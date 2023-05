Clôture à Wall Street : en fébrilité

(Boursier.com) — En clôture de marché, tous les indices terminent en léger territoire négatif à Wall Street. Le S&P 500 cède -0,16% à 4.124 pts. Le Dow Jones recule de -0,03% à 33.300 pts. Le Nasdaq abandonne -0,36% à 12.284 pts.

Les investisseurs restent préoccupés par un éventuel défaut de paiement de la dette des Etats-Unis, alors que les discussions sur le relèvement de son plafond sont encore dans l'impasse, à l'approche de l'échéance du 1er juin. La relative fébrilité et le regain de volatilité de ces dernières séances tiennent également à ce que les marchés gardent en tête le scénario d'une pause de la Fed suivie d'un pivot, négligeant le risque de récession.

Dans l'actualité économique, l'indice des prix à l'importation est ressorti en hausse de 0,4% au mois d'avril, en comparaison du mois antérieur contre +0,3% de consensus et -0,8% pour la lecture révisée du mois antérieur. Sur un an, les prix à l'importation reculent de 4,8%. L'indice des prix à l'export a augmenté de 0,2% en comparaison du mois précédent, en ligne avec le consensus.

L'indice préliminaire du sentiment des consommateurs américains mesuré par l'Université du Michigan pour le mois de mai 2023 est ressorti très inférieur aux attentes, à 57,7 contre 63 de consensus de place (données FactSet). Il était de 63,5 un mois avant.

Le feuilleton se poursuit sur le plafond de la dette américaine. La réunion de ce vendredi sur la question entre le président Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy a été reportée à la semaine prochaine. Alors que Washington a fait peu de progrès vers la résolution du problème du plafond de la dette, la presse et les analystes ont intensifié le débat sur les implications d'un défaut de paiement des États-Unis. Les marchés veulent toutefois croire à une solution, au terme des habituelles tergiversations.

Janet Yellen maintient le cap sur cette question du plafond de la dette : "Ce que les marchés mondiaux et les ménages et entreprises américains ont besoin de voir, c'est que nous avons un Congrès qui s'engage à payer les factures", a déclaré la Secrétaire au Trésor dans une interview accordée à Bloomberg Television. "Si le Congrès ne parvient pas à le faire, cela nuit vraiment à notre cote de crédit", a ajouté Yellen, s'exprimant en marge d'une réunion du G7 à Niigata, au Japon. Janet Yellen a refusé de préciser ce que son département ferait si le Congrès ne relevait pas ou ne suspendait pas le plafond de la dette avant que le Trésor ne se retrouve incapable de couvrir toutes les obligations du gouvernement.

Biden et les républicains du Congrès sont en désaccord depuis des semaines sur l'augmentation de la limite d'emprunt de 31.400 milliards de dollars du gouvernement fédéral américain. Bloomberg rappelle que les dirigeants du GOP ont exigé des promesses de futures réductions des dépenses avant d'approuver un plafond plus élevé. Biden a insisté sur une augmentation "propre", les discussions budgétaires étant séparées. L'impasse fait l'objet d'une grande attention aux États-Unis et dans le monde, alors que les décideurs s'inquiètent de l'impact possible en cas de défaut.

La Maison Blanche a indiqué que Jake Sullivan avait rencontré Wang Yi dans le but d'apaiser les tensions entre Washington et Pékin. Bloomberg, citant une déclaration de la Maison Blanche, a rapporté que le conseiller américain à la sécurité nationale Sullivan s'était entretenu avec le responsable de la diplomatie chinoise Wang Yi deux jours durant, les réunions ayant été "substantielles et constructives", signe que les parties s'efforceraient d'atténuer les tensions. Les discussions ont porté sur "des questions clés dans les relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, des questions de sécurité mondiales et régionales, l'offensive de la Russie en Ukraine et des questions inter-détroit, entre autres sujets".

Selon un haut responsable américain, Sullivan a réitéré les inquiétudes des États-Unis concernant la possibilité que la Chine offre une aide létale à la Russie dans le cadre de son invasion de l'Ukraine et les discussions ont également porté sur la manière de gérer les tensions à propos de Taïwan. Les deux parties ont reconnu qu'il était temps d'aller au-delà de l'abattage d'un prétendu ballon espion chinois en février. Sullivan et Wang n'ont pas discuté des dates d'une éventuelle visite reportée à Pékin du secrétaire d'État Blinken, mais le responsable a déclaré que la Maison Blanche s'attendait à ce que les parties continuent à s'engager dans les mois à venir.

La gouverneure de la Fed, Michelle Bowman, a indiqué aujourd'hui que si l'inflation américaine restait élevée et que le marché du travail demeurait vigoureux, d'autres hausses des taux seraient nécessaires. La dernière lecture sur les prix US à la consommation et le dernier rapport sur l'emploi pour avril ne l'ont pas convaincue.

L'indice IPC s'est établi à 4,9%, passant sous le niveau clé des 5%, mais la lecture ajustée que la Fed favorise, excluant alimentation et énergie, est restée stable à 5,5%.

"L'inflation reste beaucoup trop élevée et les mesures de l'inflation sous-jacente sont restées constamment élevées, avec une baisse du chômage et une croissance continue des salaires", a résumé Bowman. "Je m'attends à ce que notre taux directeur doive rester suffisamment restrictif pendant un certain temps pour faire baisser l'inflation et créer des conditions qui soutiendront un marché du travail durablement fort", a insisté la responsable.

Bowman s'est aussi concentrée sur les retombées des récentes faillites bancaires américaines. Elle se demande si plusieurs faillites récentes de banques régionales n'auraient pas ajouté à l'incertitude économique, alors que les conditions de crédit se contractent. Les prêteurs ont durci les normes pour les entreprises et les ménages au cours du premier trimestre, selon la dernière enquête de la Fed auprès des agents de crédit seniors. "Les perspectives économiques sont incertaines et nos actions politiques ne suivent pas une trajectoire prédéfinie", a précisé Bowman. Elle ne semble toutefois pas favorable à un durcissement des règles pour les banques.

Du côté des pétroles, le baril de brut WTI faiblit de -1,89% à 70,11$.

L'Irak a expliqué ne pas s'attendre à ce que l'Opep+ décide de nouvelles réductions de production lors de sa prochaine réunion en juin. Selon le ministre irakien du pétrole Hayan Abdel-Ghani, qui s'exprimait dans interview accordée à des médias étrangers, "il n'y aura aucune nouvelle réduction (de la production) lors de la prochaine réunion" et, d'ajouter : "En ce qui concerne l'Irak, nous ne pouvons réduire davantage".

L'once d'or est à 2.011$.

Le dollar pointe à 0,9148 face à l'euro.

Les valeurs

* Sanmina (-5,7% à 50,50$). Le sous-traitant américain de production électronique a annoncé, pour son 2e trimestre fiscal 2023 clos début avril 2023, des revenus de 2,32 milliards de dollars, une marge non-GAAP opérationnelle de 5,8% et un bénéfice ajusté par action de 1,59$. Le consensus était de 1,55$ de bpa ajusté trimestriel pour 2,25 milliards de dollars de facturations. Pour le 3e trimestre fiscal 2023, Sanmina anticipe des revenus allant de 2,2 à 2,3 Mds$, ainsi qu'un bénéfice ajusté par action logé entre 1,50 et 1,60$.

* PacWest (-3,19% à 4,55$). Après son plongeon de 22,7% jeudi, le titre redonne encore un peu de terrain malgré sa tentative de rebond, ce jour. L'établissement a indiqué jeudi qu'il disposait de 15 milliards de dollars de liquidité immédiate disponible et de ressources suffisantes pour assurer ses besoins. En fin de 1er trimestre, la banque affichait un niveau de cash et équivalents de 342 millions de dollars, qu'elle estime suffisant pour ses besoins des douze prochains mois. Néanmoins, le groupe a aussi fait état d'une accélération des retraits, les dépôts ayant décliné de 9,5% sur la semaine close au 5 mai, la majeure partie du recul étant intervenue les 4 et 5 mai. Le 3 mai, PacWest avait fait les gros titres des médias financiers anglo-saxons, des rapports indiquant que la banque explorait toutes les options et aurait mené des discussions avec des investisseurs ou partenaires potentiels.

* Tesla (-2,38% à 167,98$). Le groupe d'Elon Musk recule finalement en clôture de marché à Wall Street. Tesla a rappelé pratiquement tous les véhicules vendus en Chine, relève Bloomberg. Le constructeur a ainsi rappelé 1,1 million de voitures du fait d'un problème concernant les systèmes de frein et d'accélération susceptible d'augmenter les risques d'accident et de sécurité, indique l'agence. La Chine a ordonné à Tesla de procéder ainsi, affirmant que des défauts sur certains modèles pourraient amener les conducteurs à appuyer sur les pédales d'accélérateur plus longtemps que nécessaire, augmentant ainsi le risque de collisions.

Par ailleurs, les opérateurs, qui s'inquiétaient du fait qu'Elon Musk passe beaucoup trop de temps sur le dossier Twitter suite à son acquisition pour 44 milliards de dollars, ont été à moitié rassurés hier. Musk a en effet indiqué par un tweet : "Je suis ravi d'annoncer que j'ai embauché une nouvelle directrice générale pour X/Twitter. Elle commencera dans environ 6 semaines ! Mon rôle deviendra celui de président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les sysops".

Linda Yaccarino, jusqu'alors directrice de la publicité de NBCUniversal, devrait être la nouvelle dirigeante choisie par Musk. Le Wall Street Journal relaye ainsi la rumeur de négociations à ce sujet. Reuters avait aussi rapporté après le tweet de Musk que Yaccarino pourrait être son choix pour diriger Twitter, l'agence citant un cadre de la Silicon Valley et un ancien cadre d'Hollywood. NBCUniversal a d'ailleurs annoncé ce vendredi le départ de Yaccarino avec effet immédiat.

* Apple (-0,68% à 172,57$). Le fabricant de l'iPhone redouble d'efforts pour conquérir les marchés émergents, dans un contexte de ralentissement des ventes en Chine. La marque à la pomme parie que les marchés émergents offriront plus d'opportunités de croissance, avec une population plus jeune et encore peu d'iPhone sur le marché. Apple a annoncé, vendredi, l'ouverture de sa première boutique en ligne au Vietnam la semaine prochaine, le jeudi 18 mai. Il y a quelques semaines, il avait déjà inauguré ses premiers magasins Apple en Inde - à Mumbai et Delhi. Dans ce pays, le premier magasin en ligne remonte à 2020. Apple n'a pas précisé quand il prévoyait d'ouvrir des magasins physiques au Vietnam, qui compte 100 millions d'habitants.