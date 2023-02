Clôture à Wall Street : une nouvelle fois en ordre dispersé

(Boursier.com) — Wall Street a, une nouvelle fois, terminé la semaine en ordre dispersé vendredi, au lendemain d'une séance déjà en forte correction. Les craintes inflationnistes et le ton 'hawkish' des responsables de la Fed maintiennent la pression sur les indices. En clôture de marché, le S&P 500 redonne ainsi -0,28% à 4.079 pts, soit quasiment à son meilleur niveau du jour (4.081,51 points). Pour sa part, le Dow Jones grimpe de +0,39% à 33.827 pts. Le Nasdaq cède -0,58% à 11.787 pts.

Les chiffres de l'inflation américaine de janvier publiés en début de semaine et ceux des prix à la production annoncés judi, ainsi que les solides ventes de détail de janvier révélées mercredi, ont encore fait remonter les anticipations sur les taux de la Fed. Selon l'outil FedWatch, la probabilité d'une hausse d'un quart de point le 22 mars, qui porterait les taux entre 4,75 et 5%, se situe à près de 79%, contre 21% de probabilité d'un geste fort de 50 points de base. Concernant la réunion monétaire du début du mois de mai, la probabilité la plus importante (73%) est celle d'une fourchette de 5 à 5,25%, soit une hausse d'un quart de point supplémentaire si l'on prend l'hypothèse d'un geste de 25 pb en mars. Pour le 14 juin, l'outil FedWatch donne une probabilité de 32% à la fourchette 5-5,25% et une probabilité de... plus de 53% désormais à la fourchette 5,25-5,5%, niveau qui pourrait être maintenu fin juillet, fin septembre et même début novembre.

Concernant la dernière réunion monétaire de l'année, celle des 12 et 13 décembre, l'hypothèse favorisée est celle d'une fourchette allant de 5 à 5,25% ('proba' de 37%), mais le taux terminal supposé de 5,25-5,5% a encore une bonne probabilité (près de 29%) d'être maintenu. Ainsi, le pivot monétaire tant attendu ne semble pas être imminent...

Même Goldman Sachs, qui s'affiche plutôt dans le clan des 'bulls' parmi les brokers de Wall Street, juge que la Fed devrait relever ses taux à trois reprises cette année, d'un quart de point à chaque fois. En effet, le rapport du Département américain au Travail publié jeudi indique que les prix à la production ont augmenté en janvier à leur rythme le plus conséquent en sept mois, avec les prix des produits énergétiques. Les chiffres du CPI (prix à la consommation) révélés mardi ont aussi surpris par leur niveau élevé. "A la lumière d'une inflation plus vigoureuse, nous ajoutons une hausse de taux de 25 points de base en juin à nos prévisions sur la Fed, pour un taux terminal de 5,25-5,5%", indique ainsi l'équipe de Jan Hatzius chez Goldman Sachs.

Reuters précise que la majorité des économistes interrogés par l'agence avant les récents indicateurs s'attendaient à ce que la Fed relève ses taux au moins deux fois de plus dans les mois à venir, sans assouplissement (baisse de taux) prévu cette année.

Michelle Bowman, membre du conseil des gouverneurs de la Fed, constate : "nous observons de nombreuses données inconsistantes concernant les conditions économiques". Elle ajoute : "vous devinez aussi bien que moi ce qui va se passer ensuite pour l'économie". Bowman indique que la Fed doit continuer à relever ses taux jusqu'à davantage de progrès. "Nous ne voyons pas ce que nous devons voir en termes d'inflation, et les chiffres sont erratiques", a déploré la responsable, selon laquelle "il y a un long chemin à parcourir pour ramener l'inflation vers notre objectif". Elle estime que les derniers chiffres ne sont en effet pas conformes à l'objectif de réduction de l'inflation.

Les données économiques, publiées vendredi aux Etats-Unis, portent sur les prix à l'import et à l'export du mois de janvier 2023. Ainsi, les prix à l'import ont baissé de -0,2% en comparaison du mois antérieur (-0,1% de consensus), alors que les prix à l'export ont progressé de +0,8% (consensus stable). Sur un an, les prix à l'import augmentent de +0,8% et les prix à l'export de +2,3%.

L'indice des indicateurs avancés américains du Conference Board pour le mois de janvier 2023 est ressorti, comme attendu, en retrait de -0,3% en comparaison du mois antérieur, après une baisse révisée à -0,8% pour le mois de décembre 2022 (-1% précédemment évalué).

Le baril de brut WTI cède -2,15% à 76,31$.

L'once d'or prend +0,2% à 1.841$. Le dollar gagne +0,1% face à l'euro, à 0,9359.

Le Bitcoin fait une petite pause, reculant de -1,41% à 23.714$, préservant tout de même un bond de quelque 13% sur la semaine glissante.

Les valeurs

* AutoNation (+11,35% à 157,3$). Le détaillant automobile américain, qui fournit des véhicules neufs et d'occasion et des services associés, a publié des comptes trimestriels meilleurs que prévu, avec la hausse des prix moyens de vente des voitures. Le groupe de Fort Lauderdale, Floride, a affiché un bénéfice net de 286,4 millions de dollars, ou 5,72 dollars par action, pour le trimestre, contre 387,1 millions de dollars, ou 5,78 dollars par action, un an plus tôt. Sur une base ajustée, le groupe a dégagé un bpa de 6,37$, contre 5,76$ un an auparavant et 5,83$ de consensus FactSet. Les revenus ont atteint 6,7 milliards de dollars contre 6,58 milliards de dollars un an plus tôt. Le consensus FactSet était de 6,52 milliards. La société a bénéficié de la hausse des prix de vente moyens des véhicules, de la progression des ventes unitaires de véhicules neufs et de la croissance de l'activité d'après-vente, tendances qui ont compensé la faiblesse des ventes de véhicules d'occasion.

* Deere (+7,53% à 433,31$). Le géant américain des engins agricoles a relevé sa guidance de profits pour l'année 2023 du fait de la forte demande. Les marges de Deere sont restées élevées, le groupe ayant été en mesure d'augmenter les prix dans ses divisions d'équipement, compensant la hausse des coûts d'expédition et les difficultés de chaîne d'approvisionnement. Deere attend un bénéfice net de 8,75 à 9,25 milliards de dollars pour l'année, supérieur aux 8 à 8,5 milliards de dollars estimés précédemment. Le bénéfice net part du groupe sur le premier trimestre fiscal, clos fin janvier, a atteint 1,96 milliard de dollars, ou 6,55 dollars par action, contre 903 millions de dollars un an plus tôt. Les revenus ont atteint 12,65 milliards de dollars, contre 9,57 milliards de dollars un an avant.

* Tesla (+3,1% à 208,31$). Le groupe d'Elon Musk a rappelé près de 362.800 véhicules équipés de son système FSD Beta ("Full-Self Driving") du fait du risque d'accident, après que les régulateurs fédéraux eurent précisé que le software beta en question pouvait provoquer des crashs. Le rappel s'applique à tous les véhicules équipés de la version beta du logiciel de conduite entièrement autonome, selon un dossier déposé jeudi par la National Highway Traffic Safety Administration des Etats-Unis. "La demande de rappel de l'agence de sécurité présente un nouveau défi pour le directeur général de Tesla, Elon Musk, qui a déclaré à plusieurs reprises que la version bêta du logiciel était presque prête pour une sortie complète", relève le Financial Times. L'avis de rappel de la NHTSA indique que le logiciel expérimental bêta FSD de Tesla "peut permettre aux véhicules d'agir de manière dangereuse autour des intersections", par exemple en conduisant directement à travers une intersection dans une voie réservée aux virages ou à travers une intersection contrôlée par un panneau d'arrêt.

L'avis précise aussi que le système FSD Beta peut ne pas répondre aux modifications des limites de vitesse affichées ou ne pas tenir compte de manière adéquate de l'ajustement par le conducteur de la vitesse du véhicule pour dépasser les limites de vitesse affichées. S'ils ne sont pas corrigés, la NHTSA affirme que ces défauts pourraient entraîner des crashs. "Comme l'exige la loi et après des discussions avec la NHTSA, Tesla a lancé un rappel pour réparer ces défauts", a précisé la NHTSA.

* Applied Materials (+0,04% à 115,44$). Le géant américain des équipements de production de semi-conducteurs, a annoncé des résultats du premier trimestre fiscal dépassant les attentes. 'Amat' a gagné 1,72 milliard de dollars, ou 2,02 dollars par action, sur la période, contre 1,79 milliard de dollars un an avant. Le bpa ajusté a été de 2,03$ par action. Les revenus ont augmenté de 7% pour atteindre 6,74 milliards de dollars. Les analystes interrogés par FactSet s'attendaient à ce que la société affiche un bpa ajusté de 1,93$ pour des ventes de 6,69 milliards. Applied Materials a déclaré que l'économie et l'industrie des semi-conducteurs étaient confrontées à des défis cette année, mais le groupe pense surperformer ses marchés. Cette "résilience est étayée par nos positions solides auprès de clients leaders sur des inflexions technologiques clés, un important carnet de commandes de produits différenciés et une activité de services en croissance", a affirmé le directeur général Gary Dickerson.

Applied Materials anticipe des ventes d'environ 6,4 milliards de dollars au deuxième trimestre, plus ou moins 400 millions de dollars, malgré les 'défis continus' de la chaîne d'approvisionnement et une perte d'environ 250 millions de dollars liée au problème de cybersécurité d'un fournisseur récemment annoncé. Le groupe table sur un bpa ajusté compris entre 1,66 et 2,02$ pour le trimestre. Le consensus FactSet était de 1,76$ de bpa ajusté pour des ventes de 6,29 milliards de dollars.

* DoorDash (-7,59% à 61,81$). L'acteur américain de la livraison de repas plonge à Wall Street. Le groupe a affiché des commandes et utilisateurs au plus haut, mais a creusé ses pertes sur le trimestre clos. DoorDash table sur des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes, avec les efforts de réduction des coûts et la demande résiliente. Sur le 4e trimestre, le groupe a affiché un Ebitda ajusté de 117 millions de dollars au plus haut de son histoire, contre 109 millions de consensus. Les revenus, en ligne avec les attentes, ont augmenté de 40% à 1,82 milliard de dollars, mais la perte s'est donc creusée à 642 millions et 1,65$ par titre avec les mesures de restructuration. La compagnie a réduit de 6% ses effectifs, 1.250 postes. Pour son premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe anticipe un Ebitda ajusté allant de 120 à 170 millions de dollars, à comparer à un consensus de 130 millions. La valeur des commandes est attendue entre 15,1 et 15,5 milliards de dollars, contre 14,6 milliards de consensus.

* Moderna (-3,31% à 166,6$). Le laboratoire a indiqué qu'un essai d'un candidat vaccin contre la grippe n'a pas atteint l'un de ses objectifs. "Bien que nous n'ayons pas atteint la non-infériorité pour les souches de la grippe B qui sont plus fréquentes chez les populations plus jeunes, nous avons déjà mis à jour le vaccin qui, selon nous, pourrait améliorer les réponses immunitaires contre la grippe B et nous chercherons à confirmer rapidement ces améliorations dans une prochaine étude clinique grâce à l'agilité de notre plateforme ARNm", affirme Moderna.