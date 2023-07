Clôture à Wall Street : les marchés flanchent

(Boursier.com) — En cette fin de semaine, les indices américains ont tous viré au rouge, les investisseurs digérant un rapport sur le marché de l'emploi assez mitigé. En clôture de marché, le S&P500 lâche -0,29% à 4.398 points. Le Dow Jones abandonne -0,55% à 33.734 points. Le Nasdaq recule de-0,13% à 13.660 points.

Cette tension des marchés actions américains résulte singulièrement de données macroéconomiques solides... Elles affichent un léger ralentissement de la croissance de l'emploi, assorti d'une baisse du taux de chômage et d'une légère accélération des salaires. Cette configuration de résistance du marché de l'emploi outre-Atlantique a donc de quoi inquiéter la Fed quant à l'efficacité de ses mesures de resserrement monétaire. Elle a illico tendu les marchés actions. Certes, la Fed a bien interrompu, en juin, son cycle de hausse des taux après 10 resserrements consécutifs, mais elle anticipe encore deux augmentations cette année. Aussi selon l'outil FedWatch, les marchés anticipent désormais 92% de chances d'une hausse de taux de 25 pb lors de la prochaine réunion de la Fed, le 26 juillet.

Sur le plan macroéconomique, le marché américain du travail étonne par sa vigueur. Après un rapport d'ADP, jeudi, nettement plus solide qu'anticipé, celui du Département américain au Travail indique que les créations de postes non-agricoles pour le mois de juin ont atteint 209.000, contre un consensus de 230.000 et un niveau révisé en baisse à 306.000 pour le mois antérieur (339.000 précédemment estimé). Les créations de postes dans le privé se sont établies au nombre de 149.000, contre 200.000 de consensus et 259.000 pour la lecture révisée du mois précédent (283.000 précédemment évalué en mai).

Le taux de chômage ressort, en revanche, en ligne avec les attentes, à 3,6% (3,7% un mois plus tôt). Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,4% en comparaison du mois antérieur et de 4,4% sur un an, ce qui ressort supérieur aux attentes. Enfin, le taux de participation à la force de travail est de 62,6% en juin, en ligne avec le consensus et le niveau du mois antérieur.

Les données ADP publiées jeudi avaient déjà ravivé les craintes de voir la Fed continuer à augmenter ses taux afin de maîtriser une inflation, toujours supérieure à son objectif. Ces inquiétudes ont provoqué une flambée des taux obligataires, le rendement du bon du Trésor à 10 ans ayant franchi les 4% à un plus haut depuis mars. La dette à deux ans atteint un plus haut depuis 16 ans, au-dessus des 5%.

Sur le front diplomatique, Janet Yellen a débuté jeudi une visite en Chine dans le but d'apaiser les tensions entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales. Même si les attentes sont faibles, la secrétaire américaine au Trésor a eu une "conversation substantielle" avec ses interlocuteurs chinois, a déclaré un représentant du département américain du Trésor, sans donner davantage de précisions.

Sur l'ensemble de la semaine, malgré l'absence de cotation mardi pour cause de fête nationale américaine (Independence Day), les marchés abandonnent du terrain outre-Atlantique. Le S&P cède -1,27% en hebdomadaire. Le Dow Jones décroche de -1,99%. Le Nasdaq Composite recule également de -1,13%.

Les cours du pétrole reprennent de la hauteur. Le WTI gagne +2,46% à 73,66$. Également, le Brent de mer du Nord avance fermement de +2,27% à 78,25$.

Le dollar s'échange 0,9109 euro.

L'once d'or est à 1.924$ (1.753 euros). Le Bitcoin est autour des 30.300$.

Les valeurs

* Alibaba Group (+8,1% à 90,61$). Les autorités chinoises ont annoncé la fin d'une enquête de deux ans sur sa filiale de paiement Ant Group, qui écope d'une amende de 7,12 milliards de yuans (984 millions de dollars), selon un communiqué de la Banque centrale. La Banque populaire de Chine a infligé une amende à la société pour des violations dans les domaines du paiement, du règlement, de la lutte contre le blanchiment d'argent et de la vente de fonds. La plupart des problèmes clés de plateformes financières telles que Ant Group et Tencent Holdings ont été rectifiés, affirme la PBOC. La Postal Savings Bank of China, Ping An Bank, PICC Property and Casualty et une plateforme de paiement de Tencent ont également été sanctionnées récemment, précise le communiqué du régulateur, sans donner davantage de détails.

Reuters avait indiqué un peu plus tôt qu'une telle issue devrait permettre à Ant de demander une licence de holding financière, de chercher de nouveau à générer de la croissance et de relancer, à terme, son projet d'introduction en bourse.

Cette amende donc écope la filiale d'Alibaba est jugée clémente, car inférieure au bénéfice estimé à 9,6 milliards de yuans qu'Ant a généré au cours du trimestre clos fin décembre. Elle constitue néanmoins la plus lourde sanction réglementaire imposée à une société Internet chinoise depuis que Didi Global a été condamné à verser 1,2 Mds$ par le régulateur chinois de la cybersécurité l'année dernière. Sa maison-mère, Alibaba, a été condamné à une amende record de 18 milliards de yuans en 2021 pour violation des lois antitrust.

* Levi Strauss (-7,9% à 13,12$). Le groupe de prêt-à-porter est sanctionné après une nouvelle publication décevante et un avertissement sur ses résultats 2023. Le fabricant de jeans table désormais sur un bpa ajusté annuel compris entre 1,10 et 1,20$ contre une précédente fourchette de 1,30/1,40$ et 1,29$ de consensus. La croissance des revenus est attendue entre 1,5 et 2,5% (1,5 à 3% espéré précédemment). La marge brute ajustée devrait se contracter d'environ 90 points de base par rapport aux 57,6% de l'année précédente, contre un recul de 50 pb précédemment anticipé.

Comme ses concurrents Levi Strauss est confronté à la flambée de l'inflation qui rogne le pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. Le groupe doit également faire face à la hausse des coûts qui pèse sur ses marges alors qu'il lutte contre la baisse des ventes dans ses canaux de vente en gros en Amérique du Nord. Sur son deuxième trimestre fiscal, le groupe a enregistré un bénéfice net ajusté de 15 M$, contre 117 M$ un an plus tôt, pour des revenus en repli de 9% sur une base ajustée à 1,34 Md$. La marge brute ajustée a atteint 58,7%, en hausse de 60 pb, contre 57,9% de consensus, tandis que le free cash-flow ajusté s'est établi à 210,5 M$.

* Tesla (-0,76% à 274,43$). Selon Bloomberg, le constructeur automobile serait en train de licencier certains salariés travaillant au sein de son usine de production de batteries à Shanghai. Citant des personnes proches du dossier, l'agence indique que le constructeur a commencé à informer certains employés de sa décision plus tôt cette semaine et que certains ont eu la possibilité d'être transférés vers d'autres activités (peinture, assemblage...) Ni le nombre de travailleurs concernés, ni les raisons précises des licenciements n'ont filtré. Environ 20.000 personnes sont employées dans l'usine Tesla de Shanghai, qui a la capacité de produire environ 1 million de véhicules électriques par an et est à l'origine de plus de la moitié de la production mondiale de l'entreprise américaine.

Bien que Tesla utilise des batteries fabriquées par LG Energy Solution et Contemporary Amperex Technology, elles doivent être intégrées dans des modules et des packs de batterie avant d'être installées dans un véhicule, précise l'agence. Une grande partie de ce processus est effectuée dans l'atelier de batteries de Tesla. Certains équipements d'automatisation qui pourraient aider à remplacer le travail humain sur la chaîne de production de batteries sont en phase de conception et de construction, précisent les sources de Bloomberg. Par ailleurs, Tesla a annoncé une nouvelle remise sur le prix de ses véhicules électriques (VE) en Chine afin d'y stimuler ses ventes, malgré l'accord, annoncé la veille, avec 15 autres entreprises, dont les fabricants chinois de véhicules électriques Nio, Li Auto et Xpeng, visant à éviter les "tarifications anormales" afin de maintenir une concurrence loyale sur le marché.

* Apple (-0,59% à 190,68$). La marque à la pomme devrait lancer son casque 'Vision Pro' avec des rendez-vous dédiés et des promotions en magasin seulement sur certains marchés américains au début de l'année prochaine. La société désignera des zones spéciales dans les magasins avec des sièges, des unités de démonstration et des outils pour dimensionner les accessoires pour les acheteurs, croient savoir des personnes proches de la firme à la pomme citées par Bloomberg. Alors que l'appareil sera vendu dans l'ensemble des quelque 270 emplacements américains d'Apple, la société prévoit d'abord de le commercialiser dans quelques magasins de ses principaux marchés, tels que New York et Los Angeles, avant de le déployer à l'échelle nationale. Apple a indiqué qu'il proposerait le casque dans d'autres pays à la fin de 2024. Le casque, dévoilé en juin, est le produit le plus important d'Apple depuis l'Apple Watch. Toutefois, son prix de 3.500$, les cas d'utilisation peu clairs, la sélection limitée de contenus de réalité mixte et la nature naissante de la technologie le réservent, dans un premier temps, à un marché de spécialistes. Pour séduire davantage de consommateurs, Apple travaillerait sur un modèle plus accessible financièrement ainsi qu'une version Pro de 2e génération dont la sortie est envisagée d'ici 2026.

* Meta Platforms (-0,5% à 290,53$). Twitter menace d'engager des poursuites contre l'entreprise de Mark Zuckkerberg, après le lancement de l'application de microblogage Threads, rapporte le site d'informations 'Semafor'. Threads, qui cherche à concurrencer Twitter, a été lancée mercredi et compte déjà 30 millions d'utilisateurs. "Twitter a l'intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d'utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d'autres informations hautement confidentielles", a écrit l'avocat de Twitter, Alex Spiro, dans une lettre adressée à Mark Zuckerberg.

Dans sa lettre, Alex Spiro accuse Meta Platforms d'avoir engagé d'anciens employés de Twitter qui "ont eu et continuent d'avoir accès à des secrets commerciaux de Twitter ou à d'autres informations strictement confidentielles". "Aucun membre de l'équipe d'ingénieurs de Threads n'est un ancien employé de Twitter - ce n'est tout simplement pas le cas", a déclaré le porte-parole de Meta, Andy Stone, dans un message publié sur Threads.