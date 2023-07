Clôture à Wall Street : l'attentisme s'installe

(Boursier.com) — Wall Street termine la semaine en ordre dispersé, ce vendredi. Après un plongeon de plus de 2% du Nasdaq, hier soir, avec le repli de Netflix et Tesla, l'ambiance s'est améliorée malgré le repli du Nasdaq.

Le S&P 500 prend +0,03% à 4.536 points. Le Dow Jones est à l'équilibre progressant de +0,01% à 35.227 pts, préservant de l'épaisseur du trait une 10e séance consécutive de hausse ! Le Nasdaq recule de -0,22% à 14.032 pts. Cette quasi-stabilité indicielle témoigne de l'attentisme du marché avant la prochaine salve de publications et la réunion de la Fed, la semaine prochaine.

Le phénomène du "buy the dip" se reproduit régulièrement ces derniers mois sur la cote aux Etats-Unis, mais les valorisations restent assez tendues et exigeantes pour les mégacaps américaines. Les dossiers Tesla et Netflix ont montré que même des profits supérieurs aux attentes pouvaient ne plus suffire sur des dossiers ayant trop copieusement valorisés.

En attendant, la thèse de l'atterrissage économique en douceur défendue par bon nombre de stratèges a pris un peu de plomb dans l'aile cette semaine, puisqu'en dehors des statistiques de l'emploi, la majeure partie des indicateurs économiques US (consommation, production...) montre un net ralentissement ou une contraction...

La semaine prochaine les publications vont se poursuivre avec Microsoft et Alphabet, qui annoncent mardi soir, tandis que Meta publiera, mercredi...

En dehors des résultats financiers de grands noms américains de la "tech", l'autre rendez-vous majeur de la semaine prochaine concerne bien évidemment les banques centrales. La Fed tiendra, les 25 et 26 juillet, sa réunion de politique monétaire. L'outil FedWatch donne une probabilité proche des 100% désormais d'une nouvelle hausse de taux d'un quart de point, qui porterait le taux des fed funds entre 5,25 et 5,5%. Il pourrait bien s'agir de la dernière hausse du cycle de resserrement monétaire de la Fed. Des assouplissements seraient ensuite envisageables au premier semestre 2024, selon les développements économiques et financiers.

Toujours dans des fluctuations erratiques, le marché pétrolier reprend le chemin de la hausse. Le WTI s'apprécie de +1,77% à 76,96$. Le baril de Brent de mer du Nord gagne +1,58% à 80,88$.

Du côté des devises, le dollar est assez stable (+0,07%), s'échangeant 0,8986 face à l'euro.

L'once d'or recule de -0,79% à 1.961$ (1.763 euros). Le Bitcoin est toujours au-dessous des 30.000$, terminant à 29.865$.

Les valeurs

* Interpublic (-13,32% à 32,87$%). Le groupe américain de communication a publié, hier soir, des bénéfices et revenus décevants pour le 2e trimestre, avec une décroissance organique de 1,7%. Les revenus trimestriels ont totalisé 2,67 Mds$, ou 2,33 Mds$ sur une base ajustée (2,39 Mds$ de consensus). Le bénéfice net consolidé a été de 265,5 M$. L'Ebita ajusté avant charges de restructuration a été de 330,2 M$. La marge d'Ebita ajusté avant charges de restructuration a été de 14,2% sur le chiffre d'affaires avant dépenses facturables. Le bénéfice dilué par action a été de 0,68$ tel que publié et de 0,74$ sur une base ajustée. Le bpa dilué tel que déclaré et ajusté comprend un avantage fiscal de 0,17$ par action lié à la conclusion des audits fiscaux fédéraux de routine de la période précédente. Ainsi, le bpa ajusté en dehors de cet élément représenté 57 cents, contre 60 cents de consensus.

"Compte tenu de nos six premiers mois, nous révisons notre attente de croissance organique pour l'année complète entre 1% et 2%, tout en restant pleinement attachés à notre objectif de marge existant pour l'année de 16,7%, ce qui représente une expansion de la marge par rapport à 2022. Les performances de nos nouvelles activités à ce jour cette année ont été exceptionnellement solides, avec des victoires dans de nombreuses revues les plus importantes et les plus compétitives du secteur", commente Philippe Krakowsky, DG d'IPG.

* AutoNation (-12,23% à 155,291$). Le détaillant automobile américain qui fournit des véhicules neufs et d'occasion et des services associés, vient de publier des comptes trimestriels meilleurs que prévu. Le groupe de Fort Lauderdale, Floride, a affiché un bénéfice net de 273 M$, ou 6,02$ par action, pour le trimestre (376 M$, ou 6,48$ par action, un an plus tôt). Sur une base ajustée, le groupe a dégagé un bpa de 6,29$ (5,91$ de consensus FactSet). Les revenus ont atteint 6,9 Mds$, alors que le consensus était de 6,8 Mds$. La société a bénéficié de la demande de véhicules neufs et de services après-vente, qui a compensé l'impact de la baisse des ventes de véhicules d'occasion.

* Comerica (-4,12% à 50,75$). La banque moyenne américaine a annoncé pour son 2e trimestre un profit supérieur au consensus de Wall Street, la hausse des taux ayant dopé le revenu net d'intérêts (NII) de l'établissement à 621 M$ (561 millions un an avant). Le bénéfice trimestriel par action a été de 2,01$, contre 1,86$ de consensus. Cependant, le NII n'est plus attendu qu'à +1 à 2% sur l'année (+6 à +7% auparavant). Les dépôts moyens en fin de trimestre ont été de 64,3 milliards, en baisse de 5% en séquentiel.

* CSX (-3,71% à 32,45$). Le géant ferroviaire américain a raté le consensus de revenus pour le trimestre clos à Wall Street, avec le déclin des volumes intermodaux. Les revenus ont baissé de 3% à 3,7 Mds$, contre 3,74 milliards de consensus de marché. Le bénéfice net a été de 996 M$ soit 49 cents par titre, contre 1,18 Md$ et 54 cents par action un an avant. Le bénéfice par action est ressorti en ligne avec le consensus.

* American Express (-3,89% à 171,22$). Le spécialiste des cartes de paiement a battu le consensus de bénéfices du 2e trimestre, sa clientèle aisée continuant de dépenser malgré l'inflation et la hausse des taux. AmEx a donc profité de dépenses record des clients. Les volumes totaux du réseau ont augmenté de 8% pour atteindre 426,6 Mds$ au 2e trimestre clos le 30 juin, avec une croissance à deux chiffres des dépenses des consommateurs américains et des titulaires de cartes internationales. La société de cartes de crédit a enregistré un bénéfice de 2,89$ par action sur le trimestre, contre un consensus voisin de 2,8$. Le total des provisions pour pertes sur créances d'AmEx s'est élevé à 1,2 Md$ au 2e trimestre (410 M$ un an plus tôt). Les revenus totaux, déduction faite des charges d'intérêts, ont augmenté de 12% pour atteindre 15,05 Mds$, grâce à la hausse des volumes de prêts et à l'augmentation des dépenses des titulaires de cartes. Ils sont toutefois très légèrement inférieurs aux attentes. Le bénéfice net consolidé trimestriel a été de 2,17 Mds$, en augmentation de 11%.

"Nous avons réalisé notre 5e trimestre consécutif de revenus record et réalisé un bénéfice par action record ce trimestre, chacun en croissance de 12% par rapport à l'année précédente, démontrant la force continue de notre modèle commercial différencié", a déclaré Stephen J. Squeri, président-directeur général. Sur la base des résultats à ce jour, AmEx réaffirme ses prévisions pour l'année 2023 fournies en janvier, d'une croissance des revenus de 15 à 17% et d'un bpa de 11 à 11,40$...

* Intuitive Surgical (-3,16% à 336,66$). Le groupe de Lunel a dépassé une fois de plus les estimations de marché en termes de revenus et de profits trimestriels. Le géant américain de la robotique médicale cède malgré tout aux prises de bénéfices en bourse. Le groupe californien de Sunnyvale a affiché des revenus de 1,76 Md$ sur la période close, en croissance de 15% (1,74 Mds$ de consensus). La croissance du volume de procédures a été de 22% avec le robot chirurgical da Vinci, en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté trimestriel par action a été de 1,42$, contre 1,32$ de consensus.

* Regions Financial (-3,10% à 19,72$). La banque d'Alabama a dévoilé pour le 2e trimestre des résultats 'en ligne'. Le bénéfice par action a été de 59 cents, conforme au consensus. Les dépôts moyens ont décliné toutefois de 3% séquentiellement et de 10% en glissement annuel. La banque a provisionné 118 M$ pour pertes de crédit sur le trimestre clos fin juin.

* Schlumberger (-2,25% à 49,93$). Le géant des services pétroliers a publié ses comptes pour le 2e trimestre fiscal. Le chiffre d'affaires de 8,10 Mds$ a augmenté de 5% en séquentiel et de 20% en glissement annuel, alors que le consensus était de 8,2 Mds$. Le bpa GAAP a été de 0,72$. Il a augmenté de 11% en séquentiel et de 7% en glissement annuel. Le bpa ajusté est également ressorti à 0,72$, contre 0,71$ de consensus. Il a augmenté de 14% en séquentiel et de 44% en glissement annuel. Le bénéfice net attribuable à SLB a été de 1,03 Md$ et a augmenté de 11% en séquentiel et de 8% en glissement annuel. L'Ebitda ajusté a été de 1,96 Md$. Il a augmenté de 10% en séquentiel et de 28% sur un an.

* Huntington Bancshares (-0,67% à 11,78$). La banque a battu le consensus de Wall Street en termes de profits avec le revenu net d'intérêts et la demande en crédits commerciaux. Le NII (revenu net d'intérêts) a augmenté de 7% à 1,35 Md$. Le NII est maintenant attendu en hausse de 3 à 5% sur 2023, contre 6 à 9% auparavant. Le bénéfice par action a été de 35 cents, contre 34 cents de consensus. Les dépôts totalisent enfin 148 Mds$, en hausse de 2%.

* Capital One Financial (+0,50% à 115,57$). La banque de Virginie, également émettrice de cartes de crédit, sur laquelle la firme Berkshire Hathaway de Warren Buffett a récemment initié une position, a publié hier soir ses résultats financiers pour le 2e trimestre. Pour cette période, Capital One a affiché un bénéfice ajusté par action de 3,52$ dépassant nettement le consensus de marché - voisin de 3,2$. Les revenus trimestriels ont dépassé les 9 Mds$, mais ressortent légèrement inférieurs aux attentes de marché (consensus 9,1 milliards). Ils se comparent aux revenus de 8,2 Mds$ réalisés sur la période correspondante, l'an dernier. La firme a bénéficié sur la période de la hausse des taux et de son impact sur les revenus des crédits. Du côté des dépôts, la banque a très bien résisté et fait état sur la période d'une croissance de 12% à près de 344 Mds$.