Clôture à Paris : une belle journée finalement !

(Boursier.com) — La Bourse de Paris opère toujours dans une forte volatilité de séance. Le CAC40 est, ce lundi 3 octobre, tombé à un plus bas de 5.654 points avant de se reprendre progressivement au fil de l'après-midi, avec l'ouverture de Wall Street. En clôture de marché, l'indice phare de la place parisienne termine pas loin de ses plus hauts de séance (5.804,27 points). En clôture, le CAC40 gagne finalement +0,55% à 5.794 points.

Au-delà de la, désormais classique, problématique inflationniste, les marchés se sont montrés attentifs à la situation financière du Crédit Suisse. Le Financial Times a en effet rapporté, dimanche, que les dirigeants de l'établissement financier helvète avaient passé le week-end à rassurer les investisseurs sur sa santé financière. La tourmente fait suite au mouvement sur les 'credit default swaps' (swaps sur défaillance de crédit) de la banque qui offrent une protection contre le défaut d'une entreprise, en forte hausse vendredi, à leur plus haut niveau depuis au moins 10 ans. Le FT affirme que des cadres senior de l'établissement auraient contacté des clients importants après la forte progression des CDS suggérant des inquiétudes accrues sur la santé financière du groupe. Il s'agissait donc de rassurer rapidement les clients sur la situation de liquidité et la position de capital de la banque. "Les équipes se sont activement engagées auprès de nos principaux clients et contreparties ce week-end", a précisé un cadre cité par le Financial Times et impliqué dans les discussions. Ce cadre dément néanmoins les récents articles de presse indiquant que l'établissement financier aurait formellement approché des investisseurs en vue d'une potentielle levée de fonds. Il assure que l'établissement financier suisse souhaite éviter cette option, car déjà sur un niveau de cours particulièrement bas en Bourse. Dans une forte volatilité de marché, le titre Crédit Suisse redonne encore aujourd'hui 0,93% à 3,94 francs suisses, décrochant de quelque 21% sur un mois et de 57% sur 1 an glissant.

Malgré les tristes souvenirs que ramène Crédit Suisse sur le marché américain (Lehman Brothers et Bear Stearns), Wall Street s'envole ce lundi. Faisant fi des turpides du Royaume-Uni et de livraisons décevantes, le S&P 500 rebondit de +2,03% à 3.658 pts. Le Dow Jones grimpe de +2,19% à 29.355 pts. Le Nasdaq gagne également +1,71% à 10.732 pts, à peine ralenti par Tesla (-8,5% à 242,73$).

L'indice ISM manufacturier américain du mois de septembre s'est établi à 50,9, contre 52,2 de consensus de marché et 52,8 pour sa lecture antérieure. Comme l'indice PMI manufacturier précédemment annoncé, l'ISM reste en territoire d'expansion sur les 50, mais il traduit aussi un ralentissement de croissance. En outre, l'indice des commandes nouvelles en septembre est ressorti à 47,1 contre 51,3 en août. Enfin, l'indice des prix rattaché à l'ISM manufacturier s'est élevé à 51,7, contre 52 de consensus.

Les dépenses de construction aux Etats-Unis pour le mois d'août 2022 ont décliné de 0,7% en comparaison du mois antérieur, contre -0,3% de consensus FactSet et -0,6% un mois plus tôt (lecture révisée)

Le baril de brut WTI bondit de +3,61% à 82,65$, alors que l'OPEP+ se prépare à réduire sa production de plus de 1 million de bpj pour soutenir les prix. Le Brent de mer du Nord profite également de cette perspective et prend +0,38% à 88,23$.

L'once d'or monte de +1,8% à 1.690$. L'euro se repend légèrement (+0,2%), à 0,9821$. Le Bitcoin est stable autour des 19.382$.

Valeurs en hausse

* Malgré les turpitudes de Credit Suisse, qui interpellent sur la solidité financière des grandes banques européennes, les banques françaises résistent bien. Toutes terminent en hausse à Paris avec : Société Générale (+1,69% à 20,76 euros), Crédit Agricole (+1,20% à 8,46 euros), et BNP Paribas (+0,63% à 43,88 euros).

* Gascogne (+7,14% à 3,75 euros). Le groupe a publié pour le 1er semestre 2022 un chiffre d'affaires de 237 ME (199 ME un an avant), un Ebitda de 29,8 ME (12,9 ME de l'an dernier), un résultat opérationnel de 20,5 ME, et un résultat net consolidé triplé à 17,8 ME. La trésorerie disponible au 30 juin s'élève à 32,6 ME. L'endettement net diminue de 10,3 ME sur le semestre à 87,4 ME (49% des capitaux propres). Le 2e semestre devrait s'inscrire globalement dans la continuité du 1er semestre, mais sera toutefois négativement impacté par l'arrêt réglementaire de la papeterie programmé en novembre 2022. Le contexte géopolitique et économique mondial et les évolutions des prix des matières premières, des coûts de transports et des énergies "demeurent des points de vigilance auxquels le groupe reste attentif".

Au-delà de la publication des comptes, le marché se réjouit également de la recomposition de l'actionnariat. En effet, deux associés minoritaires, Bpifrance et Les Dérivés Résiniques et Terpéniques (DRT), qui accompagnaient le groupe Gascogne, aux côtés de Biolandes Technologies et du groupe Crédit Agricole, depuis la réorganisation menée en 2014, cèderaient leur participation dans Attis 2 aux deux actionnaires restants et à un nouveau partenaire minoritaire, Crédit Mutuel Equity, qui regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Attis 2 détient, depuis 2014, 70,6% du capital de Gascogne dans laquelle elle est entrée à l'occasion de sa restructuration. Le capital d'Attis 2 est à ce jour réparti en 39,98% détenu par Biolandes Technologies, 33,33% par Bpifrance, 13,89% détenu par le groupe Crédit Agricole (Sofagri Participations) et 12,80% par DRT.

* Groupe EPC (+6,38% à 75 euros). Le spécialiste des explosifs va passer d'un mode de cotation au fixing à une cotation en continu, à partir du 10 octobre. Ce changement vise à offrir une meilleure liquidité aux actionnaires et à accroître l'attractivité du titre. Le contrat de liquidité confié à Portzamparc continuera d'assurer la fluidité des échanges.

* LDLC (+4,39% à 24,95 euros). Le groupe lyonnais va verser à ses actionnaires un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2021-2022 représentant un rendement global de 8,7% par rapport au cours de clôture de l'action la veille de l'Assemblée générale. LDLC souhaite aussi valoriser et fidéliser l'actionnariat de la société en encourageant l'investissement sur le long terme. Le groupe met en place dividende majoré de 10% pour les actionnaires au nominatif après 2 ans de détention continue.

* TotalEnergies (+3,08% à 49,76 euros). Malgré le repli des cours du pétrole ces dernières semaines, Berenberg confirme sa recommandation d'achat avec un objectif ajusté de 63 à 65 euros. En outre, l'Opep+ a indiqué vouloir abaisser sa production, le mois prochain pour soutenir le cours du baril d'or noir.

De même, les valeurs pétrolières sont recherchées. Vallourec (+7,56% à 10,65 euros) prend la seconde place du SRD. CGG (+4,21% à 0,747 euro), et Maurel & Prom (+6,62% à 4,27 euros) se reprennent également avec les cours pétroliers.

* Technip Energies (+4,22% à 12,105 euros). L'entreprise a remporté un important contrat pour la fourniture d'équipements propriétaires pour le craqueur d'éthane de 1 450 kta d'INEOS Olefins Belgium NV à Anvers, en Belgique.

* Veolia Environnement (+2,38% à 20,18 euros). Le spécialiste mondial des prestations à l'environnement bénéficie d'une note favorable d'Oddo BHF qui recommande le titre à 'surperformance' et vise 43,4 euros.

* Eurofins Scientific (+2,65% à 62,74 euros). Le groupe de services bio-analytiques lance le plus grand projet européen de biosurveillance des PFAS dans le sang à Anvers, mandaté par l'Agence pour les soins et la santé du gouvernement flamand. Les tests de biosurveillance pour ce projet sera réalisé par Eurofins Belgium NV. Les PFAS sont une classe de plus de 4.700 produits chimiques synthétiques aux caractéristiques uniques qui peut être utilisée pour fabriquer des produits résistants à la chaleur et aux taches, antiadhésifs et hydrofuges. Eurofins annonce également la disponibilité commerciale de 'TruGraf Liver', un test d'expression génique basé sur le sang qui fournit des conseils pour optimisation du traitement immunosuppresseur chez les receveurs de greffe de foie. Enfin, Eurofins a annoncé un programme de rachat d'actions portant sur un maximum de 2% de son capital.

* STMicroelectronics (+1,49% à 32,72 euros). Le spécialiste des puces électroniques s'en sort bien. Oddo BHF a pourtant réduit son objectif de cours de 47 à 44 euros tout en demeurant à 'surperformer' sur le dossier.

* Hermès International (+0,9% à 1.228 euros). UBS a rehaussé à 'Achat' sa recommandation sur la valeur après avoir relevé ses estimations de résultats. La perspective de hausses de prix bien plus importantes en 2023, la forte dynamique de la marque et les primes soutenues sur le marché de l'occasion expliquent le choix de la banque suisse. L'objectif est remonté de 1.101 à 1.382 euros.

Valeurs en baisse

* Aures (-6,09% à 10,8 euros). Le groupe est en perte nette de -83 kE (+2,3 ME au 30 juin 2021) au terme du 1er semestre. Le résultat financier est de +1,21 ME (454 kE sur la même période en 2021). Il est également principalement impacté par l'évolution du marché des changes et la forte variation du dollar US à la date de clôture. La charge d'impôts ressort à 167 kE. Cependant, la trésorerie s'est dégradée au cours du semestre le groupe présente une dette nette au 30 juin de -7,9 ME contre une trésorerie nette positive de +3,7 ME au 31 décembre 2022. "Cette dégradation de nature conjoncturelle est principalement liée à un volume d'achats stocké important du fait des difficultés de la chaine d'approvisionnement", explique Aures. Néanmoins, le marché sanctionne une publication jugée décevante.

* Orpea (-4,98% à 10,68 euros). AlphaValue a dégradé sa recommandation à 'réduire' et ramène sa cible de 13,4 à 9,81 euros. SocGen a réitéré son avis 'conserver' et son objectif de 18,5 euros. Le titre du spécialiste de la prise en charge de la dépendance a perdu plus de 13% la semaine passée, plombé par la confirmation d'une nette dégradation de sa situation financière et une éventuelle cassure des covenants bancaires au 2e semestre.

* Air France KLM (-4,50% à 1,242 euro). HSBC a dégradé Air France KLM à 'conserver' avec un objectif abaissé de 1,60 à 1,35 euro. Le marché est désormais très partagé sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 3 analystes sont encore 'positifs', 8 sont 'neutres' et 9 sont 'négatifs'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 1,57 euro.

* Bonduelle (-4,77% à 10,78 euros). Le spécialiste des légumes cuisinés trébuche, sanctionné après son point annuel. Bonduelle a vu ses revenus progresser de 1,8% en données comparables sur son exercice fiscal 2021-2022 mais sa rentabilité s'est effritée "compte tenu de l'environnement et des difficultés de l'activité de frais prêt à l'emploi en Amérique du Nord". Le résultat opérationnel courant annuel recule de 3,7% à 96,6 ME. Le profit net baisse de 38%, à 35,4 ME. Compte tenu d'une part d'un contexte volatil et incertain et d'autre part des hausses de prix pour compenser l'inflation des coûts, Bonduelle cible pour le nouvel exercice une croissance organique de 8 à 11% et une marge opérationnelle courante stable à 2,5%.

* Cafom (-3,88% à 8,92 euros). Cafom a finalisé, le 1er octobre, la cession du fonds de commerce de Distri Service à une filiale de Vente-unique.com. L'opération s'est effectuée sur la base d'un prix de cession de 2,8 ME attesté par un expert indépendant et a été payée grâce à la trésorerie disponible de Vente-unique.com. La société qui reprend le fonds de commerce, spécialement créée pour l'occasion, s'appelle Vente-unique.com Logistics AMB.

* Worldline (-0,54% à 40,46 euros). Le groupe a finalisé la cession et l'apport d'environ 85% des actions Ingenico aux fonds d'investissement gérés par Apollo, la cession d'environ 15% restants devant avoir lieu le 1er janvier 2023. Le prix de cession pour Worldline repose sur une juste valeur d'entreprise actuelle de l'ordre de 2,3 MdsE, incluant environ 1,7 MdsE de valeur initiale et jusqu'à 0,9 MdE d'actions de préférence. Net des ajustements du prix de réalisation et net d'impôts, Worldline recevra un produit total d'environ 1,4 MdE, et restera exposé à la création de valeur future d'Ingenico via des actions de préférence pour un montant allant jusqu'à 0,9 MdE (environ 0,6 MdE de juste valeur à la date de signature).