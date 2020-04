Clôture de Wall Street : début de semaine hésitant avant la saison des résultats

(Boursier.com) — La Bourse de New York a démarré la semaine en ordre dispersé, lundi, au lendemain d'un accord entre pays pétroliers sur une réduction de leur production. Les investisseurs restent cependant sceptiques sur la capacité du secteur pétrolier à rebondir tant que la pandémie de coronavirus pèsera lourdement sur la demande mondiale. Dans ce climat anxiogène, la saison des résultats d'entreprises démarre cette semaine à Wall Street, avec notamment les comptes des grandes banques américaines. Au-delà des comptes du 1er trimestre, les analystes craignent que les prévisions des entreprises soient très mauvaises, et qu'elles manquent grandement de visibilité, compte-tenu des incertitudes sur la durée de l'épidémie de Covid-19.

A la clôture, l'indice Dow Jones a cédé 1,39% à 23.390 points, tandis que l'indice large S&P 500 a reculé de 1,01% à 2.761 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, a fini dans le vert, gagnant 0,48% à 8.192 pts.

La semaine dernière, les indices américains avaient rebondi de 12,6% pour le DJIA, de 12,1% pour le S&P 500 (sa plus forte hausse hebdomadaire depuis 1974) et de 10,6% pour le Nasdaq, dans l'espoir d'un ralentissement de la propagation du virus et sous l'effet des plans massifs de soutien monétaire et budgétaire annoncés aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde.

En Europe, les marchés sont restés fermés ce lundi de Pâques, tandis qu'en Asie, la baisse l'a emporté : -0,5% pour le Shanghai Composite et -2,3% pour le Nikkei.

Accord entre l'Opep+ et les Etats-Unis sur des baisses de production

Sur les marché pétroliers, les cours ont réagi avec volatilité à l'annonce, dimanche soir, d'un accord qualifié d'"historique" entre l'Opep et d'autres pays producteurs, dont la Russie, les Etats-Unis et la Canada, pour réduire la production mondiale. Lundi soir, le cours du baril de brut léger américain WTI a cédé finalement 1,5% à 22,41$ pour le contrat à terme de mai sur le Nymex, après avoir bondi jusqu'à 8,7% en séance... Le Brent de mer du Nord a fini en hausse de 0,8% à 31,74$ pour le contrat à terme de juin lundi soir, après un bond de 8% en début de journée.

L'accord conclu dimanche soir stipule que l'Opep+ va réduire sa production de 9,7 millions de barils par jour par rapport à son niveau de production d'octobre 2018. Par ailleurs, trois autres pays, les Etats-Unis, le Brésil et la Canada, vont contribuer à l'effort pour 3,7 mbj supplémentaires.

Mais dans la mesure où la production actuelle de l'Opep+ est supérieure à celle à la date de référence d'octobre 2018, c'est un total de 14,5 Mbj (par rapport aux niveaux de production de début avril) qui seront retirés du marché par l'Opep+, selon des sources proches des négociations. Ainsi, selon des sources citées par l'agence 'Reuters', ce sont près de 20 millions de barils qui devraient sortir du marché pendant les mois de mai et juin, ce qui correspond à environ 20% de la demande mondiale avant la pandémie de Covid-19.

Il reste que les experts doutent de l'efficacité de l'accord, notamment parce que la demande mondiale a chuté encore davantage, de l'ordre de 30% à 35% en raison des mesures de confinements prises pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19 dans le monde.

Les analystes dans le brouillard sur les résultats d'entreprises

Sur le plan sanitaire, les marchés restent focalisés sur les signes d'un ralentissement de la progression de la pandémie, qui se confirme dans plusieurs pays d'Europe (Espagne, Italie, France) ainsi qu'à New York, épicentre de la maladie aux Etats-Unis, où le nombre de morts quotidien est en léger recul.

Lundi soir, environ 572.000 cas de Covid-19 ont été détectés aux Etats-Unis et le nombre de morts frôle a dépassé les 23.000, tandis que plus de 42.000 ont été déclarées guéries. Dans le monde, le nombre de personnes affectées par Covid-19 est désormais de l'ordre de 1,90 million et le nombre de morts a dépassé les 118.000.

Sur le front des résultats d'entreprises, les investisseurs se préparent au pire pour les comptes du 1er trimestre, et surtout pour les prévisions sur le 2e trimestre en cours. Au-delà, le manque de visibilité à conduit de très nombreuses entreprises à suspendre leurs prévisions, laissant les marchés dans le noir. Bon nombre d'analystes ont fait une croix que les comptes de 2020 et travaillent à des scénarios de rebond des bénéfices en 2021.

23 membres de l'indice S&P 500 publieront leurs comptes cette semaine, dont les grandes banques américaines : JP Morgan Chase et Wells Fargo mardi, Citigroup, Bank of America et Goldman Sachs mercredi, Bank of New York Mellon jeudi et State Street vendredi. Parmi les autres entreprises attendues figurent le géant de la santé Johnson & Johnson, mardi, l'assureur santé UnitedHealth Group mercredi et le groupe parapétrolier Schlumberger vendredi.

Le dollar et le taux marquent le pas

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui reflète son évolution face à 6 devises de référence (euro, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, yen et couronne suédoise) a légèrement fléchi de 0,1% à 99,42 points lundi soir. L'euro a cédé 0,18% à 1,0915$, alors que les marchés sont restés insensibles à l'accord trouvé jeudi soir par les ministres des Finances européens sur un plan de relance supérieur à 500 milliards d'euros pour surmonter la crise du Covid-19.

Les marchés obligataires américains ont reculé lundi, entraînant une légère tension sur les taux d'intérêts, qui évoluent en sens inverse des cours. Le rendement du T-Bond à 10 ans a gagné lundi soir 4 point de base à 0,76%. En Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance avait reculé de 4 pdb à -0,36% jeudi soir avant le long week-end de Pâques.

VALEURS A SUIVRE

Les valeurs pétrolières ont évolué en ordre dispersé après l'accord sur la réduction de production. ExxonMobil a reculé de 0,8% mais Chevron a gagné 0,7%. Halliburton a cédé 4,3% alors que Wells Fargo a abaissé sa recommandation sur le groupe parapétrolier à "pondération en ligne" contre "surpondérer". Un autre acteur du secteur parapétrolier, Baker Hughes a gagné 3,3%, malgré avoir prévenu que ses comptes du 1er trimestre seront affectés par une charge de dépréciation exceptionnelle de 15 milliards de dollars, ainsi que par d'autres charges de restructuration de 1,5 Md$.

Ford Motor a perdu 3,9% après que le constructeur automobile a émis un avertissement sur ses comptes du 1er trimestre. Celui-ci devrait se se solder par une perte opérationnelle (Ebit) de 600 millions de dollars, et par des ventes de 34 milliards de dollars, au lieu des quelque 37,2 Mds$ attendus par le consensus. Le groupe a toutefois voulu rassurer sur sa situation financière en précisant qu'il disposait de 30 milliards de dollars de cash à la date du 9 avril, de quoi tenir "au moins" jusqu'à la fin septembre, même en cas de non-redémarrage de la production.

General Motors (-4,3%) et Fiat Chrysler Automobile (-1,9%) ont reculé par sympathie avec Ford lundi à Wall Street.

Macy's (-7,5%) a mandaté la banque Lazard pour étudier différentes options afin de renforcer son bilan face à la crise actuelle.

Delta Air Lines (-4,6%), SouthWest Airlines (-6%) : plusieurs grandes compagnies aériennes américaines ont appelé le Trésor US et les conseillers de l'administration Trump à revoir ou à abandonner la proposition qui les obligerait à rembourser sous forme de prêts une partie des 25 milliards de dollars d'aides au secteur prévues par le Congrès...

Boeing (-2,9%) a mandaté les banques d'investissement Lazard et Evercore pour étudier l'hypothèse d'une aide financière de l'Etat fédéral et celle de prêts du secteur privé. Jeudi, le Wall Street Journal avait rapporté que Boeing envisageait un plan de réduction de ses effectifs qui pourrait concerner environ 10% de ses salariés en combinant départs volontaires, retraites anticipées et licenciements...

Prudential (-2,4%). Le sud-coréen KB Financial Group a annoncé avoir signé un accord prévoyant le rachat de la totalité du capital de la filiale de l'assureur américain en Corée du Sud pour 2.300 milliards de wons (1,74 milliard d'euros).

JP Morgan (-4,4%) sera la première banque US qui doit publier ses résultats trimestriels demain mardi. Le groupe a durci ses critères d'octroi de crédit immobilier pour tenter de limiter les risques liés à la crise du coronavirus.

Amazon a bondi de 6,1%, le groupe d'e-commerce profitant de la pandémie de coronavirus. Amazon a indiqué lundi avoir embauché 100.000 personnes en à peine un mois aux Etats-Unis afin de faire face à l'afflux des commandes en ligne depuis le début de la pandémie. Il souhaite en recruter 75.000 supplémentaires dans le pays.

Alibaba (+1,5%). KeyBanc a relevé son objectif de cours sur le groupe chinois de commerce en ligne à 255$ contre 248$ avec un avis maintenu à "surpondérer". Le broker table sur une reprise des volumes après l'assouplissement des mesures de confinement en Chine.

Caterpillar a perdu 8,7%, subissant une dégradation de recommandation de Bank of America Securities, qui vient de passer de "neutre" à "sous-performance " (vendre) sur le titre du constructeur d'engins de chantiers et de mines.

Bank of America Securities a en revanche relevé sa recommandation sur l'action FedEx (+1%) de "neutre" à "achat", avec un objectif de cours relevé de 117$ à 140$.

Apple (+1,9%) a grimpé, malgré une note du courtier Raymond James, qui a abaissé son objectif de cours et s'attend à une baisse du chiffre d'affaires du fabricant de smartphones cette année, en raison de la crise du Covid-19.