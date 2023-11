Clôture à Wall Street : très belle semaine au vert

(Boursier.com) — Les marchés américains ont terminé la semaine sur leur voie verte... Les chiffres de l'emploi, moins robustes que prévu en octobre, renforcent les anticipations d'une fin de l'actuel cycle de resserrement monétaire de la Fed. Les rendements obligataires américains accentuent leur repli après la publication de ces données toujours très attendues par le marché.

En clôture de cette semaine d'exceptionnel optimisme, le S&P 500 gagne +0,94% à 4.358 pts (+4,6% sur la semaine). Le Dow Jones avance de +0,66% à 34.061 pts pour une avancée globale +3,44% sur la semaine. Le Nasdaq signe la meilleure performance des marchés américains avec une progression de +1,38% terminant à 13.408 pts. L'indice technologique rebondit de 5,39% sur la semaine.

La dynamique sur le marché du travail américain commence à montrer des signes de faiblesse. D'après le rapport du Département américain au Travail, les créations de postes aux Etats-Unis pour le mois d'octobre se sont établies au nombre de 150.000 (180.000 de consensus). Le taux de chômage a progressé de 0,1 point à 3,9%, contre un consensus de 3,8%. Les créations d'emplois dans le privé ont été au nombre de 99.000, contre environ 145.000 de consensus et 246.000 en septembre (données révisées à la baisse). Dans le secteur manufacturier, 35.000 destructions de postes ont été recensées, soit trois fois plus que prévu (-10.000 de consensus). La variation de l'emploi salarié non agricole total pour les deux précédents mois a par ailleurs été revue à la baisse de 101.000.

En octobre, le salaire horaire moyen affiche une hausse de +0,2% (+0,3% attendu). Sur les 12 derniers mois, le salaire horaire moyen augmente de +4,1% contre +4% de consensus et +4,2% en septembre. Il s'agit par ailleurs de la progression la moins forte depuis la mi-2021. Le taux de participation ressort à 62,7%, en baisse de 0,1 point, pour ce qui constitue le premier repli depuis octobre 2022. Le consensus était logé à 62,8%.

L'indice Markit S&P PMI composite américain final du mois d'octobre est ressorti à 50,7 (lecture préliminaire de 51) tandis que l'indice Markit S&P Global des services a atteint 50,6 (50,9 en estimation flash). L'Indice ISM des services du mois d'octobre est tombé à 51,8, au plus bas depuis mai, après un niveau de 53,6 un mois auparavant. Le consensus tablait sur un indice à 53. Le sous-indice de l'emploi a reculé de 53,4 à 50,2.

Les traders tablent désormais avec une probabilité de 92% (outil Fedwatch) sur un nouveau statu quo sur les taux de la Fed en décembre, après les pauses observées lors des réunions de septembre et d'octobre. Cette probabilité était de 83% avant le rapport sur l'emploi américain.

Sur le marché pétrolier, le baril de brut WTI décroche de 2,06% à 80,90$ (-2,08% sur la semaine). Le baril de Brent abandonne -1,99% à 85,23$, et se dégonfle de -3,05% cette semaine.

Du côté des devises, le dollar s'échange 0,9318 face à l'euro.

L'once d'or termine à 1.992$ (1.856 euros), reculant de -0,19% sur 5 jours. Le Bitcoin gagne 1,16%, repassant au-dessus des 35.000$.

Les valeurs

* Block (+10,69% à 48,68$). Le groupe de services digitaux de paiement de Jack Dorsey a dépassé les attentes de marché pour le trimestre clos, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 55 cents à comparer à un consensus de 45 cents. Le groupe californien a affiché une perte consolidée de 29 M$ ou 5 cents par titre. Les revenus du 3e trimestre ont été de 5,62 Mds$, en croissance de 23% (5,4 Mds$ de consensus). Une autorisation de rachat d'actions de 1 Md$ a par ailleurs été annoncée. Pour l'exercice 2023, l'Ebitda ajusté est désormais espéré entre 1,66 et 1,68 Md$, contre une guidance antérieure de 1,5 Md$.

* Cardinal Health (+6,86% à 100,21$). Le groupe américain de services de santé a publié, ce vendredi, des résultats du 1er trimestre fiscal 2024 supérieurs aux anticipations de marché. Dans la foulée, il a relevé ses prévisions annuelles. Sur le trimestre clos, les revenus se sont appréciés de 10% à 54,8 Mds$, alors que le bénéfice opérationnel ajusté a grimpé de 35% à 571 M$. Le bénéfice ajusté par action a progressé de 44% en glissement annuel à 1,73$. Le consensus était situé à 1,4$ de bpa ajusté pour 54,7 Mds$ de revenus. Le groupe envisage désormais, pour l'exercice 2024 dans son ensemble, un bénéfice ajusté par action allant de 6,75 à 7$, contre une guidance antérieure logée entre 6,50 et 6,75$.

* Motorola Solutions (+6,49% à 299,42$). Le groupe a publié pour son 3e trimestre fiscal des bénéfices et revenus supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,19$, contre un consensus de marché de 3$ environ et un niveau de 3$ également un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 2,56 Mds$, en croissance de 8% et près de 2% au-dessus du consensus. Le groupe a généré 714 M$ de cash-flow opérationnel sur le trimestre. Le backlog de fin de trimestre ressort enfin au niveau record de 14,3 Mds$, en augmentation de 6% en glissement annuel. "Le 3e trimestre a été un autre trimestre solide, avec des revenus, des bénéfices et des flux de trésorerie historiques", a déclaré Greg Brown, DG de Motorola Solutions. "La sûreté et la sécurité n'ont jamais été aussi importantes et nous continuons de constater une demande robuste qui a conduit à notre carnet de commandes record au 3e trimestre. En conséquence, nous relevons à nouveau nos attentes en matière de revenus et de bénéfices pour l'ensemble de l'année".

* Monster Beverage (+5,51% à 55,56$). Le spécialiste des boissons énergisantes ayant dévoilé pour son 3e trimestre fiscal des profits supérieurs aux attentes de marché. Les revenus sont ressortis à 1,86 Md$ sur la période (+14,3%) contre 1,62 Md$ un an avant. Les marges ont été soutenues par la hausse des prix et une moindre pression des coûts. Monster parvient ainsi à dégager un bénéfice ajusté par action de 41 cents, supérieur d'un petit cent au consensus des analystes de la place. Hors effets de change adverses, la croissance de l'activité aurait atteint 16,1% en glissement annuel. La marge brute s'est améliorée à 53% sur le trimestre. Le bénéfice net consolidé a grimpé de 40% à 453 M$.

* Coinbase (+1,42% à 85,8$). La plateforme d'échange de cryptomonnaies a annoncé pour son 3e trimestre fiscal une perte par action d'un cent, nettement moins lourde qu'attendu, pour des revenus totaux de 674 M$ (654 M$ de consensus). Les revenus nets s'établissent à 623 M$. La perte par action était anticipée à 54 cents. Néanmoins, les revenus de transactions restent faibles à 289 M$ sur la période close, contre 327 M$ un trimestre avant et 366 M$ pour la période correspondante de l'an dernier. La perte nette trimestrielle se situe à 2 M$. L'Ebitda ajusté ressort à 181 M$.

* Booking (+0,71% à 2.858,75$). Au lendemain d'une publication trimestrielle dépassant les attentes, le voyagiste se maintient à Wall Street malgré des prévisions estimées trop courtes. Le groupe de Norwalk a annoncé pour le 3e trimestre un bénéfice ajusté par action de 72,32$, à comparer à un consensus voisin de 68$ (42$ environ un an avant). Les revenus trimestriels ont totalisé 7,34 Mds$ (+21%), meilleurs que prévu, puisque le consensus était de 7,3 Mds$. Booking Holdings anticipe pour le 4e trimestre une croissance des nuitées de 9% et des revenus à 15% environ des réservations brutes. Sur l'exercice, les réservations brutes sont anticipées en progression d'un peu plus de 20%, alors que les nuitées devraient augmenter de 15 à 19%. Néanmoins, les revenus en pourcentage des réservations sont désormais anticipés en hausse d'environ 10 points de base, contre 20 points de base auparavant. La guidance d'expansion de marge d'Ebitda est enfin confirmée.

* Apple (-0,52% à 176,65$). La marque à la pomme trébuche après sa publication financière trimestrielle. Le groupe californien de Cupertino a dépassé les attentes en termes de bénéfices pour son 4e trimestre fiscal clos fin septembre et réalisé des revenus très légèrement supérieurs aux anticipations de marché. Les ventes d'iPhone sont ressorties en ligne avec le consensus, malgré la faiblesse chinoise - compensée par les Etats-Unis. Les revenus de services ont surpris par la vigueur de leur croissance. En revanche, les perspectives demeurent assez mitigées, avec une guidance de ventes pour le premier trimestre fiscal juste entamé inférieure aux attentes du marché.

Les revenus du 4e trimestre ont été de 89,5 Mds$, en retrait de 1% en glissement annuel, soit un 4e trimestre consécutif sans croissance pour le groupe à la pomme. Le consensus était de 89,3 Mds$. Le bénéfice par action a augmenté de 13% à 1,46$ contre 1,39$ de consensus. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, souligne le record de ventes de l'iPhone pour un 4e trimestre fiscal et les revenus historiques des services. "Nous disposons désormais de notre lineup de produits le plus fort jamais affiché avant la saison des fêtes, comprenant la gamme iPhone 15 et nos premiers modèles Apple Watch neutres en carbone, une étape majeure dans nos efforts visant à rendre tous les produits Apple neutres en carbone d'ici 2030". Cook souligne aussi la réussite en Chine de la dernière gamme iPhone, alors que les revenus chinois du groupe ont pourtant déçu sur le trimestre clos. Le dirigeant constate pourtant un trimestre record pour l'iPhone dans la région, tentant d'apaiser les inquiétudes alors qu'Apple fait face sur le marché chinois à la rude concurrence de Huawei.

Le directeur financier Luca Maestri a précisé qu'au dernier trimestre calendaire, 1er trimestre fiscal, les ventes devraient être comparables à celles de l'an dernier. Cette perspective n'a pas enthousiasmé les opérateurs, d'autant que le titre Apple prend 37% depuis le début de l'année, laissant peu de marge d'erreur.