Clôture à Wall Street : les marchés sous pression

(Boursier.com) — Wall Street a terminé en ordre dispersé, vendredi. Le S&P 500 recule de -0,5% à 4.327 pts (-0,18% sur la semaine). En revanche, le Dow Jones prend +0,12% à 33.670 pts (+0,20% en glissement hebdomadaire). Le Nasdaq est en franc repli de -1,23% à 13.407 pts (-0,57% sur la semaine).

L'actualité du jour sur la place américaine est surtout marquée par la publication de trimestriels de plusieurs grandes banques. JP Morgan Chase, le colosse du compartiment, n'a pas failli au 3e trimestre, dépassant largement les anticipations de profits. UnitedHealth, BlackRock, Citigroup, Wells Fargo, PNC Financial et Progressive Corporation sont également entrés dans la ronde des trimestriels, ce vendredi.

Du côté de la macroéconomie, les prix à l'import pour le mois de septembre se sont établis en légère augmentation de 0,1% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus FactSet de +0,4% et une progression de 0,6% en données révisées, un mois avant. Ainsi, les prix à l'import reculent de 1,7% sur un an. Les prix à l'export ressortent quant à eux en hausse de 0,7% en comparaison du mois précédent et en retrait de 4,1% sur un an.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan pour le mois d'octobre est ressorti très inférieur aux attentes de marché, à 63 seulement contre 67,5 de consensus FactSet. L'indice se situait à 68,1 pour le mois antérieur. La mesure des anticipations d'inflation associée à cet indicateur se situe désormais à 3,8% pour l'année à venir contre 3,2% en septembre.

Hier, l'indice américain des prix à la consommation du mois de septembre s'est affiché en augmentation de 0,4% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de +0,3% et une hausse de 0,6% rapportée un mois avant. Sur un an, l'inflation s'affiche ainsi à 3,7%, contre 3,6% de consensus. Hors alimentation et énergie, éléments volatils, le CPI a progressé de 0,3% en comparaison du mois précédent, en ligne avec les attentes de marché, et de 4,1% sur un an.

La forte baisse des actions américaines, dans l'après-midi d'hier, a coïncidé avec une nouvelle faible adjudication de bons du Trésor US. La semaine a vu 101 milliards de dollars d'émissions du Trésor sur des échéances de 3, 10 et 30 ans, les trois adjudications s'étant terminées de manière mitigée. Jeudi, une adjudication de 20 Mds$ à 30 ans a rencontré une faible demande, ce qui a perturbé les marchés. L'affaiblissement de la demande en bons du Trésor en réponse à l'augmentation des émissions gouvernementales a été un sujet de débat récemment. Bank of America a également noté que le Trésor avait augmenté la taille des enchères de bons en prévision de déficits fédéraux plus importants en octobre et novembre.

Ce vendredi, le rendement du T-Bond à 2 ans se tend à 5,05%, contre 4,63% sur le 10 ans et 4,78% sur le 30 ans.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'un statu quo monétaire le 1er novembre, à l'issue de la prochaine réunion, se situe désormais à plus de 92%. La probabilité que les taux restent inchangés jusqu'à la fin de l'année, entre 5,25 et 5,5% sur les 'fed funds', est de 68% d'après ce même baromètre. Patrick Harker, patron de la Fed de Philadelphie, a estimé ce jour que la banque centrale en avait fait "beaucoup et très rapidement" sur les taux. Il juge bon... de ne rien faire le temps de voir les effets des durcissements antérieurs. Le responsable laisse donc entendre à son tour que la Fed en aurait "probablement terminé" avec le cycle de relèvement des taux.

Pétroles et devises

Les pétroles sont sur un énorme rebond de plus de 5%. Ainsi, le baril de brut WTI bondit de 5,1% à 87,62$ (+1,38% sur la semaine). Le Brent de mer du Nord gagne +5,36% à 90,88%.

Les Etats-Unis ont imposé, jeudi, des sanctions à deux compagnies maritimes qui, selon eux, ont violé le plafond des prix du pétrole mis en place par le G7, un mécanisme conçu pour freiner les ressources du Kremlin en pleine guerre contre l'Ukraine. "Cette action souligne l'engagement du département du Trésor avec ses partenaires internationaux à réduire de manière responsable les bénéfices pétroliers du gouvernement russe et à contenir la machine de guerre russe", commente le département au Trésor américain.

Egalement, les investisseurs ont aussi les yeux rivés sur la situation au Proche-Orient et apprécient les risques de contagion aux pays pétroliers du Moyen-Orient, après les attaques du Hamas contre Israël et la réplique massive de l'armée israélienne sur la bande de Gaza.

Le dollar s'échange 0,9512 euro.

L'once d'or s'apprécie de +3,63% en cette semaine de tensions géopolitiques au Proche-Orient, terminant à 1.929$.

Les valeurs

* Wells Fargo (+3,07% à 40,96$). Le géant bancaire californien a publié pour son 3e trimestre un bénéfice de 5,77 Mds$, en hausse de 61% par rapport aux 3,59 Mds$ de l'an dernier. La banque de San Francisco avait enregistré un an plus tôt une charge de 2 Mds$ liée à des problèmes réglementaires. Wells Fargo a dégagé un bénéfice par action trimestriel de 1,48$, au-dessus du consensus FactSet qui s'établissait à 1,24$. Les revenus se sont appréciés eux de 7% en glissement annuel pour atteindre 20,86 Mds$, alors que le consensus était voisin de 20,1 Mds$.

* UnitedHealth (+2,64% à 539,4$). Le géant américain de l'assurance santé a publié pour son 3e trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 6,56$, pour des revenus totalisant 92,4 Mds$. Le consensus de place était de 6,32$ de bénéfice par action et 91,4 Mds$ de revenus. Le groupe a par ailleurs relevé le bas de fourchette de sa guidance annuelle de bénéfice par action. Il envisage désormais un bpa ajusté annuel allant de 24,85 à 25$, contre une fourchette antérieure allant de 24,7 à 25$ et un consensus de 24,8$ environ.

* JP Morgan Chase (+1,5% à 148$). Le géant bancaire américain a publié pour son 3e trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 4,33$, à comparer à un consensus de moins de 4$. Les revenus trimestriels ont totalisé 39,9 Mds$ (39,4 Mds$ de consensus de marché). Les revenus ajustés ont été de 40,7 Mds$ (39,9 Mds$ attendus). Les crédits totalisent environ 1.310 Mds$ et les dépôts 2.380 Mds$. Les provisions pour pertes de crédit atteignent 1,38 milliard de dollars. Les revenus d'intérêts ont soutenu les comptes sur le trimestre. Le bénéfice net trimestriel a atteint 13,15 Mds$ (9,74 Mds$ un an auparavant). Les revenus nets d'intérêt ont augmenté de 30% à 22,9 Mds$.

La banque a aussi bénéficié du rachat de First Republic Bank en mai, qui a apporté 173 Mds$ de prêts. Au total, les actifs sous gestion de JP Morgan en fin de trimestre totalisaient près de 3.200 Mds$, en croissance de 22% sur un an.

* PNC Financial Services (-2,62% à 118,14$). La banque régionale américaine a dévoilé pour son 3e trimestre fiscal un bénéfice net de 1,57 Md$, soit 3,60$ par titre (1,64 Md$ et 3,78$ par action un an plus tôt). Les revenus de l'établissement pour le trimestre clos fin septembre ont été de 5,23 Mds$, contre 5,55 milliards pour la période comparable, l'an dernier. Les dépôts moyens ont été de 422,5 Mds$, en retrait de 3,2 Mds$ soit moins de 1% en comparaison du trimestre antérieur, la progression des dépôts commerciaux ayant partiellement compensé le déclin des dépôts des consommateurs.

* Qualcomm (-2,51% à 108,66$). Le géant américain des puces pour smartphones réduirait ses effectifs en Californie afin d'abaisser les coûts, selon Bloomberg, qui évoque une demande déprimée pour son principal produit. Le groupe supprimerait 1.258 postes à San Diego et Santa Clara, selon des données transmises au California Employment Development Department et relayées par Bloomberg. Plus de 750 postes seraient supprimés dans l'ingénierie, du technicien au directeur. Les autres coupes concernent une grande variété de rôles, comptables ou techniques notamment. Les réductions d'effectifs débuteront autour de mi-décembre.

* BlackRock (-1,34% à 627,66$). Le colosse américain de la gestion d'actifs a dépassé le consensus de profit pour le 3e trimestre fiscal, mais a aussi fait état d'indications préoccupantes concernant la collecte. Sur le trimestre écoulé, le bénéfice ajusté par action a été de 10,91$, contre un consensus voisin de 8,3$. Cependant, les flux nets entrants pour le trimestre sont tombés à 2,57 Mds$ (16,9 Mds$ l'année dernière à la même époque), reflétant... 49 Mds$ de sorties nettes provenant de stratégies d'actions institutionnelles indicielles à commissions réduites, dont 19 Mds$ du fait d'un seul client international. BlackRock a tout de même terminé le 3e trimestre avec 9.100 Mds$ d'actifs sous gestion (7.960 Mds$ un an plus tôt et environ 9.400 Mds$ en fin de 2e trimestre). Les revenus trimestriels de BlackRock ont augmenté de 5% à 4,52 Mds$, avec la croissance organique et les fluctuations de marché.

* Microsoft (-1,04% à 327,73$). Le groupe boucle enfin son projet d'acquisition d'Activision Blizzard. Le géant du software américain envisageait ce vendredi comme une date clé en vue de la clôture du processus de 20 mois pour acheter Activision Blizzard. Ce 'closing' ne dépendait plus que de l'Autorité britannique de la concurrence et des marchés, qui devait recueillir des avis sur l'opportunité d'accorder son consentement à Microsoft pour procéder à la fusion. La CMA (Competition and Markets Authority) britannique, régulateur antitrust local, vient de valider ce vendredi le rachat par Microsoft du concepteur de 'Call of Duty', après une restructuration du deal dévoilée plus tôt pour répondre aux préoccupations de l'autorité de concurrence.

En août, Activision avait accepté de vendre à Ubisoft les droits de cloud streaming de 'Call of Duty' et de tout autre titre d'Activision-Blizzard actuel ou à venir au cours des 15 années suivant son acquisition par Microsoft. La Competition & Markets Authority avait estimé que ce désinvestissement "répondait substantiellement" à ses inquiétudes antérieures. "Le nouvel accord empêchera Microsoft de bloquer la concurrence dans le cloud gaming à mesure que ce marché prend son essor, préservant ainsi des prix et des services compétitifs pour les clients britanniques", selon la CMA.

* Citigroup (-0,24% à 41,43$). L'établissement financier new-yorkais a annoncé pour son 3e trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action nettement supérieur aux attentes à 1,52$, pour des revenus totaux de 20,1 Mds$. Le consensus de marché était de 1,21$ de bénéfice ajusté par action pour 19,3 Mds$ de revenus. Les revenus FICC ( fixed income, matières premières et devises) ont été de 3,56 Mds$, largement supérieurs aux anticipations, alors que les revenus equities (actions) ont raté le consensus. Les recettes de banque d'investissement ont dépassé les attentes.