Clôture à Wall Street : recul dans le calme...

(Boursier.com) — En clôture de marché à Wall Street, l'ensemble de la cote recule ce mardi... Le S&P500 perd finalement 0,65% à 3.218 pts alors que le DJIA cède 0,77% à 26.379 pts. La baisse du Nasdaq est plus prononcée puisque l'indice star des dernières semaines à Wall Street redonne 1,27%, revenant à 10.402 pts, après une journée de lundi ou les valeurs technologiques avaient encore animé la cote. Le baril de brut WTI marque le pas avec un repli de 1,66%, revenant sous les 41$ sur le Nymex. Le Brent recule de 0,6% à 43,2$. L'once d'or avance encore de 0,68% à 1.945$...

ECO ET DEVISES

Sur le front économique outre-Atlantique ce jour, l'indice S&P Corelogic Case-Shiller des prix américains de l'immobilier pour le mois de mai 2020 s'est établi en augmentation de 3,7% en comparaison de l'année antérieure et hors ajustements saisonniers, contre +4,1% de consensus (indice 20-city des 20 principales zones métropolitaines).

L'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board pour le mois de juillet 2020 est ressorti à 92,6, contre un consensus de marché de 95,7 et une lecture révisée à 98,3 pour le mois antérieur.

L'indice manufacturier de la Fed de Richmond pour le mois de juillet 2020 est pour sa part ressorti à 10, contre un niveau antérieur de zéro. Il signale donc une expansion de l'activité manufacturière de la région sur la période considérée.

Les opérateurs espèrent de nouvelles mesures de soutien à l'économie. Ils suivront demain soir les annonces de la Fed à l'issue de sa réunion FOMC de politique monétaire - qui débute ce jour. La réunion en question ne devrait toutefois pas déboucher sur des annonces fracassantes de la part de la Banque centrale américaine. La Fed pourrait néanmoins donner des indications sur d'éventuelles mesures ultérieures espérées pour septembre ou durant le quatrième trimestre.

En attendant, la Réserve fédérale a annoncé ce mardi la prolongation de plusieurs de ses facilités de crédits jusqu'à la fin de l'année, du fait de l'impact durable du nouveau coronavirus. La décision s'applique aux programmes arrivant à échéance autour du 30 septembre. Cette prolongation de trois mois facilitera la planification par les participants potentiels aux programmes et assurera leur continuité pour aider l'économie à se redresser. La Fed indique que ces prolongations concernent notamment le dispositif de prêts aux petites et moyennes entreprises 'Main Street Lending Program'.

Donald Trump a de nouveau assuré de sa confiance dans le rétablissement de l'économie américaine. Il a même jugé que "beaucoup de gouverneurs devraient déconfiner des Etats qu'ils ne déconfinent pas".

La Maison blanche et les sénateurs républicains sont parvenus en attendant à un accord de principe sur un plan de 1.000 milliards de dollars aux Etats-Unis pour faire face aux effets de la pandémie. Le plan comprend un dispositif visant à prolonger les allocations chômage supplémentaires afin que les personnes licenciées puissent bénéficier de 70% de leur précédent salaire. Ce plan est moins imposant que le texte déposé il y a deux mois par les démocrates, majoritaires à la Chambre, et qui prévoit des aides de 3.000 milliards...

La présentation du plan de soutien de 1.000 milliards de dollars de la majorité républicaine au Sénat ouvre la voie à des négociations avec les démocrates, alors que des mesures exceptionnelles d'indemnisation dont bénéficient des millions d'Américains au chômage doivent expirer en fin de semaine.

Le chef de file des sénateurs démocrates, Chuck Schumer, a qualifié ce projet en première approche de "totalement inadapté", estimant qu'il reviendrait à réduire de 30% les aides fédérales aux chômeurs... Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat, a pour sa part déclaré que ce projet prévoyait des aides supplémentaires pour les chômeurs, sans les chiffrer, ainsi que le versement direct d'une allocation exceptionnelle de 1.200 dollars pour chaque Américain. Des incitations sont aussi prévues pour favoriser la fabrication aux Etats-Unis, plutôt qu'en Chine, de matériel de protection pour le personnel soignant. Le projet contient par ailleurs une "puissante protection juridique" pour les entreprises...

A Wall Street, les publications financières trimestrielles s'accélèrent cette semaine. 3M, Amgen, Barnes, Chubb, Altria, Akamai, AMD, Avis Budget, Starbucks, Raytheon, Waters, Corning, DR Horton, eBay, Edison, Juniper, Visa, Pfizer, Rockwell Automation, McDonald's ou Sherwin-Williams, publient notamment ce jour...

Sur les devises, l'euro se négocie 1,1715/$ entre banques.

Les valeurs

Pfizer (+4%), le géant pharmaceutique américain, a dépassé les attentes de marché pour son second trimestre et relevé dans la foulée ses estimations 2020. Sur le trimestre clos en juin, le groupe a réalisé un bénéfice de 78 cents par titre, en léger retrait de 2%, à comparer à un consensus de 66 cents. Les revenus du groupe ont chuté de 11% à 11,8 milliards de dollars, contre 11,6 milliards de consensus de marché. Le groupe envisage désormais des revenus allant de 48,6 à 50,6 milliards de dollars, pour un bénéfice ajusté par action logé entre 2,85 et 2,95$. Rappelons également que Pfizer a annoncé hier lundi avoir lancé avec son partenaire allemand BioNTech un essai à grande échelle pour son vaccin potentiel contre le Covid-19.

Pfizer et BioNTech ont accepté de fournir 600 millions de doses de vaccin au ministère américain de la Santé et au ministère de la Défense une fois approuvé, après avoir conclu un accord similaire avec le gouvernement britannique.

Altria (+0,93%), colosse du tabac et maison-mère de Marlboro et Skoal, a annoncé pour le second trimestre des profits supérieurs aux attentes mais des revenus un peu courts. Le groupe a relevé par ailleurs son dividende trimestriel. Le bénéfice net du second trimestre a décliné à 1,94 milliard de dollars et 1,04$ par titre, contre 2 milliards de dollars et 1,07$ par action un an auparavant.

3M (-4,85%), le géant industriel du Minnesota, n'a pas convaincu par ses derniers chiffres... Ainsi, le groupe a raté le consensus de profit pour le second trimestre, et maintenu le retrait de sa guidance financière 2020. Les comptes du second trimestre ont été, selon le directeur général Mike Roman, "significativement impactés par le ralentissement économique mondial". Le bénéfice net du second trimestre est ressorti à 1,29 milliard de dollars et 2,22$ par titre, contre 1,13 milliard de dollars et 1,92$ par action un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a représenté 1,78$, en retrait de 19% en glissement annuel et inférieur de 2 cents au consensus de marché. Les revenus totaux ont décroché de 12% à 7,2 milliards de dollars, contre 7,32 milliards de dollars de consensus de place. Le management dit prendre des mesures afin de faire face aux challenges de court terme.

Centene (-4,52%). L'assureur santé a abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. Pour le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action s'est établi à 2,40$, cotre un consensus de 2,41$ et un bpa de 1,34$ un an avant. Les revenus sur le trimestre de juin 2020 se sont établis à 27,7 milliards de dollars, dépassant de peu le consensus, contre 18,4 milliards de dollars un an plus tôt.

Raytheon (-4,5%), acteur américain de l'aéronautique et de la défense, a annoncé pour son second trimestre des profits et revenus supérieurs aux attentes de marché, avec surtout une bonne performance des activités de défense, compensant la faiblesse de l'aérien commercial. Le groupe a déploré tout de même une perte nette de 3,84 milliards de dollars, 2,55$ par titre. Hors éléments, le groupe du Massachusetts est parvenu cependant à un bénéfice par action de 40 cents, dépassant nettement le consensus de marché. Les revenus ont totalisé 14,1 milliards de dollars.

McDonald's (-2,5%) a publié pour son second trimestre des bénéfices inférieurs aux attentes de marché. Le bénéfice net trimestriel a totalisé 483,8 millions de dollars, soit 65 cents par action, contre 1,52 milliard de dollars et 1,97$ par titre un an auparavant. Le bénéfice ajusté par action a atteint 66 cents, mais le consensus FactSet était de 74 cents par titre. Les ventes du 'système' McDonald's à comparable sur le second trimestre clos en juin ont chuté de 24%. Le groupe a bien évidemment été affecté par les fermetures de restaurants consécutives à la pandémie de coronavirus. Les revenus totaux se sont effondrés de plus de 30% à 3,76 milliards de dollars, contre 3,68 milliards de consensus.

Harley-Davidson (-0,75%) a annoncé une chute de ses ventes pour le second trimestre, du fait de la pandémie du nouveau coronavirus. Le groupe de Milwaukee, Wisconsin, a dévoilé pour le trimestre une perte de 92 millions de dollars soit 35 cents par titre sur une base ajustée, contre un bénéfice net de 196 millions de dollars et 1,46$ par action un an plus tôt. Le consensus FactSet était d'un bénéfice ajusté positif de 10 cents. Les ventes du groupe ont décroché à 865 millions de dollars, contre 761 millions de dollars de consensus FactSet et 1,63 milliard de dollars sur la période correspondante de l'an dernier.