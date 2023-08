Clôture à Wall Street : les marchés terminent bien la semaine

(Boursier.com) — Les opérateurs avaient visiblement de bonnes raisons de s'inquiéter de l'intervention de Jerome Powell, lors du Symposium de Jackon Hole. Le Président de la FED s'est en effet montré déterminé à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, n'excluant pas de relever à nouveau les taux. Le "pivot", tant attendu, ne semble plus qu'un lointain souvenir, mais la teneur fondamentale du discours n'a guère surpris.

Dans ce contexte, Wall Street était en proie à la volatilité, ce vendredi. Finalement, le S&P 500 s'est inscrit en hausse de +0,67% à 4.405 pts (+0,14% sur la semaine). Le Dow Jones rebondit de +0,73% à 34.346 pts (-0,34% sur la semaine). Le Nasdaq termine bien la semaine avec un gain de +0,94% à 13.590 pts (+0,69% en hebdomadaire).

Hormis l'intervention de Jerome Powell, l'actualité économique américaine était assez ténue. L'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois d'août s'est ainsi établi inférieur aux attentes à 69,5 en lecture finale (71,2 de consensus).

La mesure de l'inflation pour l'année à venir associée à cet indice du Michigan est ressortie plus élevée que prévu à 3,5% (3,3% en lecture flash).

Depuis le Wyoming, le président de la Fed s'est, sans surprise, tenu à une posture en ligne avec les derniers avis de la Fed et avec l'image récemment décrite par les Minutes de la dernière réunion de l'institution. "C'est le travail de la Fed de ramener l'inflation vers l'objectif", a lancé d'entrée Jerome Powell, qui veut donc s'assurer de maîtriser enfin les prix. "Le processus a encore beaucoup de chemin à faire", a-t-il dit...

Jerome Powell a donc confirmé l'engagement de la banque à terminer le travail et à ramener l'inflation vers l'objectif des 2%, ce qui passe au moins par un maintien, pendant encore une certaine période, de taux élevés, et peut-être même par un nouveau tour de vis éventuel si les données économiques le justifient. "La Fed se tient prête à relever encore les taux si cela est approprié", indique le patron de la banque centrale américaine, qui ajoute tout de même que la Fed "procèdera précautionneusement" si elle relève encore. Elle est en effet en mesure de le faire et tiendra compte des données nouvelles. Il précise aussi que la croissance persistant au-dessus de la tendance pourrait justifier un resserrement.

Jerome Powell ajoute qu'une politique restrictive est nécessaire jusqu'à ce que l'inflation ralentisse de manière soutenue. "La restauration de la stabilité des prix est essentielle dans le cadre de notre double mandat. Nous aurons besoin de la stabilité des prix pour parvenir à une période soutenue affichant de solides conditions sur le marché du travail qui profitent à tous. Nous nous y tiendrons jusqu'à ce que le travail soit terminé", a résumé Powell.

Le Président de la Fed juge évidemment l'inflation toujours trop élevée et entend faire le nécessaire, d'autant que l'économie et en particulier le marché de l'emploi américain restent très résilients. Il reste selon lui un chemin substantiel pour apaiser cette inflation, malgré deux mois de données positives concernant l'indice des prix hors alimentation et énergie. Il ajoute que l'effet du cycle de resserrement monétaire devrait se faire ressentir plus avec le temps. Selon Jerome Powell, une période de croissance inférieure à la tendance et de détente du marché de l'emploi est nécessaire pour stabiliser les prix. A ce sujet, il perçoit déjà des signes d'un début de normalisation du marché du travail, mais semble en vouloir plus.

Une nouvelle fois, Jerome Powell souligne que le risque de trop en faire est moins important que celui de ne pas en faire assez pour lutter contre cette inflation pesante.

En synthèse à Jackson Hole, le banquier central le plus écouté de la planète a confirmé l'engagement de la Fed à "finir le job", visant à un retour de l'inflation vers l'objectif des 2%.

Le rassemblement annuel de la Fed de Kansas City à Jackson Hole intervient alors que la Fed a rehaussé ses taux d'un quart de point en juillet entre 5,25 et 5,5%, au plus haut de 22 ans, afin de lutter contre l'inflation toujours trop élevée. Compte tenu toutefois des progrès sur ce front, l'outil FedWatch en temps réel du CME Group montre une probabilité de plus de 74% d'un statu quo monétaire à l'issue de la prochaine réunion des 19 et 20 septembre, contre près de 26% de probabilité d'un durcissement de 25 points de base.

Pour la réunion suivante, le 1er novembre, la probabilité est de 52% d'une fourchette inchangée entre 5,25 et 5,5%, contre un peu plus de 41% pour la fourchette 5,5-5,75% et même un petit 7% pour la fourchette 5,75-6%.

Du côté de l'or noir, le baril de brut WTI grimpe de 1,41% au contact des 80$, terminant à 79,96$. Le Brent bondit de 1,87% à 84,79$.

Le dollar s'échange 0,9261 pour 1 euro.

L'once d'or fin revient à 1.913$. Le Bitcoin est relativement stable à 26.048$.

Les valeurs

* Marvell Technology (-6,62% à 53,5$). Le concepteur américain de semi-conducteurs a réalisé un bénéfice ajusté par action de 33 cents, 1 cent de mieux que prévu, et des revenus de 1,34 milliard de dollars également légèrement supérieurs aux anticipations. Les revenus ont décliné de 12% en glissement annuel, tandis que la marge brute ajustée a été de 60,3%. Le leader des solutions 'semis' pour infrastructure de données prévoit une croissance séquentielle des revenus en accélération au 3e trimestre, la croissance étant tirée essentiellement par l'IA et l'infrastructure cloud. Matt Murphy, président-directeur général de Marvell, indique : "La demande en matière d'applications d'IA continue de se renforcer, ce qui conduit nos perspectives globales de revenus issus de l'IA pour cet exercice à des niveaux encore plus élevés que prévu précédemment. Notre stratégie consistant à nous concentrer sur l'infrastructure de données sur un ensemble diversifié de marchés finaux nous sert bien malgré le contexte de ralentissement de l'environnement économique".

* Ulta Beauty (-3,69% à 407,15$). Le spécialiste américain de la distribution de produits de beauté a communiqué, jeudi soir, des comptes trimestriels résistants. La chaîne de produits de beauté et de salons a annoncé des résultats du 2e trimestre supérieurs aux attentes. La société a dévoilé un bénéfice net trimestriel de 300 M$ et un bénéfice dilué par action de 6,02$ (5,7$ un an plus tôt). Les revenus ont atteint 2,53 Mds$ (environ 2,3 Mds$ un an avant). Les analystes s'attendaient à un bpa ajusté de 5,87$ et des revenus de 2,5 Mds$ environ. La croissance à comparable a été de 8%. Par ailleurs, la compagnie relève ses prévisions financières 2023, tablant désormais sur des ventes de 11,05 à 11,15 Mds$, une croissance à comparable de 4,5 à 5,5%, et un bénéfice dilué par action allant de 25,10 à 25,60$. La marge opérationnelle est espérée entre 14,6 et 14,8%.

* Gap (+7,24% à 10,22$). Le détaillant américain en vêtements a publié, jeudi soir, pour son 2e trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action largement supérieur aux attentes, à 34 cents contre 10 cents attendus. Ses revenus de 3,55 Mds$ ont cependant raté de peu le consensus, alors que les ventes à comparable ont décliné plus que prévu. Le groupe table maintenant sur une baisse de l'activité annuelle plus importante qu'attendu, avec le ralentissement de la demande pour ses vêtements et accessoires. Le groupe fait aussi état de pertes de parts de marché, face à la concurrence d'Amazon, Shein ou TJ Maxx. Les ventes du 3e trimestre sont maintenant attendues en recul dans une fourchette basse à deux chiffres, contre -7% de consensus. Les ventes annuelles sont anticipées en retrait de 5% environ. Les ventes du trimestre clos fin juillet ont régressé de 8% en glissement annuel.

* Workday (+5,38% à 236,97$). Le spécialiste américain des applications cloud de RH et finance a dépassé les anticipations de marché pour le 2e trimestre, affichant sur la période des revenus de 1,79 Md$ en croissance de 16% en glissement annuel et des revenus d'abonnements de 1,62 Md$ en augmentation de 19%. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,43$, contre 1,25$ de consensus et 83 cents un an plus tôt. Le consensus de revenus est lui aussi dépassé d'environ 1%. Le groupe a aussi annoncé sa stratégie dans l'IA générative. Le groupe a dépassé les 65 millions d'utilisateurs désormais. Le backlog de revenus d'abonnement sur 24 mois atteint 10,27 Mds$, en hausse de 23% d'une année sur l'autre, tandis que le backlog total des revenus d'abonnements se monte à 17,85 Mds$, en hausse de 33%.

* Intuit (+4,12% à 519,05$). La firme américaine, qui développe des solutions de gestion et de comptabilité à destination des petites entreprises, experts-comptables ou particuliers grimpe après sa publication trimestrielle. Pour le 4e trimestre fiscal, le bénéfice ajusté par action est pourtant ressorti à 1,65$ (1,38$ de consensus de marché). Le groupe aux solutions TurboTax et QuickBooks a affiché des revenus de 2,71 Mds$ sur cette période peu représentative de son activité, en croissance à deux chiffres et supérieurs de 3% au consensus. Pour l'exercice clos, les revenus augmentent de 13% à 14,4 Mds$, tandis que le bpa ajusté progresse de 22% à 14,40$. Pour l'exercice 2024 juste entamé, les revenus sont attendus dans une fourchette de 15,89 à 16,105 Mds$, en hausse de 11-12%, pour un bpa ajusté en croissance de 12 à 14% entre 16,17 et 16,47$.

Tesla (+3,72% à 238,59$). La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) américaine va terminer son enquête de deux ans sur le constructeur texan de véhicules électriques et son autopilote. Elle pourrait bientôt faire une annonce publique, a indiqué à l'agence Reuters la directrice intérimaire de l'agence. Cela mettrait un terme à cette longue investigation sur le groupe d'Elon Musk. Ann Carlson, qui dirige l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité routière, a simplement confié à Reuters qu'une résolution était donc attendue. Au sujet des systèmes avancés d'aide à la conduite, elle précise par ailleurs : "Il est vraiment important que les conducteurs soient attentifs. Il est également très important que les systèmes de surveillance des conducteurs prennent en compte le fait que les humains font trop confiance à la technologie". Elle n'a pas expliqué toutefois la manière dont l'enquête Tesla serait résolue.

En mouvement...

* Affirm (+28,82% à 17,79$). L'acteur fintech du 'buy now, pay later' a battu le consensus de marché en termes de ventes et rehaussé ses prévisions.

* Nordstrom (-7,73% à 15,52$). La chaîne américaine de magasins de luxe a livré des prévisions très prudentes pour son 2r semestre fiscal, évoquant des pertes de crédit accrues.

* Netflix (+2,24% à 416,03$). Le titre remonte après un conseil de Loop Capital revu à l'achat, l'intermédiaire percevant un potentiel de plus de 20%.

* Nvidia (-2,43% à 460,18$). Le titre rechute encore après avoir déjà terminé la séance de jeudi quasi-stable en dépit de trimestriels largement au-dessus des attentes et de prévisions également robustes avec la demande IA.