Clôture de Wall Street : c'est Noël avant l'heure à New York !

Clôture de Wall Street : c'est Noël avant l'heure à New York !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La Bourse de New York est montée à de nouveaux sommets historiques vendredi, toujours soutenue par l'anticipation de la signature de l'accord commercial USA-Chine. La croissance du 3e trimestre a été confirmée à 2,1% aux Etats-Unis grâce à la bonne tenue de la consommation. Le pétrole a fait l'objet de prises de bénéfices, de même que l'action Nike (-1% après un record jeudi, malgré des résultats supérieurs aux attentes). La séance a été marquée par des opérations techniques liées à la "Journée des 4 Sorcières", lorsque les contrats à terme et les options sur les indices et les actions arrivent à échéance en même temps, entraînant souvent une forte volatilité.

A la clôture, les trois principaux indices ont signé des records, et ont bouclé une 4e semaine consécutive de progression. L'indice Dow Jones a gagné 0,28% à 28.455 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 0,49% à 3.221 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques, s'est apprécié de 0,43% à 8.924 pts. Pour le Nasdaq il s'agit du 7e record d'affilée et de la 8e séance de hausse.

Seulement 6 séances avant la fin de l'année, dont deux écourtées

La totalité des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont progressé vendredi, à commencer par l'énergie (+0,9%), les biens de consommation de base (+0,6%), la santé (+0,8%), l'immobilier (+0,7%) et les "utilities" (+0,8%), des secteurs défensifs à l'exception de l'énergie. Depuis le début de l'année, ce sont pourtant les valeurs de croissance, à commencer les technologiques, qui ont le plus progressé : le Nasdaq Composite a bondi de 34,4% en 2019, surclassant le Dow Jones (+22%) et le S&P 500 (+28,4%).

A l'approche de la fin d'une année boursière faste, les investisseurs sont désormais soucieux de protéger leurs gains, et devraient limiter leurs initiatives pour se consacrer à leurs opérations de bouclage de portefeuilles de fin d'année.

Il ne reste en effet plus qu'une séance et demi avant Noël, et 6 séances avant la fin de l'année (dont 2 séances écourtées les 24 et 31 décembre). Le mardi 24, les marchés américains fermeront à 13h00 locales (19h00 heure française) au lieu de 16h00, et rouvriront le jeudi 26 décembre pour une séance normale, alors que de nombreux marchés européens, dont Paris et Londres, resteront fermés le lendemain de Noël.

A quand la signature de l'accord commercial USA-Chine ?

Sur le front commercial, les marchés continuent d'anticiper la signature, début janvier, de l'accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, même si aucune date n"est encore fixée pour une rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping. Les équipes de négociation des deux pays sont à pied d'oeuvre pour finaliser les termes de l'accord de "Phase 1" et fixer une date de signature, selon des sources citées par la presse américaine.

Les présidents américain Donald Trump et chinois Xi Jinping se sont entretenus par téléphone vendredi. Donald Trump a évoqué via Twitter une "très bonne conversation avec le président chinois Xi concernant notre gigantesque accord commercial", sans évoquer de date précise pour sa signature... Mais de son côté, Xi Jinping s'est plaint des ingérences politiques de Washington dans les affaires de Pékin sur les dossiers de Hong Kong et Taiwan, a rapporté l'agence officielle 'Chine Nouvelle', qui n'a pas mentionné l'accord commercial...

L'accord prévoit notamment la baisse des taxes américaines sur environ 120 milliards de dollars de produits chinois importés, ainsi qu'une hausse des achats chinois de produits américains agricoles, manufacturés et énergétiques. Selon des sources américaines, Pékin pourrait s'engager à acheter au moins 200 milliards de dollars de biens et services américains supplémentaires d'ici à deux ans, dont 32 Mds$ de produits agricoles, afin de rééquilibrer la balance commerciale entre les deux principales économies mondiales

La consommation des ménages US toujours solide au 3e trimestre et en fin d'année

La séance du jour a été ponctuée par la publication de plusieurs indicateurs macro-économiques, à commencer par la lecture finale du PIB du 3e trimestre aux Etats-Unis. La croissance du PIB a été confirmée à +2,1% en rythme annualisé, en ligne avec les attentes du consensus et avec la précédente évaluation. Les dépenses réelles de consommation ont cependant réservé une bonne surprise au 3e trimestre : elles ont progressé au rythme de +3,2% en lecture finale, contre +2,9% en 2e lecture et +2,8% de consensus. L'indice des prix rattaché au PIB a aussi progressé un peu plus vite que prévu, au rythme de +1,8%, contre +1,7% de consensus, mais il reste en-deçà de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale.

En outre, l'indice final du sentiment des consommateurs américains est ressorti à 99,3 en décembre, contre 99,2 de consensus de place et 99,2 pour l'évaluation préliminaire.

Les revenus personnels et dépenses personnelles des ménages américains pour le mois de novembre 2019 ont également été publiés ce jour. Les revenus se sont appréciés de 0,5% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus logé à +0,3% et une évolution minime un mois avant. Les dépenses de consommation ont grimpé de 0,4% par rapport au mois d'octobre, en ligne avec les attentes de marché. L'indice des prix 'core PCE' rattaché aux dépenses a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent et de 1,6% en glissement annuel.

Enfin, l'indice manufacturier de la Fed de Kansas City pour le mois de décembre 2019 est ressorti négatif de 7 points, contre -3 un mois avant, ce qui traduit une poursuite de la correction de l'activité manufacturière dans la région considérée.

Le Parlement britannique adopte enfin l'accord de Brexit

Sur le marché des changes, l'indice du dollar, qui mesure son évolution face à un panier de 6 grandes devises, a fini la semaine en hausse, regagnant 0,31% à 97,68 points, tandis que l'euro a cédé 0,40% à 1,1075$. La livre sterling a fini stable à 1,3006$, après sa chute de plus de 2% sur fond de retour des craintes d'un Brexit sans accord à la fin 2020.

Ce vendredi, une étape supplémentaire vers le Brexit a été franchie : le parlement britannique, dominé par les conservateurs depuis l'élection du 12 décembre, a adopté à une très large majorité la loi actant le Brexit au 31 janvier prochain. S'ouvrira ensuite une période de transition visant à établir un accord commercial avec l'Union européenne d'ici à la fin 2020.

Or, le Premier ministre Boris Johnson a intégré dans le texte une disposition interdisant tout report de cette période de transition, alors que le experts estiment qu'il sera difficile de rédiger en 11 mois un accord commercial global entre Londres et l"UE.

Sur les marchés obligataires américains, les taux se sont stabilisés vendredi, le rendement du T-Bond à 10 ans terminant à 1,92%. En Europe, le rendement du Bund à 10 ans a reculé de 2 pdb à -0,26%.

Le marché pétrolier, qui a franchi cette semaine les seuils des 60$ pour le baril WTI et de 65$ pour le Brent, au plus haut depuis plus de 3 mois, a été pris d'un brusque accès de faiblesse vendredi. L'annonce par la firme Baker Hughes d'une forte hausse du nombre de forages en activité aux Etats-Unis cette semaine (+18 à 685) a donné le signal des prises de bénéfices. Le cours du baril de brut léger américain (WTI) a perdu 1,2% à 60,44$ sur le Nymex (contrat à terme de janvier) mais est parvenu à "tenir" les 60$. Le Brent de la mer du Nord a lâché 0,60% à 66,14$ pour le contrat à terme de février.

VALEURS A SUIVRE

Nike (-1%) a subi quelques prises de bénéfices, après avoir atteint la veille un sommet historique. Le géant américain des équipements sportifs a pourtant publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats financiers supérieurs aux attentes pour son 2e trimestre fiscal.

Le bénéfice net du groupe américain a atteint 1,1 milliard de dollars, en nette hausse de 30% par rapport aux 847 millions de dollars dégagés sur la même période de 2018. Le bénéfice par action s'est élevé à 70 cents, bien supérieur aux 58 cents attendus par le consensus et aux 52 cents du T2 2018.

Les ventes trimestrielles se sont élevées à 10,3 milliards de dollars (+10% sur un an) contre 10,1 Mds$ attendus. Nike a indiqué les ventes avaient été "solides dans toutes les zones géographiques". Certains analystes ont toutefois été un peu déçus par les ventes en Amérique du nord : elle ont grimpé de 5,3% à 3,98 Mds$, un peu en dessous des 4 Mds$ attendus.

U.S. Steel (-10,8%) a annoncé jeudi soir une performance financière très décevante. Le groupe sidérurgique américain a livré ainsi un avertissement sur ses résultats pour le quatrième trimestre. Il a décidé de réagir en réduisant son dividende et en mettant un terme aux rachats d'actions, mais aussi en ajustant ses effectifs et en suspendant certaines opérations. Le groupe prévoit désormais une perte ajustée de 1,15$ par titre pour son quatrième trimestre, alors que le consensus était de 62 cents de perte ajustée. Le dividende est ramené à 1 cent par titre contre 5 cents auparavant. Les rachats de titres sont suspendus. Jusqu'à 1.545 postes pourraient par ailleurs être supprimés. Pour 2020, l'estimation de dépenses de capitaux est abaissée à 875 M$.

Apple (+0,2%) voit déjà plus grand pour son tout nouveau service de vidéo en streaming 'Apple TV+'. Confrontée à une féroce concurrence dans ce domaine, la firme à la pomme discuterait avec MGM Holdings, propriétaire de la franchise James Bond, ainsi qu'avec la 'Pacific-12 Conference' pour renforcer son offre. Un accord avec cette dernière permettrait notamment à Apple de diffuser des matchs de sports universitaires. Il marquerait la première incursion de l'entreprise de Cupertino dans le domaine du sport en direct. Un tel deal pourrait atteindre plusieurs centaines de millions de dollars. Selon le 'Wall Street Journal', à l'origine de l'information, les discussions ne seraient toutefois qu'à un stade préliminaire.

Alphabet (-0,38%). L'Autorité française de concurrence a infligé une amende de 150 millions d'euros à Google, filiale du groupe californien Alphabet, pour abus de position dominante sur le marché de la publicité. L'autorité demande au colosse de l'Internet de clarifier la rédaction des règles de fonctionnement de Google Ads, plateforme publicitaire aux règles de fonctionnement jugées opaques et difficilement compréhensibles, et même parfois "inéquitables et aléatoires".

BlackBerry (+12,3%) a grimpé à son plus haut niveau depuis trois mois. L'ex-vedette des assistants personnels a dévoilé des résultats suggérant un potentiel redressement, même si beaucoup reste encore à faire.

CarMax (-6,2%) a corrigé. Le distributeur américain de voitures d'occasion a annoncé des comptes trimestriels inférieurs au consensus de place. Le bpa est ressorti à 1,04$. Les revenus ont totalisé 4,79 milliards de dollars, contre 4,66 milliards de dollars de consensus de place.

Boeing (-1,6%). Le régulateur brésilien s'apprêterait à autoriser, sans conditions, le rachat des activités d'aviation civile du constructeur brésilien Embraer. Selon les sources de 'Bloomberg', une annonce est attendue dès le mois de janvier.