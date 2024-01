Clôture à Wall Street : solide fin de semaine

(Boursier.com) — Tous les voyants sont restés solidement ancrés dans le vert, ce vendredi à Wall Street. Le S&P 500 gagne +1,23% à 4.839 pts. Le Dow Jones grimpe de +1,05% à 37.863 pts. Le Nasdaq est une nouvelle fois bien ferme, s'accordant un beau rebond de +1,70% à 15.310 pts. La place américaine avait bénéficié, jeudi, d'une vive hausse du Nasdaq, dans le sillage d'Apple, Nvidia, et de l'ensemble du compartiment des 'puces'. La tendance s'est confirmée, ce vendredi.

Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a exhorté jeudi les décideurs de politique monétaire à procéder avec précaution étant donné les impacts potentiels d'événements imprévisibles, depuis les élections jusqu'aux conflits mondiaux. Le patron de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'inflation continue de refluer vers l'objectif des 2%. Il juge que la première baisse de taux devrait avoir lieu au 3e trimestre, afin de s'assurer que l'inflation revienne où elle doit se trouver.

Goolsbee a estimé que le déclin continu de l'inflation justifiait une discussion sur la baisse des taux, mais il a aussi ajouté que les décisions seraient prises réunion après réunion. Ainsi, il serait encore trop tôt pour dire quand les taux vont baisser. Semant la confusion, le responsable a aussi noté que si les progrès sur l'inflation "se renversaient", cela mériterait... des hausses de taux !

Ces spéculations et indiscrétions sur l'évolution des taux directeurs vont cesser, puisque la période de "blackout" précédant la réunion monétaire de la Fed des 30 et 31 janvier débute ce soir. Durant ce temps de silence, qui court du 20 janvier au 1er février, les responsables de la banque centrale américaine ne pourront plus s'exprimer. Bien évidemment, il n'intègre pas la conférence de presse de Jerome Powell, le 31 janvier.

Concernant les anticipations sur les taux, l'outil FedWatch du CME Group montre désormais une probabilité de 97% que la Fed opte pour un statu quo le 31 janvier lors de sa prochaine réunion. La probabilité d'une baisse de taux d'un quart de point le 20 mars, à l'issue de la réunion suivante, se situe à 52% environ.

Ce vendredi outre-Atlantique, les reventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de décembre 2023, mesurées par la National Association of Realtors, se sont établies sur un rythme de 3,78 millions d'unités, en recul de 1% par rapport au mois antérieur et de 6,2% sur un an. Le consensus FactSet était de 3,82 millions d'unités.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains pour le mois de janvier 2024, mesuré par l'Université du Michigan, s'est affiché à 78,8, contre 69,5 de consensus FactSet et 69,7 pour le mois de décembre 2023. La mesure des anticipations d'inflation pour l'année à venir s'est établie à 2,9% en janvier (3,1% de consensus et 3,1% en décembre).

Le baril de brut WTI recule de -0,66% à 74,42$.

Le dollar est stable face à l'euros, à 0,918 euro.

L'once d'or termine stable à 2.029$. Le Bicoin cède -0,16% à 41.227$.

Les valeurs

* The Travelers Companies (+6,77% à 211,73$). Le groupe américain actif dans l'assurance grimpe à Wall Street, alors qu'il vient de publier un 4e trimestre qu'il qualifie d'excellent. Le bénéfice net trimestriel est ressorti en effet record à 6,99$ par titre sur une base diluée, alors que le bénéfice ajusté par action a atteint un record à 7,01$. Le bénéfice net annuel a été de 2,99 Mds$, ou 3,07 Mds$ sur une base ajustée. Sur le trimestre clos, ce bénéfice net se situe à 1,63 Md$ en données consolidées et sur une base ajustée. Le groupe mentionne aussi un ratio combiné consolidé "exceptionnel", en hausse de 8,7 points de pourcentage à 85,8%.

* Huntington Bancshares (+3,92% à 12,72$). La banque régionale américaine a annoncé une chute de plus de 60% de son bénéfice au 4e trimestre, avec une charge de 214 millions de dollars liée à la reconstitution du fonds gouvernemental d'assurance-dépôts de la FDIC et une baisse du revenu net d'intérêt de 10% à 1,32 Md$. Le groupe table sur une hausse ou une baisse du revenu net d'intérêt jusqu'à 2% en 2024. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a trébuché à 243 M$ (645 M$ un an avant).

* Fifth Third Bancorp (+2,92% à 34,21$). L'établissement bancaire américain a publié au titre de son 4e trimestre fiscal un bénéfice dilué par action de 72 cents (1,01$ un an avant). Le revenu net d'intérêt a décliné à 1,42 Md$ (1,58 Md$ un an avant). Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a baissé de 30% en glissement annuel à 492 M$. Le niveau moyen des dépôts a augmenté de 2% par rapport au trimestre antérieur et de 5% en comparaison de l'an dernier. Le groupe prévient aussi d'une baisse attendue du revenu net d'intérêt en 2024.

* SLB (+2,24% à 49,66$). Le colosse des services pétroliers grimpe à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Les revenus du 4e trimestre ont totalisé près de 9 Mds$, en augmentation de 8% par rapport au trimestre antérieur et de 14% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a représenté 86 cents, en hausse séquentielle de 10% et en croissance de 21% en comparaison de l'année antérieure. Le consensus était de 84 cents de bénéfice ajusté trimestriel par action pour 8,96 Mds$ de revenus. Le groupe a aussi fait état d'une génération trimestrielle de cash flow des opérations de 3,02 Mds$ et d'un free cash flow de 2,28 Mds$. Le conseil d'administration a approuvé une hausse de 10% du dividende trimestriel à 0,275$ par titre.

Sur l'exercice clos, Schlumberger affiche des revenus de 33,1 Mds$, en augmentation de 18%, pour un bénéfice ajusté par action de 2,98$ en croissance de 37%. Le bénéfice net annuel part du groupe a progressé de 22% à 4,2 Mds$. "En 2024, nous connaîtrons une nouvelle année de forte croissance tirée par les marchés internationaux", indique le management, qui prévoit donc une nouvelle croissance tirée par les systèmes de production, renforcée par les opportunités sous-marines supplémentaires de la coentreprise OneSubsea.

* State Street (+2,03% à 75,82$). L'établissement financier américain a publié pour son 4e trimestre fiscal un bénéfice par action de 2,04$ hors éléments et des revenus de 3,04 Mds$, en croissance de +13% en séquentiel mais en repli de -4% en comparaison de l'an dernier. Le consensus de bénéfice ajusté par action était de 1,83$. Les revenus ont également dépassé le consensus, qui était de 2,95 Mds$.

* Meta (+1,95% à 383,45$). L'ancien Facebook dépense des milliards de dollars en puces Nvidia (+4,17% à 594,91$), selon CNBC, qui reprend une publication Instagram Reels dans le cadre de laquelle le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a déclaré que la société disposerait de... 350.000 cartes graphiques Nvidia H100 d'ici la fin de l'année, bien qu'il n'indique pas combien Meta en ait déjà acheté. CNBC rapporte qu'en bas de fourchette des prix estimés pour les puces H100, Meta finirait par dépenser 9 Mds$ pour les GPU, qui sont la clé des recherches de Meta en intelligence artificielle générative.

Mark Zuckerberg a aussi précisé son intention de rapprocher l'équipe de recherche IA de celle d'IA générative orientée 'business'. Le développement d'infrastructure pour répondre à la demande serait donc très rapide. En tenant compte des puces Nvidia et des produits équivalents d'autres fournisseurs, le groupe pourrait disposer de 600.000 GPU en fin d'année. Meta avait auparavant indiqué, il y a quelques semaines, qu'il pourrait aussi acheter des puces AMD concurrentes. En outre, le groupe de Zuckerberg travaillerait lui-même à la conception d'un GPU. Enfin, Meta formerait une nouvelle version du modèle Llama de langage.

* Apple (+1,55% à 191,56$). Les précommandes du casque Vision Pro d'Apple ont débuté ce vendredi aux Etats-Unis, pour la modique somme de 3.499$. Le produit est ainsi mis en vente sur le site internet du groupe à la pomme et son application mobile, alors que les livraisons aux magasins et consommateurs débuteront le 2 février. Bloomberg note que "le processus d'achat sera unique", puisque les clients devront utiliser un iPhone ou un iPad récent "pour scanner leur tête et, si nécessaire, fournir une prescription visuelle". L'agence rappelle que le groupe de Cupertino ne commente d'ordinaire pas les performances commerciales des nouveaux produits, mais ajoute que le processus de précommande pourrait fournir quelques indications. Ainsi, si les acheteurs se voient proposer des délais de livraison bien au-delà du 2 février, cela peut suggérer que la demande est forte - ou que les approvisionnements sont limités.

Pour ce lancement, Apple a dévoilé par ailleurs deux configurations supplémentaires : une version avec 512 Go de stockage pour 3.699$ et un modèle haut de gamme avec 1 téraoctet d'espace pour 3.899$. Le modèle de base comprend 256 Go de stockage. Bloomberg constate que les dates de livraison des trois modèles ont rapidement glissé vers la période du 8 au 15 mars pour les commandes en ligne, les appareils étant épuisés pour un retrait en magasin, dès le premier jour dans de nombreux endroits...

* Amazon (+1,2% à 155,34$). AWS (Amazon Web Services) va investir 2.260 milliards de yens ou environ 15 Mds$ au Japon, d'ici 2027, pour étendre son infrastructure de cloud computing servant de support aux services d'intelligence artificielle, indique Reuters. L'unité d'Amazon investira dans l'agrandissement de ses installations dans les métropoles de Tokyo et d'Osaka afin de répondre à la demande croissante des clients, a déclaré le groupe, qui avait déjà investi 1.510 milliards de yens entre 2011 et 2022 pour développer sa capacité cloud au Japon. AWS a aussi indiqué qu'il fournissait des services d'IA générative à de grands clients au Japon, dont Nomura ou Asahi.

* JB Hunt (+0,9% à 198,72$). Le géant américain du transport de marchandises a annoncé pour son 4e trimestre fiscal un bénéfice par action de 1,47$ (1,92$ un an avant). Les revenus ont totalisé 3,30 Mds$, en recul de -9,5% en glissement annuel, alors que le consensus se situait à 3,24 Mds$. Le bénéfice opérationnel trimestriel a baissé de 28% à 203 M$. Le groupe rate le consensus de marge et de bénéfice par action. Pour l'exercice, les revenus ont totalisé 12,83 Mds$, en baisse de -13%, alors que le bénéfice dilué par action a trébuché de -24% à 6,97$.

* Citigroup (+0,8% à 51,52$). L'établissement va licencier davantage de managers. Le directeur général Jane Fraser a tenu, jeudi, une conférence avec le management afin de discuter des plans de réorganisation de la banque, selon deux sources familières de la situation citées par l'agence Reuters.

* iRobot (-26,93% à 17,26$). Le titre s'effondre à Wall Street, alors que selon le Wall Street Journal, citant des personnes familières de la question, le régulateur européen aurait décidé de bloquer le rachat du concepteur de l'aspirateur robot Roomba. Amazon avait offert 1,4 Md$ pour mettre la main sur iRobot. Les plans initiaux concernant cette opération avaient été dévoilés en août 2022, alors que le géant du e-commerce cherchait à muscler son portefeuille d'appareils intelligents. La Commission européenne, gendarme européen de la concurrence, a jusqu'au 14 février pour approuver ou non la transaction. Cependant selon le WSJ, l'affaire semble compromise. En effet, Amazon aurait été informé, jeudi lors de sa réunion avec les responsables de la Commission, que l'accord était susceptible d'être rejeté. Le géant du commerce en ligne n'aurait en effet proposé aucune solution avant la date limite du 10 janvier pour répondre aux préoccupations du régulateur, selon lesquelles l'accord pourrait restreindre la concurrence sur le marché des aspirateurs robots.

* PPG Industries (-2,46% à 141,39$). Le groupe américain de chimie spécialiste des matériaux de construction, peintures et revêtements industriels, a publié, pour son 4e trimestre, un bénéfice ajusté par action de 1,53$, à comparer à un consensus de 1,50$ et un niveau de 1,22$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 4,35 Mds$, battant de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 4,19 Mds$ un an auparavant. PPG table sur un bénéfice ajusté 2024 par action allant de 8,34 à 8,59$, à comparer à un consensus de place de 7,7$. Le bénéfice net ajusté du trimestre clos a grimpé de +27% à 363 M$.

* Macy's (-1,67% à 17,63$). La chaîne américaine de grands magasins a indiqué son intention de supprimer 2.350 emplois et de fermer 5 de ses magasins, selon le Wall Street Journal. Les suppressions de postes représentent 3,5% des effectifs du groupe, alors que le détaillant poursuit son adaptation face au développement du commerce en ligne. Les dépenses visant à l'amélioration de l'expérience client devraient en revanche être augmentées. Le groupe va aussi renforcer l'automatisation.