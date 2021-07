Clôture de Wall Street : au rebond !

(Boursier.com) — Après sa lourde correction d'hier (-2,1% sur le DJIA et -1,1% sur le Nasdaq), la cote américaine a rebondi ce mardi. Le Dow Jones remonte ainsi de 1,62% à 34.512 pts et le S&P 500 de 1,52% à 4.323 pts. Le Nasdaq rebondit de 1,57% à 14.499 pts. Le baril de brut WTI se reprend aussi sur les 67$ sur le Nymex, après son plongeon de la veille. L'indice dollar avance de 0,1% face à un panier de devises. Le bitcoin cède encore 4% sous les 30.000$ sur CoinMarketCap à 29.878$.

Les opérateurs ont tenté quelques achats jugés "à bon compte" ce jour, après le "trou d'air" de la veille et dans des conditions de survente à court terme. Hier, un vent de panique avait soufflé sur les marchés du fait de la nouvelle vague épidémique liée aux variants et en particulier au Delta. Cette vague fait craindre un retour des restrictions sanitaires, et pourrait donc affecter durement la reprise économique. Singapour, l'Australie et bien d'autres pays annoncent d'ailleurs déjà de nouvelles restrictions. Les États-Unis ont quant à eux averti au sujet des voyages au Royaume-Uni et en Indonésie. Du côté des entreprises, certains grands groupes et notamment Apple, reportent le retour au bureau.

Sur le front budgétaire et fiscal aux États-Unis, les échanges patinent toujours quelque peu concernant les packages de relance, les Républicains refusant pour l'heure d'avancer sur un accord bipartisan d'infrastructures sans plus de détails sur le financement.

Les chiffres américains du logement publiés ce jour sont ressortis par ailleurs contrastés. Ainsi, les mises en chantier de logement du mois de juin se sont établies à 1,643 million, contre 1,59 million de consensus, mais les permis de construire ont déçu, sur un rythme de 1,598 million, à comparer à un consensus de 1,7 million d'unités.

Les valeurs

Halliburton (+4%), le géant américain des services pétroliers, a annoncé pour le second trimestre fiscal des comptes supérieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net a représenté 227 millions de dollars et 26 cents par titre, contre 170 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 3,71 milliards de dollars, contre 3,45 milliards un an auparavant. Le consensus FactSet était situé à 22 cents de bpa ajusté pour 3,71 milliards de dollars de facturations.

IBM (+1,5%), alors que le groupe américain des services technologiques vient de révéler pour son second trimestre des comptes supérieurs aux anticipations de marché, aidé en cela par la demande cloud. Big Blue affiche ainsi son meilleur trimestre en trois ans ! Les revenus trimestriels se sont améliorés de 3,4% à 18,7 milliards de dollars sur la période close fin juin, contre 18,3 milliards de consensus. IBM, qui a finalisé le rachat de Red Hat il y a deux ans pour 33 milliards, semble réussir sa transition avec des revenus cloud trimestriels en progression de 13% à 7 milliards. Le bénéfice net a reculé de 3% à 1,33 milliard de dollars, mais le bpa opérationnel a atteint 2,33$ par titre, contre 2,28$ de consensus. La marge brute est ressortie en ligne avec les attentes à 49,3%. Le management estime ces comptes encourageants, alors que les efforts des dernières années semblent commencer à payer...

Amazon (+1%). Jeff Bezos vient d'effectuer son premier vol dans l'espace avec la fusée New Shepard de sa compagnie spatiale Blue Origin fondée il y a un peu plus de 20 ans. "Depuis que j'ai cinq ans, je rêve de voyager dans l'espace (...). Je ferai ce voyage avec mon frère", avait précisé le milliardaire sur Instagram le mois dernier. Bezos évoque ce jour un instant "incroyable" et "le meilleur jour" de sa vie. L'atterrissage de la capsule et celui de la fusée se sont déroulés sans problèmes. Le lanceur et la capsule se sont posés sur leurs cibles. A son apogée, la capsule a atteint 105 km AGL et 107 km MSL. Ces mesures sont comparables concernant le lanceur. Le temps de mission a été de 10mn10. La vélocité maximale d'ascension est ressortie à 3.595 km/h (2.233 mph) !

Il s'agissait d'un vol historique pour Bezos et sa compagnie de tourisme spatial. Bezos participait donc avec son frère cadet Mark. Ils étaient accompagnés de Wally Funk, aviatrice de 82 ans, et d' Oliver Daemen, Néerlandais de 18 ans.

Tesla (+2,3%). Selon le site spécialisé Electrek, Elon Musk est sur le point de lancer la production du camion électrique Tesla Semi.

Travelers (stable), géant américain de l'assurance, vient de dévoiler un profit trimestriel supérieur aux anticipations de marché, avec de moindres pertes liées aux catastrophes. Le profit ajusté par action a atteint 3,45$ contre 2,35$ de consensus de marché. Les revenus ont été de 8,63 milliards, dépassant les attentes de 4%.

Apollo Global Management (+2,5%), groupe US de capital-investissement, n'envisage pas d'offre solitaire sur la chaîne britannique de supermarchés Morrisons, et veut rejoindre un groupement mené par Fortress Investment Group qui avait formulé une proposition à 6,3 milliards de livres.

Johnson & Johnson (+1,2%). Les ministres de la Justice de plusieurs Etats américains vont annoncer un accord historique de 26 milliards de dollars pour régler leur litige avec les distributeurs de médicaments McKesson, Cardinal Health et AmerisourceBergen, ainsi qu'avec le groupe pharmaceutique J&J, qui étaient accusés d'avoir alimenté la crise des opioïdes.