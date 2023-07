Clôture à Wall Street : au vert après des données rassurantes sur l'inflation

(Boursier.com) — En clôture de marché, la météo boursière est au beau fixe à Wall Street, soutenue par une publication rassurante des chiffres de l'inflation. Les marchés actions américains reprennent donc confiance ce mercredi...Le S&P500 termine sur un gain de +0,74% à 4.472 points (4.488 points au plus haut du jour). Le Dow Jones reste bien orienté avec une hausse de +0,25% à 34.347 points (34.586 points au plus haut). Le Nasdaq s'emballe de +1,15% à 13.918 points, non loin d'un plus du jour à 13.963 points.

Les données de l'indice des prix à la consommation, publiées avant l'ouverture de Wall Street, ont montré qu'il n'y avait pas d'emballement inflationniste aux Etats-Unis. Le ralentissement des prix à la consommation, plus marqué qu'anticipé par les analystes, a rassuré les intervenants de marché et détendu les marchés actions américains.

Ces données seront en effet prises en compte par la Réserve fédérale américaine, lors de sa prochaine réunion, pour décider de la trajectoire des taux directeurs. Moins de surchauffe inflationniste permettra d'atténuer les ardeurs des faucons de la Fed quant à un nouveau tour de vis monétaire, puisque l'objectif de chaque remontée de taux vise à contenir le mouvement inflationniste. Désormais, les plus optimistes espèrent même que la Fed pourrait rapidement en finir avec son cycle de resserrement monétaire, ce qui favoriserait les marchés actions...

Dans le détail, l'indice des prix à la consommation pour le mois de juin s'est établi en hausse de +0,2% en comparaison du mois antérieur et de +3% sur un an, alors que le consensus était de +0,3% d'un mois sur l'autre et de +3,1% sur un an.

L'IPC 'core', c'est-à-dire hors alimentation et énergie, a augmenté de +0,2% sur un mois et de +4,8% en glissement annuel (+5% de consensus sur un an après +5,3% en mai).

Malgré le relâchement des pressions inflationnistes à échéance de juin, les économistes continuent tout de même de penser que la Fed devrait -à nouveau, voire peut-être une dernière fois (?)- augmenter ses taux de 25 points de base en juillet, puis commencer à les réduire en 2024.

Les bons chiffres de l'inflation pénalisent le dollar, qui revient à des niveaux observés, il y a un peu plus d'un an. Le billet vert recule ainsi de -0,14%, s'échangeant 0,8971 face à l'euro.

L'once d'or grimpe à 1.957,9 dollars (1.756 euros). Le Bitcoin redonne -0,26% à 30.296$.

Le prix de l'or noir progresse à nouveau. Le WTI gagne +0,2% à 76,03$. Le baril de Brent s'apprécie de +0,3% à 80,4$.

Les valeurs

* Domino's Pizza (+11,09% à388,59$). Chaud devant ! Le spécialiste des pizzas est recherché à Wall Street après avoir conclu un nouvel accord avec Uber (+0,36% à 44,52$) permettant à ses clients aux Etats-Unis de commander sur les applications Uber Eats et Postmates.

* Illumina (+3,86% à 191,95$). Trop vite en besogne ! La société de tests génétiques a écopé, mercredi, d'une amende de 432 millions d'euros de la Commission européenne pour avoir réalisé avec GRAIL GRAL.O (1.000 euros d'amende) un projet de concentration avant qu'il ne soit autorisé par la Commission, en violation des règles de l'UE.

* Nvidia (+3,53% à 439,02$). Après avoir échoué l'an passé à racheter le Britannique Arm Ltd pour des raisons concurrentielles, le géant américain des processeurs graphiques pourrait devenir l'un de ses actionnaires de référence dans le cadre de l'IPO de ce dernier, menée à New York. Selon le 'Financial Times', les deux parties sont en pourparlers. Le groupe américain, partenaire de longue date et client du concepteur de puces britannique, chercherait à investir dans le cadre d'une opération qui valoriserait le groupe détenu par le Japonais SoftBank entre 35 et 40 milliards de dollars. SoftBank souhaiterait obtenir une valorisation plus proche des 80 Mds$. En attendant de trouver un compromis, les deux acteurs auraient déjà contacté les régulateurs pour apaiser leurs craintes, selon des personnes proches des discussions citées par le FT.

* VMware (+2,78% à 155,74$). La Commission européenne a autorisé, ce mercredi, le projet d'acquisition de Broadcom (+0,9% à 889,95$), sous réserve des engagements offerts par ce dernier notamment vis-à-vis du concurrent Marvell Tech RG (+1,17% à 62,88$).

* Walt Disney (+0,74% à 90,15$). Le groupe de médias et de loisirs explore des options pour vendre ou trouver un partenaire afin de créer une coentreprise pour son activité numérique et de télévision en Inde, a fait savoir mercredi une source au fait du dossier.

* Coty (-3,46% à 12,56$). Kim Kardashian est en discussion avec Coty pour racheter une participation minoritaire dans sa marque de beauté, d'après le 'Wall Street Journal', qui cite des personnes proches du dossier.

* IBM (-1,19% à 132,84$). Le groupe envisage d'utiliser des puces d'intelligence artificielle conçues en interne pour réduire les coûts d'exploitation de son service d'informatique dématérialisée ("cloud computing"), a déclaré mardi un dirigeant de l'entreprise.