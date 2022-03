Clôture de Wall Street : 3e séance de rebond, le Nasdaq sort de son "bear market"

(Boursier.com) — Après un début de séance volatil, la Bourse de New York a signé jeudi une 3e séance de rebond consécutive, le Dow Jones et le S&P 500 sortant de la zone de correction des 10%, et le Nasdaq sortant de son "bear market" (une chute supérieure à 20%). A la clôture, le Dow Jones a gagné 1,23% à 34.480 points, tandis que l'indice large S&P 500 a progressé de 1,23% à 4.411 pts et que le Nasdaq Composite, riche en valeurs technologiques et biotechs, a avancé de 1,33% à 13.614 pts.

Le Nasdaq ne perd désormais plus "que" 15% par rapport à son sommet de novembre dernier, après avoir perdu jusqu'à 21,6% lundi soir, avant le vif rebond des marchés lié à l'espoir d'un accord de cessez-le-feu en Ukraine, même si celui-ci n'est pas encore conclu. Le Dow Jones ne cède plus que 6,3% sur son record du 4 janvier, tandis que le S&P 500 cède 8% sur son sommet du 3 janvier, alors que les deux indices perdaient respectivement 11,3% et 13% le 8 mars dernier.

Les investisseurs ont bien digéré les annonces de la Fed, qui a entamé comme prévu mercredi un cycle de hausse des taux pour juguler une inflation plus élevée et durable que prévu. La Banque d'Angleterre a elle aussi relevé ses taux jeudi, pour la 3e fois en quelques mois. Par ailleurs, les marchés surveillent les négociations qui se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine, même si Moscou a démenti qu'un accord serait en vue, et que Washington accuse la Russie de crimes de guerre.

Le pétrole repart en nette hausse, au-dessus des 100$

Plus tôt dans la journée, les Bourses européennes avaient terminé en ordre dispersé, sur fond d'inquiétudes sur la croissance, l'inflation et la guerre en Ukraine. L'Euro Stoxx 50 a cédé 0,1%%, le DAX 30 a lâché 0,36% à Francfort, mais à Paris, le CAC 40 a gagné 0,36% après un bond de 3,68% la veille. En Asie, le Nikkei a bondi de 3,4% à Tokyo, et le Hang Seng a flambé de 7% à Hong Kong, prolongeant son bond de 9% la veille. Le Shanghai composite a pris 1,4% après +3,48% mercredi, le gouvernement chinois s'étant engagé à intervenir pour maintenir la stabilité des marchés de capitaux chinois particulièrement malmenés ces derniers temps.

Les cours du pétrole, qui avaient perdu plus de 23% par rapport à leurs sommets du 8 mars dernier, ont vivement rebondi jeudi. Le cours du baril de pétrole brut léger américain WTI (contrat avril) a grimpé de 8,4% à 102,98$ sur le Nymex, tandis que le baril de Brent de la mer du Nord a flambé de 8,8% à 106,64$. Les cours ont réagi à l'absence de trêve en Ukraine après les espoirs de la veille, et à la publication du dernier rapport mensuel de l'AIE, qui craint un choc sur l'offre pétrolière mondiale, à la suite des sanctions contre la Russie prises après son invasion de l'Ukraine.

Des indicateurs "macro" toujours solides aux Etats-Unis

Au lendemain des annonces de la Fed, qui commence donc à durcir ses positions avec une première hausse de taux d'un quart de point afin de lutter contre l'inflation, les opérateurs ont pris connaissance ce jeudi d'une belle série de statistiques outre-Atlantique, avec des chiffres du logement, de l'emploi, de l'industrie manufacturière ou de la production.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé plus que prévu pour la semaine close le 12 mars, à 214.000, contre un consensus de 220.000 et après 229.000 la semaine précédente. La moyenne à quatre semaines ressort à 223.000.

Les mises en chantier de logements ont augmenté en février à 1,769 million d'unités, contre un consensus de 1,7 million. Les permis de construire se sont en revanche tassés à 1,859 million, contre 1,85 million de consensus de marché.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie pour le mois de mars 2022 a grimpé à 27,4, contre 15 de consensus et 16 un mois avant, ce qui signale une forte accélération de la croissance. Enfin, la production industrielle a augmenté de 0,5% en février sur un mois, en ligne avec le consensus de marché.

La Fed déterminée à juguler l'inflation

Mercredi, la Fed a donc annoncé une hausse d'un quart de point du taux des "fed funds", à 0,25%-0,50%, pour faire face à l'inflation qui a atteint 7,9% en février aux Etats-Unis. La Fed, qui avait ramené ses taux proches de zéro en 2020 pour lutter contre la crise du Covid-19, a ajouté que de nouvelles hausses de taux seront "appropriées" dans les prochains mois. En outre, la Fed a confirmé son intention de réduire son bilan "lors d'une réunion à venir", sans préciser de calendrier à ce stade. Le président de la Fed, Jerome Powell, a toutefois indiqué lors de sa conférence de presse que la réduction du bilan "pourrait démarrer aussi tôt que mai".

Selon ses nouvelles projections macro-économiques, la Fed envisage 6 autres tours de vis d'un quart de point d'ici à la fin 2022 pour porter son taux directeur entre 1,75% et 2%. Trois autres hausses devraient encore intervenir en 2023 pour atteindre 2,8%, selon ces projections. Un tel niveau fait craindre que le niveau de taux pèsera sur la croissance.

Jerome Powell a cependant estimé que l'économie américaine était assez solide pour supporter ce durcissement monétaire rendu indispensable par une inflation élevée et que le conflit en Ukraine risque encore de renforcer. Powell ne prévoit pas de récession aux Etats-Unis malgré le cycle de hausse des taux directeurs :"de mon point de vue, la probabilité d'une récession dans la prochaine année n'est pas particulièrement élevée", a-t-il dit.

Soulignant à plusieurs reprises la "solidité" de l'économie américaine, le patron de la Fed a estimé que les ménages et les entreprises américains étaient en bonne santé financière et devraient être en mesure d'absorber les hausses de taux prévues par la banque centrale. "Tous les signes montrent que nous avons une économie robuste. Les bilans des ménages et des entreprises sont solides", a-t-il estimé.

Les taux consolident, l'or repart de l'avant

M. Powell, qui a longtemps jugé que l'inflation serait "transitoire", a reconnu qu'elle "mettra plus longtemps que prévu pour revenir à l'objectif" de 2% que s'est fixé la Fed. Il a réaffirmé que "nous prendrons les mesures nécessaires pour éviter un ancrage d'une inflation élevée". Selon lui, l'inflation devrait commencer à baisser au second semestre 2022 et continuer sur cette voie en 2023. Les nouvelles projections de la Fed montrent que l'indice d'inflation core PCE, privilégié par la Fed, sera encore à 2,3% fin 2024.

Les marchés avaient été bien préparés à ce premier tour de vis, mais ils ont été un peu surpris de la fermeté du ton de la banque centrale américaine face à une inflation jugée "élevée" et susceptible d'être encore renforcée par la crise ukrainienne, qui a compliqué la tâche de l'institution. La hausse des prix à la consommation a accéléré à 7,9% sur un an en février aux Etats-Unis, au plus haut depuis 40 ans, avant même de subir les effets inflationnistes de l'invasion de l'Ukraine, commencée le 24 février.

Sur les marchés obligataires, les rendements ont campé jeudi à leurs plus hauts niveaux depuis la mi-2019. Le rendement de l'emprunt américain T-Bond à 10 ans a gagné 1 point de base à 2,19%, tandis que le "2 ans" américain, qui reflète l'évolution des taux courts, s'est stabilisé à 1,93%. En Europe, le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, a cédé 1 point de base à 0,38% après un passage à 0,40% en début de séance.

L'or a vivement rebondi jeudi, reprenant 1,8% à 1.943,20$ l'once (contrat d'avril sur le Comex), profitant notamment d'un recul du dollar. Du côté des devises, l'indice du dollar cédait en fin de soirée 0,63% à 98 points face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagnait 0,57% face au billet vert à 1,1095$, après un plus haut en séance à 1,1138$ (+0,9%). Le bitcoin consolidait autour de 40.686$ en soirée, en baisse de 1,3% sur 24h, selon le site Coindesk.

VALEURS A SUIVRE

Accenture (-1,6%). Le géant du consulting, qui siège à Dublin et cote à Wall Street, hésite désormais après la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes et de prévisions relevées. Pour le deuxième trimestre fiscal, le bénéfice par action du groupe et ses revenus ont dépassé prévisions. La firme de consulting IT se montre tout de même prudente face au contexte géopolitique, signalant un possible impact du conflit russo-ukrainien.

Accenture a annoncé pour le deuxième trimestre fiscal des revenus de 15,05 milliards de dollars (+24% !), à comparer à un consensus de 14,6 milliards. Le groupe, qui investit stratégiquement dans le cloud et les acquisitions, affiche un niveau trimestriel de new bookings de 19,6 milliards, avec les services cloud et de sécurité. Pour le troisième trimestre fiscal, période entamée, les revenus sont attendus entre 15,7 et 16,15 milliards de dollars, contre 15,1 milliards de consensus. Le bénéfice par action du deuxième trimestre a grimpé de 14% à 2,54$. Le bpa ajusté s'est amélioré de 25%.

Amazon (+2,7%) a finalisé l'acquisition pour 8,45 milliards de dollars de MGM. L'annonce intervient après expiration du délai dans lequel la Federal Trade Commission (FTC) pouvait contester l'accord. Le détaillant en ligne basé à Seattle avait annoncé la transaction en mai 2021, affirmant que MGM offrait une mine de contenus pour attirer les consommateurs vers son service de livraison rapide et de streaming Amazon Prime. Près d'un an plus tard, les obstacles réglementaires sont levés. La Commission européenne a approuvé l'accord mardi, sans condition.

Lennar (+0,8%), le promoteur immobilier américain, a battu le consensus sur le trimestre clos. Pour le premier trimestre fiscal, le groupe a annoncé un bénéfice ajusté par action de 2,7$ et des revenus de 6,2 milliards de dollars, en croissance de plus de 16%. Le groupe rehausse ses estimations 2022 de livraisons et de marge brute.

Dollar General (+4,4%) a grimpé, alors que le détaillant discount américain vient de publier pour son quatrième trimestre fiscal un bénéfice net de 597 millions de dollars et 2,57$ par action, contre 643 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont été de 8,65 milliards de dollars, contre 8,41 milliards un an auparavant. Le consensus était de 2,57$ de bpa et 8,7 milliards de revenus. Les ventes à comparable ont décliné de 1,4%, un peu plus que prévu. Néanmoins, le groupe fournit une guidance optimiste de ventes pour l'exercice entamé.

KKR (+3,9%) a annoncé le rachat pour 230 milliards de yens (1,75 milliard d'euros) du gestionnaire japonais d'actifs immobiliers MC-UBSR, coentreprise entre Mitsubishi et UBS Asset Management créée en 2000.

KKR. Telecom Italia aurait par ailleurs entamé cette semaine des négociations avec KKR afin d'évaluer son offre de rachat, d'un montant potentiel de 10,8 milliards d'euros présentée en novembre. C'est ce qu'ont déclaré ce jeudi des sources familières du dossier citées par Reuters. TIM a demandé des clarifications sur l'offre de KKR. Selon ces sources, KKR devrait répondre aux questions de TIM dans les jours prochains.

Yum China (stable) a annoncé que son conseil d'administration avait relevé d'un milliard de dollars le montant de son plan de rachat d'actions, porté à 2,4 milliards de dollars.

Tesla (+3,7%) a indiqué "faire de son mieux" pour maintenir la production sur son site de Shanghai tout en coopérant avec les autorités chinoises dans le cadre de la lutte contre la résurgence de la pandémie.

GameStop (+0,97%) et FedEx (+0,9%), publient ce jeudi leurs comptes trimestriels après la clôture de Wall Street.