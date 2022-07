Clôture à Paris : toujours et encore de la volatilité

(Boursier.com) — En dépit d'un mauvais début de journée, le CAC40 termine sur note positive, alors que Wall Street hésite. La place parisienne reprend de la hauteur au-dessus des 6.000 points, terminant en hausse de +0,8% à 6.044 pts, soit quasiment au plus haut du jour (6.053,33 pts).

La poursuite de la hausse du dollar, qui évolue désormais quasiment à parité avec l'euro, apporte des facteurs inflationnistes et des risques de récession en impactant les groupes supportant des coûts en dollars.

La baisse de la devise européenne a d'ailleurs été accélérée, en matinée, par la publication d'un très mauvais indice allemand ZEW du moral des investisseurs. Le sentiment des investisseurs s'est en effet dégradé depuis le début du mois de juillet, plombé par les incertitudes sur l'approvisionnement énergétique du pays, les confinements sanitaires en Chine et la perspective d'une remontée des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). L'indice mesurant le sentiment des investisseurs allemand a ainsi reculé à -53,8 après -28,0 en juin. Les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un repli à -38,3.

En France, la hausse des taux semble vouloir s'inscrire durablement dans les fondamentaux de l'économie, avec une meilleure rémunération des dépôts. Le Gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a évoqué la possibilité d'une "hausse significative" du taux du Livret A. Le taux de rémunération du produit d'épargne préféré des Français, qui avait déjà connu une première hausse de 0,5% à 1% au 1er février, pourrait doubler une nouvelle fois. Il pourrait passer à 2,5%, à partir du 1er août. Le LDDS serait à 2,2% alors que les français en situation plus difficile seraient privilégiés avec un LEP potentiellement à 4,6% !

Alors que cette semaine débutent les publications de résultats aux Etats-Unis, les grandes banques ouvrant le bal jeudi et vendredi, les investisseurs sont toujours en proie à l'incertitude quant à leur teneur, ayant du mal à quantifier l'ampleur du ralentissement économique et sa possible traduction en récession. Les récentes nouvelles mesures strictes en Chine par rapport à la Covid-19 viennent rajouter de l'incertitude. La Chine donnera sans doute le LA, dans 3 jours, avec la publication de son produit intérieur brut du 2e trimestre... Les chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis seront publiés, demain mercredi. Ils pourraient relancer les spéculations sur la hausse des taux de la Réserve fédérale.

Dans l'attente, la Bourse de New York se cherche. Le S&P500 gagne +0,11% à 3.858 pts. Le Dow Jones est plus ferme avec une avance de +0,30% à 31.267 pts alors que le Nasdaq prend maintenant +0,1% à 11.384 pts.

Le pétrole plonge au-dessous des 100$ le baril. Le WTI cède -6,58% à 96,57$. Le baril de Brent recule de -6,34% à 99,66 euros. L'Opep a annoncé s'attendre à un léger ralentissement de la croissance de la demande mondiale de pétrole, l'an prochain. La consommation devrait toutefois rester soutenue en raison d'un moindre impact de la pandémie de COVID-19 alors que la croissance économique reste encore solide. Dans son rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dit tabler sur une augmentation de 2,7 millions de barils par jour (bpj) de la demande globale en 2023. Elle laisse inchangée sa prévision pour cette année, à 3,36 millions de bpj. La consommation globale de pétrole devrait dépasser cette année son niveau de 2019, mais l'envolée des cours du baril et les confinements des derniers mois en Chine devraient freiner sa croissance. Le rapport de juillet montre que la production totale de l'Opep a augmenté de 234.000 bpj en juin à 28,72 millions de bpj.

Côté devises, l'euro a presque frôlé, en séance, la parité avec le dollar, à 1,00005, son plus bas niveau depuis décembre 2002. Il se redresse actuellement de +0,31% à 1,007$. Les incertitudes sur les taux de la BCE et le risque de récession en zone euro contribuent à l'érosion de la devise européenne.

L'once d'or redonne 0,6% à 1.732$. Le Bitcoin enfonce les 20.000$ à 19.859$.

Valeurs en hausse

* Mauna Kea Technologies (82,18% à 0,91 euro). Grosse journée dans d'importants volumes (11,36% de capital échangé) pour Mauna Kea Technologies, qui avec la société pharmaceutique chinoise Tasly Pharmaceuticals, a annoncé la signature d'un accord stratégique pour créer une joint-venture. Selon les termes de l'accord, Tasly et Mauna Kea formeront une société commune qui commercialisera certaines indications du Cellvizio en Chine, développera et commercialisera le Cellvizio au niveau mondial dans les domaines de la neurologie et de la neurochirurgie, et fabriquera des unités Cellvizio pour le marché chinois. La joint-venture utilisera à la fois les partenaires de distribution existants et son propre réseau de commercialisation en Chine pour accélérer l'adoption du Cellvizio. En échange de l'apport de licences et d'autres droits de propriétés intellectuelles à la joint-venture, Mauna Kea recevra des paiements en cash totalisant 10 millions de dollars (9,94 millions d'euros), une participation de 44,1% dans la joint-venture et un engagement d'acheter des quantités minimales de systèmes et de sondes Cellvizio pendant 5 ans.

* 2CRSi (+6,49% à 3,28 euros) a réduit sa perte sur l'exercice 2021-2022. Le résultat net consolidé part du Groupe s'améliore largement pour s'établir à -1,6 ME (-4,2 ME pour l'exercice précédent). En outre, Marie de Lauzon a quitté ses fonctions de Directrice Générale Déléguée, le 6 mai. Elle a démissionné de son mandat d'administratrice de la société, le 9 juillet. 2CRSi détaillera d'ici la fin de l'année sa vision long terme, à l'occasion d'une présentation de son nouveau plan stratégique "Mission 2027", un plan de croissance rentable porté par une ambition forte : atteindre 1% du marché mondial des serveurs informatiques.

* EDF (+5,96% à 10,22 euros). Le groupe français d'électricité poursuit sa remontée, après déjà une reprise de quelque 29,5% sur les 4 dernières séances. Les investisseurs tablent sur une belle prime de sortie pour les intérêts minoritaires de cette ex-star du CAC40. Pour les analystes de JP Morgan, le coût de l'opération à 8 milliards d'euros suggère que l'Etat français, pourrait lancer une offre à un prix compris entre 10,2 et 12,7 euros par action EDF ou représentant une prime pouvant aller jusqu'à 32% par rapport au cours de clôture de lundi.

* Thales (+2,24% à 123,3 euros). Le groupe d'électronique de défense a signé un accord pour acquérir OneWelcome, un leader européen sur un marché en forte croissance, celui de la gestion des identités et des accès clients - pour un montant total de 100 ME. OneWelcome connaît une croissance forte de plus de 30% d'une année sur l'autre.

Annoncé hier, Athea, co-entreprise d'Atos (-1,39% à 11,03 euros) et de Thales a obtenu de la Direction générale de l'armement (DGA) la phase 3 du projet Artemis.IA (Architecture de Traitement et d'Exploitation Massive de l'Information multi-Sources et d'Intelligence Artificielle). Le programme Artemis.IA permet d'offrir des capacités évolutives pour le traitement de données massives et l'intelligence artificielle (IA) qui répondent aux différents besoins métier du ministère des Armées. A l'avenir, la solution d'Athea permettra au ministère des Armées de développer de nouvelles applications d'IA au sein de ses différents systèmes, en conciliant décloisonnement et partage maîtrisé des informations. Les champs d'application sont nombreux et concernent tous les domaines qui manipulent de grands volumes de données et pour lesquels la souveraineté et la sécurité sont clés : renseignement, logistique, cybersécurité, santé...

Thales n'est pas non plus en reste de projets côté développement durable... Avec Air France, la DSNA, l'ONERA, Atmosphère, CGX et le Cerfacs, Thales expérimente en conditions réelles le concept 'Green Flag'. Associés dans le cadre du projet Octavie, soutenu par région Occitanie à hauteur de plus de 700 kE, les partenaires s'engagent à réduire l'impact environnemental de l'aviation commerciale. Les résultats de cette première expérimentation en vol sont prometteurs. Ils nécessitent d'être consolidés afin d'intégrer 'Green Flag' de manière pérenne et à grande échelle dans les procédures des contrôleurs aériens, y compris dans un contexte de trafic dense.

* Predilife (+0,35% à 5,74 euros). Predilife annonce le succès de l'offre au public d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) ouverte le 1er juin. Elle a été souscrite à hauteur de 1,755 ME. Le produit net de l'émission -égal à environ 1,5 ME après déduction des frais inhérents à l'offre- permettra à la société de financer ses activités au moins jusqu'à juillet 2023. Le produit de l'offre sera principalement affecté au financement du déploiement à grande échelle des bilans prédictifs multi-pathologies destinés aux entreprises. Ces bilans de prédiction adressés aux salariés ont été lancés à l'automne 2021 auprès d'entreprises aussi différentes qu'Allianz, Lactalis ou Marionnaud. Ils reçoivent un accueil très prometteur par les entreprises du CAC 40, les grands comptes et les ETI et il est nécessaire de financer le cycle de vente et de démultiplier la force de frappe commerciale de la société.

* Paragon ID (+3,79% à 27,4 euros). Paragon ID va faire mieux que prévu. La société explique que "dans un contexte de forte activité commerciale, la fin des grèves dans les usines de papier finlandaises, la détente des chaînes d'approvisionnement et l'amélioration des conditions de transport des produits ont permis à Paragon ID de réaliser des ventes supérieures aux attentes au cours des mois de mai et juin 2022". Le chiffre d'affaires consolidé du 4e trimestre de l'exercice 2021/22 (période d'avril à juin) sera publié le 26 juillet. Il dépasse le niveau escompté.

* Fnac Darty (+1,47% à 41,28 euros). La société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois Vesa Equity Investment, contrôlée par Daniel Kretinsky, a déclaré avoir franchi en hausse, le 5 juillet, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de Fnac Darty. La société d'investissement détient désormais 20,03% du capital et des droits de vote du no 1 français de la distribution de produits culturels et de loisirs. Vesa Equity Investment va poursuivre ses achats d'acions.

* Vinci (1,52% à 87,63 euros). La filiale autoroutière du groupe Vinci a décidé de faire un (maigre) effort à destination des usagers de ses autoroutes. A la demande du ministre des transports, Clément Beaune, qui avait appelé les sociétés de gestion d'autoroutes à faire un effort tarifaire, Vinci Autoroutes a annoncé 10% de réduction sur les dépenses de péages payées en chèques-vacances. Cette ristourne est très sélective puisqu'elle ne vaut que pour les usagers du télépéage. Ces personnes pourront en effet créditer jusqu'à 250 euros issus des chèques vacances sur leur badge de télépéage Ulys, pour bénéficier d'une remise maximale de 25 euros. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 14 juillet, pour des trajets effectués jusqu'au 15 septembre.

* Eurazeo (+1,13% à 62,5 euros). Le spécialiste des investissements longs a signé avec Apax Partners un accord d'exclusivité en vue de la cession de sa participation dans Vitaprotech, leader français des solutions premium de sécurisation des sites sensibles. L'opération resterait soumise à l'obtention des autorisations réglementaires applicables. Cette cession générerait pour Eurazeo un multiple cash-on-cash de 3.2x et un taux de rendement interne (TRI) de plus de 30%. Soutenu depuis 2018 par Eurazeo, Vitaprotech a réalisé une forte croissance organique portée par des marchés sous-jacents dynamiques et accélérée par une stratégie de buy & build éprouvée (9 acquisitions réalisées au cours des 4 dernières années). Ambitionnant un chiffre d'affaires de plus de 80 ME en 2022, Vitaprotech a triplé de taille depuis 2018, et compte désormais plus de 400 salariés en France, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

* Renault (+1,58% à 23,73 euros). Après déjà un vif repli de -5,12% hier, le constructeur automobile français se reprend doucement. Les ventes mondiales du groupe dépassent à peine 1 million d'unités au 1er semestre 2022, en baisse de -12% par rapport au 1er semestre 2021 à périmètre équivalent (hors Russie), dans un contexte perturbé par la crise des semi-conducteurs et marqué par l'arrêt des activités en Russie. Les unités vendues chutent de 29,7% au total, puisqu'au 1er semestre 2021, elles atteignaient le chiffre de 1.422.647.

* Pernod Ricard (+0,17% à 179,5 euros). Le groupe de spiritueux a démenti en cours de séance des informations de presse selon lesquelles il suspendrait tout nouvel investissement en Inde. Selon le porte-parole de Pernod Ricard s'exprimant auprès de Reuters, les informations de presse relatives aux discussions avec les autorités indiennes sont "hors contexte".

Valeurs en baisse

* Unibail-Rodamco-Westfield (-0,77% à 48,64 euros). RBC Capital a dégradé le titre du groupe d'immobilier commercial de "performance en ligne" à "sous-performance" en ramenant son objectif de cours de 77 à 42 euros.

* Lucibel (-9,85% à 1,23 euro). Le titre décroche après la publication de son chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2022. Il recule de -3% par rapport au chiffre d'affaires du 2nd semestre 2021, et ressort en baisse de -21% par rapport à celui du 1er semestre 2021 en s'établissant à 3,98 ME. La société se veut cependant rassurante : "Ces évolutions attestent de la résistance de l'activité du groupe Lucibel, dans un contexte de pénurie majeure de composants électroniques consécutive à la crise sanitaire, et de difficultés opérationnelles de sa filiale Lorenz Light Technic, en raison de l'incapacité de travail de son dirigeant depuis août 2020".

* Bonduelle (-9,63% à 13,7 euros). Pas de cuisine aux petits oignons pour Bonduelle, lourdement attaqué après son avertissement. Le groupe nordiste a fait savoir que, compte tenu des premiers indicateurs d'activité du 4e trimestre de l'exercice 2021-2022 d'une part, d'une vague sans précédent d'inflation touchant l'ensemble des composantes de coût et en accentuation sur la période d'autre part et enfin, d'un redressement amorcé mais plus difficile que prévu de ses activités de frais en Amérique du Nord, la croissance du chiffre d'affaires et de la marge opérationnelle courante devraient s'inscrire en deçà des objectifs. Bonduelle avait précédemment communiqué sur +3% de chiffre d'affaires et +3,6% de la marge opérationnelle courante à périmètre et change constants pour l'ensemble de l'exercice.

* Implanet (-12,23% à 0,183 euro). Implanet a réalisé au 2e trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 2,1 ME, supérieur de 33% à celui de la même période en 2021. La croissance s'explique par un second trimestre de croissance organique de l'activité Rachis chez Implanet de +22% et l'acquisition d'OSD en mai 2021, contribuant à hauteur de 0,31 ME. Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 4,11 ME (2,6 ME au 1er semestre 2021 ; +58%). Cependant au 30 juin, Implanet disposait d'une trésorerie de seulement 0,5 ME. Il est donc prévu de réaliser, avant le 31 octobre, une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission d'ABSA, garantie à hauteur de 5 ME par le partenaire Sanyou Medical.

* Kalray (-4,76% à 19,62 euros). Au terme de ce 1er semestre 2022, Kalray affiche un chiffre d'affaires consolidé de 4,7 ME, intégrant les revenus d'Arcapix entre le 15 avril et le 30 juin (0,4 ME au 1er semestre 2021). Kalray réalise un chiffre d'affaires combiné de 10,7 ME au 30 juin 2022, soit la moitié de l'objectif annuel annoncé pour l'exercice 2022. Une émission d'obligations simples d'un montant de 4,2 ME, souscrite par les mêmes investisseurs, est programmée au 2nd semestre 2022 afin de compléter les ressources disponibles. Kalray est confiant dans la réalisation de son objectif de chiffre d'affaires combiné de 20 ME en 2022, et confirme l'objectif de stabilité de son EBITDA combiné grâce à l'effet relutif d'Arcapix dans un contexte de poursuite des investissements.

* Virbac (-0,54% à 368,5 euros). Le groupe continue d'accroître sa présence sur le marché des animaux d'élevage en annonçant le lancement aux Etats-Unis de TENOTRYL (enrofloxacine) pour une utilisation chez les bovins et les porcs. Ce produit antibiotique a été approuvé par la FDA (Food and drug administration) le 28 mars et sera disponible à partir de ce mois de juillet. TENOTRYLTM est le 3e produit que lance Virbac sur le marché de la santé animale aux Etats-Unis au cours des six derniers mois.

* Visiomed (-0,2% à 0,195 euro). Smart Salem, filiale à 100% de Visiomed, vient de signer le contrat-cadre avec la Dubaï Health Authority (DHA) pour l'ouverture de son 3è centre. Smart Salem est le 1er centre digitalisé proposant des tests d'aptitude médicale (Medical Fitness) indispensables à l'obtention des visas de résidence et de travail aux Emirats Arabes Unis. Ce 3è centre sera implanté à Dubaï Knowledge Park, l'un des centres d'affaires les plus dynamiques du groupe TECO. En outre, Visiomed a annoncé l'émission d'obligations non convertibles d'un montant minimum total de 2,5 ME sous la forme d'une offre de financement participatif ouverte à tous via la plateforme Equisafe Invest. Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1 Euro auront une maturité de 2 ans et seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intérêt annuel de 10,5% payable à chaque anniversaire. Le montant minimal de l'émission sera de 2,5 ME. La période de souscription s'étendra du 12 juillet 2022 au 15 août 2022.