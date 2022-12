Clôture de Wall Street : DJIA et Nasdaq progressent, les chiffres de l'inflation rassurent (un peu)

(Boursier.com) — La cote américaine a repris de la hauteur mardi soir. Le S&P 500 a terminé en hausse de 0,73% à 4.019 pts, alors que le Dow Jones a pris 0,30% à 34.108 pts et le Nasdaq +1,01% à 11.256 pts. Les chiffres de l'inflation ont rassuré les opérateurs, qui retrouvent un peu le goût du risque : Le taux d'inflation annuel américain pour le mois de novembre, à 7,1%, est ressorti en effet au plus bas depuis décembre 2021... Sur le Nymex, le baril de brut WTI s'est avancé de 3% à 75$. L'indice dollar cède 1,1% face à un panier de devises de référence avec un euro qui remonte au plus haut depuis le mois de juin à 1,0635/$..

Les derniers chiffres de l'inflation américaine pour le mois de novembre 2022 sont donc ressortis plus modérés que prévu... Ainsi, selon le rapport gouvernemental du jour aux États-Unis, l'indice des prix à la consommation pour le mois de novembre a augmenté de 0,1% seulement en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,3%. Hors alimentation et énergie, la surprise est également positive, avec un 'CPI' en hausse de 0,2% par rapport au mois d'octobre, contre 0,3% de consensus. Sur un an, la hausse du CPI de novembre s'établit à 7,1% (consensus 7,3%), ou à 6% hors alimentation et énergie (consensus 6,1%).

Le salaire horaire moyen du mois de novembre s'est apprécié pour sa part de 0,6% par rapport au mois antérieur, soit 5,1% sur un an, en ligne avec les attentes de marché.

La réunion de la Fed devrait déboucher mercredi sur une hausse des taux de 0,5 point. Rappelons que le taux des 'fed funds' est actuellement logé entre 3,75 et 4%, après quatre hausses de taux consécutives de 75 points de base pour lutter énergiquement contre l'inflation...

Après le resserrement le plus rapide de la politique monétaire américaine depuis les années 1980, la banque centrale devrait donc augmenter ce mercredi son taux de référence dans une fourchette de 4,25% à 4,5%, le niveau le plus élevé depuis 2007. La Fed devrait aussi signaler un nouveau resserrement de 50 points de base l'année prochaine, selon les économistes interrogés par Bloomberg, et une anticipation selon laquelle une fois qu'ils auront atteint ce sommet, ils resteront en attente tout au long de 2023.

Les marchés financiers s'accordent sur la vision à court terme, mais voient un retrait rapide des taux plus tard l'année prochaine, ce qui ne cadre pas vraiment avec les derniers commentaires de la banque. Les investisseurs s'attendent à ce que les pressions sur les prix diminuent plus rapidement que ne le prévoit la Fed, qui craint que l'inflation ne se révèle persistante.

La réunion de cette semaine à Washington sera une nouvelle occasion pour Powell d'insister sur le fait que les responsables s'attendent à maintenir les taux élevés pour vaincre l'inflation, comme il l'a fait dans un discours du 30 novembre lorsqu'il a souligné que la politique resterait restrictive "pendant un certain temps", rappelle Bloomberg. Au cours des cinq derniers cycles de taux d'intérêt, le maintien moyen à un taux maximal était de 11 mois, et ce sont des périodes où l'inflation était plus stable, ajoute l'agence. La Fed a fait passer par ailleurs le message que le taux directeur devrait rester à son niveau maximal pendant un certain temps...

Jeudi, les opérateurs seront également très attentifs aux annonces monétaires de la BCE et de la Banque d'Angleterre.

Les valeurs

Oracle (-0,9%), le géant texan des logiciels d'entreprises a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal 2023, clos fin novembre 2022, des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a réalisé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,21$, contre 1,18$ de consensus et 1,21$ un an plus tôt. Les revenus se sont établis à 12,28 milliards de dollars, dépassant les attentes de marché de 2%, à comparer aux 10,36 milliards de dollars de l'an dernier. Ainsi, le groupe a très bien résisté au ralentissement actuel des dépenses technologiques, parvenant même à une croissance de 18% des ventes. Les revenus cloud, très surveillés, ont progressé de 43% en glissement annuel pour atteindre 3,8 milliards de dollars, après une expansion de 45% sur le trimestre antérieur.

Le groupe d'Austin, lors d'une journée analystes en octobre, disait anticiper des revenus de 65 milliards de dollars pour l'exercice 2026, avec la croissance du cloud. Hier soir, Safra Catz, dirigeante d'Oracle, a déclaré que les revenus devraient augmenter de 17 à 19% sur le trimestre en cours, troisième trimestre fiscal, qui se termine en février. Les analystes prévoyaient en moyenne une croissance de 17% à 12,3 milliards de dollars. Le bénéfice par action est attendu à 1,21$ sur la période, y compris un impact négatif de 6 cents par action dû aux fluctuations des devises, à comparer à un consensus de 1,24$.

Apple (+0,7%) se reprend un peu à Wall Street, alors que la première capitalisation boursière mondiale avait reflué précédemment sur fond d'agitation en Chine sur le site de production essentiel de l'iPhone, celui du sous-traitant taïwanais Foxconn à Zhengzhou. Les analystes demeurent prudents à court terme, ajustant leurs estimations, certains craignant par ailleurs que la demande 'perdue' sur la saison des fêtes du fait des contraintes de production ne soit pas récupérée ensuite. Barclays évoque ainsi une "demande périssable" résultant des perturbations sur le site de Zhengzhou, plutôt qu'un report pur et simple de la production sur le trimestre de mars.

Tesla (-4,09%), qui a abandonné lundi soir 6,3%, perd encore du terrain, au plus bas de deux ans. La baisse s'était accélérée précédemment avec la publication d'une étude YouGov peu favorable dont a fait écho le Wall Street Journal. Selon cette enquête, la cote d'approbation de Tesla est tombée à un score net négatif de 1,4%, premier score net négatif pour le constructeur de véhicules électriques depuis que la société britannique de sondages et d'études de marché a commencé à suivre Tesla en 2016... Tesla a aussi souffert en bourse ces derniers mois des inquiétudes générales relatives à la politique zéro-covid chinoise, mais n'a pas vraiment profité des annonces récentes relatives aux assouplissements de restrictions. L'autre élément récent pesant sur les cours concerne le dossier Twitter, sur lequel le CEO de Tesla, Elon Musk, semble très (trop ?) concentré.

First Solar (+4,5%), le fabricant américain de panneaux solaires, progresse à Wall Street, alors que le dossier va faire son entrée dans l'indice large S&P 500, remplaçant Fortune Brands, intégré dans le S&P 400, jauge des moyennes capitalisations américaines. Le titre First Solar bondit de près de 70% cette année, l'Inflation Reduction Act de l'administration Biden ayant tout particulièrement dopé le secteur des énergies vertes en bourse. Sa capitalisation boursière atteint 16 milliards de dollars.

Microsoft (+1,7%) a offert à Sony le droit de vendre 'Call of Duty' dans le cadre du service PlayStation Plus, indique Bloomberg. Une personne familière avec les négociations a déclaré que la proposition de Microsoft à Sony pour un accord de 10 ans pour rendre Call of Duty disponible sur la console PlayStation incluait également les droits de vente du titre sur le service PlayStation Plus, mais que Sony n'aurait pas encore accepté l'offre. Activision Blizzard est par ailleurs en pourparlers avec des partenaires potentiels pour fournir 'World of Warcraft' aux utilisateurs chinois après le 23 janvier...

Rappelons que la Federal Trade Commission américaine a lancé une action antitrust contre Microsoft dans le but de bloquer l'acquisition de 69 milliards de dollars de l'éditeur de 'Call of Duty', Activision Blizzard. Le gendarme américain de la concurrence craint une atteinte grave à la concurrence. Cette action intervient alors que les régulateurs britanniques de la concurrence et des marchés et la Commission européenne continuent quant à eux d'évaluer l'accord. Le rival Sony a fait pression sur les régulateurs du monde entier pour tenter de restreindre les plans de Microsoft. La FTC précise que l'accord "permettrait à Microsoft de supprimer les concurrents de ses consoles de jeu Xbox et de son activité de contenu d'abonnement et de cloud-gaming en croissance rapide".

United Airlines (-6,9%) vient d'officialiser une commande historique auprès de Boeing (+0,5%). La compagnie aérienne américaine va acquérir 100 B.787, avec une option pour en acheter 100 supplémentaires. Il s'agit de la plus importante commande de Dreamliner de l'histoire de Boeing et du plus gros achat de gros porteur par un transporteur américain. United, qui a la possibilité d'opter pour les versions 8,9 ou 10 du 787, va également s'offrir 100 B737 MAX, exerçant des options pour 44 unités et passant une nouvelle commande pour 56 avions. Le transporteur devrait commencer à recevoir ses Dreamliner en 2024, les livraisons du MAX étant attendues sur la période 2024-2028.

Moderna grimpe de +19,6%, alors que le groupe et son compatriote américain Merck (+1,7%) ont annoncé que l'essai de phase 2b KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201 de l'ARNm-4157/V940, un vaccin expérimental ARNm personnalisé contre le cancer, en association avec Keytruda, thérapie anti-PD-1 de Merck, avait démontré une efficacité statistiquement significative et une amélioration cliniquement significative du critère d'évaluation principal de la survie sans récidive par rapport au Keytruda seul pour le traitement adjuvant des patients atteints de mélanome de stade III/IV après une résection complète. Le traitement adjuvant par l'ARNm-4157/V940 en association avec le Keytruda a réduit le risque de récidive ou de décès de 44% par rapport au Keytruda seul.

Eli Lilly (-2,3%). Le groupe pharmaceutique d'Indianapolis a précisé sa guidance de bénéfice ajusté pour 2023. Lilly table désormais sur un bpa ajusté allant de 8,1 à 8,3$ sur la période, contre 9,1$ de consensus. Les revenus sont anticipés entre 30,3 et 30,8 milliards de dollars sur l'exercice, ce qui dépasserait en revanche les anticipations de marché.