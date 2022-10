Clôture à Paris : un très beau lundi !

(Boursier.com) — Le marché parisien achève fermement la séance, ce lundi. Le CAC40 termine au-dessus des 6.100 points, sur un gain de +1,59% à 6.131 pts. Au fil de la journée, le CAC40 s'est affermi, oscillant entre un plus bas du jour à 6.041 pts en matinée, et un plus haut de 6.175 pts à l'ouverture de Wall Street. Malgré cette belle performance, le CAC40 cède encore quelque 14% depuis le 1er janvier.

Le marché chinois, qui a dévissé d'environ -3% ce matin, n'a pas contrarié les investisseurs français. Ce décrochage est notamment lié au Congrès du Parti communiste chinois, qui s'est clôturé dimanche, par la reconduction de Xi Jinping pour un 3e mandat à la tête du Politburo, l'instance dirigeante du Parti communiste chinois (PCC).

Malgré la politique zéro COVID de la Chine et les différents confinements, l'économie du pays a progressé à un rythme supérieur aux attentes au 3e trimestre. Les données sont toutefois déceptives. Le produit intérieur brut chinois a augmenté de +3,9% en rythme annuel sur la période juillet-septembre (+3,4% attendus après +0,4% au T2). Les exportations en septembre ont augmenté de +5,7% sur un an, un rythme supérieur aux attentes, mais le plus lent enregistré depuis avril. Les importations ont augmenté de +0,3%, (+1% de consensus). Les ventes au détail ont parallèlement augmenté de +2,5% sur un an en septembre (+3,3% attendus après +5,4% en août). Pour le 2e mois consécutif, les prix des logements neufs ont reculé (-0,2% en septembre). Les restrictions instaurées contre le COVID-19, l'effondrement du marché immobilier et les risques de récession mondiale semblent vouloir compromettre les initiatives du gouvernement de Pékin destinées à favoriser une croissance solide en 2023.

A l'image de Wall Street vendredi, la Bourse de Paris puise aujourd'hui sa forte motivation haussière dans la publication d'informations du Wall Street Journal (WSJ) selon lesquelles la Réserve fédérale américaine (Fed) pourrait débattre, lors de la réunion des 1er et 2 novembre, d'une hausse moins importante des taux en décembre. En outre, Mary Daly, la présidente de l'antenne régionale de la Fed à San Francisco, a indiqué que la Réserve fédérale américaine devrait éviter de précipiter l'économie du pays dans un "ralentissement non provoqué" en resserrant trop fortement sa politique monétaire. "Nous devons vraiment réfléchir sérieusement à la manière dont nous devons être restrictifs" a déclaré Mary Daly et de préciser : "Il est temps de commencer à débattre d'un ralentissement des hausses de taux d'intérêt".

Cette euphorie du marché parisien pourrait brutalement être coupée, jeudi, puisque la Banque centrale européenne pourrait procéder à une nouvelle hausse de taux de 75 points de base.

La place parisienne pourrait donc rapidement se retourner d'autant que les données macroéconomiques en Europe ne sont pas particulièrement bonnes. En Allemagne, l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats montre que le ralentissement de l'activité des entreprises s'accélère en raison de la hausse des coûts de l'énergie. Notamment, le PMI flash manufacturier a reculé à 45,7 après 47,8, soit au-dessous des attentes du marché à 47.

En zone euro, l'activité du secteur privé a subi en octobre sa plus forte contraction depuis près de 2 ans, les consommateurs se montrant plus prudents avec la hausse des prix. Les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats de la zone euro montrent que l'indice PMI composite a reculé à 47,1 en première estimation (48,1 en septembre) alors que le consensus le donnait à 47,5.

A Wall Street, les publications d'entreprises vont se poursuivre cette semaine, avec l'entrée en piste de plusieurs poids lourds des marchés. Dans l'attente à 18h, le S&P500 gagne +0,73% à 3.780 points. Le Dow Jones prend +1,01% à 31.397 pts. Le Nasdaq Composite est bien plus prudent avec un gain 0,08% à 10.869 pts.

L'or noir est à nouveau très volatil. Le baril de brut WTI recule maintenant de -1,09% à 84,25$. Le Brent de mer du Nord cède -0,88% à 92,78$.

L'euro est plus ferme de +0,15%, à 0,9876.

L'once d'or fléchit de -0,37% à 1.651$ (1.671 euros). Le Bitcoin reprend +0,74% à 19.305$ (19.546 euros).

Valeurs en hausse

* Genomic Vision (+11,33% à 0,084 euro). La société de biotechnologie, qui développe des outils et des services dédiés à l'analyse et au contrôle des modifications du génome, a annoncé des changements au sein de sa structure de gouvernance, à la suite de l'assemblée générale ordinaire de du 11 juillet et du conseil de surveillance du 21 juillet 2022. L'Assemblée générale des actionnaires a décidé la révocation de Mme Elisabeth Ourliac, Mme Tammou Abikhzer et M. Stéphane Verdood de leurs mandats respectifs de membre du Conseil de surveillance. Par ailleurs, l'Assemblée générale des actionnaires a décidé la révocation de Mme Dominique Remy-Renou de ses fonctions de membre du Directoire. A la suite de ces décisions, les actionnaires ont approuvé lors de l'Assemblée Générale la nomination de Mme Florence Allouche et de MM. Mohammad Afshar et Eric Edery en qualité de membres indépendants du Conseil de surveillance pour une durée de 6 ans. Le Conseil de surveillance a décidé à l'unanimité de nommer Aaron Bensimon en qualité de président du Directoire pour la durée de son mandat de membre du Directoire. Il est précisé que cette nomination a mis fin à son mandat de directeur général de Genomic Vision. Mme Florence Allouche est nommée en qualité de président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance. Enfin, M. Eric Edery est nommé en qualité de vice-président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance. Le nombre de membres du Directoire est fixé à trois. Mme Emilie Chataignier et M. Lionel Seltz sont nommés en qualité de membres du Directoire, pour la durée restant à courir du mandat du Directoire.

* Fermentalg (+8,97% à 1,70 euro). Après déjà un gain de +2,6% vendredi, l'entreprise libournaise poursuit sur sa lancée. Fermentalg a confirmé, la semaine dernière, anticiper une croissance annuelle forte avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 8 ME (5,6 ME en 2021), en ligne avec les annonces de la publication des résultats semestriels. Sur 9 mois, son chiffre d'affaires ressort à 6,2 ME, en progression de 67% comparé à l'exercice précédent.

* HiTechPros (+5,33% à 15,8 euros). HiTechPros a publié, au 30 juin, un chiffre d'affaires de 13,28 ME (10,35 ME au 1er semestre 2021), associé à une rentabilité opérationnelle courante en hausse de 7% et au maintien d'une structure financière solide. Au terme du 1er semestre, HiTechPros estime l'exercice 2022 "très bien engagé", puisque sa croissance est à deux chiffres, soit +28,3%. Sur ce 1er semestre, le résultat net de HiTechPros est en hausse de +9,4%. Il s'élève à 1,03 ME (940,33 kE au 30 juin 2021). La marge nette s'établit alors autour de 8%. La société conserve un bilan très sain et solide, tant au niveau des ratios financiers que de sa liquidité. La trésorerie nette s'élève à plus de 6,6 ME, en hausse de +7% par rapport au 30 juin 2021. La performance du 1er semestre conforte la Direction dans ses objectifs pour l'exercice 2022. Néanmoins, même si la crise sanitaire liée au Covid 19 et la guerre en Ukraine ne compromettent pas l'activité et n'ont aucun impact sur ses comptes, la Direction de HiTechPros préfère rester prudente quant à la progression de ses ventes sur l'ensemble de l'exercice.

* Michelin (+5,39% à 24,91 euros). Bibendum est en tête du CAC40 à la veille de la publication de ses revenus trimestriels. Selon le consensus fourni par la société clermontoise, le marché table sur des revenus de 7,16 MdsE (6 MdsE un an plus tôt), avec un effet devises estimé à 7%. Michelin devrait profiter de l'occasion pour confirmer sa guidance 2022, soit un résultat opérationnel des secteurs supérieur à 3,2 milliards d'euros (à parités constantes) et un cash-flow libre structurel supérieur à 1,2 MdE.

* Imerys (+4,97% à 38 euros). Le groupe minier a précisé ses ambitions pour le site de Beauvoir dans l'Allier. Il souhaite en extraire du lithium, avec pour objectif de devenir "un acteur majeur" du secteur en Europe. "Imerys vise une production de 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028. Cette exploitation ferait du groupe un fournisseur de premier plan du marché européen des batteries et lui conférerait un rôle clé dans l'industrie mondiale du lithium.

* Faurecia (+4,67% à 13,91 euros). L'actualité autour de l'équipementier automobile est marquée par plusieurs notes d'analystes à la suite de la publication trimestrielle de la société. Kepler Cheuvreux a réitéré son avis 'achat' et sa cible de 22 euros. Invest Securities a également confirmé son conseil 'achat' avec un objectif ajusté de 26,5 à 22,5 euros. Avant le CMD du 3 et 4 novembre et après une chute du titre de 65% depuis le 1er janvier, ce n'est plus le moment de céder à la tentation de "jeter l'éponge" mais la capacité de conviction des dirigeants sera mise à rude épreuve, souligne le broker.

* EssilorLuxottica (+4,3% à 160,05 euros). Le distributeur de verres ophtalmiques, qui a confirmé ses perspectives à long terme lors de la publication de son chiffre d'affaires à 9 mois la semaine passée, bénéficie d'une note favorable d'Oddo BHF. La société de bourse a confirmé son avis à 'surperformer tout en revalorisant EssilorLuxottica de 164 à 176 euros. EssilorLuxottica s'attend à une croissance annuelle du chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 5% entre 2022 et 2026 à taux de change constants (sur la base du chiffre d'affaires comparable 2021) et un résultat opérationnel ajusté de l'ordre de 19 à 20% du chiffre d'affaires en 2026.

* Solvay (+2,76% à 92,22 euros). Sur base de chiffres préliminaires non audités, Solvay a indiqué s'attendre à un chiffre d'affaires et un Ebitda sur de nouveaux records au 3e trimestre. La société prévoit un chiffre d'affaires net d'environ 3,6 MdsE et un Ebitda sous-jacent d'environ 900 ME, soit nettement supérieur aux estimations précédentes. "La performance du trimestre reflète le dynamisme de la demande sur de nombreux marchés, ainsi que le maintien de prix élevés dans les trois segments", explique le groupe. Le free cash-flow du trimestre sera également élevé, reflétant la combinaison de résultats record et de l'attention soutenue portée à la génération de trésorerie. En tenant compte de la forte performance depuis le début de l'année et des niveaux de commandes du 4e trimestre en fléchissement, Solvay a relevé ses prévisions d'Ebitda pour l'ensemble de l'année 2022 à environ 28% de croissance organique par rapport à l'année 2021. Les prévisions précédentes de la société, publiées le 28 juillet, prévoyaient une croissance organique de 14% à 18%.

* Atos (+2,17% à 10,18 euros). Après son rebond de 11,85%, vendredi, le titre se stabilise au-dessus des 10 euros. Atos précise aujourd'hui, "suite à des rumeurs dans la presse", avoir été "approchée par plusieurs acteurs intéressés par une potentielle acquisition de son activité Tech Foundations". L'hypothèse dans laquelle une telle marque d'intérêt aboutirait à une transaction est toutefois jugée "très incertaine". Atos rappelle que la société et son Conseil d'administration examinent toutes les marques d'intérêt reçues au regard de l'intérêt social de l'entreprise, et notamment de la création de valeur pour ses actionnaires, ses salariés et ses clients.

* L'Oréal (+1,93% à 316,1 euros). Le spécialiste français des cosmétiques grimpe en dépit de la réduction d'objectif de deux analystes. D'une part, Barclays a coupé son objectif de cours de 416 à 375 euros tout en maintenant son avis de 'surpondérer'. En revanche, Stifel reste à 'achat' sur le dossier mais ne vise plus que 385 euros (395 euros précédemment).

* Sartorius Stedim Biotech (+1,46% à 305,5 euros). Le spécialiste des équipements de l'industrie biopharmaceutique profite d'un marché particulièrement bien orienté, ce lundi, pour se reprendre après sa forte baisse de la semaine dernière. Le marché avait alors retenu que la croissance annuelle du chiffre d'affaires consolidé devrait se situer dans la moitié inférieure de la fourchette de 15 à 19% prévue jusqu'à présent... Concernant la rentabilité, le management a confirmé viser une marge d'Ebitda courant de plus de 35%. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a ajusté la mire de 531 à 540 euros en restant à 'acheter'.

* Vivendi (+0,91% à 7,95 euros). Le groupe de médias reste dans le vert en fin de séance, mais sous-performe très largement le marché parisien. AlphaValue a dégradé le dossier. Malgré des revenus en ligne, voire légèrement supérieurs aux attentes des analystes au 3e trimestre, le marché s'est focalisé sur la 'déception' Canal+. Le groupe de divertissement a dévoilé un chiffre d'affaires de 2,578 MdsE, en augmentation de 4,1% sur un an (+0,6% à taux de change et périmètre constants). Canal+ a néanmoins vu ses revenus reculer de 3,3%, à 1,42 milliard d'euros... "Canal+ est 'faible' dans le mix" a estimé la Deutsche Bank. Morgan Stanley ('surpondérer') a retenu que le groupe avait dépassé le consensus au 3e trimestre et souligne une valorisation "insoutenablement basse", avec des actions qui se négocient avec une décote de 47% par rapport à la somme des parties du courtier, en utilisant le cours actuel d'UMG.

Valeurs suspendues

* Cast (cotation suspendue à 7,51 euros). La cotation des actions Cast est suspendue jusqu'à nouvel avis sur Euronext Paris, à la demande de la société, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. Rappelons que le contexte pour Cast est celui d'une OPA. Le prix de l'offre est confirmé à 7,55 euros par action Cast, augmenté de 0,30 euro par action Cast en cas d'atteinte du seuil de 90% du capital et des droits de vote de Cast.

* Orpea (cotation suspendue à 14,74 euros). Le titre de l'exploitant de maisons de retraite a été suspendu ce matin. "En vue d'assurer une bonne information du marché et dans l'attente de la publication d'un communiqué de l'émetteur en application du règlement européen sur les abus de marché, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a demandé, ce matin avant l'ouverture du marché, la suspension des instruments financiers (actions, titres de créance et instruments liés) de la société", a précisé le gendarme financier.

* Bone Therapeutics (cotation suspendue à 0,143 euro). La cotation des actions Bone Therapeutics est suspendue jusqu'à nouvel avis sur Euronext Brussels, à la demande de la FSMA, dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. La semaine dernière, Bone Therapeutics avait indiqué disposer de 2,8 ME de trésorerie à la fin septembre, soit suffisamment de liquidités pour réaliser ses objectifs commerciaux jusqu'au 1er trimestre 2023 en supposant, entre autres, l'émission intégrale du nouveau plan d'obligations convertibles.

Valeurs en baisse

* Compagnie des Alpes (-5,01% à 11,76 euros). La pente est rude pour Compagnie des Alpes, sur un nouveau repli ce lundi, après avoir déjà redonné -5,78% vendredi. Le spécialiste de l'industrie de loisirs a publié sur l'ensemble de l'exercice, un chiffre d'affaires consolidé de 958,53 ME, en progression de +17,8% par rapport à l'exercice 2018/19. Son Excédent Brut Opérationnel (EBO) devrait atteindre un niveau supérieur à celui de l'exercice de référence 2018/2019. Le Groupe porte son enveloppe annuelle d'investissements nets de 160 ME à 175 ME. CDA est néanmoins exposée à la hausse des coûts de l'électricité pour ses activités Domaines skiables, qui ne bénéficient pas à plein des tarifs régulés de l'énergie nucléaire (ARENH). "Nous visons un EBO de 321,8 ME (+38,5% vs 2018/19 ; le groupe bénéficie sur l'année d'environ 30 ME d'aides Covid) pour un ratio DFN/EBO de 1,4x" commente Portzamparc. "La marge de la nouvelle saison devrait s'afficher en recul du fait du non récurrent n-1 (PZP -4pts à 29,5%), le levier légèrement se dégrader post M&A MMV", souligne l'analyste qui reste à l'achat en visant un cours de 21 euros.

* Renault (-2,24% à 32,02 euros). Le constructeur automobile est en queue de CAC40, ce soir. Le groupe a dévoilé, vendredi, un chiffre d'affaires de 9,8 MdsE au 3e trimestre, en hausse de +20,5%. A taux de change et périmètre constants, la croissance atteint 19,4%, une évolution conforme aux attentes des analystes. Renault Group confirme poursuivre sa politique commerciale orientée vers la création de valeur, se matérialisant par une progression des ventes sur les canaux les plus rentables. Renault Group, qui tiendra son 'Capital Market Day' le 8 novembre, a confirmé ses perspectives financières pour l'année 2022, à savoir une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 5% et un free cash-flow opérationnel de l'Automobile supérieur à 1,5 MdE. Dans l'attente de la présentation du chapitre 2 de sa stratégie 'Renaulution', Berenberg a d'ores et déjà ajusté sa cible de 34 à 36 euros avec un avis à 'acheter'. En revanche, Invest Securities a réduit son objectif de cours de 55 à 50,3 euros en restant aussi 'acheteur' sur le dossier.

* GeNeuro (-3,75% à 1,54 euro). Le spécialiste du traitement contre les troubles neurologiques trébuche après avoir communiqué une position de trésorerie de 9,6 ME au terme du 3e trimestre. Cette trésorerie disponible assure à GeNeuro une visibilité financière jusqu'à fin 2023 en tenant compte du financement de toutes les activités planifiées.