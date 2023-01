Clôture Bourse de Paris : le CAC40 se stabilise proche des 7.100 points

LA TENDANCE

(Boursier.com) — Après un début de séance en légère baisse, le CAC40 est monté en séance au-dessus des 7.100 points pour terminer juste sous ce cap à 7.097 points, en hausse symbolique de 0,02%. Les publications annuelles, nombreuses depuis hier, ont été accueillies diversement, tandis que LVMH campe autour des 800 euros, proches de ses plus hauts niveaux historiques.

Si la perspective de voir la Réserve fédérale freiner le rythme de son resserrement monétaire mercredi prochain, alors que l'inflation ralentit, a apporté un soutien aux actions depuis plusieurs jours, les marchés européens et américains ont aussi salué jeudi les dernières données US comme une preuve que l'économie américaine pourrait connaître un "atterrissage en douceur", plutôt que de basculer dans une récession...

L'euro revient ce soir sur les 1,0860/$. Le pétrole reperd un peu de terrain à 87$ le brent.

VALEURS EN HAUSSE

Solutions 30 bondit de 23% ! Le groupe a dévoilé un chiffre d'affaires consolidé 2022 de 903 ME, en progression de +3,3% et de +1,2% en organique, avec une accélération de la croissance à 11,6% sur le quatrième trimestre (+10,1% en organique). Les prises de commandes de l'exercice atteignent près de 920 ME, un niveau historiquement élevé. Pour l'exercice 2023, la bonne dynamique de la fin d'année 2022 ainsi que l'excellente activité commerciale de l'exercice confortent les perspectives de retour à une croissance à deux chiffres permettant de franchir la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires. Solutions 30 vise désormais un chiffre d'affaires de l'ordre de 2,5 MdsE à moyen terme.

L'éditeur de logiciels Axway (+15%) a revu à la hausse ses objectifs de croissance organique et de profitabilité pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 grâce à un niveau d'activité historiquement élevé enregistré en fin d'exercice. De fait, grâce à une hausse organique de l'activité Souscription supérieure à 100 % au 4ème trimestre 2022 par rapport au 4ème trimestre 2021, en année pleine Axway prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 4,5 et 5,5% (contre 1 à 3 % précédemment) et un résultat opérationnel d'activité représentant entre 14 et 15% du chiffre d'affaires (contre 12 à 14% précédemment).

Balyo : +7,7% avec Erytech (+5;5%) avec Valeo (+5%) etFaurecia

Esso : +4,5% avec P&V, SG, TechnipEnergies, Mauna Kea, Casino

JC Decaux gagne 3%. Le chiffre d'affaires ajusté du groupe JC Decaux pour l'année 2022 est en hausse de 20,8% à 3.316,5 millions d'euros. En excluant l'impact positif lié à la variation des taux de change et aux variations de périmètre, la croissance organique ajustée est annoncée à +16,6%. Le chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, est en hausse de +18,4 % en 2022. JC Decaux a dépassé ses prévisions au quatrième trimestre 2022 avec une croissance organique de 5,1% (autour de +3% annoncé en novembre).

Eramet : +3% suivi de Bastide, Saint-Gobain

Mersen grimpe de près de 2,5% ce vendredi, alors que le groupe a réalisé au 4e trimestre 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 294 millions d'euros, en croissance de plus de +19% à périmètre et changes constants. En tenant compte d'un effet de change positif de près de 7 ME, la croissance est de 22,7%. Pour l'année 2022, Mersen réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1,115 milliard d'euros, soit une croissance organique de plus de 15% par rapport à 2021. Environ 5% de cette croissance est liée à des augmentations de prix. Sur la base du chiffre d'affaires réalisé en 2022, le Groupe Mersen s'attend à afficher pour l'année une marge opérationnelle courante autour de 10,9% (précédemment autour de 10,8%). La marge d'Ebitda courant devrait croître d'environ 60 points de base par rapport à 2021 (précédemment 50 points de base).

ALD : +2,5% suivi de Alstom, STM, Virbac

Danone remonte de 0,6% en cette fin de semaine et met fin à quatre séances consécutives dans le rouge. Les opérateurs apprécient les dernières annonces du géant de l'agroalimentaire, qui a indiqué hier soir explorer diverses options stratégiques, parmi lesquelles une possible vente, pour les activités de produits laitiers biologiques de Horizon Organic et Wallaby aux Etats-Unis. "Cette annonce marque un progrès supplémentaire dans la revue de portefeuille et le programme de rotation d'actifs annoncés par l'entreprise en mars 2022 dans le cadre de la stratégie Renew Danone", affirme Danone.

LVMH se stabilise autour de 800 euros (801 euros) au lendemain d'une nouvelle solide publication. Le titre, qui est de loin la plus forte capitalisation du CAC40, a quand même touché ce matin un nouveau sommet boursier à plus de 808 euros. Comme attendu, l'activité a ralenti sur les trois derniers mois de l'année, mais le numéro un mondial du luxe a malgré tout dépassé les attentes du marché avec une croissance organique de 9% (6,2% de consensus). Le propriétaire des marques Dior, Louis Vuitton, Sephora et Hennessy affichait une croissance de 20% sur les neuf premiers mois de 2022, mais a souffert en fin d'année sur le marché chinois avec les fermetures de magasins et l'abandon de la politique nationale du zéro Covid, qui a provoqué une vague de contaminations dans la deuxième économie mondiale. La division phare du groupe 'Mode et Maroquinerie' a progressé de 10% au quatrième trimestre, contre +9% attendu, et affiche une croissance organique de 20% sur l'ensemble de l'année. Au global, la société a réalisé un exercice record l'an passé avec des ventes de 79,2 MdsE, en hausse de 23% et de +17% en données comparables, un résultat opérationnel courant de 21,1 milliards d'euros, également en hausse de 23%, et un bénéfice net part du Groupe de 14,1 MdsE (+17%). La marque vedette de la société, Louis Vuitton, a dépassé pour la première fois les 20 MdsE de chiffre d'affaires.

VALEURS EN BAISSE

Guillemot chute de 21%. Le chiffre d'affaires annuel 2022 du Groupe a progressé de 6% à 188 millions d'euros, avec 'Thrustmaster' en croissance de +5%, et 'Hercules' en hausse de +39%. Le 4e trimestre 2022 s'est établi à 46,9 ME. Ce chiffre est en retrait de 29% par rapport au 4e trimestre de l'année précédente qui avait bénéficié des livraisons importantes de volants en anticipation de la sortie du jeu-phare Gran Turismo 7... Le Groupe Guillemot prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur à 150 ME.

Scor recule de 7,5%. Fin de semaine compliquée après l'annonce de la démission surprise du directeur général du groupe, Laurent Rousseau, moins de deux ans après son entrée en fonction. Thierry Léger sera le prochain patron de la Scor à partir du 1er mai prochain. Il bénéficie de 25 ans d'expérience dans le secteur de la réassurance, à des responsabilités de premier plan (chez Swiss Re). Thierry Léger a la charge d'élaborer un nouveau plan stratégique engageant et ambitieux pour Scor, dont il esquissera les orientations et les principaux axes à l'assemblée générale de 2023. Sa mission sera de permettre à Scor de conforter sa place dans le tout premier cercle des réassureurs mondiaux, a précisé le groupe. Le marché pourrait spéculer en estimant que le départ de M. Rousseau pourrait augmenter la probabilité d'un versement de dividende au titre de 2022 et ce, malgré la perte importante attendue l'année dernière (plus de 300 ME ?), explique Oddo BHF. Il est, de son point de vue, très difficile d'en tirer une conclusion certaine, car l'analyste estime toujours que, même si Scor a les moyens financiers de payer un dividende, le versement de celui-ci appauvrirait le groupe (ce qui augmenterait le coût du capital appliqué au titre), alors même qu'il pourrait bénéficier d'opportunités attractives de redéploiement de son capital dans le cadre de son futur plan stratégique. Le courtier rester à 'surperformer' sur le titre, avec un objectif de 26 euros établi sur des bases très prudentes de valorisation. Au-delà des incertitudes à court terme résultant du changement de DG et des attentes du futur plan stratégique, Oddo BHF reste confiant sur les perspectives de redressement de la rentabilité de Scor dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et des prix en dommages.

Maisons du Monde perd 4,8% et Rémy Cointreau abandonne 3,7% après avoir fait état d'un repli de ses ventes au troisième trimestre. Le groupe de spiritueux a enregistré un chiffre d'affaires de 414,3 millions d'euros sur la période, en recul de 6% en organique (-0,7% en données publiées). Les analystes tablaient sur une baisse de 6,7% à périmètre constant. Les fortes expéditions vers la Chine à l'approche du Nouvel An lunaire ont partiellement compensé la baisse de la consommation de cognac aux États-Unis. Les ventes de l'ensemble de la division Cognac ont chuté de 11% au cours du trimestre (-11,3% de consensus). La branche a surtout souffert du recul des ventes aux Etats-Unis en raison de la normalisation de la consommation après la période du Covid, et ce malgré une très bonne dynamique des expéditions vers la Chine.

En dernière position du CAC40, Airbus (-3,5%) continue à subir la fronde des analystes en cette fin janvier... Après la Deutsche Bank hier, c'est au tour de Kepler Cheuvreux et de Jefferies de dégrader leur recommandation sur le dossier. Le premier a abaissé son conseil de 'conserver' à 'réduire' et le second a ramené son opinion à 'conserver' tout en ajustant son objectif de cours de 135 à 130 euros. Le broker explique que le titre pourrait se redresser plus tard dans l'année, en particulier si le potentiel de rachat d'actions se matérialise, mais il est confronté à plusieurs vents contraires à court terme : effets de l'inflation sur les coûts, premier trimestre 2022 qui représente une base de comparaison relativement difficile dans les divisions défense et espace, et volumes de livraison d'avions commerciaux qui restent limités par les défis de la chaîne d'approvisionnement.

Manitou recule de 3%. Le chiffre d'affaires du groupe au 4e trimestre 2022 s'est élevé à 730 millions d'euros, soit en hausse de +54% par rapport au 4e trimestre 2021. Le chiffre d'affaires à 12 mois est de 2,362 milliards d'euros, en croissance de +26% par rapport à l'année 2021 (+23% en comparable). Malgré un carnet de commandes machines de 3,521 MdsE à la fin du 4e trimestre 2022 (2,993 MdsE un an plus tôt), la pression est toujours forte en raison du contexte inflationniste. Manitou révise donc son estimation de marge opérationnelle pour 2022 aux alentours de 3,5% de son chiffre d'affaires... Pour 2023, Manitou anticipe un chiffre d'affaires en progression de plus de 20% par rapport à 2022.

Nacon : -2% avec Pernod Ricard, DS, L'Oreal

Seb : -1,5% suivi de Korian, Amundi, Thales, BioMerieux