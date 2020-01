Clôture de Wall Street : début d'année 2020 en fanfare !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Début d'année au sommet sur les indices boursiers à Wall Street. La petite consolidation de la fin 2019 est déjà oubliée. Le S&P500 prend 0,84% ce jeudi à 3.258 pts, alors que le Nasdaq progresse de 1,33% à 9.092 pts. Le Dow Jones gagne 1,16% à 28.869 pts. L'indice dollar grappille 0,3% à 96,6.

L'optimisme prévaut donc pour commencer l'année 2020, aidé par les espoirs de relance économique en Chine et par la signature de l'accord commercial sino-américain partiel prévue le 15 janvier à la Maison Blanche.

HAPPY NEW YEAR! >— Donald J. Trump (@realDonaldTrump), via Twitter

Les indicateurs PMI manufacturiers du jour sont ressortis assez contrastés : L'indice Caixin chinois s'est établi à 51,5 contre 51,7 de consensus.

L'indice Markit PMI manufacturier américain final du mois de décembre 2019 est ressorti quant à lui à 52,4, contre 52,5 de consensus de place et 52,6 pour le mois antérieur. La lecture préliminaire ('flash') du mois de décembre se situait à 52,5. L'indice demeure nettement supérieur à la barre des 50 et signale donc une expansion toujours assez solide de l'activité manufacturière nationale aux États-Unis.

Selon la dernière étude de la firme Challenger sur le sujet, les entreprises américaines ont annoncé au mois de décembre 2019 les suppressions de 32.843 emplois, hors ajustements saisonniers, contre 44.569 un mois auparavant. Ainsi, les annonces de licenciements ont reculé de 26% en comparaison du mois précédent et de 25% en glissement annuel, selon le rapport. Au total, sur l'ensemble de l'année 2019, les coupes annoncées ont toutefois augmenté de 10% par rapport à 2018. Sur le seul quatrième trimestre 2019, elles ressortent en retrait de 26%.

Le Département américain au Travail a publié pour sa part, pour la semaine close au 28 décembre 2019, des inscriptions au chômage au nombre de 222.000, en ligne avec le consensus de place, contre 224.000 pour la lecture révisée de la semaine antérieure.

Donald Trump a donc indiqué qu'il allait signer le 15 janvier à la Maison blanche l'accord commercial de phase 1 avec la Chine... Le président américain entend se rendre ultérieurement à Pékin pour lancer la phase suivante des pourparlers. De son côté, la Banque de populaire de Chine a dévoilé hier une nouvelle réduction, la huitième sur deux ans (de 50 points de base) du ratio de réserves obligatoires imposé aux banques. Il s'agit là de soutenir le crédit en dégageant 800 milliards de yuans - plus de 100 milliards d'euros de liquidités.

Les prix du pétrole débutent l'année timidement dans le vert, le baril de brut WTI pointe à 61,15$ et le Brent de la mer du Nord se maintient à plus de 66$. Les cours de l'or noir ont affiché l'an dernier leur plus forte hausse depuis 2016...

Il n'y aura pas de publication financière trimestrielle notable d'entreprise cotée à Wall Street en cette fin de semaine. L'euro débute l'année en baisse à 1,1170/$, tandis que l'or reste haut perché à 1.525$ l'once.

VALEURS A SUIVRE

Boeing (+2%) reste surveillé, alors que son rival européen Airbus a livré 863 appareils sur l'année 2019, ce qui représente une hausse 7,9% par rapport à 2018. Le groupe espérait livrer 860 appareils commerciaux en 2019, objectif revu en baisse en octobre dernier par rapport aux 890 livraisons ciblées initialement. La révision avait été imposée par les retards de production pris sur la dernière version de l'A321, qui a été victime de son succès...

Apple gagne encore 2% à 300$, pour une capitalisation boursière de plus de 1.300 milliards de dollars ! Le groupe californien à la pomme vient de signer un accord de licence de plusieurs années avec Imagination Technologies Group Plc, concepteur de 'puces' et ancien fournisseur GPU du groupe de Tim Cook. Dans le cadre du nouvel accord, Apple payera une commission pour l'usage des droits de propriété intellectuelle d'Imagination liés aux domaines graphiques et à l'IA. L'accord prépare sans doute les iPhone à la transition vers la 5G.

Amazon grimpe aussi de 2,6%, suivi de Intel (+1,5%) et de IBM (+1,1%)

Tesla (+2,8%), le groupe californien livrera à partir de mardi 7 janvier ses premières berlines Model 3 fabriquées sur le site de Shanghai. C'est du moins ce qu'a fièrement affirmé à Reuters un représentant du groupe d'Elon Musk.

Alibaba (+3,6%). Ant Financial Services, une filiale du géant chinois du commerce en ligne Alibaba - désormais coté à Wall Street -, a effectué une demande auprès de l'autorité monétaire de Singapour afin d'obtenir une licence bancaire en ligne.