Clôture de Wall Street : au sommet pour commencer la semaine

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Wall Street campe sur ses sommets ce lundi, dans un marché relativement calme en attendant les premiers comptes semestriels des groupes cotés... le DJIA grappille 0,36% à 34.996 pts, le S&P 500 monte de 0,35% à 4.385 pts et le Nasdaq progresse de 0,21% à 14.733 pts. Un triple record battu, alors que sur les marchés obligataires, le rendement du T-Bond américain à 10 ans s'est établi à 1,36% et celui du 30 ans à 1,99% environ.

Une progression malgré tout contenue des indices, tandis que la Secrétaire au Trésor Janet Yellen s'est inquiétée hier du fait que les variants du covid-19 puissent faire dérailler la reprise économique... Yellen en appelle ainsi à un déploiement urgent et plus rapide des vaccins à travers le monde. L'Américain Pfizer doit pour sa part s'entretenir avec les responsables US de santé de la nécessité d'un nouveau rappel de son vaccin anti-covid conçu avec l'Allemand BioNTech.

Janet Yellen a demandé aussi à l'Union européenne de soutenir l'accord de taxe plancher à l'échelle mondiale et de maintenir son soutien budgétaire à l'économie... "Nous avons besoin de sources de revenus durables qui ne reposent pas sur une taxation supplémentaire des salaires des travailleurs et sur l'exacerbation des disparités économiques", a-t-elle indiqué dans sa déclaration aux ministres des Finances de l'Eurogroupe. "Nous devons mettre un terme aux sociétés qui transfèrent leurs revenus du capital vers des juridictions à faible imposition et aux astuces comptables qui leur permettent d'éviter de payer leur juste part"...

ECO ET DEVISES

Côté indicateurs, demain mardi, les opérateurs suivront de près l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2021 (consensus +0,5% en comparaison du mois antérieur et +5% en glissement annuel ; +0,5% également hors alimentation et énergie par rapport à mai - soit +4% en comparaison de l'an dernier). Raphael Bostic, Neel Kashkari et Eric Rosengren de la Fed disserteront par ailleurs sur divers sujets économiques et monétaires.

Mercredi, c'est surtout le témoignage 'semi-annuel' de politique monétaire du président de la Fed, Jerome Powell, qui retiendra l'attention... Powell devrait confirmer le caractère jugé transitoire de la poussée récente de l'inflation et souligner la nécessité d'une reprise robuste du marché du travail.

Le même jour, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix à la production (demande finale), de l'indice des anticipations d'inflation de la Fed d'Atlanta, du rapport hebdomadaire du Département à l'Energie sur les stocks pétroliers domestiques, ou encore du Livre Beige de la Fed.

Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront à suivre. Les indices manufacturiers régionaux des Fed de Philadelphie et New York pour le mois de juillet seront aussi publiés. Les prix à l'import et à l'export seront annoncés. Les marchés suivront par ailleurs les chiffres de la production industrielle américaine. Powell interviendra pour le deuxième jour consécutif jeudi. Charles Evans aura aussi son mot à dire.

Le pétrole campe sur les 74$ le WTI, tandis que l'euro pointe à 1,1860/$ entre banques. Le bitcoin s'échange à 32.745$.

LES VALEURS

Tesla (+4,4%). Les conditions de l'acquisition de SolarCity en 2016 par Tesla chiffonnent toujours certains actionnaires de l'époque... Elon Musk devra défendre cette semaine et la semaine prochaine devant les tribunaux cette opération stratégique, alors que certains estiment le prix de 2,6 milliards de dollars alors déboursé largement surpayé, compte tenu des difficultés financières de la firme, conceptrice de panneaux solaires. Le procès de deux semaines débute ce jour à Wilmington, Delaware. Il s'agit de déterminer si l'opération SolarCity était bien juste pour les actionnaires de Tesla. Plusieurs fonds et gestionnaires d'actifs estiment que Musk a fait pression sur le conseil d'administration de Tesla, à l'époque, pour boucler cette transaction onéreuse alors que SolarCity était à court de cash. Le charismatique milliardaire détenait alors 22% de SolarCity, ce qui le plaçait dans une situation délicate. De plus, la firme avait été fondée par ses cousins. Les actionnaires plaignants demandent à la cour d'exiger de Musk un remboursement à Tesla du montant dépensé.

Alphabet (+1,1%). Google contestera en septembre auprès de la justice européenne une amende de 4,34 milliards d'euros infligée en 2018 par la Commission européenne pour abus de position dominante avec son système d'exploitation Android, a appris Reuters de sources proches du dossier. Une audience de cinq jours serait ainsi prévue sur ce dossier à partir du 27 septembre au Tribunal basé à Luxembourg, deuxième plus haute juridiction de l'UE...

Nordstrom (+0,8%), la chaîne américaine de magasins, s'associe au groupe britannique de commerce en ligne Asos. Le New York Times rapporte que Nordstrom va prendre une part minoritaire dans l'unité d'Asos détenant notamment Topshop ou Topman. Les compagnies formeront un partenariat dans le cadre duquel les marques Asos seront vendues dans les magasins Nordstrom. Nick Beighton, CEO d'Asos, estime que l'accord fournira une réponse parfaite à la question fréquente de l'ouverture éventuelle de magasins sur le territoire nord-américain. Peter Nordstrom juge pour sa part que le deal fournit à sa chaîne une opportunité de mieux séduire les plus jeunes consommateurs.

Amazon (stable). L'acquisition du studio MGM par Amazon a attiré l'attention du régulateur américain de la FTC. Selon des personnes familières de la question citées par 'The Information', la FTC aurait même ouvert le 9 juin une investigation approfondie concernant l'opération, l'enquête étant susceptible de durer six mois ou plus. Les sources ajoutent que la FTC se concentre sur les implications plus larges d'une telle opération sur la position de marché d'Amazon. Il s'agit aussi de déterminer si le rachat boostera la capacité du géant du commerce en ligne à proposer une large gamme de biens et services, au-delà de la production et de la distribution de contenus. Rappelons que le groupe de Jeff Bezos avait annoncé fin mai l'acquisition programmée du légendaire studio cinématographique MGM, connu notamment pour sa franchise James Bond, pour 8,45 milliards de dollars.

Microsoft (-0,2%), le géant software américain, devrait racheter RiskIQ pour un montant en numéraire de 500 millions de dollars, croit savoir l'agence Bloomberg. Selon des personnes familières de la question citées par l'agence, l'acquisition de cette firme californienne de San Francisco active dans les logiciels de sécurité pourrait être annoncée dans les jours prochains.

Walmart (-0,2%). Le distributeur en ligne indien Flipkart a bouclé une levée de fonds de 3,6 milliards de dollars qui le valorise 37,6 milliards de dollars. Walmart Inc., principal actionnaire, ainsi que SoftBank Group Corp., Tencent Holdings, Antara Capital (Blackstone) et d'autres investisseurs, ont participé à l'augmentation de capital. ADQ, fonds souverain d'Abou Dabi, ainsi que le Singapourien GIC Pte, la Qatar Investment Authority et le Canada Pension Plan Investment Board, sont aussi de la partie. Rappelons que Walmart avait acquis une part majoritaire au capital de Flipkart il y a trois ans pour 16 milliards de dollars. L'Indien dispose désormais de plus de 350 millions d'utilisateurs enregistrés.

Boeing (-0,5%). Air France-KLM a initié un appel d'offres pour renouveler et développer les flottes moyen-courriers de sa branche néerlandaise KLM et de sa filiale à bas coût Transavia. Le groupe aurait contacté Airbus et Boeing en vue d'une commande de 160 appareils...

Virgin Galactic (-17%). Richard Branson a été le premier dans la course à l'espace des milliardaires... Le vaisseau Virgin Galactic (Unity 22) a volé ce week-end dans l'espace avec son fondateur. Hier dimanche, décollage, vol et atterrissage se sont déroulés sans encombre. Le milliardaire de 70 ans n'a pas caché son enthousiasme, ému devant la réalisation de ce rêve d'enfant couronnant de succès 17 ans de travail et quelques phases délicates pour sa compagnie de commerce spatial Virgin Galactic. Branson a volé avec cinq membres d'équipage à une altitude de 53 miles environ, plus de 80 kilomètres, au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Les heureux passagers ont pu profiter de quelques minutes d'apesanteur durant lesquelles ils pouvaient admirer la surface de la planète Terre. "Rien ne peut vous préparer à la vue de la Terre depuis l'espace", s'est émerveillé l'homme d'affaires britannique. Le titre rechute toutefois ce jour après son beau rallye des dernières séances. Enfin, Virgin Galactic a profité de l'engouement actuel pour dévoiler un projet d'augmentation de capital de près de 500 M$ au prix de 49,2$ par titre.