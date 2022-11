Clôture de Wall Street : en baisse avec Tesla, malgré Walt Disney

(Boursier.com) — La cote américaine est restée orientée dans le rouge ce lundi, alors que le rallye lié aux meilleurs chiffres de l'inflation commence à tourner court... Le S&P 500 cède 0,39% à 3.949 pts, le Dow Jones -0,13% à 33.700 pts et le Nasdaq -1,09% à 11.024 pts - victime surtout de la chute de Tesla qui perd 6,8% en clôture, le géant américain de l'automobile électrique ayant annoncé ce week-end le rappel de plus de 321.000 voitures aux Etats-Unis du fait d'un dysfonctionnement concernant les feux arrière...

Sur le Nymex, le baril de brut WTI plongeait de 5% en séance avant de remonter sur les 80$, l'Arabie saoudite ayant démenti la rumeur de discussions concernant une augmentation de la production de pétrole avec d'autres pays producteurs... Selon le Wall Street Journal, qui citait des représentants de l'organisation, les discussions porteraient sur une hausse d'un maximum de 500.000 barils par jour en vue de la réunion du 4 décembre prochain. L'indice dollar remonte de 0,7% face à un panier de devises de référence.

Les inquiétudes liées au Covid-19, avec une nouvelle augmentation des cas en Chine, ont servi de prétexte aux prises de bénéfices sur la cote US en ce début de semaine. Apple abandonne plus de 2%, l'actualité chinoise compliquant un peu lus la production de ses nouveaux iPhone... Les éléments positifs liés essentiellement à de moindres hausses de taux de la Fed dans un contexte d'inflation un peu moins pesante persistent malgré tout... Les craintes de récession sont toutefois alimentées parallèlement par les dernières données économiques : L'indice d'activité nationale américaine de la Fed de Chicago pour le mois d'octobre 2022 s'est établi à -0,05, contre une lecture révisée à +0,17 un mois plus tôt. La précédente évaluation de septembre était de +0,1. L'indice passe donc en territoire négatif, ce qui signale une croissance inférieure à la tendance.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic (membre non votant) est le dernier responsable de la Fed à avoir préconisé une baisse du rythme des hausses de taux lors de la réunion du FOMC de décembre... Si l'économie se comporte comme il s'y attend, 75 à 100 points de base supplémentaires de hausses de taux seraient justifiés pour contenir l'inflation. Cela impliquerait une fourchette de taux maximale allant de 4,75 à 5%, en dessous du pic de 5 à 5,25% ciblé par certains stratèges et d'autres membres de la Fed comme James Bullard (Fed de St. Louis). Bostic a ajouté que la Fed n'avait pas besoin de continuer à 'resserrer' jusqu'à ce que l'inflation retombe à 2%. Il prévoit plutôt une pause prolongée une fois que les taux auront atteint un niveau suffisamment restrictif. Alors que les responsables de la Fed ont continué à pousser le récit du "plus haut pendant plus longtemps" concernant les taux, suite aux chiffres d'inflation d'octobre plus faibles que prévu, il y a eu également une traction croissante derrière le récit du "pic de la Fed", car les décideurs politiques citent la nécessité d'évaluer les impacts décalés...

Les récents commentaires de Bullard ont aussi retenu l'attention : Le responsable a noté que sur la base d'une approche de la règle de Taylor, un niveau restrictif des taux pourrait être de l'ordre de 5 à 7%... Bien que cela ait été jugé belliciste, la fourchette minimale de 5 à 5,25% dont il a parlé demeure conforme aux anticipations actuelles de marché. Enfin, la Deutsche Bank a souligné quant à elle que les commentaires de la vice-présidente Lael Brainard la semaine dernière n'avaient pas explicitement lié une réduction du rythme de resserrement à un taux terminal plus élevé.

Les valeurs

Taiwan Semiconductor Manufacturing (-1%), qui vient de flamber en bourse à Wall Street sur une montée au capital de la firme de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, reperd du terrain ce lundi... Le directeur général du géant taïwanais de la fonderie de semi-conducteurs a rencontré en effet le président chinois Xi Jinping en Thaïlande, ce qui provoque une certaine fébrilité sur les marchés financiers ce jour.

Coinbase (-8,9%) corrige encore sur la cote américaine. Les investisseurs ont totalement perdu confiance dans le secteur après l'effondrement de la plateforme FTX.

Walt Disney rebondit de 6,3%. Le groupe a annoncé le retour de Robert A. Iger à la tête du groupe en tant que directeur général, avec effet immédiat. M. Iger, qui a passé plus de quatre décennies au sein de la société, dont 15 ans en tant que CEO, a accepté d'occuper de nouveau ce poste pendant deux ans, avec pour mandat du conseil d'administration de définir l'orientation stratégique d'une croissance renouvelée et de travailler en étroite avec le conseil d'administration pour trouver un successeur à la tête de la société à la fin de son mandat. M. Iger succède à Bob Chapek, qui a démissionné de son poste. Les récents résultats de Disney, en particulier ses pertes massives sur le service de streaming Disney+, ont sans doute provoqué ce changement, le cours de bourse étant quant à lui revenu sur ses plus bas de huit ans à Wall Street.

"Nous remercions Bob Chapek pour les services qu'il a rendus à Disney au cours de sa longue carrière, notamment en guidant l'entreprise à travers les défis sans précédent de la pandémie", a déclaré Susan Arnold, présidente du conseil d'administration. "Le conseil d'administration a conclu qu'alors que Disney entame une période de plus en plus complexe de transformation de l'industrie, Bob Iger est particulièrement bien placé pour diriger la société à travers cette période charnière". "M. Iger a le profond respect de l'équipe de direction de Disney, avec la plupart desquels il a travaillé en étroite collaboration jusqu'à son départ en tant que président exécutif il y a 11 mois, et il est très admiré par les employés de Disney dans le monde entier, ce qui permettra une transition transparente du leadership", dit-elle. Le poste de président du conseil demeure inchangé, Mme Arnold occupant ce poste.

"Je suis extrêmement optimiste quant à l'avenir de cette grande entreprise et ravi que le conseil d'administration me demande de revenir", a déclaré Iger. "Disney et ses marques et franchises incomparables occupent une place spéciale dans le coeur de tant de personnes à travers le monde, et plus particulièrement dans le coeur de nos employés, dont le dévouement envers cette entreprise et sa mission est une source d'inspiration. Je suis profondément honoré d'être invité à diriger à nouveau cette équipe remarquable, avec une mission claire axée sur l'excellence créative pour inspirer les générations à travers une narration inégalée et audacieuse".

Au cours de ses 15 années en tant que DG, de 2005 à 2020, Iger a contribué à faire de Disney l'une des sociétés de médias et de divertissement les plus prospères et les plus admirées au monde avec une vision stratégique axée sur l'excellence créative, l'innovation technologique et la croissance internationale. Il a élargi l'héritage de Disney en matière de narration sans précédent avec les acquisitions de Pixar, Marvel, Lucasfilm et 21st Century Fox et a quintuplé la capitalisation boursière de la société pendant son mandat de DG.

J.M. Smucker (+1,3%), groupe alimentaire américain aux marques Folgers ou Jif, consolide à Wall Street suite à la publication des derniers résultats. Le spécialiste américain du beurre de cacahuètes a annoncé, pour le deuxième trimestre fiscal 2023, clos fin octobre 2022, des ventes de 2,21 milliards de dollars en croissance de 8% en glissement annuel. Le bénéfice opérationnel ajusté a reculé de 2% à 379 millions. Le bénéfice ajusté dilué par action a atteint 2,4$, presque stable en glissement annuel. Le consensus était de 2,19$ de bénéfice ajusté par action pour 2,17 milliards de dollars de revenus. Le cash flow des opérations a été de 205 millions de dollars, en croissance de 24%. Le free cash flow a atteint 103 millions.

La compagnie se permet par ailleurs de relever ses prévisions sur l'exercice en termes de ventes et de bpa ajusté, avec la demande solide pour ses marqués clés. Les ventes sont attendues désormais en croissance de 5,5 à 6,5%. Le bpa ajusté est anticipé entre 8,35 et 8,75$. Le free cash flow est attendu stable à 550 millions.

Bristol-Myers Squibb (+1,9%), le groupe pharmaceutique américain, prévoit d'annuler certains programmes de développement de médicaments en raison des règles imminentes de tarification des médicaments du gouvernement américain, indique le Financial Times. Dans une interview accordée au FT, le CEO de Bristol-Myers Squibb, Giovanni Caforio, a déclaré que la société prévoyait d'annuler certains programmes, qu'il s'agisse d'une indication complète pour un médicament existant ou d'un nouveau médicament. Le laboratoire examine ainsi son portefeuille. Le plus grand impact de la loi sur la réduction de l'inflation de Biden pourrait se faire sentir en oncologie.

News Corp (-2%). L'investisseur activiste Irenic presserait le groupe de reconsidérer sa proposition de fusion avec Fox (-1%). Le New York Times cite à ce sujet une lettre envoyée par Irenic Capital Management, qui détient environ 2% des actions de classe B de News Corp, au comité spécial de membres indépendants du conseil d'administration évaluant la proposition de fusion. Dans sa lettre, Irenic a déclaré qu'il était préférable d'abandonner la transaction potentielle, plutôt que d'accepter un accord qui ne maximiserait pas la valeur de News Corp. Par ailleurs, Will Granger d'Airlie Funds Management, qui détient une petite participation au capital de News Corp, a déclaré dans une interview que le fonds ne voyait pas vraiment de justification commerciale à l'accord et ne soutiendrait pas une fusion à moins que Fox ne paie une prime importante par rapport au cours de l'action de News Corp ou ne conclut une autre transaction en même temps, comme la vente des activités immobilières de News Corp.

Merck (+1,3%) a accepté l'acquisition du groupe Imago Biosciences (+104% sur le Nasdaq !), qui développe des traitements du cancer, pour une valeur equity totale de 1,35 milliard de dollars.

Digital World Acquisition monte de 0,5%. Elon Musk vient de décider d'accepter le retour de l'ancien président Donald Trump sur le réseau social média Twitter, ce qui pourrait affecter les efforts de DWA qui doit porter les activités de la plateforme de Trump, Truth Social.