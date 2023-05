Clôture à Wall Street : prudence fait loi

(Boursier.com) — Wall Street s'arme de prudence ce mardi... En clôture de marché, le S&P 500 recule de -0,46%, revenant à 4.119 pts. Le Dow Jones cède -0,17% à 33.561 pts. Le Nasdaq Composite recule de -0,63% à 12.179 pts.

Les marchés font preuve de prudence, après des statistiques chinoises plus mitigées, et à la veille des chiffres américains de l'inflation. Les chiffres du commerce extérieur chinois ont en effet montré une contraction inattendue des importations en avril, à -7,9%. Cela tempère les ardeurs des opérateurs jouant la réouverture chinoise. En outre, une nouvelle hausse de taux de la Fed n'est pas totalement exclue le 14 juin, avec une probabilité d'environ 12% d'un mouvement de 25 points de base selon l'outil FedWatch. Par ailleurs, la BCE devra pour sa part peut-être encore augmenter ses taux après le mois de juillet, alors que les inquiétudes persistent concernant la pression inflationniste persistante. Les commentaires de la BCE sont restés bellicistes, soulignant ce potentiel de hausse des taux au-delà de juillet.

Le gouverneur de la Fed Philip Jefferson a livré ce jour des commentaires optimistes concernant le système bancaire américain, suite à la résurgence récente du 'stress bancaire' dans le sillage de l'effondrement de First Republic, dont les actifs seront repris par JP Morgan. Jefferson ne s'alarme pas et estime au contraire que "le système bancaire est sain et résilient". Le gouverneur de la Fed admet que la disponibilité de crédit s'est contractée, alors que les banques ont resserré leurs standards de prêt, mais il ajoute qu'il s'agit "d'une partie naturelle" de la transmission de la politique monétaire. Jefferson dit espérer toujours une poursuite de la croissance économique. A l'occasion d'un forum ce jour, Jefferson indique que l'économie américaine "ralentit de manière ordonnée", ce qui devrait permettre, selon lui, un déclin de l'inflation tout en poursuivant la croissance de l'activité.

Certaines études ont signalé un potentiel pour une lecture plus élevée que prévu de l'indice américain des prix à la consommation d'avril demain mercredi - alors que le consensus FactSet est de +0,4% en comparaison du mois antérieur et +5% sur un an (ou +0,3% et +5,4% hors alimentaire et énergie).

Les pauses de la Fed ont eu généralement tendance à offrir un signal haussier pour les actifs à risque, bien que certains stratèges aient relevé que ce signal disparaissait dans un environnement d'inflation élevée. Alors que les tendances des bénéfices et des prévisions des entreprises sont quant à elles meilleures que prévu, des inquiétudes subsistent quant au risque lié à la diminution du pouvoir de fixation des prix et au durcissement 'macro'.

La situation des banques régionales américaines ne semble toujours pas réellement stabilisée, avec la possibilité d'un resserrement des conditions de crédit et d'un nouvel impact lié à l'immobilier commercial.

La question du plafond de la dette américaine devrait quant à elle être finalement résolue, mais le risque persiste pour l'heure car la voie vers un accord semble comme toujours compliquée. Le président Biden va rencontrer dans l'immédiat les dirigeants du Congrès au sujet du plafond de la dette, sans qu'un accord immédiat ne soit attendu. Janet Yellen, Secrétaire US au Trésor, a contacté des dirigeants pour les avertir du risque croissant de ce point de vue et les amener à faire pression sur le Congrès.

Au pays de l'or noir, le baril de brut est particulièrement volatil. Le WTI gagne finalement +0,96% à 73,52$. Le Brent prend +0,8% à 77,22$.

Le dollar gagne +0,4% face à l'euro, à 0,9123.

L'once d'or gagne +0,91% à 2.034$. Le Bitcoin prend +0,22% à 27.631$.

Les valeurs

* Novavax (+27,79% à 9,52$). Le laboratoire américain va se séparer de 25% de ses effectifs, dans un contexte d'apaisement de la crise sanitaire. Le fabricant de vaccins va également consolider ses installations et ses infrastructures dans le cadre d'un plan de réduction des coûts. Novavax comptait un peu moins de 2.000 employés à la fin de l'année dernière. Le chiffre d'affaires du groupe pour le premier trimestre a représenté 81 millions de dollars seulement, contre 704 millions de dollars il y a un an. Les analystes avaient estimé les ventes à 85 millions de dollars. La société s'attend à ce que les ventes pour l'année complète se situent entre 1,4 et 1,6 milliard de dollars, ce qui dépasserait nettement les attentes. La perte nette par action a été de 3,41$. Le niveau de cash et équivalents en fin de période était de 637 millions de dollars, contre 1,3 milliard de dollars à fin décembre.

* Palantir (+23,39% à 9,55$). Palantir, dont les logiciels équipent notamment les services US de renseignement, bondit sur des prévisions et résultats solides. Le management, surfant sur la vague de l'IA, évoque par ailleurs une demande sans précédent pour son nouvel outil d'intelligence artificielle. Palantir a affiché un bénéfice inattendu sur le premier trimestre fiscal, et l'année 2023 pourrait être son premier exercice rentable. Alex Karp, directeur général de l'affaire, a par ailleurs insisté hier soir sur la thématique de l'IA, ce qui a enthousiasmé les marchés. Selon Karp, la stratégie de Palantir est tout simplement de "prendre tout le marché", en s'appuyant sur son "software unique". La première version de la plateforme IA du groupe sera mise à disposition d'une sélection de clients ce mois.

Le groupe a affiché au 1er trimestre fiscal un bénéfice d'un cent par titre, alors que le consensus était d'un cent de perte par action. Les revenus des activités gouvernementales sur la période ont augmenté de 20% à 289 millions de dollars (286 M$ de consensus). Les revenus trimestriels totaux ont progressé de 18% à 525 M$ (506 M$ de consensus). Pour l'année 2023, le groupe table sur un bénéfice ajusté des opérations allant de 506 à 556 M$, ce qui dépasserait également le consensus.

* McKesson (+5,47% à 388,72$). Le groupe pharmaceutique et médical américain a annoncé pour son 4e trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 7,19$, à comparer à un consensus de 7,16$ et un niveau de 5,83$ un an avant. Les revenus ont totalisé quant à eux 68,9 Mds$ sur la période close (66,1 Mds$ un an plus tôt). McKesson améliore de 4% ses revenus totaux, pour un bénéfice dilué des opérations continues plus que doublé et un bénéfice ajusté par action en croissance quant à lui de 23%. Le groupe table pour l'exercice entamé (2024) sur un bénéfice ajusté par action allant de 26,1 à 26,9$, ce qui marquerait une légère croissance de 1 à 4%.

* Boeing (+2,34% à 201,88$). Le constructeur d'avions décolle alors que l'Irlandais Ryanair a dévoilé un deal multimilliardaire portant sur plusieurs centaines d'appareils. Le transporteur aérien 'low cost' a placé une commande ferme sur 150 appareils 737 MAX 10, avec des options sur 150 autres. Ryanair estime que cette commande majeure lui permettra de pratiquement doubler son trafic à 300 millions de passagers par an d'ici mars 2034. L'accord apporte par ailleurs un beau soutien à la version la plus grande du 737 MAX.

* Apollo Global Management (+0,7% à 62,26$). Le géant américain de la gestion alternative a annoncé pour son 1er trimestre fiscal un bénéfice net ajusté en décroissance de 8% en comparaison de l'an dernier, à 845 M$ contre 917 M$. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,42$, contre un consensus de marché de 1,47$. Les bénéfices de commissions sur la période ont approché des 400 M$, un record trimestriel, en augmentation de 28% en comparaison de l'an dernier. En normes GAAP, Apollo a affiché un bénéfice net d'un milliard de dollars, contre 401 M$ de pertes un an avant. Le niveau total des actifs sous gestion en fin de période s'élève à 598 Mds$.

* PayPal (-12,61% à 65,99$). Pour son 1er trimestre fiscal, le fournisseur américain de services de paiement en ligne a pourtant battu le consensus. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,17$, contre 1,1$ de consensus de marché et 88 cents un an avant. Les revenus ont été de 7,04 Mds$ (6,48 Mds$ pour la période correspondante de l'année antérieure). Le volume des paiements PayPal sur une base de change neutre s'est élevé à 354,5 Mds$ au 1er trimestre clos le 31 mars (357,4 Mds$ au 4e trimestre).

Le groupe a abaissé ses prévisions de marge opérationnelle ajustée annuelle, tablant sur une expansion de 100 points de base, contre une guidance antérieure de 125 points de base. Cependant, la compagnie a aussi relevé ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, avec les réductions de coûts. PayPal s'attend à une croissance du bpa ajusté d'environ 20% à 4,95$ par action, au-dessus du consensus. Le groupe a souligné hier soir sa poussée dans l'intelligence artificielle, et s'attend à ce que de nouvelles avancées dans l'IA générative contribuent à accélérer ses initiatives de productivité.

* Warner Music Group (-9,58% à 25,76$). La maison de disques new-yorkaise a publié pour son deuxième trimestre fiscal, clos fin mars 2023, des revenus de 1,4 milliard de dollars en augmentation de 2% en comparaison de l'an dernier, et des revenus digitaux en progression de 1% à 942 millions. Le bénéfice opérationnel ajusté a augmenté de 10% à 203 millions de dollars. Le bénéfice net consolidé a corrigé de 60% à 37 millions de dollars. Le bénéfice net ajusté a grimpé de 5% à 116 millions. Le bénéfice ajusté par titre a été de 20 cents. Le consensus était de 18 cents de bénéfice ajusté par action pour 1,37 milliard de dollars de revenus.

* GlobalFoundries (GFS RG) (-9,31% à 54,23$). Le fabricant californien de semi-conducteurs a annoncé des revenus et des bénéfices supérieurs aux anticipations, mais une guidance jugée trop courte. La firme a généré un bénéfice net de 254 M$ au 1er trimestre, ou 46 cents par action, contre 178 M$ l'année précédente. Sur une base ajustée, GlobalFoundries a gagné 0,52$ par action, contre 0,42$ par action un an avant et 0,49$ de consensus. Les revenus ont décliné de 1,94 milliard à 1,84 milliard de dollars. Pour le trimestre en cours, GlobalFoundries prévoit un bénéfice ajusté de 50 cents par action et des ventes de 1,83 Md$, sur la base du milieu de fourchette de la guidance. Wall Street modélisait un bénéfice de 51 cents par action sur des ventes de 1,85 milliard de dollars. Au cours de la période correspondante de l'année précédente, le groupe avait gagné 58 cents par titre sur une base ajustée pour des ventes de 1,99 milliard de dollars.

* International Flavors & Fragrances (-7,03%). Le groupe de New York, actif dans l'industrie de la parfumerie et des arômes, perd du terrain à Wall Street. IFF a publié lundi soir des comptes inférieurs aux attentes de marché pour son 1er trimestre, affichant un bpa ajusté de 87 cents à comparer à un consensus de 89 cents et un niveau de 1,69$ un an auparavant. Les revenus ont été de 3,03 Mds$, contre 3,23 Mds$ sur la période comparable, l'année précédente. La perte nette trimestrielle a été de 9 M$, avec l'inflation des coûts, alors que le groupe avait réalisé sur la période correspondante, l'an dernier, un bénéfice net de 246 M$. International Flavors & Fragrances a par ailleurs abaissé ses estimations de ventes annuelles à 12,3 milliards de dollars, hors désinvestissements attendus de Savory Solutions et Flavor Specialty Ingredients.

* Lucid (-5,58% à 7,28$). Le petit constructeur américain de véhicules électriques a raté le consensus de revenus et de résultat pour le trimestre clos. Le groupe vise les 10.000 unités produites cette année, "pivotant" vers de plus hauts volumes. Pour la période close, la firme californienne a affiché des revenus de 149 M$, contre près de 200 M$ espérés par les analystes et 257 M$ un trimestre avant. La perte ajustée par action a été de 43 cents, contre -40 cents de consensus. Lucid consomme toujours beaucoup de cash. Le constructeur a terminé le trimestre avec 4,1 Mds$ de liquidité totale, ce qui permettrait de financer les opérations jusqu'au 2e trimestre 2024... Dans le secteur, Fisker perd 7,1% à 6,15$ après avoir réduit ses estimations annuelles de production.

* Air Products & Chemicals (-5,29% à 279,94$). Le spécialiste américain des gaz industriels et médicaux a publié pour son 2e trimestre fiscal un bénéfice GAAP par action de 1,97$ et un bénéfice ajusté de 2,74$ par titre. Les revenus sur ce trimestre clos fin mars ont été de 3,2 Mds$ (2,95 Mds$ sur la période comparable de l'année antérieure). Le consensus était de 2,64$ de bpa ajusté pour 3,06 Mds$ de revenus. Le bénéfice net consolidé a été de 450 M$, en repli de 16% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté a été de 1,15 milliard de dollars, en augmentation de 13%. Le groupe renforce sa guidance de bpa ajusté 2023 entre 11,3 et 11,5$, ce qui représenterait une augmentation de 10 à 12%.

* Coty (-3,22% à 11,72$). Le groupe new-yorkais, acteur majeur des produits de beauté et de soins, a livré pour son troisième trimestre fiscal 2023 des résultats supérieurs aux attentes, dopant dans la foulée ses estimations. Les revenus trimestriels se sont améliorés de 9% à 1,29 milliard de dollars (1,22 milliard de consensus). Le bénéfice ajusté par action a été de 19 cents, contre 3 cents de consensus. Le groupe envisage désormais, pour l'exercice 2023 un bénéfice ajusté par action allant de 38 à 39 cents, contre 35 à 36 cents précédemment envisagé. Notons que le groupe envisage une double cotation, avec une introduction prochaine à Paris.

* Western Digital (-1,7% à 33,6$). Le groupe a affiché une perte au 3e trimestre fiscal, mais ses revenus ont dépassé les attentes de marché à Wall Street. Le concepteur de disques durs se montre prudent, tablant pour son quatrième trimestre sur des revenus allant de 2,4 à 2,6 Mds$, alors que le consensus était de près de 2,9 Mds$. La perte ajustée par action sur la période est anticipée entre 1,9 et 2,2$, contre -1,2$ de consensus. Néanmoins, pour le 3e trimestre, le groupe a réalisé des ventes de 2,8 Mds$ à comparer à un consensus de 2,7 Mds$. Un an plus tôt, les recettes atteignaient 4,4 Mds$. La perte ajustée par action sur le trimestre clos a été de 1,37$, contre un bpa ajusté positif de 1,65$ un an auparavant. Western Digital étudie par ailleurs une scission, sous la pression de l'investisseur activiste Elliott.

* Duke Energy (-0,86% à 98,05$). Le producteur et distributeur américain d'électricité a raté le consensus de profit pour le trimestre clos avec le temps clément, qui a pesé sur l'usage énergétique. Les revenus trimestriels ont été de 7,3 Mds$, battant le consensus, mais le bpa ajusté a représenté 1,20$ seulement. Le consensus de place était de 1,26$ de bénéfice ajusté par action pour 6,56 Mds$ de revenus. Le groupe maintient une guidance annuelle de bpa ajusté allant de 5,55 à 5,75$, entourant les estimations de brokers.