Clôture de Wall Street: en baisse, le Nasdaq perd encore 2%

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La baisse l'a emporté en fin de séance, mercredi à la Bourse de New York, le Nasdaq abandonnant encore 2% et les autres indices cédant finalement dans la dernière heure de cotation leurs gains du début de la séance. En l'absence de catalyseurs, les craintes liées à la 3e vague de coronavirus en Europe ont pris le dessus. Le pétrole s'est tout de même offert un rebond de 6% après une chute de plus de 10% en deux séances, tandis que les taux à long terme se sont détendus et que le dollar a progressé face à un panier de devises.

A la clôture, le Dow Jones a fini à l'équilibre (-0,01%) à 32.420 points, après un gain de 0,6% en séance, tandis que l'indice large S&P 500 a cédé 0,55% à 3.889 pts. Le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a trébuché de 2,01% à 12.961 pts, après un recul de 1,12% mardi.

Plus tôt dans la journée, les marchés européens ont fini sur une note hésitante, toujours préoccupés par la 3e vague de coronavirus et les restrictions sanitaires annoncées par l'Allemagne et la France, sur fond de problèmes d'approvisionnement de l'UE en vaccins, notamment de la part du laboratoire AstraZeneca (-1,2%). L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,14%, le Dax 30 a cédé 0,35% et le CAC 40 a fini presque stable (+0,03%), mettant fin à une série de 3 séances de baisse. En Asie, le Nikkei a fléchi de 2% et le Shanghai composite a perdu 1,3%.

Les taux longs américain se détendent

Les auditons de Jerome Powell, le président de la Fed, et de Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, se sont poursuivies mercredi devant le Congrès américain, pour le deuxième jour, cette fois face à une commission du sénat. Ils ont tous deux répété leur confiance dans l'économie américaine tout en estimant que le soutien monétaire et budgétaire était encore nécessaire pendant une période prolongée.

La veille, à la chambre des représentants, ils avaient déjà estimé que la reprise économique était en bonne voie, mais que le retour à la normale était encore éloigné, notamment sur le marché de l'emploi. Jerome Powell a répété que la Fed ne s'inquiétait pas d'un retour durable de l'inflation ajoutant que la banque centrale américaine disposait d'outils pour y faire face à un rebond des prix.

Sur les marchés obligataires, le taux de l'emprunt d'Etat américain (T-Bond) à 10 ans est revenu mercredi soir à 1,61% (-2 point de base), après avoir plafonné à 1,74% la semaine dernière, au plus haut depuis la fin 2019. Le taux US à 30 ans est à 2,30% (-3 pb) mais il reste en nette hausse depuis le début de l'année, où il s'établissait à 1,64%.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar a gagné 0,27% à 92,58 points, face à un panier de devises internationales, et progresse de près de 3% depuis le début 2021, tandis que l'euro a cédé mercredi soir 0,31% à 1,1813$.

Indices d'activité dynamiques en mars

Les derniers indicateurs macro-économiques américains ont confirmé une activité solide en mars. L'indice flash PMI composite américain du mois de mars est ainsi ressorti à 59,1, contre 59 de consensus de marché et 59,5 pour la lecture révisée (en hausse) de février. L'indicateur manufacturier s'est établi à 59, contre 58,9 de consensus. L'indice des services s'est élevé à 60, contre 59,1 de consensus de place.

Dans la zone euro, les indicateurs PMI ont aussi rassuré dans l'ensemble en mars. L'indice manufacturier européen se situe à 62,4, contre 48,8 pour celui des services, des niveaux supérieurs aux attentes. Les économistes craignent cependant que la 3e vague de Covid ne dégrade la situation en avril... En Allemagne, l'institut Ifo a revu mercredi à la baisse sa prévision de croissance pour la première économie d'Europe à 3,7% en 2021 contre +4,2% auparavant.

Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables ont affiché un recul surprise en février (-1,1%) en comparaison du mois précédent, alors que le consensus était de +0,8%. Ces commandes avaient grimpé de 3,5% en janvier. Hors transport, les commandes US de biens durables s'établissent en retrait de 0,9%, contre +0,6% de consensus et +1,6% en janvier (lecture révisée en hausse).

Le pétrole fait du yo-yo

Les cours du pétrole ont rebondi mercredi, malgré l'annonce d'une nouvelle hausse des stocks pétroliers hebdomadaires américains. Pour la semaine close au 19 mars, ce stocks ont augmenté de 1,9 million de barils. Les cours sont toutefois remontés après l'annonce qu'un porte-conteneurs s'est échoué dans le canal de Suez, bloquant le trafic sur l'une des routes commerciales maritimes les plus fréquentées au monde, notamment par les pétroliers...

Le contrat à terme de mai sur le baril de pétrole brut WTI a repris 5,9% à 61,18$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent d'échéance mai a regagné 6% à 64,41$.

Les cours du pétrole avaient perdu 10% sur les deux précédentes séances, après une chute de plus de 6% la semaine dernière, leur plus forte baisse hebdomadaire depuis octobre 2020.

VALEURS A SUIVRE

L'indice S&P sectoriel de l'énergie a bondi de 2,5%, suivi des industrielles (+0,7%) et des matériaux de base (+0,7%). A la baisse, on trouve les services de communication (-1,6%) et les technologiques (-1,2%). Parmi les "technos", les semi-conducteurs ont vécu une séance volatile, d'abord en hausse de près de 1%, avant de terminer en recul de 1,6%, entraînés par Intel , qui finalement chuté de 2,27% après un gain de plus de 6% en début de séance !

Le géant américain des microprocesseurs a annoncé mardi soir un projet d'investissement massif, de 20 milliards de dollars, dans la production de microprocesseurs aux Etats-Unis. Dans le contexte actuel de pénurie de composants électroniques, et de polémique sur la production de la très grande majorité des puces en Asie, cette initiative (qu'Intel a définie comme relevant de la "sécurité nationale"), a fait l'effet d'une petite bombe. Intel prévoit ainsi de construire deux nouvelles usines dans l'Arizona, qui pourront fournir tous les groupes qui le souhaiteraient, ce qui pourrait intéresser notamment Amazon, Microsoft, Alphabet ou encore Qualcomm.

A la baisse, GameStop a plongé de 33,8% en clôture, à 120,34$, après la publication de résultats décevants mardi soir, suivie de notes de brokers jugeant le cours excessivement cher par rapport à ses fondamentaux. Le titre a été catapulté depuis le début de l'année par une vague spéculative soulevée par les petits porteurs présents sur WallStreetBets, forum du réseau social Reddit. La chaîne américaine de magasins de jeux vidéo a fait un peu moins bien que prévu par les analystes au 4e trimestre fiscal tant en termes de bénéfices que de ventes.

Le groupe a assuré qu'il était en ordre de marche en vue de sa transformation en une entreprise de vente en ligne. A magasins comparables, les ventes ont augmenté de 6,5% sur un an, et les ventes en ligne ont explosé de 175% sur le 4e trimestre (à 34% des ventes totales) et de 191% sur l'exercice 2020-2021. Pour son 4e trimestre fiscal, achevé le 30 janvier, GameStop a publié un bénéfice net de 80,5 millions de dollars, soit 1,19$ par action contre 32 cents un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice atteint 90,7 M$, et le bpa s'inscrit à 1,34$, contre 1,27$ un an plus tôt. Le consensus était de 1,35$. Les ventes ont reculé à 2,12 milliards de dollars contre 2,19 Mds$ en 2020, affectées par la fermeture de certains magasins liée à la crise sanitaire. Le consensus était de 2,21 Mds$.

Après un gain en début de séance, Tesla a cédé 4,8%. Le groupe a indiqué qu'il accepterait les paiement de ses véhicules électriques en bitcoin aux Etats-Unis. L'annonce a fait grimper le BTC, qui s'inscrit en soirée à 56.000$ (+1% sur 24 heures)."Vous pouvez maintenant acheter une Tesla avec du Bitcoin", a ainsi tweeté Elon Musk, qui s'était déjà engagé il y a quelques semaines sur une telle évolution. "Tesla n'utilise que des logiciels internes & open source et exploite directement les noeuds Bitcoin. Les Bitcoin payés à Tesla seront conservés en tant que Bitcoin, non convertis en monnaie fiduciaire", indique par ailleurs Musk. Pour l'instant, la possibilité est donc offerte aux États-Unis. Elle le sera à l'international "plus tard cette année".

Tesla avait déjà amplement surpris début février en révélant avoir réalisé un gros investissement en trésorerie de 1,5 Md$ en bitcoin.

Walt Disney (-2,1%) a annoncé un report de la sortie mondiale du 'Black Widow' des studios Marvel de deux mois, jusqu'en juillet. En outre, Disney sortira simultanément le film dans les salles obscures et en streaming payant sur Disney+. L'annonce a fait plonger hier de près de 15% le titre de la principale chaîne américaine de cinémas, AMC Entertainment, alors que Cinemark a perdu plus de 7%. Les deux valeurs restent sous pression ce jour.

Disney a aussi indiqué qu'il allait proposer le film 'Cruella' en version payante sur Disney+, le jour de sa sortie au cinéma programmée le 28 mai. Enfin, le film d'animation Pixar Luca débutera sur Disney+ le 18 juin et ne sortira au cinéma que dans les pays à l'international où Disney+ n'est pas accessible. Les versions streaming de Cruella et Black Widow ne sont pas données, à 30$ de supplément aux US sur le service Disney.

Exxon Mobil (+2%) a profité de la remontée des cours du brut, alors que l'agence de notation financière Moody's Investors Service vient pourtant de dégrader la note de crédit du groupe à 'Aa2' contre 'Aa1', jugeant que le maintien du dividende ralentirait la réduction de l'endettement.

Adobe Systems (-1,9%) a publié des comptes trimestriels supérieurs aux attentes de marché, relevant par ailleurs ses estimations annuelles. Le groupe software a révélé pour son premier trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action en vive hausse de 38% à 3,14$, contre 2,79$ de consensus. Les revenus trimestriels ont totalisé quant à eux 3,91 milliards de dollars, en croissance de 26% en glissement annuel, contre un consensus de 3,76 milliards. Adobe a rehaussé sa guidance annuelle pour l'exercice 2021, tablant maintenant sur des revenus de 15,45 milliards, contre 15,15 Mds$ auparavant. Le bénéfice ajusté par action est espéré désormais à 11,85$, contre 11,2$ pour sa projection antérieure.

Pfizer (+0,71%). Hong Kong a temporairement suspendu le vaccin anti-covid de l'Américain Pfizer et de son partenaire allemand BioNTech, évoquant des emballages défectueux.

AstraZeneca (-1,2%). Les tensions sont plus vives que jamais entre la Commission européenne et AstraZeneca, à la veille d'un sommet européen extraordinaire consacré à la lutte contre le coronavirus, jeudi et vendredi. Alors que Bruxelles menace de bloquer les exportations du laboratoire anglo-suédois, coupable de ne pas respecter le calendrier de livraison de son vaccin contre le coronavirus, des inspections européennes ont mis à jour des stocks de 29 millions de doses de vaccin en Italie.

Par ailleurs, Anthony Fauci, principal expert américain en maladies infectieuses, a déclaré mercredi être préoccupé par la mauvaise communication d'AstraZeneca autour de l'efficacité du vaccin et a demandé au laboratoire de publier un communiqué révisé afin de dissiper toute confusion sur ses données publiées lundi mais jugées "obsolètes" par l'institut NIAID, dirigé par le Dr Fauci.

General Mills (-4,2%). Le groupe alimentaire a publié pour son troisième trimestre fiscal un bénéfice net de 596 millions de dollars et 96 cents par titre, contre 454 millions un an avant. Le bpa ajusté a représenté 82 cents, légèrement inférieur au consensus (84 cents). Les revenus ont totalisé 4,52 milliards, contre 4,18 milliards sur la période comparable de l'an dernier et 4,45 milliards de consensus. Le groupe restaure son programme de rachat d'actions. Sur l'année, la croissance organique est attendue à 3,5%.