Clôture de Wall Street : en baisse, la peur de l'inflation domine

(Boursier.com) — Après une semaine de vif rebond et un week-end de trois jours pour Memorial Day, Wall Street s'est battu en vain mardi pour prolonger son embellie. Après avoir hésité entre le rouge et le vert, les indices ont fini le mois de mai dans le rouge. Les taux d'intérêt se sont tendus, et en Europe, l'inflation a accéléré en mai, dépassant désormais les 8% sur un an. A Washington, Joe Biden a reçu mardi le patron de la Fed Jerome Powell pour parler de l'économie et de l'inflation.

A la clôture de cette dernière séance de mai, le Dow Jones a cédé 0,67% à 32.990 points, tandis que l'indice large S&P 500 a lâché 0,63% à 4.132 pts, et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a reculé de 0,41% à 12.081 pts.

La semaine dernière, les trois indices avaient vivement rebondi, de 6,2% pour le DJIA, de 6,5% pour le S&P 500 et de 6,8% pour le Nasdaq. Les indices ont ainsi mis fin à une série noire de 8 semaines de baisse d'affilée pour le Dow Jones, sa plus longue série baissière depuis... 1932 ! Le S&P 500 et le Nasdaq avaient reculé pendant 7 semaines de suite. Malgré son rebond, le Nasdaq abandonne encore 24% par rapport à ses sommets de novembre 2021, à 16.057 pts.

La saison des résultats d'entreprises du 1er trimestre étant désormais presque bouclée, les investisseurs restent focalisés sur l'inflation et la réponse monétaire de la Fed à la flambée des prix. Ils surveilleront plus particulièrement cette semaine le rapport mensuel sur l'emploi en mai, attendu vendredi, ainsi que les indicateurs d'activité PMI et ISM manufacturiers, mercredi, puis des services, vendredi. Le Livre Beige de la Fed sur la situation économique aux Etats-Unis sera aussi décortiqué, mercredi soir, pour déterminer si la banque centrale est susceptible de faire une pause dans ses hausses de taux à l'automne pour évaluer leurs effets sur l'inflation.

Joe Biden entend respecter l'indépendance de la Fed dans sa lutte contre l'inflation

Ce mardi soir, le président américain Joe Biden a reçu dans le Bureau ovale le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, pour évoquer avec lui l'économie américaine et mondiale, au moment où les Etats-Unis font face à une flambée d'inflation inédite depuis 40 ans. La secrétaire au Trésor Janet Yellen (et ex-présidente de la Fed) était aussi présente à cette réunion, au cours de laquelle Joe Biden a notamment promis de préserver l'indépendance de la banque centrale américaine en matière de politique monétaire.

A l'issue de la réunion, Powell ne s'est pas exprimé et Biden a assuré que son "plan" pour contrôler les prix "commençait par un postulat simple: respecter la Fed, respecter l'indépendance de la Fed". Il a estimé par ailleurs que les membres de la banque centrale étaient "totalement concentrés" sur le contrôle des prix qui est leur mission, avec le soutien à l'emploi. Le président démocrate a répété que sa "plus grande priorité (est de) répondre à l'inflation pour réussir la transition d'une économie de reprise à une croissance soutenue" et durable.

Jerome Powell avait indiqué le 17 mai dernier au 'Wall Street Journal', que la Fed aura "besoin de constater des preuves claires et convaincantes" que l'inflation s'apaise avant de ralentir ses hausses de taux. Lundi, le gouverneur de la Fed Christopher Waller s'est prononcé en faveur de hausses de taux d'un demi-point pendant "plusieurs réunions" jusqu'à ce que l'inflation revienne de façon "substantielle" plus près de l'objectif de 2% de la Fed. Ses déclarations ont quelque peu douché l'espoir que la Fed ferait une pause en septembre dans son cycle haussier. Un espoir qui avait soutenu le rebond du marché la semaine dernière...

A quand le pic d'inflation ?

L'inflation a légèrement ralenti en avril outre-Atlantique, mais elle reste à un niveau très élevé. Sur un an, les prix ont bondi de 8,3% en avril, après +8,5% en mars, et sur un mois, les prix ont augmenté de 0,6% en avril après un bond de 1,2% en mars, laissant espérer aux marchés financiers qu'un pic pourrait désormais avoir été atteint aux Etats-Unis, ce qui reste à confirmer...

Dans la zone euro, les prix ont au contraire continué de grimper en mai, selon les chiffres préliminaires publiés mardi, qui ont déprimé les marchés boursiers européens. La hausse des prix a ainsi grimpé à un record de 8,1% sur un an dans la zone euro, après 7,4% en avril sur fond de hausse ininterrompue des prix de l'énergie et des produits alimentaires.

Les indicateurs économiques publiés mardi aux Etats-Unis sont ressortis assez solides. L'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers a augmenté de 3,1% en mars (indicateur 20-City non ajusté) sur un mois et de 21,2% sur un an. L'indice de la FHFA (Federal Housing Finance Agency) a augmenté de 1,5% en mars sur un an, et de 19% en glissement annuel.

En attendant les chiffres de l'emploi US en mai

L'indice manufacturier PMI de Chicago est ressorti supérieur aux attentes en mai à 60,3, contre un consensus de 57 et après 56,4 en avril. L'indicateur signale donc une accélération de l'expansion de l'industrie manufacturière dans la région considérée. L'indice manufacturier de la Fed de Dallas est en revanche ressorti négatif à -7,3 points, contre +4 de consensus et +1,1 un mois avant, signalant donc une contraction.

Enfin, l'indice de confiance des consommateurs, mesuré par le Conference Board, est ressorti à 106,4 en mai, supérieur au consensus (103,7) mais en baisse par rapport à avril (108,6).

La statistique majeure de la semaine aux Etats-Unis sera le rapport mensuel sur l'emploi attendu vendredi. Le consensus des économistes table sur 325.000 créations d'emplois, après 428.000 en avril, et sur un taux de chômage à 3,5% contre 3,6% en avril. Les marchés scruteront la hausse des salaires horaires, attendue en léger ralentissement, à 5,2% sur un an contre +5,5% en avril et +5,6% en mars. Le rapport sur l'emploi sera précédé, mercredi, par les données ADP sur l'emploi dans le secteur privé, et jeudi, par les chiffres hebdomadaires des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.

Tout signe montrant un apaisement des tensions sur le marché de l'emploi pourrait rassurer les marchés, et à l'inverse, des chiffres plus élevés que prévu feraient craindre une surchauffe et des actions plus énergiques que prévu de la Fed.

Le pétrole WTI marque le pas malgré l'embargo de l'UE

Les cours du pétrole ont progressé mardi, avant de finir en ordre dispersé. Ils ont d'abord été soutenus par l'accord européen sur un embargo sur le pétrole russe, la perspective d'une forte demande de brut aux Etats-Unis pour la saison estivale et l'assouplissement des restrictions sanitaires en Chine. En soirée, un article du 'Wall Street Journal' a refroidi les cours en affirmant que certains membres de l'Opep envisageaient d'exempter la Russie des objectifs de production du groupe Opep+, ce qui pourrait, selon les sources du 'WSJ', ouvrir la voie à des hausses de production d'autres membres de l'alliance.

Le baril de brut léger américain WTI (contrat à terme de juillet), qui gagnait plus de 3,5% en début de journée a fini en recul de 0,4% à 114,67$ sur le Nymex, tandis que le Brent de la mer du Nord d'échéance juillet a gagné 1% à 122,84$ sur l'ICE. Les cours du brut ont aligné une sixième progression mensuelle consécutive, leur plus longue série haussière depuis plus de dix ans.

Sur les marchés obligataires, les taux sont repartis en nette hausse ce mardi. Le rendement du T-Bond à 10 ans bondissait en fin de soirée de 11 points de base à 2,85%, et le taux du T-Bond à 2 ans gagnait 8 pb à 2,56%. Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à 10 ans a rebondi de 7 pb à 1,12%.

Sur le marché des changes, l'indice du dollar était ferme mardi soir (+0,11%) à 101,78 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro reculait de 0,4% à 1,0733$. La devise unique européenne a regagné près de 3% depuis le 12 mai, soutenue par le changement de ton plus "faucon" de la BCE et de sa patronne Christine Lagarde, qui envisage désormais de remonter les taux directeurs en terrain positif d'ici à septembre (contre -0,4% actuellement pour le taux de dépôt).

Après deux semaines difficiles, le bitcoin est parvenu à franchir la barre des 30.000$. Il pointait mardi soir à 31.714$, en hausse de 1,4% sur 24h. Il reste loin de son record de novembre 2021 à près de 69.000$. L'or a reculé de 0,5% mardi à 1.848,40$ l'once, pour le contrat à terme d'août sur le Comex.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, Salesforce, HP Inc ou Victoria's Secret, annonçaient mardi après la clôture leurs derniers comptes trimestriels.

VALEURS A SUIVRE

Qualcomm (+2,5%) veut prendre une participation dans le cadre de l'introduction en bourse d'Arm, indique le Financial Times. S'adressant au FT, le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré que l'entreprise était intéressée par un investissement, car Arm, spécialiste du développement de processeurs et filiale de SoftBank, est un atout très important et sera essentiel au développement de l'industrie. Amon ajoute que Qualcomm pourrait s'associer à d'autres fabricants de puces pour acquérir purement et simplement Arm, si le consortium effectuant l'achat était suffisamment important, et même s'il faudrait que de nombreuses entreprises participent pour qu'elles aient l'effet net de maintenir l'indépendance d'Arm.

Selon Amon, Arm a gagné partout grâce à l'investissement collectif de l'ensemble de l'écosystème, d'entreprises comme Apple, Qualcomm et bien d'autres, et c'est parce qu'il s'agissait d'une architecture indépendante et ouverte dans laquelle tout le monde pouvait investir - avant l'acquisition par SoftBank. Amon note que Qualcomm n'a pas encore parlé à SoftBank d'un investissement potentiel dans Arm, car SoftBank a donné la priorité à la résolution d'une impasse dans l'unité chinoise d'Arm.

Apple (-0,5%). Bonne nouvelle pour le groupe à la pomme ? Le sous-traitant taïwanais Foxconn a indiqué que les perspectives pour le deuxième semestre de cette année évoluaient dans le bon sens, avec la levée annoncée du confinement à Shanghai.

Boeing (-0,6%) et Norwegian Air Shuttle ont conclu un accord de principe dans le cadre duquel la compagnie scandinave s'est engagée à acheter 50 Boeing 737 MAX 8. L'accord comprend également des options pour 30 avions supplémentaires. Les 50 appareils devraient être livrés entre 2025 et 2028, selon un calendrier correspondant étroitement aux expirations actuelles des contrats de location d'avions du transporteur. Par conséquent, l'expansion de la taille de la flotte actuelle de l'entreprise ne sera que limitée. L'accord de principe des parties est soumis à diverses conditions de clôture, qui devraient être finalisées d'ici la fin juin 2022.

Paramount (+5,4%). 'Top Gun : Maverick', la suite des aventures de Pete Maverick Mitchell, incarné par Tom Cruise, plus de 30 ans après, a engrangé 124 millions de dollars en revenus domestiques de box office sur le marché américain, un lancement particulièrement remarqué pour le blockbuster de Paramount. La seule perspective du film avait dopé déjà les titres des principales chaînes américaines de cinéma, AMC et Cinemark notamment, la semaine dernière à Wall Street. L'estimation de recettes à quatre jours sur le marché domestique américain, couvrant la journée du Memorial Day, est de 151 millions de dollars selon Comscore. A l'international, le film a rapporté 124 millions de dollars sur trois jours de week-end, portant le total à 248 millions de dollars dans le monde.

L'exploitant de salles de cinéma AMC Entertainment (-0,6%) a fini en baisse, malgré une hausse initiale grâce au succès de Top Gun : Maverick'.