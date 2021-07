Clôture de Wall Street : au rebond !

(Boursier.com) — La cote américaine a nettement rebondi ce vendredi après sa correction d'hier. Le DJIA a repris 1,3% à 34.870 pts, le S&P 500 a regagné 1,13% à 4.369 pts et le Nasdaq est remonté de

0,98% à 14.702 pts. Sur le Nymex, le baril de brut WTI a aussi progressé de 2% de retour sur les 74$.

Le bitcoin s'assagit pour sa part à 33.446$ environ, sans grande évolution sur 24 heures. L'accalmie s'est aussi confirmé sur les marchés obligataires, avec un rendement du T-Bond américain à 10 ans de 1,35% et un rendement du 30 ans de 1,98% environ...

ECO ET DEVISES

Mary Daly, présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, a alerté à propos des risques pesant sur la reprise économique du fait de la diffusion du variant delta. Elle a ajouté que la banque centrale devrait ainsi se montrer prudente dans son éventuel retrait progressif du soutien monétaire...

Dans l'actualité monétaire, alors que la Fed commence à évoquer plus ouvertement un possible 'tapering' ultérieur (réduction des achats d'actifs mensuels actuellement logés à 120 milliards de dollars), la banque centrale chinoise assouplit pour sa part sa politique face au ralentissement économique. La Banque populaire de Chine a annoncé qu'elle réduirait les taux de réserves obligatoires des banques de 0,5% point de pourcentage, décision visant à soutenir les prêts bancaires aux petites et moyennes entreprises.

D'après le rapport du jour, les stocks préliminaires de grossistes aux États-Unis pour le mois de mai 2021 sont ressortis en augmentation de 1,3% en comparaison du mois antérieur, contre 1% de consensus de marché et 1,1% pour la lecture révisée en hausse du mois d'avril. La précédente estimation d'avril était de +0,8%. Les ventes préliminaires de grossistes du mois de mai ont quant à elles progressé de 0,8% en comparaison du mois précédent. Les ventes totalisent 576,5 milliards de dollars et les stocks 709,8 milliards de dollars.

Parmi les statistiques chinoises du jour, l'indice des prix à la consommation hors ajustements saisonniers a augmenté de 1,1% en juin, en comparaison de l'an dernier, ce qui traduit une inflation moins importante que prévu. L'indice des prix à la production a grimpé de 8,8%. Sur les devises, l'euro remonte à 1,1885/$ entre banques.

LES VALEURS

General Motors (+4,8%) a profité d'une initiation de couverture de Wedbush à 'surperformance'. Le broker voit un potentiel d'environ 50% sur les cours actuels. GM pourrait même se traiter sur des multiples comparables à ceux de Tesla, rêve le courtier.

Pfizer (+1%) / BioNTech (+4,5%). Le directeur scientifique de Pfizer, Mikael Dolsten, a précisé que le groupe pharmaceutique américain et son partenaire allemand BioNTech allaient proposer aux régulateurs une troisième dose de leur vaccin contre le covid-19 durant le mois prochain. Il évoque la baisse de la protection six mois après les deux premières doses et la propagation du variant delta plus contagieux.

Levi Strauss (+1,3%) dit anticiper un profit solide pour l'année, après avoir publié un résultat trimestriel meilleur que prévu avec la reprise de la demande. Le fabricant de jeans en a profité pour doper son dividende. Pour le second trimestre fiscal, le groupe a réalisé des revenus de 1,28 milliard de dollars, en croissance de... 156% en glissement annuel, contre 1,21 milliard de consensus. Le bénéfice trimestriel par action a été de 23 cents, contre 8 cents de consensus et -48 cents un an plus tôt. Le dividende est majoré de 33% à 8 cents par titre et trimestre.

Philip Morris International (stable), le producteur américain de cigarettes, a annoncé l'acquisition programmée du groupe pharmaceutique britannique British Vectura pour 1,05 milliard livres, ce qui renforcera ses activités dans les produits sans tabac ou nicotine.

Altria (+2%) a de son côté annoncé des plans de cession de Ste. Michelle à Sycamore Partners pour environ 1,2 milliard de dollars.

Apple (+1,2%). Selon le Barron's, le groupe californien à la pomme pourrait être le prochain, après Google, à faire face à un procès antitrust à propos de son App store.

Costco Wholesale (+1,3%), le distributeur d'Issaquah, Washington, a dévoilé des ventes domestiques de juin à comparable supérieures aux attentes, malgré une base de comparaison plus difficile.