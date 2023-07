Clôture à Wall Street : coup de pression sur le Nasdaq

(Boursier.com) — En clôture de marché, Wall Street termine en ordre dispersé ce jeudi. En particulier, le Nasdaq est sous pression avec les décrochages de Netflix et Tesla. Alors que la Fed tiendra sa réunion monétaire dans moins d'une semaine, les 25 et 26 juillet, la fébrilité est désormais palpable sur le marché...

Au terme de cette séance, le S&P 500 recule de -0,68% à 4.534 pts. Le Dow Jones poursuit sa séquence haussière avec une 9e clôture consécutive en territoire positif. Avec un gain de +0,47%, l'indice américain s'inscrit désormais à 35.225 points. Le Nasdaq décroche de -2,05% à 14.063 pts.

Après le coup d'envoi positif donné par les grandes banques outre-Atlantique, à la fin de la semaine passée, le ballet des publications s'est poursuivi à Wall Street. Les premiers résultats des ténors de la tech étant plus mitigés, les marchés se sont ajustés après le rallye des derniers mois. La performance trimestrielle d'IBM est assez mitigée, alors que le dossier est un assez bon indicateur économique. Si Netflix et Tesla n'ont pas démérité, leurs performances financières sont à mettre en regard de leurs parcours boursiers depuis le début de l'année. Netflix a plus que doublé sa capitalisation sur un an de bourse, alors que Tesla a quasiment triplé depuis ses planchers de début janvier.

Sur le front macroéconomique, les inscriptions au chômage pour la semaine close au 15 juillet sont ressorties au nombre de 228.000, contre 241.000 de consensus FactSet et 237.000 une semaine avant.

L'indice manufacturier régional de la Fed de Philadelphie du mois de juillet 2023 est ressorti négatif de 13,5 contre un consensus de -10, ce qui signale une forte contraction de l'activité.

Les reventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de juin 2023 sont ressorties au nombre de 4,16 millions d'unités, légèrement inférieures au consensus FactSet qui était de 4,2 millions, et en recul de 3,3% par rapport au mois antérieur ou 18,9% sur un an.

L'indice des indicateurs avancés américains du mois de juin 2023 s'est établi en baisse de -0,7% par rapport au mois précédent, contre -0,6% de consensus FactSet et -0,6% en mai - en lecture révisée.

Le marché pétrolier poursuit son parcours en yo-yo... Le WTI s'apprécie finalement de +1,01% à 76,38$. Le baril de Brent de mer du Nord gagne +0,92% à 80,35$.

Du côté des devises, le dollar est stable s'échangeant 0,8975 face à l'euro.

L'once d'or s'apprécie à 1.969$ (1.766 euros). Le Bitcoin revient au contact des 30.000$, terminant à 29.902$.

Valeurs en hausse

* United Airlines (+3,23% à 56,57$). Pour le 2e trimestre, la compagnie aérienne américaine a affiché un bénéfice ajusté par action de 5,03$, contre environ 4$ de consensus et 1,43$ un an plus tôt. Les revenus ont été de 14,18 Mds$, battant de 2% le consensus, alors qu'ils se situaient à 12,1 milliards un an avant. Les ventes de billets montent en flèche. La semaine dernière, le rival Delta Air avait déjà annoncé des chiffres plus que convaincants. Au 3e trimestre, la compagnie aérienne s'attend à une augmentation de 10 à 13% de ses revenus en glissement annuel avec une augmentation de 16% de sa capacité. Le groupe prévoit un bénéfice ajusté de 3,85 à 4,35$ par action pour le trimestre, tandis que le consensus de Wall Street était de 3,70$. United s'attend désormais à un bénéfice ajusté de 11 à 12$ par action pour 2023, contre 10 à 12$ estimés en janvier et 9,8$ de consensus.

* IBM (+2,14% à 138,38$). Le géant américain des services technologiques a raté le consensus de revenus, hier soir, pour son deuxième trimestre mais a battu le consensus de profits. Le groupe maintient ses estimations annuelles de croissance des ventes allant de 3 à 5% et table par ailleurs sur un free cash flow de 10,5 Mds$ pour l'exercice. Au 2e trimestre, IBM a annoncé des ventes de 15,5 Mds$, sans grande évolution par rapport à l'année précédente et légèrement inférieures au consensus de place. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,18$, alors que les analystes prévoyaient en moyenne 2$ environ.

* Johnson & Johnson (+6,07% à 168,38$). Le géant pharmaceutique et médical américain a dépassé les attentes de profits sur le trimestre clos avec les ventes solides d'appareils médicaux. Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 6,3% à 25,5 milliards de dollars, avec une croissance opérationnelle de 7,5%. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,80$, en hausse de 8,1%. Le consensus était de 2,62$ de bénéfice ajusté par action pour 24,63 milliards de revenus. La compagnie rehausse ses estimations 2023. Les ventes opérationnelles ajustées sont anticipées en hausse de 6 à 7%, entre 99,3 et 100,3 milliards de dollars, soit un chiffre d'affaires consolidé attendu entre 98,8 et 99,8 milliards. Le bpa ajusté dilué est anticipé entre 10,70 et 10,80$. J&J estime que les traitements du cancer et les appareils médicaux tireront la croissance.

* Abbott (+4,24% à 111,83$). Les laboratoires ont annoncé pour le 2e trimestre fiscal de solides ventes de 10 Mds$ soutenues par la performance de l'activité de base. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,08$. Le consensus était de 1,05$ de bpa ajusté pour 9,7 Mds$ de ventes. Le bénéfice ajusté annuel est toujours anticipé entre 4,3 et 4,5$, mais reflète des attentes plus hautes pour l'activité de base, ainsi que de plus faibles prévisions pour les ventes de tests covid. Abbott prévoit désormais que la croissance organique des ventes pour l'ensemble de l'année 2023, à l'exclusion des ventes liées aux tests Covid-19, se situera dans 'le bas des deux chiffres', tandis que les ventes liées aux tests Covid-19 sont attendues à environ 1,3 Md$.

Valeurs en baisse

* Discover Financial Services (-15,92% à 102,45$). Le prêteur a révélé être en pourparlers avec les régulateurs à propos d'irrégularités dans la classification de certaines de ses cartes de crédit. La firme suspend les rachats d'actions et entame un examen interne de conformité, gestion des risques et gouvernance d'entreprise. La firme de Riverwoods, dans l'Illinois, a déclaré avoir mal classé certains comptes de carte de crédit au niveau de tarification le plus élevé, à partir de 2007, ce qui signifie que les commerçants ont été facturés plus qu'ils n'auraient dû l'être pour accepter les cartes de paiement. Le prêteur a déclaré qu'il discutait de la question avec les régulateurs et a averti qu'il pourrait faire face à de futures actions réglementaires. De plus, Discover a déclaré avoir reçu une proposition d'ordonnance de consentement de la Federal Deposit Insurance Corp. pour un problème de conformité de consommation distinct de la question de la mauvaise classification.

* Tesla (-9,74% à 262,9$). Le groupe d'Elon Musk n'a pourtant pas démérité au 2e trimestre fiscal, dépassant le consensus de bénéfice, mais les opérateurs ont surtout retenu que les baisses de prix avaient pesé sur les marges. Musk s'est montré par ailleurs relativement confiant concernant les progrès de la conduite autonome et de l'utilisation de robots "humanoïdes" dans ses usines, alors que les marchés sont actuellement obsédés par la thématique de l'intelligence artificielle. Le milliardaire juge que l'autonomie attendue des véhicules rendra le glissement actuel des marges insignifiant. Il a même indiqué que Tesla pourrait de nouveau réduire ses prix durant les périodes "turbulentes", jugeant qu'il pouvait faire sens en effet de sacrifier les marges pour vendre plus de véhicules.

Pour son 2e trimestre, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 91 cents à comparer à un consensus de 82 cents et un niveau de 76 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 24,93 Mds$, contre 16,93 Mds$ un an auparavant. Le consensus était logé à environ 24,5 Mds$ de chiffre d'affaires. Les baisses de prix de Tesla ont aidé le fabricant de véhicules électriques à augmenter sa base installée et à attirer de nouveaux clients, avec des livraisons en hausse de 86% à 466.140 véhicules marquant un trimestre record pour l'entreprise. Tesla a déclaré qu'il restait sur la bonne voie pour les livraisons initiales de son Cybertruck cette année. Plus tôt cette semaine, le fabricant de véhicules électriques a déclaré qu'il avait commencé la production de son Cybertruck au Texas. Le groupe texan a déclaré un bénéfice net de 2,7 milliards de dollars sur le trimestre, en croissance de 20%, moins rapide que celle du chiffre d'affaires qui atteint 47%. Hors dépenses de rémunération à base d'actions, le bénéfice net de Tesla a grimpé à 3,15 milliards de dollars.

* Netflix (-8,41% à 437,42$). Le géant du streaming affiche une forte croissance de ses abonnements sur le trimestre clos, sur fond de lutte contre le partage des mots de passe, mais les perspectives ont déçu. Dans le détail, le bénéfice trimestriel par action a été robuste à 3,29$, à comparer à un consensus FactSet de 2,85$. Il dépasse même les attentes les plus élevées de la place. Le chiffre d'affaires s'établit lui à 8,19 milliards de dollars, contre 8,29 milliards de consensus. Pour son troisième trimestre, le groupe envisage des revenus de 8,52 milliards de dollars environ, contre 8,66 milliards de consensus FactSet. Le bénéfice opérationnel est attendu à 1,89 Md$, ce qui dépasserait les anticipations de marché. Le bénéfice par action est anticipé à 3,52$, au-dessus des attentes. Les nouveaux abonnements nets du trimestre sont attendus comparables à ceux de la période antérieure. Enfin, pour l'exercice fiscal, le groupe prévoit toujours une marge opérationnelle allant de 18 à 20%.

Les nouveaux abonnements payants nets de streaming ont été de 5,89 millions au deuxième trimestre. Netflix a augmenté sa base d'abonnés de 8%, mais les ventes n'ont augmenté que de 2,7%. Cela était dû en partie aux taux de change et aux baisses de prix sur certains marchés. Netflix a également généré moins de revenus par client au cours du dernier trimestre. Les dirigeants de Netflix affirment qu'il faudra plusieurs trimestres pour réaliser les avantages financiers du partage rémunéré. "Bien que nous ayons fait des progrès constants cette année, nous avons encore du travail à faire pour réaccélérer notre croissance", a écrit la société dans une lettre aux actionnaires. Le management évoque tout de même une confiance accrue dans ses perspectives financières, anticipant une accélération de la croissance au deuxième semestre, avec l'augmentation de la monétisation du récent lancement du partage payant et la progression des offres soutenues par la publicité. "Nous prévoyons que la croissance des revenus s'accélérera plus sensiblement au T4 2023, à mesure que nous monétiserons davantage le partage de compte entre les ménages et que nous augmenterons régulièrement nos revenus publicitaires", insiste le groupe.

* American Airlines (-6,24% à 17,44$). Le transporteur aérien a dépassé les attentes en matière de bénéfices et affiché des revenus records au deuxième trimestre. Comme Delta Air et United Airlines, la compagnie aérienne a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'année. American Airlines a annoncé un bénéfice de 1,34 milliard de dollars pour le 2e trimestre, avec de fortes ventes de billets et une baisse significative des prix de carburants. Les revenus ont augmenté de 5% pour atteindre un record de 14,06 milliards. La baisse des prix des carburants s'est traduite par une économie de 1,3 milliard de dollars. Le groupe s'attend maintenant à gagner entre 3 et 3,75$ par action sur l'année. Le consensus FactSet était de 3,12$, alors que la guidance antérieure se situait entre 2,5 et 3,5$. Pour le 2e trimestre, hors éléments, American Air a dégagé un bpa de 1,92$ par action, contre un consensus de 1,6$. Les revenus ont également dépassé les prévisions de Wall Street.

* Alcoa (-6,2% à 32,68$). Le leader américain de l'aluminium a publié pour son 2e trimestre une perte ajustée par action de 35 cents, contre un bénéfice de 2,67$ un an avant. La perte nette part du groupe a été de 102 M$ et 57 cents par titre. Les revenus trimestriels ont été de 2,68 Mds$, dépassant les attentes de 2%, à comparer aux 3,64 Mds$ de l'an dernier et au niveau de 2,67 Mds$ du premier trimestre. Alcoa s'attend à ce que ses coûts de production commencent à baisser dans les mois à venir. La société basée à Pittsburgh a affiché un Ebitda ajusté de 137 M$, inférieur au consensus. Les prix de l'aluminium ont baissé de plus de 7% cette année dans un contexte de reprise lente et d'incertitude quant à la croissance économique américaine.

* Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (-5,05% à 97,86$). Le fabricant de puces taïwanais anticipe une baisse de 10% de ses ventes en 2023, après avoir annoncé une baisse d'un quart de ses bénéfices du deuxième trimestre. Le contexte économique pèse sur la demande de puces utilisées dans des applications aussi variées que les voitures, les téléphones portables et les serveurs. Le plus grand fabricant mondial de puces sous contrat a estimé des dépenses d'investissement pour cette année à l'extrémité inférieure d'une fourchette précédente de 32 à 36 milliards de dollars dans un contexte de défis liés à la hausse des coûts et à des perspectives économiques mondiales incertaines. TSM table sur des revenus du troisième trimestre logés entre 16,7 à 17,5 milliards de dollars, contre 15,7 milliards de dollars au trimestre précédent. Le groupe bénéficie tout de même d'une demande robuste pour sa technologie 3 nm. Enfin, le fabricant de puces est aux prises avec une pénurie de travailleurs spécialisés dans son usine de fabrication en Arizona...

D'autres dossier se font plus hésitants, notamment Apple (-1,01% à 193,13$) , et Nvidia (-3,31% à 455,5$).

* Blackstone (-0,61% à 107,51$). La première société de capital-investissement à gérer 1.000 milliards de dollars délivre des résultats du 2e trimestre mitigés. Le bénéfice distribuable au 2e trimestre a chuté ainsi de près de 40%, en raison d'une forte baisse des ventes d'actifs provenant principalement de ses activités immobilières et de crédit. Le bénéfice distribuable, qui représente les liquidités utilisées pour verser des dividendes aux actionnaires, est retombé à 1,2 Md$ contre près de 2 Mds$ un an plus tôt. Il représente 93 cents par titre. Blackstone a indiqué que son bénéfice net provenant de la vente d'actifs avait chuté de 82% à 388 M$. Une part importante de la réduction des cessions d'actifs provient de l'unité immobilière. En revanche, l'activité de capital-investissement a enregistré une croissance de 20% des commissions de performance.

* Philip Morris International (-0,6% à 98,18$). Le producteur de cigarettes et de produits de tabac a fait état d'un bénéfice trimestriel meilleur qu'attendu, porté par un ralentissement des coûts du tabac et de la main-d'oeuvre alors que la demande est soutenue pour ses produits Zyn et IQOS, des alternatives à la cigarette. La société s'attend désormais à un bénéfice par action compris entre 6,13 et 6,22$ (5,47-5,55 euros), contre une prévision antérieure de 6,10 à 6,22$. Le bénéfice ajusté par action de la société au 2e trimestre s'est élevé à 1,6$, battant les estimations moyennes des analystes, qui tablaient sur un bénéfice de 1,47$.