Clôture de Wall Street : au rebond, les "technos" et les financières en tête

(Boursier.com) — Les marchés d'actions ont rebondi mardi à Wall Street, soutenu par les valeurs technologiques et financières. Les tensions obligataires n'ont pas découragé les investisseurs, pour qui la priorité est actuellement de juguler l'inflation. Le patron de la Fed, Jerome Powell, s'est dit prêt, lundi, a relever plus agressivement les taux directeurs si nécessaire, ce qui a accru les anticipations haussières des marchés. Le pétrole Brent s'est stabilisé autour de 115$ et le rendement du T-Bond à 2 ans est monté à 2,16%.

A la clôture, le Dow Jones a repris 0,74% à 34.807 points, tandis que l'indice large S&P 500 a avancé de 1,13% à 4.511 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a rebondi de 1,95% à 14.108 pts. Dix des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé à l'exception de l'énergie (-0,6%). La consommation discrétionnaire (+2,45%), les services de communication (+2%), les financières (+1,6%) et les technologiques (+1,4%) ont dominé la séance. Nike a pris 2,2% après des comptes trimestriels meilleurs qu'attendu.

Plus tôt dans la journée, les places européennes ont aussi progressé, l'Euro Stoxx 50 gagnant 1,1%, le DAX 30 1% à Francfort, et à Paris, le CAC 40 a gagné 1,17%. En Asie, le Nikkei a progressé de 1,48% à Tokyo, et le Shanghai composite a avancé de 0,2%.

La Fed veut agir "rapidement" pour juguler l'inflation

Sur les marchés obligataires, les rendements poursuivent leur remontée suite aux propos de Jerome Powell, lundi. Le taux de l'emprunt américain T-Bond à 10 ans a encore gagné 8 points de base (pb) à 2,38%, au plus haut depuis mai 2019. Le "2 ans" américain, qui reflète l'évolution des taux courts, est monté de 5 pb à 2,16%, alors qu'il était autour de 0,73% fin décembre dernier. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a gagné 4 pb à 0,50%.

Jerome Powell, s'est donc montré ferme lundi dans sa première déclaration depuis mercredi dernier, jour où la Fed a relevé ses taux d'un quart de point, entamant un cycle haussier face à l'envolée de l'inflation. Powell a déclaré qu'il fallait agir "rapidement" pour maîtriser l'inflation, ajoutant que la Fed pourrait, si la situation l'exige, recourir à des hausses de taux d'intérêt plus importantes qu'habituellement.

"Si nous concluons qu'il est approprié d'agir de manière plus agressive en augmentant le taux des 'fed funds' de plus de 25 points de base lors d'une réunion, ou des réunions, nous le ferons", a-t-il assuré.

Deux hausses d'un demi-point en mai et en juin ?

La Fed veut convaincre les marchés qu'elle fera le nécessaire pour ramener l'inflation proche de son objectif de 2%, malgré sa réaction jugée tardive par certains analystes. Powell a reconnu que les problèmes de "supply chain" ont été sous-estimés et que leur résolution demeure incertaine. Il juge qu'un atterrissage en douceur de l'économie reste envisageable, mais qu'il sera compliqué à réaliser, d'autant que la crise russo-ukrainienne a aggravé les risques d'accélération de la hausse des prix.

L'outil FedWatch du CME Group montrait mardi soir que les marchés voient une probabilité de plus de 66% que la Fed remonte son taux directeur de 0,50 point lors de sa prochaine réunion du 4 mai, pour le porter entre 0,75% et 1%. De son côté, la banque Goldman Sachs a déclaré s'attendre désormais à deux hausses de 0,50 point en mai, puis en juin.

L'UE divisée sur un embargo sur le brut russe

Les cours du pétrole (composante importante l'inflation) ont légèrement reflué mardi, après un bond de 7% la veille dans l'anticipation d'un embargo de l'UE sur le pétrole russe, qui reste pour l'instant en discussion.

Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat à terme d'avril, arrivé à échéance ce mardi) a cédé 0,3% à 111,76$ tandis que le baril de Brent de la mer du Nord a fléchi de 0,12% à 115,48$ (contrat de mai). Selon l'agence 'Reuters', l'UE reste divisée sur l'opportunité d'imposer un embargo sur les importations russes de pétrole et de gaz, aucune mesure n'étant prévue à court terme.

L'or a fini mardi en recul de 0,4% à 1.921,50$ l'once (contrat d'avril sur le Comex). Du côté des devises, l'indice du dollar pointait en soirée à 98,48 points (-0,02%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro avançait de 0,13% à 1,1029$. Le bitcoin se stabilisait autour de 42.5730$, en hausse de 3,3% sur 24h, selon le site Coindesk.

Sur le front économique ce mardi à Wall Street, l'indice d'activité manufacturière régionale de la Fed de Richmond est ressorti à 13 en mars, largement supérieur au consensus qui n'ambitionnait que l'équilibre, contre 1 un mois avant. L'indicateur traduit donc une forte accélération de l'activité.

Nouvelles sanctions jeudi contre la Russie, Joe Biden en Europe

Les marchés continuent de suivre la guerre en Ukraine et ses implications pour les entreprises et les marchés. Le Kremlin a rejeté mardi les accusations de Joe Biden qui attribuait à la Russie la volonté de lancer des cyberattaques en réponse aux sanctions occidentales. Moscou a ajouté que les discussions avec l'Ukraine se poursuivent, mais la Russie souhaite qu'elles soient plus actives et substantielles. Le Kremlin n'entend par ailleurs pas rendre publics les éléments détaillés de ses exigences.

Les Occidentaux s'apprêtent à annoncer jeudi "de nouvelles sanctions contre la Russie et renforcer" celles qui existent déjà, a annoncé mardi Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, lors d'une conférence de presse. La veille, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, avait indiqué, sans donner de calendrier, que l'Union européenne était prête à prendre de nouvelles sanctions contre Moscou.

La crise en Ukraine va mobiliser les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE, qui tiendront un sommet jeudi et vendredi à Bruxelles. Le président américain Joe Biden se rendra lui aussi à Bruxelles à partir de mercredi soir, et prendra part à des réunions extraordinaires de l'Otan, du G7 et rencontrera des dirigeants européens. Joe Biden se rendra ensuite vendredi en Pologne, qui a accueilli 2 millions de réfugiés ukrainiens. Une rencontre bilatérale est prévue à Varsovie avec le président polonais Andrzej Duda.

VALEURS A SUIVRE

Nike (+2,2%) a grimpé suite à des résultats et des ventes supérieurs aux attentes, malgré un tassement de ventes en Chine. Le bénéfice net trimestriel du géant américain des équipements sportifs s'est élevé à 1,4 milliard de dollars, soit 87 cents par action, en recul de 3,3% par rapport aux 90 cents de la même période de 2020, a annoncé Nike lundi soir. Mais les analystes sondés par le cabinet FactSet s'attendaient à un profit de seulement 71 cents par action. Les revenus du trimestre achevé le 28 février ont totalisé 10,87 Mds$, en hausse de 5% par rapport aux 10,36 Mds$ dégagés un an plus tôt, et supérieurs aux 10,6 Mds$ du consensus. La marge brute a augmenté à 46,6% contre 45,6% un an plus tôt.

Nike s'est félicité de la progression de ses ventes et de sa marge brute, que la direction a attribué notamment à la progression de la vente directe aux consommateurs, la nouvelle stratégie affichée par le groupe, au détriment de certains distributeurs comme Foot Locker. Les ventes directes ont ainsi bondi de 17% sur un an : +14% pour les magasins détenus en direct, et +22% pour les ventes en lignes. Tous canaux confondus, les ventes de Nike ont progressé dans toutes les zones géographiques, à l'exception notable de la Chine (y compris Hong Kong), où le chiffre d'affaires a reculé de 5% pour revenir à 2,16 Mds$. En Amérique du Nord, premier marché du groupe, les ventes ont progressé plus que prévu, de 9% à 3,88 Mds$, les Américains retrouvant le chemin des magasins à mesure que la situation sanitaire s'est améliorée. Les ventes de la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique ont augmenté de 7% sur un an, à 2,77 Mds$.

Alibaba a bondi de 11%, après avoir annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars sur deux ans. Le plan, qui se terminera en mars 2024, fait suite à un programme précédent de 15 Mds$. Le géant du commerce électronique basé à Hangzhou cherche à renforcer la confiance des investisseurs, alors que ses actions ont fondu de deux tiers depuis leur niveau record d'octobre 2020. "Le cours de l'action d'Alibaba ne reflète pas fidèlement la valeur de l'entreprise compte tenu de notre solide santé financière et de nos plans d'expansion", a déclaré le directeur financier adjoint de l'entreprise, Toby Xu.

La Chine a introduit de nouvelles règles radicales dans l'industrie technologique, souvent sans avertissement, au cours des 14 derniers mois. Ces décisions ont ébranlé la confiance des investisseurs et effacé des milliards de dollars de capitalisation des géants technologiques du pays. Mais la répression envers le secteur semble toucher à sa fin. Les dernières déclarations de Xi Jinping et son adjoint Liu He allant dans le sens d'un soutien à l'économie et aux marchés ont été bien accueillies par les opérateurs et ont entrainé un net rebond des titres des géants locaux de la tech. Alibaba a par ailleurs annoncé ce matin la nomination d'un nouvel administrateur indépendant, Shan Weijian, président de la société de gestion d'actifs alternatifs PAG. Il siégera au comité d'audit du conseil d'administration et remplacera à la fin du mois Börje Ekholm, PDG d'Ericsson.

Tesla (+7,9%) a livré ce mardi à ses clients les 30 premières voitures Model Y fabriquées dans son immense usine de plus de 5 milliards d'euros de Grünheide en Allemagne, lançant son premier centre de production européen qui est le plus gros investissement dans une usine automobile allemande de l'histoire récente. La nouvelle gigafactory de Tesla est jugée cruciale pour le groupe par les spécialistes. Le directeur général Elon Musk est arrivé à Berlin lundi pour l'événement, tweetant : "Ravi de remettre demain les premières voitures de série fabriquées par Giga Berlin-Brandebourg !" La nouvelle usine de Tesla se trouve à environ 30 kilomètres au sud-est de la capitale allemande et abritera plus de 10 000 employés. Plus de 3 000 travailleurs ont déjà été embauchés, a déclaré Tesla ce mardi.

A pleine capacité, l'usine produirait 500 000 voitures par an, soit plus que les 450 000 véhicules électriques à batterie que son rival allemand Volkswagen a vendus dans le monde en 2021. Elle générera également 50 gigawattheures (GWh) d'énergie par batterie, dépassant toutes les autres usines allemandes. Pour l'heure, Volkswagen détient toujours la première place sur le marché européen des véhicules électriques, avec une part de marché de 25% contre 13% pour Tesla. Musk a déclaré que l'accélération de la production prendrait plus de temps que les deux années nécessaires à la construction de l'usine. JPMorgan prédit que le site produira environ 54 000 voitures en 2022, puis 280 000 dès 2023 et 500 000 en 2025.

Prologis (-0,16%), fonds d'investissement américain spécialiste de la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques, a lancé une offre de 21 milliards de dollars pour acquérir Mileway, division qui regroupe les actifs logistiques de Blackstone (+2,8%).