Clôture à Wall Street : les marchés à nouveau secoués par des inquiétudes inflationnistes

(Boursier.com) — Nouvelle séance de tensions à Wall Street vendredi, au lendemain de l'onde de choc Apple qui avait entraîné, jeudi, un recul généralisé des marchés outre-Atlantique. La pression s'est maintenue, vendredi à Wall Street puisque, en clôture, le S&P 500 décroche de -1,51% à 3.585 pts. Le Nasdaq est exactement dans le même mouvement de -1,51% à 10.575 pts. Le Dow Jones fléchit de -1,71%à 29.725 pts.

Eco et Devises

Vendredi, l'inflation a nourri l'inquiétude des marchés financiers alors que les dépenses de consommation des foyers américains augmentent... Les revenus personnels des ménages pour le mois d'août 2022 ont augmenté de 0,3% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus de place, après une hausse comparable en juillet. Les dépenses personnelles des ménages se sont appréciées de 0,4% (0,2% de consensus), alors qu'elles étaient en baisse de 0,2% un mois plus tôt. L'indice des prix 'core PCE' suivi par la Fed a augmenté plus que prévu, en croissance de 4,9% sur un an (4,7% de consensus) et 0,6% en comparaison du mois précédent.

L'indice manufacturier PMI de Chicago du mois de septembre 2022 s'est établi à 45,7, contre un consensus de 52 et un niveau de 52,2 un mois avant.

L'indice final du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de septembre 2022 s'est établi à 58,6, contre 59,5 de consensus FactSet et 59,5 également pour sa lecture préliminaire.

Dans son allocution d'ouverture d'une conférence sur les considérations de stabilité financière en matière de politique monétaire, Lael Brainard, vice-présidente de la Fed, a souligné que de nombreuses banques centrales dans le monde ont fortement fait pivoter leurs politiques monétaires pour freiner l'inflation, l'ajustement se produisant rapidement dans certains secteurs et plus lentement dans d'autres. Lael Brainard a aussi averti quant au risque d'un assouplissement monétaire prématuré, l'inflation demeurant élevée. Allant dans le sens du récent discours de Jerome Powell, Lael Brainard a jugé que la Fed devait maintenir la hausse des taux pendant un certain temps afin de calmer l'inflation. "La politique monétaire est axée sur le rétablissement de la stabilité des prix dans un environnement de forte inflation", a déclaré Brainard qui souligne qu'il faudra du temps pour que le plein effet du resserrement des conditions financières causé par les hausses de taux se fasse sentir dans l'économie et les prix. "L'inflation est très élevée aux Etats-Unis et à l'étranger, et le risque de chocs inflationnistes supplémentaires ne peut être exclu", a-t-elle déclaré.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, la probabilité d'une 4e hausse consécutive de taux de 75 points de base, le 2 novembre à l'issue de la prochaine réunion de la Fed, est de 61,2%, contre 38,8% pour la probabilité d'un durcissement de 50 pb. La fourchette actuelle de taux sur les fed funds est logée entre 3 et 3,25%.

Le baril de brut WTI plonge de 2,12% à 79,77$. L'indice dollar se stabilise à 1,02. L'once d'or est stable à 1.662$.

Les valeurs

Nike (-12,81% à 83,12$). L'équipementier sportif a publié, jeudi soir des profits trimestriels légèrement supérieurs aux attentes, mais il a fait état d'une forte augmentation des stocks et de faibles marges. Le groupe a indiqué que les efforts de réduction des prix pour éliminer les vêtements hors saison des entrepôts en Amérique du Nord réduiraient les marges brutes pour le reste de l'exercice. Le groupe a aussi averti d'un important impact potentiel du dollar plus fort. La direction a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que ses rivaux continuent de réduire les prix au moins jusqu'à la fin de l'année civile, alors qu'ils tentent d'éliminer leurs propres stocks.

Pour le premier trimestre fiscal clos fin août, Nike a fait état d'un bénéfice net de 1,5 Md$ et 93 cents par titre (1,9 Md$ et 1,16$ par action un an auparavant). Les ventes ont totalisé 12,7 Mds$ (12,2 Mds$ un an avant). Le consensus FactSet était de 92 cents de bénéfice par action et 12,28 Mds$ de facturations. La marge brute a chuté à 44,3%. Les dirigeants de Nike ont déclaré que la baisse "était principalement due à l'Amérique du Nord, qui a pris des mesures pour liquider les stocks excédentaires par le biais de démarques et d'actions sur le marché de gros. Les stocks de Nike s'élevaient à 9,7 milliards de dollars, une augmentation de 44% par rapport à la période comparable de l'année précédente, en raison de ce que les dirigeants ont décrit comme "la volatilité continue de la chaîne d'approvisionnement, partiellement compensée par une forte demande des consommateurs au cours du trimestre".

Les niveaux de stocks déséquilibrés ont suivi les fermetures d'usines l'année dernière en Asie, où la plupart de ses chaussures sont fabriquées, ce qui a entraîné des livraisons tardives de produits. En outre, le dollar ne cessant de se renforcer, le management de Nike s'attend à ce que l'impact négatif des taux de change de l'année complète sur les ventes et les bénéfices déclarés avant intérêts et impôts soit respectivement de 4 Mds$ et de 900 M$.

Boeing (-3,39% à 121,08$). L'administration fédérale de l'aviation américaine (FAA) a indiqué au groupe qu'il n'avait pas finalisé les démarches nécessaires à la certification du 737 MAX 7 pour décembre, selon une lettre consultée par l'agence Reuters.

Apple (-3% à 138,2$). Apple se fait à nouveau croquer à Wall Street. Le vice-président des achats d'Apple, Tony Blevins, a quitté l'entreprise à la suite d'une vidéo TikTok le montrant en train de faire des remarques déplacées. Cette vidéo TikTok le montrait blaguant sur les femmes, lors d'un salon de l'automobile. Un représentant d'Apple a confirmé le départ à CNBC. Le rôle principal de Tony Blevins était de négocier avec les fournisseurs afin de maintenir le plus bas possible les prix payés par l'entreprise pour les pièces d'ordinateur.

Meta Platforms (-0,54% à 135,68$). La maison-mère de Facebook a annoncé un gel des embauches et de nouvelles restructurations, sur fond d'incertitude économique accrue. Le groupe de Mark Zuckerberg aurait communiqué dans ce sens auprès de ses employés, croit savoir Bloomberg. "J'avais espéré que l'économie se serait plus clairement stabilisée maintenant, mais d'après ce que nous voyons, ce n'est pas encore le cas. Nous voulons donc planifier de manière quelque peu conservatrice", a déclaré Zuckerberg aux employés lors d'une séance de questions-réponses hebdomadaire. La société de médias sociaux avait réduit ses plans d'embauche d'ingénieurs d'au moins 30% cette année, avait déjà rapporté Reuters en juin. Zuckerberg a également déclaré hier que Meta réduirait les budgets de la plupart des équipes et que les équipes individuelles devraient résoudre la manière de gérer les changements d'effectifs.

Dupont de Nemours (-0,49% à 50,4$). Le groupe a reçu les autorisations nécessaires au rachat de Rogers pour 5,2 Mds$, à l'exception de l'accord chinois.

Micron (+0,18% à 50,1$). Le concepteur de puces mémoire termine en petite hausse au lendemain de la publication de ses trimestriels. Le groupe a raté le consensus de ventes pour le trimestre écoulé et livré des prévisions bien faibles. Sur son 4e trimestre fiscal clos en août, Micron a dégagé un bénéfice ajusté par action de 1,45$, à comparer à un consensus de 1,4$ et un niveau de 2,42$ un an avant. Les revenus se sont établis quant à eux à 6,64 Mds$, ratant de 4% le consensus, alors qu'ils étaient de 8,27 Mds$ un an plus tôt. Le groupe prévient que des temps difficiles sont à venir, avec la baisse de la demande PC et smartphones. Micron réduit ainsi significativement ses prévisions de capex (dépenses de capitaux) et table sur un capex de 8 Mds$ environ pour l'exercice entamé, en recul de plus de 30%. Pour le 2e semestre de l'exercice 2023, le management anticipe tout de même le retour à une forte croissance avec la reprise espérée de la demande. Pour le 1er trimestre fiscal 2023, néanmoins, la guidance est très prudente avec des revenus attendus à 4,25 Mds$, plus ou moins 250 M$, à comparer à un consensus de 5,6 Mds$. Le bénéfice trimestriel par action est attendu à 4 cents, plus ou moins 10 cents, contre... 64 cents de consensus.