquisition, finalisée il y a plusieurs semaines, a été officialisée vendredi en réponse aux questions du Wall Street Journal. La bataille légale avec la Federal Trade Commission, elle, devrait se poursuivre.

Par ailleurs, à la suite d'une enquête sur le traitement des données des enfants, la Commission irlandaise de protection des données (DPC), l'équivalent de la Cnil française, a infligé une lourde amende au réseau social, propriété du groupe Meta, pour violation du Règlement général de protection des données (RGPD) auprès de ses utilisateurs européens mineurs. L'autorité de régulation irlandaise a infligé une amende de 405 millions d'euros à Instagram.

Amazon (-1,1%), le géant américain du commerce en ligne, considèrerait une entrée sur le marché japonais des médicaments sur ordonnance, croit savoir le Nikkei. Il s'agirait alors d'un tournant majeur pour le secteur au Japon. Amazon prévoit ainsi de s'associer à des pharmacies de tailles petites et moyennes, pour créer une plateforme où les patients pourraient recevoir des instructions en ligne sur la manière de prendre leurs médicaments. Les clients pourraient se faire livrer leurs traitements à domicile sans avoir à se rendre dans une pharmacie.

Notons par ailleurs que la FTC américaine a officiellement lancé sa revue de l'acquisition pour 1,7 milliard de dollars du concepteur d'aspirateurs robots iRobot, connu pour sa marque Roomba, par Amazon. Il s'agit donc de déterminer si le deal est conforme aux exigences antitrust. Une investigation longue est attendue, selon deux sources proches de la question citées par Politico.

Apple (-0,8%), le géant californien de Cupertino, envisagerait de quasiment doubler les effectifs de son équipe de publicité numérique, croit savoir le bien renseigné Financial Times. Le FT rapporte qu'Apple embaucherait ainsi 216 personnes pour son activité de publicité digitale sur le site Web des carrières de l'entreprise, alors que l'équipe actuelle ne compterait que 250 personnes selon LinkedIn.

Bed Bath & Beyond (-18,4%). Gustavo Arnal, directeur financier de la chaîne de distribution, 52 ans, a été retrouvé mort après une apparente chute d'un immeuble new-yorkais, le Jenga, quelques jours seulement après l'annonce du plan de restructuration et refinancement de BB&B - qui prévoit de supprimer 20% de ses effectifs et de fermer 150 magasins. L'enquête a conclu à un suicide.

'Fortune' indique que le directeur financier était accusé par ailleurs d'avoir participé à un stratagème de 'pump and dump' (faire grimper une action artificiellement pour mieux la vendre) avec l'investisseur Ryan Cohen, dans le cadre d'une action collective du 23 août devant la Cour de district de Columbia. Interrogé par Reuters à propos de cette plainte, BB&B l'a jugée sans fondement. Les plaignants affirment qu'Arnal aurait été approché par Cohen à propos d'un plan leur permettant de bénéficier d'une hausse artificielle du cours. Bed Bath & Beyond était devenu un 'meme stock' durant l'été à Wall Street, les petits porteurs américains ayant investi massivement sur l'action en espérant que Cohen, patron de GameStop, parvienne à redresser également BB&B. Le titre Bed Bath s'était effondré le 18 août après la révélation de la vente de la participation de Cohen (11,8% des parts), qui lui avait permis d'empocher une plus-value de 68 millions de dollars. Arnal avait quant à lui cédé 55.000 actions pour 1,4 million de dollars sur le 'pic' boursier récent du mois d'août, mais il lui en restait encore plus de 255.000.

"M. Arnal a rejoint Bed Bath & Beyond Inc. en mai 2020 après une brillante carrière mondiale dans la finance chez Avon, Walgreens Boots Alliance et Procter & Gamble. Chez Bed Bath & Beyond Inc., M. Arnal a joué un rôle déterminant dans l'orientation de l'organisation tout au long de la pandémie de coronavirus, la transformation des assises financières de l'entreprise et la constitution d'une équipe solide et talentueuse. Il était également un collègue estimé de la communauté financière", a pour sa part indiqué Bed Bath & Beyond.