Clôture à Wall Street : le marché américain s'emballe

(Boursier.com) — En clôture de marché, le marché américain est très ferme ce vendredi... Le S&P 500 bondit de +1,85% à 4.136 pts. Le Dow Jones s'adjuge une belle hausse de +1,65% à 33.568 pts tandis que le Nasdaq Composite s'emballe de +2,25% à 12.235 pts. Le retour au calme des banques régionales américaines et un rapport de l'emploi beaucoup plus solide que prévu malgré le ralentissement de l'économie soutiennent un marché également porté par Apple, dont la publication a agréablement surpris jeudi soir.

Selon le rapport mensuel gouvernemental, les Etats-Unis ont créé 253.000 emplois non-agricoles en avril, contre une lecture révisée de 236.000 à 165.000 pour le mois précédent. Le salaire horaire moyen a augmenté de 0,5% en avril, après avoir progressé de 0,3% en mars, ce qui porte sa progression sur un an à 4,4%. Le taux de chômage recule de 0,1 point à 3,4% de la population active. Le consensus de place était situé à 185.000 créations de postes non-agricoles, avec un taux de chômage à 3,6% et un salaire horaire moyen qui était attendu en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre.

Bien qu'en retrait ce vendredi, les inquiétudes dans le secteur bancaire laissent espérer que le cycle de hausse de taux de la Réserve fédérale pourrait prendre fin alors que la Fed a encore rehaussé ses taux de 25 points de base mercredi soir. Les marchés prévoient désormais que la Banque centrale optera pour un statu quo lors de sa prochaine réunion avant d'entamer des baisses de taux à partir de juillet, selon le baromètre FedWatch du CME. Pour certains observateurs, les investisseurs s'inquiètent trop d'un potentiel effondrement du système bancaire. "La récente vente des actions des banques régionales est exagérée car l'évolution des prix est déconnectée des fondamentaux", écrit Brandon King, analyste chez Truist Securities.

Sur le marché de l'or noir, le WTI s'emballe de +3,95% à 71,36$. Le Brent est dans une même tendance, en rebond de +3,96% à 75,41$.

Sur le marché des devises, le billet vert s'échange contre 0,8988 euro. Le Bitcoin se tasse au-dessous des 29.000$, à 28.955$.

Les valeurs

* Pacwest (+81,7% à 5,76$). Le titre s'envole avec également le dossier Western Alliance Bancorp (+49,23% à 27,16$). La Maison Blanche a promis de surveiller les pressions exercées par les ventes à découvert sur les banques en bonne santé, tandis que les autorités fédérales et des Etats américains évaluent si des "manipulations de marché" sont à l'origine de la récente volatilité des actions du secteur, a indiqué à 'Reuters' une source au fait de la question. L'American Bankers Association, une association professionnelle du secteur bancaire, a demandé aux régulateurs fédéraux d'enquêter sur une série de ventes à découvert d'actions de banques "déconnectées des réalités financières sous-jacentes".

* Coinbase (+18,33% à 58,24$). La principale plate-forme américaine d'échange de cryptomonnaies a dévoilé des comptes meilleurs que prévu au 1er trimestre grâce à la baisse de ses coûts et à la diversification de ses sources de revenus. La firme a essuyé une perte par action de 0,34$ contre un déficit de 1,98$ un an plus tôt et un consensus logé à 1,35$. Les revenus ont reculé de 34% à 772,5 M$ (654 M$ de consensus). "Il s'agit du quatrième cycle crypto que Coinbase a traversé et nous sommes sortis plus forts après chacun", a déclaré le DG de Coinbase, Brian Armstrong, dans un communiqué envoyé à CoinDesk. "Nous avons réorienté l'activité pour fonctionner plus efficacement dans ce marché baissier, entraînant un Ebitda ajusté positif au 1er trimestre". Les volumes de transactions ont diminué de plus de moitié pour atteindre 145 M$, tandis que les volumes de transactions de détail, qui ont contribué à faire de Coinbase un groupe connu en 2021, ont chuté de 72%.

* Tesla (+5,5% à 170,06$). Le groupe d'Elon Musk a livré 75.842 véhicules électriques fabriqués en Chine en avril, soit une baisse de -14,7% par rapport à mars, selon les données de l'Association chinoise des voitures particulières (CPCA) publiées vendredi. Ce chiffre représente toutefois un énorme bond par rapport à l'année précédente, lorsque la ville de Shangaï où Tesla possède une usine, était soumise aux restrictions liées au Covid-19.

* Expedia (+4,9% à 93,54$). Le groupe américain d'agences de voyages a battu les estimations pour son chiffre d'affaires trimestriel grâce à un nombre record de réservations d'hébergement, alors que les voyages reviennent en milieu urbain et que la demande de tourisme international se rapproche des niveaux pré-pandémie.

* Apple (+4,69% à 173,57$). La marque à la pomme résiste à la baisse du marché des Smartphones. Dernier Gafam à publier ses comptes trimestriels, le groupe de Cupertino a agréablement surpris en annonçant un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes du marché, les ventes d'iPhones ayant progressé malgré le ralentissement économique mondial. Apple a dégagé sur les trois premiers mois de l'année, soit son 2e trimestre fiscal, un profit de 24 milliards de dollars soit 1,52$ par titre, stable sur un an. Le consensus tablait sur un bpa de 1,43$. Les revenus ont reculé de 2,5% à 94,84 Mds$ mais ressortent supérieurs aux attentes des analystes, qui prévoyaient une baisse de -4,4%. La marge brute s'est élevée à 41,98 Mds$ (-1,4%), contre 40,98 Mds$ de consensus.

Les ventes d'iPhones progressent de +1,5%, pour atteindre 51,3 Mds$, alors même que les livraisons mondiales de smartphones ont chuté de 13% de janvier à mars, selon le cabinet d'études Canalys, dont les données ont montré qu'Apple a gagné des parts de marché face aux téléphones Android. Apple a indiqué avoir établi des records de ventes dans plusieurs pays d'Asie du Sud, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. "Nous déployons des efforts sur un certain nombre de ces marchés et voyons vraiment, en particulier compte tenu de notre faible part et de la dynamique de la démographie, une excellente opportunité pour nous sur ces marchés", a déclaré Tim Cook aux investisseurs lors de la conférence de présentation.

L'Inde semble notamment être le nouvel eldorado d'Apple. La société a récemment ouvert ses deux premiers magasins de détail dans le pays, à Mumbai et à Delhi, et bien qu'Apple ne divulgue pas ses revenus pour le pays, le dirigeant a déclaré qu'elle avait établi un record trimestriel et que la croissance en pourcentage était à deux chiffres et très forte d'une année sur l'autre.

Les revenus tirés de l'iPad ont reculé de 13% à 6,67 Mds$, en ligne avec les attentes, alors que ceux de la division Mac ont chuté de 31% à 7,17 Mds$ (7,7 Mds$ de consensus). Les recettes de la branche 'maison, vêtements et accessoires', qui comprend les AirPods, l'Apple Watch et le décodeur TV ont diminué de moins de 1% à 8,76 Mds$ (8,5 Mds$ de consensus). Enfin, celles des activités de services, qui comprennent iCloud, Apple Music, l'App Store et le service de streaming TV+, ont atteint 20,91 Mds$, manquant des estimations de 21,1 Mds$, malgré une hausse de 5,5% par rapport à l'année précédente. Apple a précisé que ses revenus sur le trimestre en cours diminueront à un rythme similaire à celui du dernier trimestre, ce qui suggère une baisse d'environ 3%. Toutefois, la firme de Cupertino a indiqué qu'elle continuerait à subir un impact négatif des taux de change. Le versement d'un dividende de 0,24$ par action a été approuvé et un nouveau plan de rachat de titres de 90 Mds$ va être mis en place.

* AMC (+2,06% à 10,42$). Le groupe a publié un chiffre d'affaires au-dessus des attentes au 1er trimestre, grâce à une série de films à succès, dont "Ant-Man", qui a attiré davantage de spectateurs dans les salles de cinéma.

* Doordash (+0,11% à 62,9$). Le géant américain de la livraison de repas à domicile a relevé sa prévision de bénéfice annuel après avoir dépassé les attentes de chiffre d'affaires trimestriel, en raison d'une augmentation des commandes de nourriture malgré la forte inflation.

* LYFT (-19,27% à 8,63$). Le groupe de VTC décroche à Wall Street. Il s'attend à ce que ses marges du 2e trimestre soient affectées par des réductions de prix visant à augmenter le nombre d'utilisateurs et à concurrencer son rival Uber, qui a une plus grande présence mondiale et des sources de revenus diversifiées.