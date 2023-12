Clôture à Wall Street : le Dow Jones s'emballe

(Boursier.com) — Wall Street terme la séance en ordre dispersé. Le S&P 500 gagne finalement +0,38% à 4.567 pts. Le Nasdaq abandonne -0,23% à 14.226 pts, tiré vers le bas par notamment Tesla (-1,66%) et Nvidia (-2,85%). L'indice des valeurs technologique prend toutefois un peu plus de 10% sur le mois. Par contre, le Dow Jones est bien ferme, avec une progression de +1,47% à 35.950 pts. L'indice s'adjuge +8,77% de gains sur le mois, et retrouve un plus haut datant de janvier 2022.

Les revenus personnels des ménages américains pour le mois d'octobre 2023 se sont établis en hausse de 0,2% en comparaison du mois antérieur, en ligne avec le consensus, après un gain de 0,4% un mois avant. Les dépenses des ménages ont augmenté de 0,2% par rapport au mois antérieur, également en ligne avec les attentes de marché, après une progression de 0,7% en septembre. L'indice des prix 'core PCE' très surveillé par la Fed n'a pas non plus révélé de surprise, en croissance de 0,2% d'un mois sur l'autre, comme attendu, soit une progression de 3,5% sur un an.

Les inscriptions au chômage ont légèrement progressé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail a annoncé pour la semaine close au 25 novembre des inscriptions au chômage au nombre de 218.000, en hausse de 7.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 220.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 220.000, en repli de 500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 18 novembre ressort à 1,927 million, en hausse de 86.000 sur sept jours (1,872 million de consensus).

L'indice PMI de Chicago du mois de novembre 2023 s'est affiché à 55,8, beaucoup plus solide qu'attendu puisque le consensus FactSet se situait à 45,2. Un mois plus tôt, cet indicateur était de 44. L'indice du jour signale donc une expansion robuste et très inattendue de l'activité manufacturière dans la région considérée.

L'indice des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis mesuré par la National Association of Realtors pour le mois d'octobre 2023 s'est affiché en retrait de 1,5% en comparaison du mois antérieur, contre un consensus de -2% et une hausse révisée à +1% pour le mois de septembre. L'indice d'octobre s'établit ainsi à 71,4, contre 72,5 un mois auparavant.

John Williams de la Fed a indiqué que les taux sont "sur ou proches" du pic. Le président de la Fed de New York alimente donc à son tour les espoirs de pic des taux, mais juge encore nécessaire une période restrictive "pendant un certain temps". Il admet tout de même que la politique monétaire n'a jamais été aussi restrictive en 25 ans...

Dell Technologies, Marvell Technology, Johnson Controls, Kroger et Ulta Beauty, publient ce jeudi.

Pétrole et devises

Au terme d'une séance très volatile, le baril de brut WTI plonge de -2,8% à 75,58$.

Finalement, les pays producteurs de l'Opep+ se sont séparés sans parvenir à une décision commune quant à une baisse de production supplémentaire, option qui aurait été susceptible de faire remonter les prix du brut. Chaque membre du groupe devrait annoncer séparément ses éventuelles baisses volontaires de production. Déjà plusieurs pays, dont l'Arabie saoudite et la Russie, ont indiqué vouloir maintenir des baisses volontaires de production.

L'Arabie saoudite maintiendra sa baisse volontaire de production de 1 million de barils par jour (bpj) au 1er trimestre 2024. La Russie en ferait de même. Le Kazakhstan réduirait sa production de 82.000 bpj au 1er trimestre 2024. L'Algérie baissera la sienne de 51.000 bpj.

Le dollar est bien ferme face à l'euro. Il gagne +0,76% à 0,918 euro. La modération des prix à la consommation en Europe a pesé sur la monnaie unique européenne qui flanche légèrement.

L'once d'or se stabilise à 2.036$ (1.866 euros). Le Bitcoin revient à 37.759$.

Les valeurs

* ImmunoGen (+82,75% à 29,35$). L'action s'ajuste sur l'offre d'acquisition formulée par AbbVie pour 10,1 Mds$. Le géant biopharmaceutique va ainsi acquérir la firme biotechnologique, qui conçoit des traitements du cancer.

* Big Lots (+9,79% à 5,27$). Le détaillant américain discount a affiché une perte ajustée trimestrielle moins lourde que prévu. Le groupe a néanmoins raté le consensus de revenus sur son 3e trimestre, les recettes ayant chuté de 15% à 1,03 Md$. Le bénéfice net trimestriel a été de 4,7 M$ soit 16 cents par titre.

* Salesforce (+9,36% à 251,9$). Le groupe de Marc Benioff a agréablement surpris, mercredi soir, par sa publication financière et ses très solides prévisions. Pour le 3e trimestre fiscal, le groupe a réalisé un bénéfice ajusté par action de 2,11$, à comparer à un consensus de 2,06$. Les revenus trimestriels se sont établis quant à eux à 8,72 Mds$, légèrement au-dessus des attentes. Pour le 4e trimestre fiscal cette fois, Salesforce anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 2,25 à 2,26$ (2,17$ de consensus). Le programme de réduction des coûts du groupe semble donc porter ses fruits, Salesforce ayant ramené ses effectifs à moins de 71.000 personnes à fin octobre, soit 11% de moins qu'il y a un an. Le groupe de San Francisco prévoit des revenus du 4e trimestre allant de 9,18 à 9,23 Mds$.

* Snowflake (+7,05% à 187,68$). Le groupe d'hébergement de données dans le cloud progresse en bourse suite à sa publication du 3e trimestre fiscal 2024. Pour la période, les revenus produits ont progressé de 34% à 699 M$, à comparer à un consensus de 675 M$. Les revenus trimestriels totaux ont augmenté de 32% à 734 M$. Le bénéfice opérationnel ajusté a été de 72 M$. Le free cash flow ajusté a représenté 111 M$. Le bénéfice ajusté par action a été de 25 cents (16 cents de consensus). Sur le 4e trimestre fiscal 2024, le groupe anticipe des revenus produits allant de 716 à 721 M$, en augmentation de 29 à 30%, et une marge opérationnelle non-GAAP de 4% environ. Ainsi, les prévisions fournies dépassent les anticipations des analystes, le consensus de revenus produits étant de 702 M$.

* Kroger (+1,44% à 44,27$). Le groupe a affiché au 3e trimestre des ventes à comparable hors essence en repli de 0,6%, un bénéfice opérationnel de 912 M$ et un bénéfice par action de 88 cents. Il affiche une performance mitigée dans un contexte incertain. Le bénéfice ajusté par action, de 95 cents, dépasse tout de même les attentes. Les ventes totales atteignent 34 Mds$ sur le trimestre. Kroger met à jour sa guidance annuelle, anticipant des ventes à comparable hors essence en hausse de 0,6 à 1%.

* Microsoft (+0,02% à 378,91$) a sécurisé un siège non-votant au conseil d'administration de la startup d'IA OpenAI dans laquelle le géant de Redmond avait précédemment investi massivement. C'est du moins ce qu'a annoncé le groupe de Satya Nadella hier mercredi. Rappelons que le dossier OpenAI a fait l'objet ces derniers jours d'une série de rebondissements, Sam Altman ayant repris la direction de la startup à la condition que le conseil d'administration soit remanié.

* Pure Storage (-12,18% à 33,31$). L'acteur du stockage de données a dévissé sur une guidance décevante pour le trimestre entamé et l'exercice 2024. Les chiffres du 3e trimestre ont pourtant dépassé les anticipations de marché.

* Okta (-5,26% à 67,05$). Le groupe a dépassé les anticipations de profits sur le trimestre clos, mais a averti d'une faille de sécurité de grande ampleur. Concernant ses résultats, il envisage un bénéfice ajusté par action allant de 50 à 51 cents sur le 4e trimestre fiscal juste entamé (36 cents de consensus).

* Ford Motor (-3,12% à 10,26$). Le groupe automobile a ajusté en baisse ses estimations financières annuelles, afin de refléter un impact évalué à 1,7 Md$ de la récente grève de l'UAW. Après avoir retiré ses prévisions en raison de la grève de l'UAW, Ford s'attend désormais à un Ebit ajusté pour l'année entière compris entre 10,0 et 10,5 Mds$ et à un flux de trésorerie disponible ajusté compris entre 5,0 et 5,5 Mds$. Bien que les opérations concernées aux États-Unis aient repris, les prévisions reflètent les effets des perturbations de fabrication liées à la grève sur les ventes en gros et les revenus. Ford a généré un bénéfice net de 4,9 Mds$ et 9,4 Mds$ d'Ebit ajusté sur les trois premiers trimestres de l'exercice.

* Synopsys (-1,67% à 543,23$). Le groupe software américain actif dans la conception et la vérification des circuits intégrés, a dévoilé hier soir des comptes du quatrième trimestre fiscal supérieurs aux attentes. Sur le trimestre clos fin octobre 2023, Synopsys a affiché des revenus de 1,60 Md$, à comparer à un consensus de 1,59 milliard. Le bénéfice ajusté par action a lui aussi battu le consensus. Pour le trimestre entamé, 1er trimestre fiscal 2024, les revenus sont anticipés entre 1,63 et 1,66 Md$, fourchette supérieure aux attentes (1,6 milliard de consensus), alors que le bpa ajusté devrait se situer entre 3,40 et 3,45$ (3,05$ de consensus). Les revenus de l'exercice 2024 sont attendus entre 6,57 et 6,63 Mds$.