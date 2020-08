Clôture à Wall Street : coup de fraîcheur sur les marchés américains

Clôture à Wall Street : coup de fraîcheur sur les marchés américains









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le marché américain a finalement consolidé, ce mardi, après avoir été porté, une bonne partie de la séance, par les annonces de Vladimir Poutine sur un premier vaccin contre le coronavirus et les espoirs finalement déçus du plan de relance aux Etats-Unis. Au final, le DJIA cède -0,38%, revenant à 27.687 pts. Le S&P500 se creuse de 0,8% à 3.333 pts alors que le Nasdaq décroche de 1,89%, enfonçant les 11.000 pts à 10.876 pts. Le baril de brut WTI cède -1,1% sur le Nymex, à 41,54$. Le baril de Brent est sur la même tendance, reculant de -1,02% à 44,5$. L'once d'or retombe de -4,38%, repassant sous les 2.000$, à 1.932$.

Les places européennes sont bien orientées ce jour, avec, à la fois, les espoirs sanitaires et économiques. Les indices ZEW allemands sont ressortis contrastés en juillet. Si l'indice principal ressort à 71,5 points après 59,3 en juillet, et contre 58 de consensus, l'indice relatif à la situation actuelle s'enfonce davantage en territoire négatif, à -81,3, contre -80,9 le mois précédent et -68,8 de consensus. Hier, les marchés européens avaient terminé en timide hausse après de bons indicateurs chinois, et suite à la signature par Donald Trump de décrets destinés à fournir une aide financière rapide aux millions d'Américains que l'épidémie a mis au chômage.

Les marchés estiment que ces actions de Trump devraient fournir des arguments en vue d'une reprise des négociations à Washington. D'ailleurs, le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin n'a pas caché sa volonté de compromis sur des questions sur lesquelles républicains et démocrates sont dès maintenant capables de s'accorder. Mnuchin n'a pas précisé de date de reprise des négociations. Nancy Pelosi, démocrate et présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, a aussi exprimé son désir d'un accord.

Donald Trump a décidé samedi de contourner le Congrès en signant un plan de relance par décrets. Les mesures permettraient un gel des cotisations salariales et le versement d'une indemnité hebdomadaire de 400 dollars à des dizaines de millions de chômeurs américains. Jusqu'à la fin du mois dernier, ces chômeurs bénéficiaient d'une indemnité de 600 dollars. Ce plan peut toutefois être contesté par les démocrates.

Nancy Pelosi et Steven Mnuchin ont indiqué avant-hier leur volonté de reprendre les négociations en vue du nouveau plan tant attendu de soutien à l'économie américaine, qui doit compenser l'impact de la crise du covid-19. Rappelons que le président américain Donald Trump, en l'absence de progrès dans ces discussions, avait signé samedi des décrets apportant une aide supplémentaire aux millions d'Américains au chômage suite à la crise récente. Les mesures ont néanmoins été jugées globalement insuffisantes par le clan démocrate.

Trump a estimé avant-hier que la suspension des cotisations sociales annoncée la veille pourrait bien devenir permanente. La mesure n'aura pas d'impact sur la sécurité sociale. A propos de la reprise éventuelle des pourparlers à Washington, Trump a ajouté que la Maison blanche était prête à échanger si cela n'était pas une perte de temps.

Mitch McConnell, le chef de file des républicains au Sénat, a indiqué qu'aucune discussion n'a eu lieu ce mardi à Washington entre les démocrates et la Maison blanche. En laissant entendre que les négociations sur le plan de relance seraient au point mort, les marchés ont finalement subi des dégagements.

Sur le front sanitaire, le nombre de morts dus au nouveau coronavirus a reculé la semaine dernière aux Etats-Unis après 4 semaines de hausse, constate Reuters, qui évoque une baisse des contaminations dans plusieurs états dont l'Arizona, la Floride et la Californie. Au niveau mondial, plus de 20 millions de cas ont été recensés selon l'Université Johns Hopkins, dont 5,1 millions aux USA, 3,06 millions au Brésil, 2,27 millions en Inde et 895.691 en Russie. Le nombre de morts dans le monde se chiffre à 737.224, dont 163.505 aux Etats-Unis et 101.752 au Brésil. Plus de 53.000 décès sont recensés au Mexique et 46.611 au Royaume-Uni.

Le président russe Vladimir Poutine a entretenu un certain optimisme, annonçan la validation par les autorités locales de santé d'un tout premier vaccin contre le nouveau coronavirus. Évidemment, l'espoir se mêle au scepticisme devant cette annonce, compte tenu de la rapidité de ce développement de l'Institut Gamaleya de Moscou. Poutine estime que le vaccin a subi toutes les vérifications nécessaires. Le président russe a même déclaré qu'une de ses filles avait pris le vaccin. Elle avait une température légèrement plus élevée, mais elle se sent maintenant mieux, aux dires du dirigeant russe.

Des responsables russes ont déclaré à CNN précédemment que des essais cruciaux de phase III auraient lieu... après l'enregistrement par l'État du vaccin ! La Russie n'a publié aucune donnée scientifique sur ses tests de vaccins, ce qui limite donc fort logiquement la capacité à vérifier son innocuité ou son efficacité. CNN note que le Kremlin a toujours tenu à présenter la Russie comme une force scientifique mondiale, ce qui explique une certaine pression pour parvenir rapidement à un vaccin, au détriment peut-être de certaines précautions.

Quoi qu'il en soit, le ministère russe de la Santé a accordé une autorisation réglementaire pour ce premier vaccin anti-covid-19 développé par l'Institut Gamaleya.

Le dirigeant du fonds souverain russe, Kirill Dmitriev, a indiqué que ce vaccin serait commercialisé sous le nom de Spoutnik V sur les marchés internationaux, le nom faisant référence au premier satellite artificiel lancé par l'Union soviétique en 1957. L'autorisation intervient après moins de 2 mois d'essais chez l'homme. Elle va permettre une utilisation à grande échelle du vaccin en Russie. Poutine espère une production de masse sous peu.

L'Organisation mondiale de la Santé discute avec les autorités russes de la procédure en vue d'une éventuelle "préqualification" du vaccin.

L'indice des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de juillet 2020 est ressorti en croissance de +0,6% en comparaison du mois antérieur, contre +0,3% de consensus. Hors alimentaire et énergie, le 'PPI' a augmenté de 0,5% par rapport au mois de juin, contre +0,1% de consensus de marché.

Dans l'actualité des entreprises cotées à Wall Street, les publications trimestrielles se font nettement plus rares désormais.

L'euro s'échange 1,1736 entre banques.

Les valeurs

Novavax (-16,3%) décroche même si la société se montre optimiste quant à sa capacité de production de vaccins covid-19. Elle serait suffisante pour répondre à la demande américaine l'an prochain, et pourrait ainsi atteindre 500 à 600 millions de doses.

Tilray (-13%) corrige à Wall Street. Le producteur de cannabis a annoncé des résultats inférieurs aux attentes du fait d'un fléchissement de la demande au second trimestre et de charges de dépréciations d'actifs.

Nio (-8,6%), le "Tesla chinois", également coté à Wall Street, a annoncé des revenus meilleurs que prévu pour le trimestre clos et une guidance annuelle solide.

Occidental Petroleum (-8%) a affiché des pertes accrues sur le trimestre clos, avec le recul des prix de l'or noir et des dépréciations conséquentes d'actifs pétroliers et gaziers.

Tencent Music Entertainment (-1,76% sur l'ADR) a révélé des revenus trimestriels en croissance de 18% et supérieurs aux attentes, avec la hausse du nombre d'abonnés payants à ses services musicaux.

Bristol-Myers Squibb (+2,1%) indique qu'un essai clinique avancé associant l'Opvido à une chimiothérapie comme traitement d'un cancer gastrique a atteint ses critères principaux.

American Express (+1,6%) serait, selon Bloomberg, en discussions avancées en vue de l'acquisition de Kabbage, dans le cadre d'un deal valorisant la société de financement des petites entreprises 850 millions de dollars.

Airbnb : Selon le Wall Street Journal, la plate-forme américaine de location entre particuliers s'apprêterait à transmettre à la Securities and Exchange Commission, l'organisme américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers, les documents nécessaires à son introduction en Bourse.