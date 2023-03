Clôture à Wall Street : vent d'optimisme sur les marchés américains

(Boursier.com) — Wall Street termine la semaine sur de bonnes bases, avec des indices nettement inscrits dans un mouvement positif. La place américaine poursuit le rebond initié jeudi, à la diffusion des indicateurs de services américains.

Ainsi, le S&P 500 bondit de +1,61% à 4.045 pts. Le Dow Jones est bien ferme, avec un gain de +1,17% à 33.390 pts. Le Nasdaq s'envole de 1,97% à 11.689 pts.

L'indice Markit PMI composite américain final du mois de février 2023 s'est établi à 50,1 (50,2 de consensus de place selon FactSet). L'indicateur des services est ressorti à 50,6 (50,5 de consensu)s.

L'indice ISM américain des services du mois de février 2023 est ressorti à 55,1, contre 54,5 de consensus de marché. Il signale donc la poursuite d'une forte expansion dans les services aux USA. L'indice des prix rattaché à cet ISM a décliné de 2,2 points de pourcentage en comparaison du mois antérieur, à 65,6.

La perspective d'une remontée des taux est cependant toujours présente, les économistes de Wall Street continuant d'afficher des prévisions bellicistes. Bank of America envisage des taux de la Fed grimpant potentiellement à 6% compte tenu de la forte demande des consommateurs américains et des tensions sur le marché du travail.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la Fed devrait relever ses taux d'un quart de point le 22 mars, entre 4,75 et 5% (probabilité de 72%), puis procéder sans doute à un nouveau tour de vis d'un quart de point le 3 mai (probabilité de 68% d'une fourchette allant de 5 à 5,25%). Pour le 14 juin, FedWatch attribue une probabilité de 59% à la fourchette 5,25-5,5%. Concernant la réunion des 12 et 13 décembre, la probabilité la plus forte est celle d'une fourchette de 5,25-5,5% ('proba' 37%).

Ailleurs dans le monde, les chiffres venus d'Asie surprennent positivement. Le taux de chômage japonais de janvier est inférieur aux attentes à 2,4%, alors que l'indice PMI local des services s'établit à 54 en février contre 53,6 de consensus. L'indice Markit / Caixin chinois des services pour le mois de février a atteint un niveau de 55, contre 54,3 de consensus.

En Europe, l'excédent commercial allemand de janvier atteint 16,7 milliards d'euros (9,2 MdsE de consensus), avec des exportations en croissance de 2,1%. La production industrielle française de janvier a décliné davantage que prévu, en baisse de -1,9% en comparaison du mois antérieur.

Les indices PMI européens ont aussi été publiés ce vendredi matin. L'indice Markit PMI espagnol des services du mois de février s'est établi à 56,7, nettement supérieur aux attentes, alors que l'indice italien ressort à 51,6, inférieur au consensus. L'indice français final des services se monte à 53,1 (52,8 de consensus). L'indice allemand final des services, à 50,9, rate de peu les attentes. L'indice final européen ressort ainsi à 52,7 (53 de consensus), alors que l'indicateur britannique s'affiche très proche des attentes à 53,5.

Enfin, l'indice européen des prix à la production du mois de janvier recule de 2,8% en comparaison du mois antérieur, une baisse plus conséquente que prévu, ce qui ramène sa progression à 15% en glissement annuel dans la zone euro contre 24,5% un mois avant.

Le baril de brut WTI revient au contact des 80$, avec un gain de 2,42% à 79,83$.

Le dollar s'échange pour 0,9403 euro.

L'once d'or vaut 1.855$ (1.744 euros).

Les valeurs

* VMware (+6,94% à 118,99$). Le géant de la virtualisation, a dépassé les anticipations de marché en termes de revenus et de profits sur le trimestre clos. Pour ce 4e trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,13$, contre un consensus de moins de 2$ et un niveau de 2,02$ un an plus tôt. Les revenus du groupe totalisent 3,71 Mds$ pour la période close en janvier 2023, battant de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 3,53 Mds$, un an auparavant. Le cash flow opérationnel du trimestre a été de 1,63 Mds$, et le free cash-flow de 1,51 Md$. Pour l'exercice clos, VMware a ainsi affiché un bénéfice net de 1,31 Md$ et des revenus totalisant 13,35 Mds$.

* Broadcom (+5,7% à 632,76$). Le géant américain des semi-conducteurs, a affiché pour son 1er trimestre fiscal un bénéfice de 3,8 Mds$, 8,8$ par action, pour des ventes de 8,9 Mds$ (7,7 Mds$ pour l'année antérieure). Après ajustement pour la rémunération à base d'actions et d'autres coûts, Broadcom a affiché un bénéfice de 10,33$ par action. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice ajusté de 10,17$ par action, pour des revenus de 8,9 Mds$. Le fabricant de puces de San Jose (Californie) a annoncé des perspectives relativement solides. Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 8,7 Mds$ au 2e trimestre, tandis que les analystes s'attendaient en moyenne à 8,58 Mds$. Les dirigeants ont à nouveau évité de formuler une guidance annuelle chiffrée, tablant simplement sur une année de croissance.

* Tesla (+3,61% à 197,79$). Le groupe d'Elon Musk reprend de la hauteur. Tesla a vendu un peu plus de 74.400 véhicules électriques fabriqués en Chine en février, ce qui représente une croissance de +32% en glissement annuel selon la China Passenger Car Association (CPCA). En comparaison du mois de janvier, la croissance est de près de +13%, mais le groupe d'Elon Musk a affaire à forte partie... Son concurrent BYD, apprécié par la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett, monte en puissance avec ses véhicules électriques et hybrides. BYD a écoulé 191.664 unités en février selon la CPCA.

* Walmart (+0,18% à 140,71$). Le directeur général du géant de la grande distribution, Doug McMillon, prévoit de rester en poste pendant au moins 3 ans encore, indique l'agence Reuters. Selon des personnes proches du dossier, la décision de McMillon de rester dans le rôle prolongera le délai de Walmart pour trouver son prochain DG, alors qu'il poursuit sa recherche pour identifier un successeur.

* Zscaler (-11,11% à 119,24$). Le groupe californien de sécurité cloud est sous pression à Wall Street, malgré des résultats plutôt solides et une guidance relevée. Le management a évoqué le report de certains "deals", les clients étant désormais plus attentifs aux budgets. Pour son 2e trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte de 57 M$ et 40 cents par titre, à comparer à un déficit de 100 M$ un an auparavant. Le bpa ajusté a été de 37 cents, contre 29 cents de consensus et 13 cents un an avant. Les revenus ont totalisé 388 M$ (256 M$ un an plus tôt) contre 341 M$ de consensus. Le groupe table désormais sur un bpa annuel allant de 1,52 à 1,53$, tandis que les revenus sont attendus à 1,56 Md$. Les facturations sont anticipées entre 1,94 et 1,95 milliard.

* Marvell Technology (-4,74% à 44,04$). Le concepteur américain de semi-conducteurs perd 5% à Wall Street. Pour son 4e trimestre fiscal, le groupe a affiché une perte de 15 M$ et 2 cents par titre (+6 M£ un an avant). Sur une base ajustée, le groupe a cependant dégagé un bpa de 46 cents, en ligne avec le consensus (50 cents de l'an dernier). Les revenus ont été de 1,42 Md$, contre 1,34 milliard l'an dernier et 1,4 milliard de consensus. Pour le 1er trimestre, la guidance est prudente, le management tablant sur 1,3 Md$ de revenus en milieu de fourchette (1,38 Md$ de consensus). Le bpa ajusté en milieu de fourchette est anticipé à 29 cents (42 cents de consensus FactSet). Les corrections d'inventaire et les changements liés de mix produit impactent ainsi les estimations à court terme.

* Costco Wholesale (-2,15% à 475,26$). Le groupe de distribution américain a battu, jeudi soir, le consensus de profit pour le trimestre clos, mais ses ventes sur la saison des fêtes de fin d'année sont ressorties inférieures aux anticipations de marché. Le groupe d'Issaquah a dégagé sur la période close, son deuxième trimestre fiscal, un bénéfice de 1,47 Md$ et 3,3$ par action, contre 1,30 Md$ ou 2,92 dollars par action sur la période correspondante de l'année antérieure. Les ventes totales ont atteint 55,3 Mds$ (51,9 Mds$ un an avant). Le consensus FactSet était de 3,21$ de bpa et 55,6 Mds$ de chiffre d'affaires. Costco a également annoncé des ventes de plus de 17 Mds$ en février, une augmentation de 4,7% en glissement annuel.

* Hewlett Packard Enterprise (-1,42% à 15,28$). Le géant informatique américain a publié un bénéfice net de 501 M$ au 1er trimestre fiscal, soit 38 cents par action (-304 M$ sur le trimestre comparable de l'année précédente). Le bénéfice ajusté a été de 63 cents par action. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 7,8 Mds$, en hausse de 12%. Les ventes de calcul haute performance et d'intelligence artificielle se sont élevées à 1,1 Md$, en hausse de 34%. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à un bpa ajusté de 54 cents et des revenus de 7,45 Mds$. HPE anticipe pour le 2e trimestre des revenus de 7,1 Mds$ à 7,5 Mds$, contre un consensus FactSet de 7 Mds$.

* Dell Technologies (-0,95% à 39,79$). Pour son 4e trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 1,8$ (1,64$ de consensus et 1,72$ un an avant). Les revenus ont été de 25 Mds$ (28 Mds$ un an plus tôt, à la même période, et 23,4 Mds$ de consensus FactSet). Le bénéfice net consolidé a été de 606 M$, soit 84 cents par titre, contre une légère perte un an avant. Sur l'exercice, Dell a réalisé un bénéfice net de 2,42 Mds$ et des revenus de 102,3 Mds$. Le dividende annuel cash est porté à 1,48$, en hausse de 12%. Tom Sweet, le directeur financier du groupe, qui quitte ses fonctions après un quart de siècle chez Dell, table sur des revenus du 1er trimestre fiscal en retrait de 15 à 21% en glissement annuel, ce qui ressort inférieur aux attentes des analystes, du fait de la prudence des dépenses IT.