Clôture de Wall Street : dans le rouge vif après les commentaires de la Fed !

(Boursier.com) — Wall Street a terminé en net repli mercredi à l'issue d'une séance en dents de scie, marquée par l'annonce d'un relèvement des taux de 0,75 point de la Fed. Plus que ce réhaussement largement attendu, ce sont les commentaires des responsables monétaires qui ont déprimé le marché. Le S&P 500 chute de 2,5% à 3.759 pts, tandis que le Dow Jones perd 1,55% à 32.147 pts et que le Nasdaq plonge 3,36% à 10.524 pts. Le baril de brut WTI reprend 1% sur le Nymex à 89,30$, tandis que le rapport hebdomadaire du Département américain à l'Énergie concernant les stocks pétroliers domestiques, pour la semaine close au 28 octobre, a fait ressortir un recul de 3,1 millions de barils des stocks de brut, une baisse de 1,3 MB pour l'essence et une hausse de 0,4 MB pour les stocks de distillés. L'once d'or avance de 0,1% à 1.651$. L'indice dollar fléchit de 0,1% face à un panier de devises.

Le communiqué de politique monétaire de la Fed diffusé à 19 heures n'a donc pas surpris. La Réserve fédérale américaine a relevé son principal taux d'intérêt de 3/4 de point dans le but de ralentir l'inflation, tout en suggérant que les futures augmentations du coût du crédit pourraient se faire "à un rythme moins rapide".

Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué lors d'une conférence de presse qu'un ralentissement des hausses de taux pourrait avoir lieu dès la prochaine réunion, en décembre. Le moment de réévaluer le rythme des hausses "arrive", a déclaré Jerome Powell. "Cela peut arriver dès la prochaine réunion ou celle d'après", a-t-il poursuivi... "Aucune décision n'a été prise. Il est probable que nous ayons un débat à ce sujet lors de la prochaine réunion."

Le patron de la Fed a toutefois averti qu'il y avait une importante incertitude sur le niveau que devait atteindre l'objectif de taux des fonds fédéraux, qui pourrait être plus élevé que ce que les responsables de l'institution avaient estimé en septembre.

L'évolution de la formulation du communiqué, publié à l'issue de deux jours de débats, prend en compte l'impact toujours évolutif de la remontée rapide du taux de la Fed et de la volonté de le porter à un niveau "suffisamment restrictif pour ramener l'inflation à 2% à terme"... Les "hausses" de l'objectif de taux "seront appropriées", a encore déclare la Fed. "En déterminant le rythme des futures augmentations de la fourchette cible, le comité prendra en compte le resserrement cumulatif de la politique monétaire, les délais avec lesquels la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation, ainsi que les développements économiques et financiers", a-t-elle ajouté.

Le changement de formulation de l'institution témoigne du débat qui s'est instauré sur l'impact du resserrement monétaire sur l'économie et le risque que de fortes hausses de taux ne fragilisent le système financier ou ne déclenchent une récession. Alors que ses récentes augmentations de taux de 75 points de base ont été décidées au nom de la nécessité d'agir "rapidement" pour endiguer l'inflation, qui atteint un plus haut depuis 40 ans, la banque centrale entre maintenant dans une phase plus nuancée...

Rappelons que la banque centrale US a augmenté son taux lors des 6 dernières réunions, opérant sa remontée la plus rapide depuis l'ère Paul Volcker dans les années 1970 et 1980.

Les membres du Federal Open Market Committee (FOMC), le comité de politique monétaire de la Fed, restent "très attentifs aux risques inflationnistes", a ajouté la Fed qui estime que l'économie semble progresser à un rythme modéré, mais avec des créations d'emplois toujours "solides" et un faible taux de chômage.

Les commentaires sur l'objectif de taux susceptible d'être plus élevé que prévu et sur le caractère "très prématuré" de l'idée même d'une pause ont fait plonger les indices de Wall Street dans le rouge vif.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans était en hausse de plus de deux points de base à 4,0796% et le dollar a gagné 0,8% face à un panier de devises de référence. L'euro revient ainsi à 0,98/$.

Les valeurs

Airbnb (-13,4%). La plateforme américaine de location de logements de particuliers et d'entreprises a annoncé des résultats du troisième trimestre supérieurs aux attentes de marché, mais des prévisions un peu courtes. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a augmenté de 46% à 1,21 milliard de dollars soit 1,79$ par titre, tandis que les revenus se sont appréciés de 29% à 2,88 milliards de dollars. Le groupe de San Francisco a enregistré ses meilleures réservations historiques du troisième trimestre, avec près de 100 millions de nuits et 'expériences' réservées. Néanmoins, les réservations pour le trimestre entamé devraient se modérer légèrement à partir de ce niveau élevé, alors que l'impact de la pandémie se dissipe mais que les conditions macroéconomiques persistent. Le groupe anticipe pour le quatrième trimestre des revenus allant de 1,8 à 1,88 milliard de dollars, dont le milieu de fourchette raterait donc de peu le consensus.

AMD (-1,1%), le géant américain des processeurs, a légèrement dépassé hier soir le consensus de Wall Street en termes de bénéfices trimestriels et de revenus. L'expansion dans les processeurs pour serveurs a soutenu les comptes, compensant la faiblesse du segment PC. La guidance du trimestre entamé est inférieure aux attentes, le groupe tablant sur des revenus de 5,5 milliards de dollars environ, plus ou moins 300 millions, mais cela marque toujours une croissance en glissement annuel, sur un secteur au ralenti avec la faiblesse de la demande des consommateurs. Pour l'exercice, AMD anticipe des revenus d'environ 23,5 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions, ce qui traduirait une progression de 43% en comparaison de 2021. Pour le troisième trimestre 2022, le groupe a affiché des revenus de 5,56 milliards de dollars en croissance de 29%, une marge opérationnelle négative de 1% et un bénéfice net marginal de 66 M$ - contre 923 M$ un an avant. En base non-GAAP, la marge opérationnelle a décliné à 23%, tandis que le bénéfice net a été de 1,09 milliard de dollars ou 67 cents par titre.

Electronic Arts (+1,8%), le groupe californien de jeux vidéo, a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal, clos fin septembre 2022, des revenus de 1,9 milliard de dollars à comparer à un niveau de 1,83 milliard un an avant. Le bénéfice net a représenté 299 millions de dollars, contre 294 millions sur la période correspondante, l'an dernier. Le bénéfice dilué par action a été de 1,07$. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,28$, contre 1,35$ de consensus. Les revenus ajustés, à 1,75 milliard de dollars, ratent aussi le consensus d'environ 1,5%. Le groupe envisage, pour l'exercice clos fin mars 2023, des revenus allant de 7,55 à 7,75 milliards de dollars, ainsi qu'un bénéfice net allant de 871 à 934 millions de dollars. Le niveau de 'net bookings' de l'éditeur des jeux FIFA et Star Wars est désormais anticipé entre 7,65 et 7,85 milliards de dollars sur l'exercice, contre 7,93 milliards de consensus. Le bpa ajusté est attendu entre 6,95 et 7,25$, contre 7,15$ de consensus de marché.

Mondelez (+1,1%), le groupe alimentaire américain connu notamment pour sa marque Oreo, s'est permis hier soir de réviser en hausse ses perspectives financières, malgré la baisse des profits trimestriels. Le groupe de Chicago table désormais sur une croissance organique de plus de 10%, contre une estimation antérieure de plus de 8%. Le bénéfice ajusté par action est attendu en hausse de plus de 10% à devises constantes, contre 6-9% auparavant. Pour le seul troisième trimestre, clos fin septembre, les revenus se sont appréciés de 8,1% à 7,76 milliards de dollars, contre 7,44 milliards de consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 74 cents, contre 69 cents de consensus.

CVS Health (+2,3%), chaîne pharmaceutique américaine, grimpe à Wall Street après l'annonce de résultats supérieurs aux attentes de marché et d'un accord sur les opioïdes pour 5 milliards de dollars. Pour le trimestre clos, le groupe a affiché une perte nette de 3,41 milliards de dollars soit 2,6$ par action, contre un profit de 1,59 milliard et 1,2$ par titre un an plus tôt. Hors charges liées à l'accord sur les opioïdes, la chaîne a affiché un bénéfice ajusté par action de 2,09$ à comparer à un consensus FactSet de 2$. Les revenus ont atteint 81,16 milliards de dollars, contre 73,79 milliards un an plus tôt.

Estée Lauder (-8,1%), le concepteur américain de produits de soins et cosmétiques, décroche à Wall Street sur des perspectives jugées décevantes. Le groupe a en effet réduit ses estimations annuelles du fait du contexte en Chine, où la politique de zéro-covid pèse sur l'activité. Le groupe new-yorkais anticipe pour l'exercice 2023 des ventes en recul de 6 à 8%, alors qu'il s'attendait auparavant à une croissance de 3 à 5%. Le bénéfice ajusté par action pour l'exercice est désormais anticipé en déclin de 19 à 21%, alors qu'il était lui aussi auparavant attendu en augmentation. Pour le premier trimestre fiscal de l'exercice décalé 2023, le groupe a annoncé des ventes en recul de 11% et un bénéfice dilué par action en retrait de 28% à 1,35$. Les ventes ont baissé de 5% en organique et le bpa ajusté a trébuché de 24% à devises constantes. Ainsi, les revenus trimestriels s'établissent à 3,93 milliards, pour un bénéfice net de 489 millions de dollars.

Ferrari (-2,7%), le constructeur automobile de luxe de Maranello, a publié pour son troisième trimestre fiscal des résultats jugés solides, amenant le groupe à réviser en hausse certaines prévisions 2022. La guidance de marge de 35% est toutefois prudente. Le groupe a livré 3.188 unités sur le trimestre, en croissance de 16% en glissement annuel, alors que les revenus se sont améliorés de près de 19% à 1,25 milliard d'euros. L'Ebitda a été de 435 millions d'euros, en croissance de 17%. L'Ebit a représenté 299 millions d'euros, 11% de mieux que l'an dernier. Le bénéfice net a atteint ainsi 228 millions d'euros, soit un bénéfice dilué par action de 1,23 euro. Le free cash flow industriel généré sur le trimestre a été de 219 millions d'euros.

Humana (+0,9%), l'assureur santé américain, a fait état d'une croissance de 43% de son bénéfice trimestriel et confirmé ses estimations annuelles de résultats. Le groupe a fait état pour le troisième trimestre d'un bénéfice ajusté de 6,88$, à comparer à un consensus de 6,3$.

Match Group, la maison-mère de Tinder, grimpe de 4,2% à Wall Street après les comptes. Le géant du 'dating' en ligne a battu le consensus de revenus sur le trimestre clos et a confirmé son engagement à contrôler les coûts dans un contexte économique difficile. Les revenus trimestriels ont été de 809 millions, contre 794 millions de consensus. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 284 millions. Le bpa ajusté ressort toutefois un peu court à 44 cents, inférieur aux attentes.

Yum! Brands (-0,6%), chaîne de restauration détenant KFC, Pizza Hut et Taco Bell, a dévoilé des revenus trimestriels à périmètre comparable supérieurs aux attentes de Wall Street. Néanmoins, les profits ratent le consensus.