Clôture à Paris : une journée à l'assaut de nouveaux sommets

(Boursier.com) — La semaine boursière à Paris s'est ouverte sur un nouveau challenge pour le CAC40. La place parisienne a en effet touché un nouveau plus haut historique, ce matin, à 7.401,15 points alors que le précédent plus haut de l'indice phare parisien remontait à la mi-février, à 7.387 points. En clôture de marché, le CAC40 termine toutefois légèrement plus bas, sur un gain de 0,34% à 7.373,21 points.

Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a indiqué, samedi, que si le marché de l'emploi restait tendu et l'inflation élevée aux Etats-Unis, les taux d'intérêt devraient encore monter et demeurer haut pendant longtemps. Pour autant, les marchés n'en perdent pas leur optimisme, en attendant Jerome Powell, qui s'exprimera, mardi et mercredi devant le Congrès, sur la politique monétaire de la banque centrale.

En Europe, Christine Lagarde (Présidente de la BCE) a déclaré, dimanche, que l'inflation sous-jacente dans la zone euro resterait élevée à court terme, ce qui renforce la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base ce mois-ci. Toutefois, la Banque centrale européenne (BCE) est quelque peu dans l'expectative. En effet, après cette hausse attendue de 50 points de base, les décisions sur les taux d'intérêt devront reposer sur des données tangibles. "Nous devons examiner très attentivement ce que seront les prévisions de mars. Ce sont les données les plus importantes dont nous disposerons pour guider nos décisions futures", a déclaré à La Stampa, Mario Centeno, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. Rappelons que la BCE a relevé ses taux de 300 points de base depuis juillet 2022, et a laissé entendre qu'une augmentation d'un demi-point aurait lieu 16 mars.

En zone euro, les investisseurs font déjà grise mine... Contre toute attente, leur moral s'est dégradé depuis le début du mois, une première depuis octobre. Les résultats de l'enquête mensuelle de l'institut Sentix montrent que l'indice de confiance s'est établi, ce mois-ci, à -11,1 points (déjà -8 en février). Le sous-indice mesurant les anticipations des investisseurs a chuté à -13 en mars (-6 en février) après des mois d'amélioration progressive. "Cette phase de stagnation pourrait bientôt se transformer en de nouvelles craintes de récession si les attentes économiques négatives se matérialisent", a déclaré le directeur général de Sentix, Manfred Hübner.

En zone euro, les ventes au détail sont plus faibles que prévu pour le mois de janvier. Les données portant sur les ventes au détail ont beaucoup moins rebondi que prévu en janvier en glissement mensuel. Le volume des ventes au détail dans les 20 pays partageant l'euro a augmenté de +0,3% en glissement mensuel, mais a baissé de -2,3% en glissement annuel. Selon les données d'Eurostat, ces données sont donc inférieures à celles de janvier 2022. Ces chiffres, bien en deçà des attentes des économistes, sont peu réjouissants car ils soulignent la faiblesse de la demande des consommateurs, et pointent un ralentissement économique global. Les ventes au détail sont en effet un indicateur indirect de la demande des consommateurs.

Alors que la Chine s'est fixé pour objectif une croissance économique d'environ 5% en 2023 (6% attendus par le marché), Wall Street gagne encore du terrain en Bourse ce lundi. A 17h30, le S&P 500 prend +0,72% à 4.074 points. Le Dow Jones est également ferme avec une croissance de +0,37% à 33.514 points. Le Nasdaq Composite est bien solide, avec un gain de +1,02% à 11.808 points.

Du côté de l'or noir, le baril de brut WTI vient de repasser au-dessus des 80$ le baril, avec une hausse de +0,44% à 80,18$. Le Brent de mer du Nord est stable à 86$.

L'euro s'apprécie de +0,44% face au dollar, à 1,0682.

L'once d'or temporise de -0,25% à 1.850$ (1.733 euros).

Valeurs en hausse

* Faurecia (+3,37% à 23,29 euros). L'équipementier automobile français bénéficie à nouveau du soutien de plusieurs analystes de la place qui ont revu leur copie sur le dossier après la publication annuelle du groupe. Citigroup vient ainsi de relever le curseur de 22 à 28 euros sur l'équipementier, tandis que Berenberg a ajusté la mire de 24 à 25 euros avec un avis à 'achat'.

* Accor (+2,90% à 31,89 euros). Le groupe hôtelier progresse à nouveau, portant à environ 33% la hausse de la valeur depuis le 1er janvier. Le flux acheteur sur le groupe hôtelier reste alimenté par les notes de brokers, à l'image de Barclays qui passe aujourd'hui sa notation de 'pondération en ligne' à 'surpondérer', en ciblant un cours de 36 euros (29 euros auparavant).

* Worldline (+2,06% à 40,65 euros). Le spécialiste des services de paiement reste soutenu par certaines notes de brokers, à l'image de celle de Stifel, qui a porté son objectif de cours de 50 à 55 euros. Morgan Stanley qui avait déjà réhaussé sa recommandation à "surpondérer", vise maintenant un cours de 51 euros. La banque évoque une perspective de "croissance attrayante et défensive"... La croissance organique sera soutenue par une inflation plus élevée, des hausses de prix et une reprise des voyages, tandis que les avantages structurels liés au passage au paiement par carte et aux gains de parts de marché sur les banques resteront intacts, selon l'analyste. MS voit également "des opportunités de fusions et acquisitions autour des partenariats bancaires et de la distribution", et note l'atténuation des pressions concurrentielles...

* LVMH (+1,21% à 825 euros). Le groupe de luxe a aujourd'hui pris contact avec de nouveaux sommets boursiers, avec un record historique à 830,70 euros ce matin. HSBC est repassé de 'conserver' à 'acheter' sur le dossier, en ciblant un cours de 999 euros.

* Sopra Steria (+0,87% à 196,3 euros). La société de services informatiques prolonge son beau parcours de la semaine dernière, soutenue aujourd'hui par un relèvement d'objectif de cours de la part de Morgan Stanley. Le broker vise désormais 188 euros sur le dossier (171 euros précédemment).

* TotalEnergies (+0,49% à 59,3 euros). L'énergéticien français poursuit son développement dans les énergies renouvelables. Le groupe a annoncé l'acquisition de Polska Grupa Biogazowa (PGB), le principal producteur polonais de biogaz, et d'autre part un portefeuille de projets solaires en développement, d'une capacité de 200 mégawatts (MW). PGB est une entreprise employant 130 personnes dans neuf régions de Pologne dont le principal domaine d'activité est la production d'électricité et de chaleur renouvelables à partir de biogaz issu de déchets organiques. Elle possède et opère 17 unités en production et une en construction, pour une capacité totale de 166 GWh par an de production d'électricité1. Le portefeuille de PGB comprend aussi 23 projets en développement.

* Safran (+0,41% à 135,78 euros). Le motorise anticipe un résultat opérationnel courant situé autour des 3 milliards d'euros et un chiffre d'affaires "d'au moins 23 millions d'euros" en 2023. Parmi les derniers avis de brokers, Bernstein vient de relever son objectif de cours de 142 à 161 euros, tandis que la Deutsche Bank avait déjà revalorisé le dossier de 137 à 148 euros avec un avis à l'achat. Stifel vise quant à lui un cours de 165 euros en restant à l'achat. Oddo BHF est également favorable au dossier, et a réhaussé le curseur à 151 euros, avec un avis à 'surperformer'.

Valeurs en baisse

* Renault (-1,55% à 42,45 euros). Mitsubishi Motors a annoncé un partenariat en France avec une filiale de Renault pour utiliser les services et les solutions de financement automobile de cette entité. Il s'agit d'une nouvelle illustration des leviers que l'alliance franco-japonaise entend exploiter depuis sa restructuration dévoilée le 6 février. "Cet accord est une nouvelle étape dans le développement des synergies au sein de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi", a déclaré Patrick Gourvennec, président de Mitsubishi Motors en France. Ainsi, tout acquéreur de véhicule Mitsubishi souhaitant une solution de financement pour son achat signera, à compter du mois d'avril, son contrat avec Mobilize. Le nouvel accord couvre les particuliers et les loueurs longue-durée professionnels, alors que jusqu'ici Mitsubishi avait deux prestataires différents.

* Bureau Veritas (-0,63% à 26,89 euros). Le leader mondial des prestations d'évaluation de conformité et de certification reste en petite baisse malgré un relèvement d'objectif de cours de la part de Morgan Stanley. Le broker vise maintenant 27 euros (24 euros précédemment).

* Orpea (-0,53% à 2,462 euros). Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance a annoncé la poursuite dans le calendrier prévu de sa restructuration financière et "se félicite d'une convergence de ses principaux partenaires bancaires sur les principes de l'accord relatif à la mise en place d'un financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022". Ces partenaires bancaires participeraient à la mise en place de ce financement complémentaire et à l'aménagement de la documentation de financement de juin 2022 uniquement dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan proposé, comme la loi le prévoit, par la Société et destiné en particulier à ce que le groupement d'investisseurs français de long terme mené par la Caisse des Dépôts et Consignations comprenant CNP Assurances, MAIF et MACSF, détienne 50,2% du capital de la Société.

* Carrefour (-0,39% à 18,04 euros). Ce ne sera pas un "panier anti-inflation", mais un "trimestre anti-inflation"... Afin d'aider les ménages dans le contexte de forte inflation, le gouvernement a annoncé, ce lundi, être parvenu à un accord avec les acteurs de la grande distribution pour garantir les prix les plus bas possibles sur certains produits de grande consommation durant trois mois. A l'issue d'une réunion avec des représentants du secteur de la grande distribution, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a indiqué que dans le cadre de cet accord, les distributeurs prendront sur leurs marges pour maintenir les prix à un niveau le plus bas possible, et définiront eux-mêmes la liste des produits concernés. "Ce trimestre anti-inflation sera un dispositif massif, efficace, protecteur. Il garantira sur un nombre de références élevé, qui seront librement choisies par les distributeurs, un niveau de prix le plus bas possible", a indiqué le ministre. "Ce niveau de prix le plus bas possible sera pris sur les marges des distributeurs."

* Casino (-0,57% à 9,66 euros). Dans ce secteur de la grande distribution, le groupe mené par Jean-Charles Naouri est également sous pression. La perspective d'une réduction potentielle des marges passe difficilement...

* Arkema (-0,49% à 98,22 euros). Le groupe chimie termine en petite baisse malgré un relèvement d'objectif de cours d'UBS. Le banquier suisse porte son ambition de 80 euros à 105 euros sur le dossier.