Clôture à Wall Street : le calme plat !

(Boursier.com) — Wall Street termine la semaine en petite hausse. Le S&P 500 prend +0,09% à 4.133 pts. Le Dow Jones gagne +0,07% à 33.808 pts. Le Nasdaq est à peine plus ferme en hausse +0,11% à 12.072 pts.

Le baril de brut WTI est en hausse de 1,08% à 77,94$. L'once d'or mollit à 1.982$. Le dollar est également relativement stable à 0,9011 euro.

L'indice PMI composite américain préliminaire du mois d'avril 2023 est ressorti supérieur aux attentes, à 53,5 contre un consensus FactSet de 52,5. L'indice manufacturier surprend à 50,4, en territoire d'expansion sur les 50, (49,3 de consensus). L'indicateur des services ressort à 53,7 (52,3 de consensus de marché mesuré par FactSet).

A l'approche de la réunion de la Fed des 2 et 3 mai, l'outil FedWatch montre toujours l'hypothèse dominante d'une hausse de taux d'un quart de point, portant les taux entre 5 et 5,25%, et qui pourrait être la dernière du cycle accéléré de resserrement monétaire destiné à maîtriser l'inflation.

Ailleurs dans le monde, l'inflation japonaise du mois de mars est restée contenue à 3,2%. L'indice Markit/JMMA PMI manufacturier japonais a dépassé les attentes à 49,5.

Les ventes de détail britanniques ont baissé plus que prévu en mars, hors automobile et essence (-1% en comparaison du mois antérieur).

Les indicateurs PMI européens sont ressortis contrastés pour le mois d'avril, avec de bonnes surprises sur les indicateurs des services, mais aussi des indices manufacturiers décevants. Cela se ressent dans les indicateurs PMI de la zone euro, avec un indice manufacturier préliminaire d'avril de 45,5 (48 de consensus), mais un indice des services de 56,6 contre 54,1 de consensus. Ainsi, l'indice composite européen s'établit à 54,4 contre 53,8 de consensus. Les indicateurs PMI britanniques confirment cette tendance, avec un indice manufacturier de 46,6, inférieur aux attentes, mais un robuste indice des services à 54,9.

Les valeurs

* HCA Healthcare (+3,85% à 281,21$). Le géant hospitalier de Nashville, bondit à Wall Street. Pour le 1er trimestre, le groupe a fait état de revenus de 15,59 milliards de dollars, ainsi que d'un bénéfice net part du groupe de 1,36 milliard de dollars soit 4,85$ par titre. L'Ebitda ajusté a été de 3,17 Mds$. Le cash flow des activités opérationnelles s'est élevé à 1,8 milliard. Un an plus tôt, les revenus étaient de 14,94 Mds$ et le bénéfice net pdg se situait à 1,27 milliard. Le bpa ajusté du trimestre a été de 4,53$, contre un consensus de 3,93$ par action pour 15,3 Mds$ de revenus. Pour 2023, la compagnie anticipe des revenus allant de 62,5 à 64,5 Mds$, soit une guidance relevée, et un bénéfice ajusté par action logé entre 17,25 et 18,55$, au-dessus des estimations antérieures.

* Procter & Gamble (+3,46% à 156,07$). Le géant américain des biens de consommation a relevé ses estimations annuelles de ventes, avec la hausse des prix. Le groupe a par ailleurs dépassé les prévisions de résultats sur le trimestre clos avec les hausses de prix répétées. La croissance au 3e trimestre fiscal atteint 4% en données consolidées et 7% en organique, avec des revenus de 20,1 Mds$. Le bénéfice net dilué par action a été de 1,37$, une hausse de 3% en comparaison de l'an dernier. Le consensus était de 1,32$. Le cash flow opérationnel trimestriel a atteint 3,9 Mds$. Le bénéfice net s'est établi à 3,4 Mds$. Le fabricant des shampoings Pantene et des détergents Tide a signalé une baisse de 3% de ses volumes globaux au troisième trimestre, mais les prix moyens de ses catégories de produits ont augmenté dans le même temps de 10%, soutenant l'activité et les marges.

* CSX (+3,28% à 31,82$). Le groupe ferroviaire américain grimpe au lendemain de sa publication trimestrielle. Pour la période close fin mars, 1er trimestre fiscal 2023, le groupe a dégagé un bénéfice ajusté par action de 48 cents, contre 42 cents de consensus et 39 cents un an auparavant. Les revenus se sont établis à 3,71 Mds$ sur le trimestre clos, 3% de mieux que le consensus. Un an plus tôt, ils se situaient à 3,41 Mds$. Le bénéfice opérationnel trimestriel a été de 1,46 Md$, en croissance de +14% en glissement annuel. Le bénéfice net a atteint 987 millions de dollars, contre 859 millions un an auparavant. "CSX a connu un début d'année encourageant, les efforts de nos cheminots dévoués ayant entraîné une forte croissance des bénéfices", a déclaré Joe Hinrichs, CEO.

* Tesla (+1,28% à 165,08$). Le groupe d'Elon Musk se stabilise à Wall Street, loin toutefois de rattraper la chute brutale de jeudi consécutive à une publication trimestrielle décevante. Le groupe a décidé d'une augmentation des prix de ses Model S et X aux Etats-Unis, après une série de baisses de prix plus tôt cette année qui ont affecté les marges. Tesla a augmenté ainsi les prix de chaque version de ses modèles haut de gamme de 2.500$, ce qui représente des majorations de +2 à +3% environ selon Bloomberg, qui cite le site Web de l'entreprise. Les Model S et X commencent désormais à 87.490$ et 97.490$, respectivement. Ces ajustements interviennent deux jours après que Tesla a baissé les prix de son SUV Model Y et de sa berline Model 3 à volume beaucoup plus élevé pour la deuxième fois ce mois, ajoute Bloomberg.

* Autoliv (-5,26% à 87,09$). Le groupe suédois leader des airbags et ceintures de sécurité décoche après des comptes inférieurs aux attentes pour le 1er trimestre. Les revenus ont totalisé 2,49 Mds$, soit une forte croissance de 17% en glissement annuel, mais la marge opérationnelle n'a été que de 5,1% et la marge opérationnelle ajustée de 5,3%. Le bénéfice ajusté par action a presque doublé à 90 cents, mais rate le consensus, qui se situait à 92 cents pour 2,31 Mds$ de revenus.

* Schlumberger (-4,11% à 45,07$). Le colosse des services pétroliers a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. SLB a ainsi dégagé sur le trimestre un bénéfice ajusté par action de 0,63$ pour des ventes totalisant 7,74 Mds$. Le consensus était de 0,6$ de bpa ajusté trimestriel pour 7,44 Mds$ de revenus. Les revenus ressortent en croissance de 30% en glissement annuel, tandis que le bénéfice GAAP par action, de 0,65$, grimpe de 81%. Le bénéfice net part du groupe se situe à 934 millions de dollars, contre 510 M$ un an auparavant. L'Ebitda ajusté augmente de 43% à 1,79 Md$, soit une marge de 23,1%. La progression de l'activité est répartie équitablement entre international et Amérique du Nord.

* Freeport-McMoRan (-4,11% à 39,66$). Le géant minier actif en particulier dans le cuivre, a affiché au 1er trimestre un bénéfice supérieur aux attentes de marché, avec l'aide de la reprise de la demande chinoise. Le bénéfice ajusté par action sur le trimestre clos fin mars a été de 52 cents, contre 45 cents de consensus. Les revenus ont atteint 5,39 Mds$ sur la période, dépassant également les attentes de marché. Ils restent en forte baisse par rapport aux 6,6 Mds$ du 1er trimestre 2022. Le bénéfice opérationnel a été de 1,6 milliard de dollars pour le trimestre clos. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a été de 663 millions, contre 1,53 Md$ un an plus tôt. Le cash flow opérationnel dépasse le milliard de dollars, mais il était de 1,69 Md$ un an avant.

* Apple (-0,98% à 165,02$). Le groupe californien de Cupertino poursuit son offensive en Inde avec la visite locale de Tim Cook, cette semaine. Le leader d'Apple a rencontré le Premier ministre Narendra Modi, en marge de l'inauguration des deux premiers Apple Store dans le pays. Apple s'est engagé à favoriser croissance et investissement en Inde.