Clôture à Wall Street : en feu d'artifice !

(Boursier.com) — Wall Street s'offre un beau rebond pour cette avant-dernière séance de l'année. Le Nasdaq tire la tendance dans le sillage des grandes valeurs technos asiatiques après que Pékin eut lâché du lest dans son contrôle de l'industrie du jeux vidéo. Ainsi, le S&P 500 grimpe de 1,75% à 3.849 points. Le Dow Jones monte de 1,05% à 33.220 points. Le Nasdaq s'offre un rebond stratosphérique de 2,59% à 10.478 points.

L'autorité chinoise de régulation du secteur a accordé, mercredi, des licences de commercialisation à 45 jeux étrangers, dont "Pokémon Unite" de Nintendo, édité par Tencent, après 18 mois de gel. La légère détente des rendements obligataires soutient également les indices.

Les investisseurs réalisent ainsi des achats à bon compte après un exercice 2022 particulièrement délicat pour la place américaine. Aux interrogations sur l'impact de la remontée rapide des taux d'intérêt des grandes Banques centrales, à l'origine d'une grande partie de la baisse des indices en 2022, s'ajoutent désormais les craintes sur la flambée épidémique en Chine depuis que Pékin semble avoir abandonné sa politique de "zéro Covid". Plusieurs pays, dont l'Italie et les Etats-Unis, exigent désormais que les passagers des compagnies aériennes en provenance de Chine présentent un test Covid-19 négatif avant d'entrer sur leur territoire. Une mauvaise nouvelle pour le secteur aérien.

Alors que l'actualité des entreprises se réduit comme peau de chagrin, le programme macroéconomique du jour n'est guère plus étoffé... Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont légèrement augmenté aux Etats-Unis la semaine passée. Le Département américain au Travail a annoncé, pour la semaine close au 24 décembre, que les inscriptions au chômage ont atteint 225.000, en hausse de 9.000 par rapport à la semaine antérieure. Une évolution conforme aux attentes du marché.

Le baril de pétrole est toujours sous pression. Le WTI redonne -0,2%, revenant à 78,66$, toujours pénalisé par la résurgence de l'épidémie de coronavirus en Chine, premier consommateur mondial de brut.

Sur le marché des devises, le billet vert recule de -0,57% face à l'euro, à 0,9367.

L'once d'or gagne +0,1% à 1.814$. Le Bitcoin se reprend de 0,52% à 16.598$.

Les valeurs

* Tesla (+8,08% à 121,82$). Le groupe d'Austin confirme son rebond. L'action, qui a mis fin hier à une série baissière de sept séances, a perdu près de 70% en 2022, enregistrant logiquement le plus mauvais exercice de l'histoire boursière du constructeur. Elon Musk, le directeur général du groupe, a déclaré à ses salariés de ne pas se préoccuper de "la folie boursière" actuelle, estimant que Tesla serait à long terme l'entreprise la mieux valorisée au monde. "Au fur et à mesure que nous démontrerons une excellente performance continue, le marché reconnaîtra cela", a indiqué le dirigeant dans un mail que s'est procuré 'Reuters'. Dans le même mémo, le milliardaire a demandé à ses employés de mettre les bouchées doubles :"s'il vous plaît, faites tout pour les prochains jours et portez-vous volontaire pour aider à livrer si possible. Cela fera une vraie différence". Des déclarations qui interviennent alors que le constructeur pourrait rater son objectif de livraisons au quatrième trimestre en raison notamment de l'envolée des contaminations au coronavirus en Chine.

* General Motors (+3,5% à 33,67$), Amazon (+2,88% à 84,18$) et Fedex (+1,44% à 175,55$) gagnent du terrain. L'administration américaine mettra en place, à compter du 1er janvier, un crédit d'impôt pour inciter les entreprises de livraison et du secteur de la logistique à passer aux véhicules électriques.

* Goldman Sachs (+0,75% à 343,43$). Le groupe se prépare à tailler dans ses effectifs. Des rumeurs autour de la suppression de plusieurs milliers d'emplois au sein de la banque d'affaires circulent depuis plusieurs semaines dans les salles de marché. David Solomon, le patron de l'établissement de Wall Street, a indiqué que le groupe allait passer à l'action dans son traditionnel message de fin d'année envoyé au personnel. "Nous menons un examen minutieux et bien que les discussions soient toujours en cours, nous prévoyons que notre réduction des effectifs aura lieu dans la première quinzaine de janvier", a déclaré le dirigeant. "Divers facteurs ont une incidence sur le paysage des affaires, notamment le resserrement des conditions monétaires qui ralentit l'activité économique. Pour notre équipe de direction, l'accent est mis sur la préparation de l'entreprise à affronter ces vents contraires... Nous devons procéder avec prudence et gérer nos ressources avec sagesse".

L'entreprise pourrait chercher à éliminer jusqu'à 8% de ses effectifs ou jusqu'à 4.000 postes, pour faire face à la chute de ses bénéfices, ont dernièrement déclaré à 'Bloomberg' des personnes proches de la banque, bien que le nombre final puisse être inférieur. Les cadres supérieurs ont été invités à identifier des objectifs potentiels de réduction des coûts, ont précisé les sources de l'agence. Si GS est sur la bonne voie pour afficher environ 48 milliards de dollars de revenus en 2022, soit sa deuxième meilleure performance derrière le record de l'an dernier, le groupe a dans le même temps vu ses coûts s'envoler dans un environnement nettement moins favorable.

* Southwest (-0,1% à 62,54$). Après avoir chuté de 11% sur les deux derniers jours, le titre reste sous surveillance. La compagnie aérienne a du mal à se remettre en ordre de marche après avoir annulé des milliers de vols au cours de la semaine dernière à la suite de la tempête hivernale qui a traversé les Etats-Unis.