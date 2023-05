Clôture à Paris : trois de chute !

(Boursier.com) — Troisième séance consécutive de baisse à Paris où le CAC40 redonne encore -1,54% à 7.098 points. Le ralentissement de l'inflation en France au mois de mai ne permet pas au marché de reprendre le chemin de la hausse. Il reste plombé par des indicateurs chinois assez décevants.

L'activité manufacturière a en effet ralenti plus rapidement que prévu en Chine au mois de mai, en raison d'un affaiblissement de la demande. Selon les données officielles, l'indice PMI manufacturier s'est ainsi établi à 48,8 (49,2 le mois précédent), au-dessous du seuil de 50 qui délimite la notion de contraction de celle d'expansion d'activité.

Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a cependant confirmé la prévision de croissance économique de la France à 1% pour l'ensemble de l'année, en dépit d'un contexte jugé "plus difficile", après une progression de +0,2% confirmée au 1er trimestre. "Nous avons des résultats économiques qui sont solides, nous avons une croissance qui s'est maintenue à +0,2% au 1er trimestre, là où notre voisin allemand est en récession. Nous avons créé 42.000 emplois au 1er trimestre et nous sommes en train de faire reculer l'inflation", a déclaré Bruno Le Maire.

En effet, après l'Espagne hier, la pression sur les prix à la consommation s'est légèrement desserrée en France en mai. Selon les données préliminaires de l'Insee, ils augmenteraient de +5,1% sur un an, après +5,9% le mois précédent. Ce tassement baisse de l'inflation serait du au ralentissement des prix de l'énergie, de l'alimentation, des produits manufacturés et des services. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé aux normes européennes augmenterait de +6% en mai, après +6,9% en avril (+6,4% de consensus). Sur un mois, il serait quasi-stable (-0,1%), après +0,7% le mois précédent, et +0,3% attendu.

Bruno Le Maire considère que "ce reflux de l'inflation s'explique notamment par un 'effet de base' sur les produits pétroliers (moins chers qu'il y a un an), mais aussi par un ralentissement des prix de l'alimentation, des produits manufacturés et des services".

En Allemagne, selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, le taux d'inflation annuel, calculé aux normes européennes, s'est établi à +6,3% en mai (+7,6% en avril et +6,7% de consensus). En séquentiel, les prix à la consommation reculeraient de -0,2%, après +0,6% en avril (+0,2% attendu). Aux normes locales, l'inflation annuelle ressortirait à +6,1%, après +7,2% le mois précédent (+6,5% de consensus). Outre-Rhin, l'inflation a donc ralenti en rythme annualisé en mai, pour atteindre un plus bas depuis mars 2022 et bonne nouvelle... elle recule d'une manière plus importante que ce qui était prévu.

A New York, le marché accuse un nouveau coup de mou après les signes de faiblesse de l'activité en Chine et avant le vote sur la dette publique. Le vote de la Chambre des représentants sur le projet de loi visant à suspendre jusqu'au 1er janvier 2025 le plafond de la dette des Etats-Unis est en effet attendu ce mercredi. Un feu vert enverrait le texte au Sénat, où le débat pourrait se prolonger jusqu'à la fin de la semaine.

Dans ce contexte, à 18h00, les indices à Wall Street sont au rouge. Le S&P 500 décroche de -0,9% à 4.167 pts. Le Dow Jones cède -0,75% à 32.794 pts. Le Nasdaq Composite flanche de -0,89% à 12.901 pts.

Le baril de pétrole est toujours sous pression. Le brut WTI perd -0,86% à 68,94$. Le Brent plonge de -1,22% à 72,79$.

L'euro faiblit de -0,75% face au billet vert, à 1,0653.

L'once d'or progresse encore de +1,34% à 1.969$ (1.848 euros). Le Bitcoin glisse au-dessous des 27.000$.

Valeurs en hausse

* Capgemini (+6,82% à 162,8 euros). Le titre prend très nettement la tête du CAC40. Outre le gain de deux contrats en Catalogne, l'entreprise de services du numérique est dopée par l'annonce d'une extension majeure de son partenariat stratégique de longue date dans l'analyse de données et l'intelligence artificielle (IA) avec Google Cloud. Les deux parties vont créer un Centre d'excellence (CoE) Google Cloud IA générative mondial pour aider les entreprises à exploiter pleinement le potentiel des technologies d'IA. Le nouveau CoE aidera les clients à atteindre leurs objectifs de transformation d'entreprise, à renforcer l'engagement avec leurs clients et à accélérer la création de valeur à partir des investissements dans l'IA.

* JCDecaux (+4,177% à 18,98 euros). Le leader mondial de la communication extérieure a annoncé le rachat des activités de Clear Channel Outdoor Holdings en Italie et en Espagne. Ces opérations sont conduites de manière indépendante et répondent à des opportunités de marché différentes. Le montant de l'acquisition (avant prise en compte des positions de trésorerie/dette nette) de Clear Channel Italie est de 15,1 ME et celui de Clear Channel Espagne est de 60 ME, soit 6,7 fois l'Ebitda des 12 derniers mois à fin mars 2023 combiné des deux pays, avant prise en compte des synergies. La finalisation de la transaction en Italie est imminente pour un prix payé de 9,3 ME, après prise en compte des ajustements de dette nette et de besoins en fonds de roulement estimés. Celle de l'Espagne devrait intervenir en 2024, après l'obtention des autorisations réglementaires.

* Precia (+10,9% à 29,5 euros). Le dossier bénéficie d'une belle visibilité. Au cours du 1er trimestre, le groupe Precia Molen a réalisé un chiffre d'affaires de 39,9 ME, en hausse de +4,1% par rapport à celui de 2022. Le niveau de commandes a été très bon au 1er trimestre 2023, et est nettement supérieur à celui de 2022 sur la même période. Le carnet de commandes à fin mars 2023 ressort particulièrement élevé en Europe, en Asie, et en léger recul sur l'Afrique. Le chiffre d'affaires 2023 devrait bénéficier de ce dynamisme, avec cependant un impact important lié à l'arrêt des ventes vers la Russie et la cessation d'activité des filiales en Australie.

* Nacon (+4,41% à 2,25 euros). Le développeur de jeux vidéo a publié ses résultats annuels de l'exercice 2022-2023. Son résultat opérationnel progresse de +29,8%, et s'établit à 17,3 ME soit 11,1% du chiffre d'affaires. Son résultat net est bénéficiaire de 12,8 ME, soit 8,2% du chiffre d'affaires, (10 ME précédemment soit 6,4% du CA). Il est en hausse de +28%. La dette nette de Nacon s'élève à 67,3 ME au 31 mars 2023 et l'entreprise ne distribuera pas de dividende afin de préserver sa capacité d'investissement. A l'appui d'un impressionnant catalogue de sorties de jeux sur le nouvel exercice, Nacon est résolument confiant dans ses capacités de croissance pour 2023-2024.

* Bigben Interactive (+1,37% à 5,18 euros). La société a publié pour le dernier exercice un bénéfice net de 13 ME (10,3 ME un an plus tôt). Le groupe réaffirme sa confiance et anticipe une croissance forte de son activité sur l'ensemble de l'exercice. Au-delà, le titre est porté par les ambitions fortes de Nacon dont Bigben est l'actionnaire de référence avec 65,17% du capital. L'entreprise de Fretin a d'ailleurs décidé de distribuer à ses actionnaires un dividende en nature pour l'exercice 2022-2023. Il sera constitué d'actions Nacon à raison de 1 action Nacon pour 5 actions Bigben Interactive détenues. Cette distribution représente environ 4,25% du capital de Nacon.

* Veolia Environnement (+1,1% à 27,54 euros). Le spécialiste des services à l'environnement est soutenu par une note de Morgan Stanley. Le broker a revalorisé le dossier de 32 à 34 euros tout en réitérant son avis de 'surpondérer'.

* Dassault Systèmes (+0,88% à 41,11 euros). Goldman Sachs a rehaussé son objectif sur le dossier, passant de 46 à 50 euros avec une recommandation à 'Achat'.

* Sanofi (+0,6% à 94,88 euros). Le groupe pharmaceutique a dévoilé des données positives de phase II relatives au frexalimab, nouvel anticorps anti-CD40L expérimental, montrant une réduction significative de l'activité de la maladie chez des patients atteints de SEP récurrente-rémittente. Le frexalimab a atteint son critère d'évaluation primaire avec une réduction de 89% des nouvelles lésions cérébrales en T1 rehaussées par le gadolinium après 12 semaines de traitement, dans le groupe ayant reçu la dose la plus élevée, comparativement au placebo. Sanofi prévoit de lancer des essais pivots dans le traitement de la sclérose en plaques au début de 2024.

* Klépierre (+0,24% à 21,18 euros). Le leader européen des centres commerciaux bénéficie pour la première fois d'une notation de la part de Fitch. L'agence lui a attribué une note 'F1' à court terme (Short-term IDR) ; la note de défaut émetteur à long terme (Long-Term Issuer Default - IDR) 'BBB+' avec une perspective 'stable' et la note 'A-' pour sa dette senior non garantie. Grâce à des ratios financiers solides, "cette première notation confirme le fait que Klépierre possède l'un des bilans les plus robustes du secteur immobilier", se félicite le groupe.

Valeurs en baisse

* Casino (-3,63% à 5,57 euros). Le groupe de distribution pâtit d'une dégradation de la part de Moody's. L'agence a ramené la note CFR de Casino de 'Caa1' à 'Caa3'. La note de probabilité de défaut (PDR) est coupée de 'Caa1-PD' à 'Ca-PD'. L'agence explique que cette décision reflète la très forte probabilité de défaut à la suite de l'ouverture d'une procédure de conciliation entre l'entreprise et ses créanciers pour négocier une restructuration de la dette. Compte tenu de la structure du capital insoutenable de la société et de sa faible liquidité, Moody's estime qu'une restructuration de la dette est désormais très probable et que les créanciers subiront des pertes. La perspective reste 'négative'.

D'autre part selon Bloomberg, l'investisseur tchèque Daniel Kretinsky envisagerait d'offrir une porte de sortie aux créanciers les plus importants du groupe de distribution. Il proposerait d'injecter des capitaux frais en contrepartie d'une participation majoritaire. La proposition comprendrait un rachat de dettes avec une forte décote pour les 3,6 milliards d'euros d'obligations non garanties et perpétuelles de la société. Le niveau de prix serait cependant plus élevé que les prix du marché. Certaines de ces obligations pourraient être converties en actions, ce qui permettrait à l'entreprise de ne plus avoir de dettes non garanties. Selon Bloomberg, l'offre présentée à Casino serait indicative et pourrait évoluer en fonction des conclusions du processus de due diligence et tout au long des négociations en cours.

* Stellantis (-3,47% à 14,19 euros). Seconde séance de baisse pour le groupe automobile, qui en collaboration avec TotalEnergies et Mercedes-Benz, a inauguré, mardi, son usine de batteries Lithium-Ion d'Automotive Cells Company (ACC) sur le site de Billy-Berclau/Douvrin, en France. Il s'agit de la première de 3 gigafactories prévues en Europe.

Par ailleurs, Moody's a relevé la perspective crédit de Stellantis de 'stable' à 'positive', et a confirmé ses notes émetteur long terme et senior non garanties à 'Baa2'. Cette évolution reflète les progrès continus de Stellantis en termes d'amélioration des marges et d'effet de levier, indique Matthias Heck, vice-président chez Moody's. "Une mise à niveau de la notation à 'Baa1' est probable si l'entreprise est en mesure de conserver des marges bénéficiaires d'exploitation élevées à un chiffre, et de maintenir un effet de levier durable au-dessous de 2x, malgré des défis à court terme en matière d'inflation plus élevée et de risques pour la confiance des consommateurs".

* TotalEnergies (-1,37% à 53,08 euros). Le groupe pétrolier français enchaîne sa 3e séance consécutive de repli, contribuant à maintenir le CAC40 sous pression. Ce décrochage s'effectue dans le sillage de cours de l'or noir sous pression, puisque le Brent de mer du Nord revient autour 72,78$ alors que le WTI tombe à 68,91$.

Le géant pétrolier s'est par ailleurs associé avec Tree Energy Solutions (TES) pour étudier et développer aux Etats-Unis une unité de production à échelle industrielle d'e-gaz (ou 'e-NG'), un gaz naturel de synthèse produit à partir d'hydrogène renouvelable et de CO2. D'une capacité de production de 100.000 à 200.000 tonnes par an, ce projet sera détenu à parts égales par les deux partenaires et opéré par TotalEnergies. Ce partenariat combine le savoir-faire de TES en matière d'e-NG et l'expertise de TotalEnergies dans la production d'électricité renouvelable, la conduite de grands projets et la liquéfaction du gaz.

Dans l'après-midi, TotalEnergies et ses partenaires Petrobras, QatarEnergy et Petronas Petróleo Brasil Ltda (PPBL) ont aussi annoncé la signature d'un contrat de partage de production (production sharing contract, PSC) pour le bloc Agua Marinha. Celui-ci a été remporté dans le cadre du dernier appel d'offres sous régime de partage de production organisé par l'Agence nationale du pétrole brésilienne (ANP), en décembre 2022. Agua Marinha est un bloc d'exploration de 1.300 km(2) situé dans le bassin pré-salifère de Campos, au sud du champs de Marlim Sul, à environ 140 km des côtes brésiliennes. Le programme de travaux prévoit notamment un puits d'exploration à forer durant la période d'exploration.

* Bouygues (-0,63% à 29,98 euros). Le groupe de BTP et de communication vient de réaliser un placement obligataire de 1 MdE à 8 ans (échéance 17 juillet 2031), portant un coupon de 3,875%. Le coût économique pour le Groupe, après prise en compte des opérations de pré-couverture, s'établit à un niveau légèrement inférieur à 1,95%. Cette émission obligataire s'inscrit dans le cadre du refinancement des besoins généraux de l'entreprise.

* Les mauvais indicateurs économiques chinois affectent à nouveau le domaine du luxe en bourse et du même coup, pèsent sur le CAC40 dont ce secteur est une pondération forte. Ces titres reculent en bloc à Paris : Kering (-2,91% à 498,35 euros) ; LVMH (-2,64% à 813,9 euros) ; Hermès International (-2,64% à 1.901,8 euros) ; Christian Dior (-2,46% à 773,5 euros). L'Oréal abandonne -1,29% à 399 euros.