Clôture de Wall Street : en baisse, sous pression géopolitique

(Boursier.com) — Wall Street a terminé dans la zone rouge mardi, sur fond de tensions grandissantes sino-américaines autour de Taïwan et de craintes d'un ralentissement économique plus prononcé aux Etats-Unis. Le périple asiatique risqué de la présidente de la Chambre des Représentants, Nancy Pelosi, et en particulier son escale à Taïwan, a fait monter un peu plus la pression, tandis que Pékin va intensifier ses mouvements militaires dans la région dans les prochains jours. Le S&P 500 abandonne 0,67% à 4.091 pts, alors que le Dow Jones perd 1,23% à 32.396 pts. Le Nasdaq cède 0,16% à 12.348 pts. Pinterest et Uber se distinguent malgré tout en vive hausse après leurs comptes... Le baril de brut WTI reprend modestement 0,5% sur le Nymex à 94$.

ECO ET DEVISES

D'après le Département américain au Travail mardi, les ouvertures de postes aux États-Unis pour le mois de juin 2022 sont ressorties au nombre de 10,698 millions, contre 11,1 millions de consensus de marché (FactSet) et 11,3 millions un mois plus tôt.

A l'occasion d'un événement en ligne ce jour, Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a précisé que les chiffres de l'inflation étaient bien trop élevés, que le travail de la Fed sur le sujet était donc loin d'être terminé, et que la banque centrale avait bien débuté son action en vue d'une résolution et d'un retour vers la stabilité des prix...

LES VALEURS

Activision Blizzard (-0,9%), l'éditeur américain de jeux vidéo connu notamment pour Call of Duty, World of Warcraft ou Candy Crush (label King), a annoncé hier soir pour le trimestre clos des revenus supérieurs aux attentes, mais des ventes ajustées en recul prononcé en glissement annuel. Le groupe, sur le point d'être racheté par Microsoft pour 69 milliards de dollars, a donc réalisé des revenus ajustés trimestriels de 1,64 milliard de dollars, à comparer à un consensus de 1,6 milliard et un niveau de 2,3 milliards un an avant. Il s'agit du troisième trimestre consécutif de baisse des ventes en glissement annuel. Le bénéfice ajusté par action a représenté 48 cents sur la période close, en baisse de plus de moitié en glissement annuel, mais en ligne avec le consensus de place. Le groupe a tout de même renforcé ses équipes de développement de 25%.

Pinterest (+11,6%) bondit, malgré des résultats inférieurs aux attentes de marché, alors qu'Elliott vient de confirmer une prise de participation au capital. Le groupe a pourtant raté le consensus de profit sur le trimestre clos et livré des prévisions de revenus décevantes. Le nombre d'utilisateurs du réseau social, quant à lui, n'a pas évolué en comparaison du trimestre antérieur, alors que les analystes craignaient un déclin. Hier soir, le groupe a donc dévoilé une perte du deuxième trimestre de 43 millions de dollars et 7 cents par titre, pour des revenus de 666 millions de dollars à comparer aux 613 millions de l'an dernier. Le leader du scrapbooking en ligne a dégagé un bpa ajusté de 11 cents, contre 25 cents un an avant et 18 cents de consensus. Les revenus étaient quant à eux attendus à 665 millions.

Rappelons que le cofondateur du groupe Ben Silbermann a quitté ses fonctions de directeur général, remplacé par Bill Ready, un ancien d'Alphabet et de PayPal. Ready a souligné hier soir la croissance de 9% des revenus en glissement annuel et la progression de 10% à devises constantes, malgré l'incertitude à laquelle font face les annonceurs. L'espoir de redressement est aussi entretenu par la montée au capital de l'investisseur activiste Elliott Management Corp. Selon le Wall Street Journal, Elliott a indiqué il y a quelques semaines à la compagnie qu'il était devenu son principal actionnaire. Hier, l'investisseur a confirmé sa participation, décrivant une activité "hautement stratégique" de Pinterest, disposant d'un potentiel significatif de croissance. Ready a pour sa part fait état d'un dialogue constructif avec son actionnaire. Pour son troisième trimestre, le groupe table sur une croissance voisine de 5% en glissement annuel, alors que les analystes visaient 710 millions de dollars de revenus soit 12% de croissance.

Uber flambe de 18,9%, alors que le groupe californien de San Francisco a annoncé un flux de trésorerie trimestriel positif pour la première fois de son histoire et prévoit un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes pour le troisième trimestre. Uber a battu le consensus en termes de réservations brutes au deuxième trimestre, mais le groupe a déploré tout de même une perte massive de 2,6 milliards de dollars. Le groupe a généré un free cash flow de 382 millions de dollars sur le trimestre clos, contre 263 millions de dollars de consensus. Un an plus tôt, le groupe avait 'grillé' 398 M$ de cash. Les revenus du segment livraisons ont grimpé de 37% à 2,69 milliards de dollars. Ceux des services de transport ont flambé de 120% à 3,55 milliards de dollars. Les consensus respectifs étaient de 2,6 et 2,9 milliards de dollars sur ces deux activités. Les revenus totaux ont doublé à 8,07 milliards. Les réservations brutes ont augmenté de 33% à 29,1 milliards de dollars. L'Ebitda ajusté a été de 364 millions de dollars, contre 258 millions de consensus et 509 millions de pertes un an avant.

Uber dit désormais anticiper, pour le troisième trimestre fiscal, un Ebitda ajusté allant de 440 à 470 millions de dollars, largement supérieur aux attentes de marché.

Caterpillar (-5,8%). Le géant américain des engins de chantier, perd du terrain, le groupe ayant publié pour le deuxième trimestre des revenus en augmentation de 11% en glissement annuel à 14,2 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action de 3,18$. Le consensus de place était logé à 14,35 milliards de dollars de recettes et environ 3$ de bpa ajusté. Les problèmes de supply chain et la suspension des opérations russes ont pesé sur l'activité trimestrielle. La marge opérationnelle s'est contractée, avec la croissance des coûts sociaux et de fret. La marge recule ainsi à 13,6%, contre 13,9% sur la même période, un an avant.

DuPont (-2,7%). Le groupe américain de chimie a battu le consensus de profit, mais le titre fléchit sur une guidance jugée "trop courte". Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 3,3 milliards de dollars en augmentation de 7% en glissement annuel, ainsi qu'une progression organique de 9%. L'Ebitda opérationnel a augmenté de 6% à 829 millions de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est amélioré de 11% à 88 cents.

Eaton (-0,7%) a pourtant affiché un deuxième trimestre record, avec un bénéfice par action de 1,5$ et un bpa ajusté au plus haut à 1,87$, en augmentation de 9%. La croissance organique des ventes atteint 11%, en haut de fourchette des anticipations. Le backlog s'établit aussi au plus haut historique, avec l'électrique et l'aéronautique. Le groupe relève ses estimations annuelles de croissance organique et de bénéfice ajusté par action.

Marriott (-0,8%). Le groupe a fait état de revenus trimestriels en vive progression, soutenus par la reprise des voyages. Les revenus du deuxième trimestre se sont envolés de pratiquement 70% en glissement annuel à 5,34 milliards de dollars. Le RevPAR mondial à dollar constant a flambé de 70,6%, avec une performance de plus de 66% en Amérique du Nord. Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,8$, contre 79 cents un an plus tôt.