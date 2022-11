Clôture à Wall Street : tous les indices sont au vert !

(Boursier.com) — Après avoir enregistré, jeudi, sa plus forte hausse depuis deux ans et demi, avec notamment une flambée de 7% du Nasdaq, Wall Street termine la séance bien orientée dans l'attente des résultats définitifs des élections de mi-mandat. Le S&P 500 gagne +0,92% à 3.992 points, proche de son plus haut hebdomadaire à 4.001 points touché ce vendredi. Le Dow Jones prend péniblement 0,1% à 33.747 points. Le Nasdaq Composite est toujours ferme, avec un gain de +1,88% à 11.323 pts, le plus haut de la semaine étant touché lors de la séance à 11.352 points.

Au lendemain du rapport sur l'IPC américain exprimant un ralentissement de l'inflation américaine à 7,7% sur un an en octobre, plusieurs responsables de la Fed ont adouci leur discours. Les perspectives d'une gestion de la crise inflationniste par un pilotage strict des taux sont moins affirmées. Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une hausse de taux de 50 points de base le 14 décembre, à l'issue de la prochaine réunion monétaire, serait désormais de plus de 80%, contre moins de 20% pour la probabilité d'un nouveau geste surdimensionné de 75 points de base. Avant la publication de l'indice des prix à la consommation, ces deux probabilités étaient sensiblement équivalentes. Les marchés espèrent donc que les banquiers centraux américains modèrent leurs ardeurs et ralentissent le rythme des hausses de taux. En conclusion, si l'inflation américaine a bien ralenti en octobre, tout reste encore à faire pour la Fed qui doit ramener cette hausse des prix vers un objectif de 2%.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois de novembre est le seul indicateur du jour sur le front macroéconomique aux Etats-Unis. Il s'établit pour le mois de novembre 2022 à 54,7 (consensus 59,6), après un niveau de 59,9 en octobre. Il est donc très inférieur aux attentes.

Pétrole et devises

Avec un probable relâchement des restrictions sanitaires en Chine, dans un scénario de relance de l'économie du pays et de la demande en énergies dédiée à la production, le prix de l'or noir rebondit. Le baril de brut WTI gagne +2,99% à 88,82$. Le Brent de mer du Nord remonte de 2,61% à 95,78$.

Le dollar se stabilise face à l'euro, à 0,9665$ pour 1 euro.

L'once d'or termine pratiquement au plus haut du jour, bien ferme à 1.767,14$.

Le Bitcoin reste très volatil dans la confusion ambiante sur les cryptomonnaies. Il limite son repli à -2,59%, au-dessous des 17.000$. Il s'échange à 16.484$ (15.932 euros).

Les valeurs

* Polestar (+45,18% à 0,9$). Star d'un jour à Wall Street, le constructeur automobile suédois, présent sur le segment de l'électrique, a annoncé ses résultats pour les 9 mois se terminant fin septembre 2022. Les revenus ont totalisé 435 millions de dollars sur le trimestre clos (213 M$ un an avant). La perte opérationnelle a été de 196 M$ contre 293 M$ pour la période correspondante de 2021. Le résultat net est positif de 299 M$ (-302 M$ un an plus tôt), mais il bénéficie d'un profit comptable non récurrent. Sur 9 mois, les revenus s'élèvent à 1,48 Md$, (747 M$ un an plus tôt). La perte nette est ramenée à 203 millions, contre 670 M$ pour la période comparable de l'an dernier. Le groupe table sur des ventes solides au 4e trimestre. Il envisage pour l'exercice un chiffre d'affaires de 2,4 Mds$, avec 50.000 unités écoulées. Le niveau de cash et équivalents en fin de période était de 988 M$.

* Las Vegas Sands (+5,53% à 43,32$) ou Wynn Resorts (+8,31% à 77,98$) comptent parmi les opérateurs américains de casinos susceptibles de bénéficier des allègements de restrictions de la Chine concernant le Covid-19. Cela pourrait soutenir les valeurs en bourse, à Wall Street.

* Amazon (+4,31% à 10,79$). Le groupe de vente en ligne regagne encore du terrain en bourse. Selon le Wall Street Journal, Amazon devrait fortement réduire ses coûts, ciblant notamment la division abritant l'assistant vocal Alexa. Le groupe aurait initié une revue dans ce sens, visant les unités non rentables. Andy Jassy, le directeur général d'Amazon, mènerait cette réflexion, selon des personnes familières de la question citées par le WSJ. Amazon aurait déjà signalé à ses employés des divisions non rentables qu'ils pouvaient chercher du travail ailleurs dans le groupe. L'unité d'Alexa compte plus de 10.000 employés et requiert d'importants investissements en capitaux. Des documents internes cités par le journal montrent des pertes opérationnelles annuelles de plus de 5 Mds$ sur l'unité durant les récentes années.

* Toast (+2,4% à 20,48$). Le fournisseur de logiciels de gestion de restaurants dans le cloud grimpe à Wall Street, alors que le groupe vient de relever ses prévisions annuelles de revenus. Pour le 3e trimestre, le groupe a affiché une perte de 98 M$ soit 19 cents par action, à comparer à un déficit de 254 millions un an avant. La perte d'Ebitda ajusté est moins lourde que prévu à 19 M$ (33 M$ de consensus FactSet). Les revenus ont augmenté à 752 M$, contre 486 M$ un an plus tôt et 720 M$ de consensus. Le groupe prévoit, pour le 4e trimestre, des revenus de 730 à 760 M$, pour une perte d'Ebitda ajusté de 20 à 30 M$.

* Intel (+2,25% à 30,43$). Le spécialiste américain des microprocesseurs résiste bien malgré une dégradation de JP Morgan, qui ramène de 'surpondérer' à 'sous-pondérer' son avis sur Intel. Le broker s'inquiète en particulier d'une concurrence accrue.