Clôture à Wall Street : au vert avec les espoirs d'accord sur le plafond de la dette

(Boursier.com) — La bourse américaine termine bien la journée avec les espoirs de vote rapide de l'accord sur le plafond de la dette et les derniers commentaires de responsables de la Fed faisant allusion à une potentielle pause. Les opérateurs se concentrent sur les très bons chiffres de l'emploi américain, qui ne laissent pas de grande marge de manoeuvre à la banque centrale américaine.

Le S&P 500 termine sur un gain de +0,99% à 4.221 pts. Le Dow Jones gagne 0,47% à 33.061 pts. Le Nasdaq est bien ferme, puisqu'il rebondit de 1,28% à 13.100 pts.

Selon le dernier rapport d'ADP, les créations d'emplois privés aux Etats-Unis pour le mois de mai 2023 sont ressorties au nombre de 278.000, contre 163.000 de consensus FactSet et 291.000 pour la lecture révisée (en baisse) du mois antérieur. "C'est le deuxième mois que nous constatons une baisse complète d'un point de pourcentage de la croissance des salaires des personnes qui changent d'emploi. La croissance des salaires ralentit considérablement et l'inflation induite par les salaires pourrait être moins préoccupante pour l'économie malgré la vigueur des embauches", a relevé tout de même Nela Richardson, cheffe économiste d'ADP.

Pour le mois de mai, les entreprises de 1 à 19 employés ont créé 116.000 postes, les firmes de 20 à 49 salariés ont généré 119.000 emplois, et les entreprises de 50 à 249 employés ont créé 112.000 postes. Les entreprises de 500 employés et plus, en revanche, ont détruit 106.000 postes.

Le rapport Challenger, dévoilé un peu plus tôt ce jour, a fait ressortir les annonces de 80.089 suppressions de postes au mois de mai contre 66.995 un mois avant.

Les inscriptions au chômage ont légèrement progressé la semaine passée aux Etats-Unis. Le Département américain au Travail vient en effet d'annoncer, pour la semaine close au 27 mai, des inscriptions au chômage au nombre de 232.000, en hausse de 2.000 par rapport à la semaine antérieure. Le consensus était positionné à 235.000. La moyenne à quatre semaines s'établit à 229.500, en repli de 2.500. Enfin, le nombre de chômeurs indemnisés sur la semaine close le 20 mai ressort à 1,795 million, en hausse de 6.000 sur sept jours (1,800 million de consensus).

La productivité non-agricole américaine au premier trimestre 2023, en lecture révisée, a reculé de 2,1% en rythme annuel selon le rapport du jour, contre -2,5% de consensus FactSet et -2,7% pour la lecture antérieure. Les coûts unitaires du travail ont augmenté quant à eux sur un rythme de 4,2% sur la même période, contre 6,3% de consensus et 6,3% pour l'évaluation antérieure.

L'indice Markit PMI manufacturier américain final du mois de mai 2023 s'est établi à 48,4, contre un consensus de place de 48,5 mesuré par FactSet et une lecture préliminaire de 48,5 également. Il traduit donc une contraction de l'industrie manufacturière nationale américaine au mois de mai.

L'indice ISM manufacturier américain du mois de mai 2023 s'est établi à 46,9, contre 47 de consensus Factset et 47,1 un mois plus tôt. L'indice des commandes nouvelles en mai est ressorti quant à lui à 42,6, contre 45,7 en avril.

D'après le rapport du jour, les dépenses de construction aux USA pour le mois d'avril 2023 se sont affichées en forte hausse de 1,2% en comparaison du mois antérieur, contre +0,1% de consensus de place. La progression sur un an atteint 7,2%.

Le Sénat américain doit adopter un projet de loi visant à lever le plafond de la dette du gouvernement, actuellement de 31.400 milliards de dollars. Il reste seulement quatre jours pour adopter la mesure et l'envoyer au président démocrate Joe Biden pour signature, évitant ainsi un défaut potentiellement catastrophique. Les leaders démocrate et républicain ont promis de faire tout leur possible pour accélérer le projet de loi négocié par Biden et le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui suspendrait le plafond de la dette jusqu'au 1er janvier 2025 en échange d'un plafond sur les dépenses. Il reste à savoir si des membres de leurs caucus respectifs, en particulier les républicains extrémistes mécontents que le projet de loi n'inclue pas de réductions de dépenses plus importantes, tenteraient de ralentir son adoption.

Sous pression depuis plusieurs jours, le baril de pétrole se reprend vivement. Selon Reuters, qui relaie quatre sources issues de l'Opep+, l'alliance ne devrait pas annoncer de réduction supplémentaire de production, lors de sa réunion ministérielle prévue dimanche. Cette position est toutefois susceptible d'évoluer d'ici là... Le WTI bondit de +3,75% à 70,19$. Le Brent gagne +2,27% à 74,36$.

Du côté des devises, de dollar cède -0,7% face à l'euro, à 0,9292.

L'once d'or rebondit de +0,93% à 1.977$ (1.844 euros). Le Bitcoin recule de -0,82%, au-dessous de 27.000$.

Les valeurs

* Chewy (+21,57% à 35,85$). Le détaillant américain en ligne, actif dans les aliments et produits pour animaux de compagnie, s'enflamme. Le groupe a dépassé les attentes de marché pour le 1er trimestre fiscal. Le bénéfice ajusté par action est ressorti positif de 20 cents, contre -4 cents de consensus et +4 cents un an auparavant. Les revenus ont totalisé 2,78 Mds$ sur ce trimestre clos en avril 2023, 2% de mieux que le consensus, alors qu'ils se situaient à 2,43 milliards un an avant. Ainsi, le groupe a réalisé une croissance de 14,7% en glissement annuel, pour une marge brute améliorée encore de 90 points de base à 28,4% et un bénéfice net de 22 millions de dollars - comprenant des dépenses de compensations en actions de 54 M$. La marge d'Ebitda ajusté a augmenté de 150 points de base à 4%.

* Veeva Systems (+19,67% à 198,3$). Le groupe software américain, qui fournit des solutions dans le cloud à l'industrie pharmaceutique, a une fois encore dépassé les attentes de marché pour son 1er trimestre fiscal. Les revenus trimestriels ont été de 526 M$, en croissance de 4%, alors que les revenus d'abonnements ont été de 415 millions, en hausse de 3%. Le bénéfice ajusté a représenté 148 M$, soit un repli de 7% en glissement annuel. Le bpa ajusté a été de 91 cents (99 cents par titre un an auparavant). Le consensus était de 79 cents de bpa ajusté pour 516 M$ de revenus.

* NetApp (+8,46% à71,96$). Le groupe californien actif dans les services cloud, a publié pour son 4e trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 1,54$, à comparer à un consensus de 1,35$ et un niveau de 1,42$ un an avant. Les revenus ont totalisé 1,58 Md$, dépassant de près de 2% les attentes de marché, à comparer aux recettes de 1,68 Md$ réalisées sur la période correspondante, l'an dernier. Les revenus sur l'exercice totalisent 6,36 Md$. Les prévisions financières dépassent également les attentes. Sur l'exercice 2024 entamé, les revenus sont attendus en retrait de 1-5%, pour une marge opérationnelle ajustée d'environ 25% et un bénéfice ajusté par action logé entre 5,65 et 5,85$ - à comparer à un consensus de 5,57$.

* Hormel Foods (+5,1% à 40,2$). Le groupe alimentaire américain connu pour ses viandes précuites, grimpe à Wall Street après les résultats trimestriels. Pour son deuxième trimestre fiscal 2023, le groupe a affiché des revenus de 3 Mds$, un bénéfice opérationnel de 296 M$, un bpa dilué de 40 cents et un cash flow des opérations de 208 M$. Le groupe aux marques Planters, Skippy ou Spam, qui évoquait auparavant les pressions inflationnistes, a affiché un bénéfice net trimestriel de 217 M$ (262 M$ un an avant). Le consensus était de 40 cents de bpa et 3,05 milliards de revenus. La firme réaffirme ses prévisions de ventes et de bénéfices précédemment communiquées pour l'ensemble de l'année.

* Macy's (+1,18% à 13,75$). La chaîne américaine de magasins a publié un avertissement sur ses bénéfices trimestriels. Le groupe table désormais sur un bénéfice annuel ajusté par action de 2,7 à 3,2$, alors qu'il prévoyait auparavant un bpa ajusté allant de 3,67 à 4,11$. Les revenus sont désormais attendus entre 22,8 et 23,2 milliards, contre une guidance antérieure allant de 23,7 à 24,2 Mds$. Pour le premier trimestre juste clos, le groupe a affiché un bénéfice dilué par action de 56 cents, un bpa ajusté comparable et des ventes de 5 Mds$ en retrait de 7% en glissement annuel. Le bénéfice net a été de 155 M$ (286 M$ un an avant).

* Dollar General (-19,51% à 161,86$). Le détaillant discount américain, décroche, alors que le groupe vient de réduire sa guidance annuelle dans un contexte de prudence des consommateurs. La chaîne de magasins discount s'attend à ce que les ventes à magasins comparables de l'exercice 2023 augmentent de l'ordre de 1% à 2%, par rapport à ses prévisions antérieures d'une augmentation de 3% à 3,5%. Les analystes s'attendaient en moyenne à une hausse de 3,8%. DG table sur un bénéfice par action stable ou en baisse jusqu'à 8%, alors qu'il anticipait précédemment une croissance de ce bpa de 4% à 6%. Les ventes nettes devraient croître de 3,5 à 5%, alors que la firme envisageait auparavant une croissance de 5,5 à 6%.

* Okta (-17,83% à 74,69$). L'éditeur américain de logiciels de gestion des identités et accès, dévisse à Wall Street. Okta a pourtant battu, hier soir, le consensus de profits et de revenus pour son 1er trimestre, affichant sur la période un bénéfice ajusté de 22 cents par titre à comparer à une perte de 27 cents un an plus tôt. Les revenus ont été de 518 M$ sur la période, dépassant les attentes de 1%, et se comparant à un niveau de 415 M$ un an avant. La correction s'explique surtout par les craintes macroéconomiques, malgré une guidance robuste du groupe.

Pour le 2e trimestre fiscal 2024, le groupe anticipe des revenus allant de 533 à 535 M$, en croissance de 18%, un bénéfice opérationnel ajusté de 36 à 38 millions, et un bpa ajusté dilué allant de 21 à 22 cents. Le consensus était de 17 cents de bpa ajusté et 528 M$ de revenus... Sur l'exercice, les revenus sont espérés entre 2,175 et 2,185 Mds$, en hausse de 17-18%, pour un profit opérationnel ajusté de 161-170 M$.

* C3.ai (-13,22% à 34,72$). Le groupe technologique américain spécialiste de l'intelligence artificielle, plébiscité cette année avec gain boursier de plus de 260%, retombe suite à sa publication trimestrielle. Le dossier capitalise actuellement environ 4 milliards de dollars. C3.ai a affiché une guidance de revenus 2024 inférieure aux attentes de marché hier soir, alors que pour le 4e trimestre fiscal juste clos, le groupe a réalisé des ventes de 72,4 M$ à comparer à un consensus de 71 M$. La perte ajustée trimestrielle par action a été de 13 cents (-17 cents de consensus). En glissement annuel, l'activité est relativement stable. Le free cash flow trimestriel est tout de même positif de 16,3 M$.

Les revenus totaux sur l'exercice clos ont augmenté de 5,6% à 267 M$. Les revenus d'abonnements, à 230 M$ soit 86% du total, ont grimpé de 11,4%. La perte ajustée annuelle par action a été de 42 cents. Le groupe estime être en bonne voie dans le cadre de ses plans de rentabilité, avec l'objectif de parvenir à une activité rentable en non-GAAP d'ici la fin de l'exercice 2024. Pour l'exercice 2024 dans son ensemble, le groupe table sur des revenus totaux allant de 295 à 320 millions de dollars, ce qui ressort inférieur aux attentes.

* PVH, ex-Phillips-Van Heusen, (-9,53% à 77,82$). Le groupe américain de mode aux marques Calvin Klein, Van Heusen et Tommy Hilfiger, fléchit à Wall Street. Pour son 1er trimestre fiscal, le groupe a fait état de revenus de 2,16 Mds$, en croissance de 2% en glissement annuel et de 5% à devises constantes, alors que la guidance était d'une "relative stabilité" en données consolidées et d'une progression de 3% environ à changes constants. Le bénéfice trimestriel par action a été de 2,14$, contre une guidance de 1,90$. Pour l'exercice 2023, PVH anticipe des revenus en augmentation de 3 à 4% (2-3% à devises constantes), une marge opérationnelle voisine de 10% et un bpa d'environ 10$.

* Salesforce (-4,69% à 212,9$). L'éditeur software californien connu pour ses solutions CRM, décroche après un bond de 66% depuis le début de l'année. Salesforce a livré une guidance matérialisant un ralentissement de croissance des ventes, le groupe privilégiant la rentabilité. Pour le premier trimestre fiscal clos fin avril, Salesforce a affiché des revenus de 8,25 milliards de dollars, en croissance de 11% en glissement annuel (8,2 Mds$ de consensus). Le bénéfice trimestriel ajusté par action a été de 1,69$, contre 1,61$ de consensus. La marge opérationnelle a été de 27,6%.

Pour le trimestre entamé, clos en juillet, Salesforce se montre prudent et table sur une croissance de l'activité de 10% à 8,52 Mds$ environ, ce qui ressort en ligne avec les attentes du consensus, mais montre un léger ralentissement. Il n'en fallait pas plus pour provoquer des prises de bénéfices à Wall Street, après la très belle performance boursière des derniers mois. Le management souligne pourtant que Salesforce accélère sa transformation et sa stratégie de croissance rentable.

* Goldman Sachs (-2,32% à 316,4$). Dans un contexte macroéconomique estimé "extraordinairement difficile", Goldman Sachs Group Inc prévoit de nouvelles suppressions de postes, le climat économique ayant un impact sur certaines activités de la banque. Lors d'une conférence avec des investisseurs, John Waldron, président de Goldman Sachs, n'a toutefois pas précisé le nombre de licenciements envisagés.