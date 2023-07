Clôture à Wall Street : les marchés portés par de bonnes nouvelles macroéconomiques

(Boursier.com) — A Wall Street tous les indices ont achevé la journée de jeudi dans le vert, surfant encore sur la bonne nouvelle de ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis, en juin. Au-delà de cette baisse plus marquée qu'attendu des prix à la consommation, les marchés newyorkais ont également été portés, ce jeudi, par la publication de bonnes performances des prix à la production aux Etats-Unis, qui eux aussi ont moins progressé qu'anticipé.

Cette détente globale sur les prix à la production et à la consommation renforce le sentiment que les Etats-Unis verraient le bout du tunnel de la politique de durcissement monétaire. Légitiment, les investisseurs regardent donc à nouveau du côté des marchés actions pour se replacer et/ou se renforcer.

Dans une 4e séance consécutive de hausse, le S&P 500 avance de +0,85% à 4.510 points. Egalement, 4e séance consécutive au vert pour le Dow Jones (+0,14% à 34.395 points) et le Nasdaq Composite. Ce dernier est une nouvelle fois bien ferme, avec une hausse de +1,58% à 14.138 points.

Ce jeudi, les données macroéconomiques ont continué de surprendre favorablement les économistes. Selon les statistiques publiées par le département du Travail, les prix à la production ont augmenté moins qu'attendu en juin, apportant de l'eau au moulin d'un ralentissement de l'inflation.

Dans le détail, la hausse des prix à la production (PPI) est de +0,1% sur un mois et sur un an. Les attentes étaient de +0,2% par rapport à mai et de +0,4% en rythme annuel, après une baisse de -0,4% en mai et une augmentation de +0,9% sur un an également pour mai.

L'indice des prix à la production hors énergie, alimentation et services commerciaux affiche une hausse de +0,1% en juin. Sur 12 mois, il est en augmentation de +2,6% (+2,8% en mai).

Autre donnée macroéconomique du jour outre-Atlantique... Selon le département du Travail, les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis lors de la semaine au 8 juillet, à 237.000 contre 249.000 (révisé) la semaine précédente. Les économistes attendaient en moyenne 250.000 inscriptions au chômage. Les inscriptions de la semaine précédente ont été révisées par rapport à une estimation initiale de 248.000.

Après la hausse des derniers jours, les cours l'or noir se tassent légèrement. Le WTI recule -0,21% à 77$. Le baril de Brent redonne -0,17% à 81,4$.

Côté devises, le dollar reste sous pression. Le billet vert est au plus bas depuis avril 2022, s'échangeant 0,8903 face à l'euro.

L'once d'or est à 1.960$ (1.744 euros). Le Bitcoin dépasse maintenant les 31.000$, à 31.389$.

Les valeurs

* Coinbase (+24,49% à 107$). La plus grande plateforme américaine d'échange de cryptoactifs est au rebond en dépit d'un abaissement de recommandation de Barclays. Le broker est particulièrement prudent et passe à "sous-pondération" de la plateforme de cryptomonnaies, considérant que les investisseurs devraient vendre l'action avant la publication des résultats.

* Alphabet (+4,72% à 124,54$). La maison-mère de Google a annoncé le déploiement de Bard, son chatbot d'intelligence artificielle générative, en Europe et au Brésil.

* Carlyle (+3,99% à 34,39$). Avec Trustar Capital, le groupe cherche à se désengager partiellement des activités de McDonald's MCD.N à Hong Kong et en Chine continentale, dans le cadre d'une opération qui permettrait de lever 4 Mds$, a rapporté l'agence Bloomberg, citant des personnes au fait du dossier.

* PepsiCo (+2,38% à 187,53$). Le géant des boissons a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, après une solide performance au 2e trimestre alors même que la hausse des prix a frappé la demande.

* Tesla (+2,17% à 277,9$). Le groupe d'Elon Musk a entamé des discussions avec le gouvernement indien sur une projet d'investissement visant à créer une usine automobile en Inde d'une capacité annuelle pouvant atteindre 500.000 véhicules, d'après Times of India.

* Meta (+1,32% à 313,41$). Le groupe de Mark Zuckerberg est sur le point de lancer une version commerciale de son modèle d'intelligence artificielle, permettant aux start-up et aux entreprises de créer des logiciels personnalisés, rapporte le Financial Times.

* Walt Disney (+0,33% à 90,46$). Le géant du divertissement a prolongé de deux ans le contrat du PDG Robert Iger afin de maintenir "la continuité du leadership pendant la transformation en cours de l'entreprise".

* Delta Air Lines (-0,67% à 47,69$). Le transporteur a annoncé ses meilleurs revenus et bénéfices trimestriels à ce jour, grâce à un fort rebond post-pandémique de la demande de voyages.