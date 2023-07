Clôture à Paris : toujours en vert !

(Boursier.com) — Bien que plus hésitant dans les derniers échanges, le CAC40 a aujourd'hui poursuivi sa remontée en Bourse. En clôture de marché, l'indice phare de la place parisienne gagne +0,11% à 7.326,94 points.

Les résultats trimestriels plus solides que prévu des banques américaines Bank of America et Morgan Stanley ont soutenu la tendance, ainsi que Klaas Knot, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, qui, hier, a expliqué que de nouvelles hausses de taux après celle prévue en juillet n'étaient "en aucun cas une certitude" en zone euro.

L'inflation en zone euro a en effet ralentie, mais sans accalmie magistrale ! Le taux d'inflation dans les pays utilisant la monnaie unique européenne a ainsi été confirmé à 5,5%, en ligne avec les attentes, tandis que la lecture 'core' harmonisée finale a été de +5,5% également (+5,4% précédemment évalué). L'inflation dans la zone euro a donc ralenti en juin à 5,5% sur un an contre 6,1% en mai, selon Eurostat, avec une modération des tensions sous-jacentes. L'inflation sous-jacente hors éléments volatils de l'énergie et des produits alimentaires non-transformés, s'établit à 6,8% sur un an en juin contre 6,9% en mai. Une mesure plus étroite excluant l'alcool et les produits du tabac a en revanche progressé à 5,5% par rapport à juin 2022 contre +5,3% en mai. Ces indicateurs demeurent évidemment largement au-dessus de l'objectif d'inflation de 2% de la BCE.

L'inflation britannique a également ralenti plus que prévu en juin, à 7,9% contre un consensus à 8,2%,

Le marché pétrolier se fait volatil. A 17h45, le West Texas Intermediate (WTI) gagne encore +0,89% à 76,35$. Le baril de Brent de mer du Nord prend +0,51% à 80,23$.

Du côté des devises, l'euro, qui a touché hier un pic de 17 mois à 1,1276$, se tasse légèrement (-0,31%) à 1,1194 face au billet vert. Le dollar s'échange 0,8931 face à l'euro.

L'once d'or s'apprécie de +0,97% à 1.974$ (1.763 euros). Le Bitcoin est toujours autour des 30.000$, à 29.924$.

Valeurs en hausse

* 2CRSi (+15,06% à 1,795 euro). La société strasbourgeoise a finalisé la cession de sa participation dans le spécialiste de la distribution informatique, Boston Limited, à une filiale de Source Code basée à Norwood (Etats-Unis). Le produit de la cession a été affecté en priorité au désendettement et au renforcement des capitaux propres de 2CRSi. La dette financière consolidée a ainsi été sensiblement réduite, passant de 54,6 ME (hors IFRS16) fin février 2023 à moins de 17 ME (hors IFRS16). Cette vente conduit également à l'extinction de la dette financière liée à l'option d'achat des 30% de parts restantes des actionnaires minoritaires de Boston Ltd, pour un total de 13 ME. Enfin, une partie du produit de la cession sera utilisée pour distribuer un dividende exceptionnel de 0,20 euro par action ordinaire.

* Casino (+10,39% à 3,124 euros). Le titre réagit à l'entrée d'un nouvel intéressé par le jeu de 'qui rachète Casino'. Un document consulté par le quotidien 'Le Monde' montrerait l'existence, ces derniers jours, d'échanges entre Lidl et le fonds Attestor, partie prenante aux côtés de Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière dans le cadre de la reprise de Casino. Dans cette lettre adressée à David Alhadeff (un des associés d'Attestor), et signée par Kenneth McGrath (directeur général de Lidl), le distributeur allemand dresse une liste de près de 600 supermarchés, environ 300 Casino et 300 Monoprix, qui l'intéresseraient. Selon 'Le Monde', cette marque d'intérêt est confirmée par l'entourage d'Attestor, qui fait savoir "qu'il n'y a pas de discussions".

* Kering (+7,37% à 530,4 euros). Le groupe de luxe breton prend la tête du CAC40, après avoir annoncé une réorganisation de sa direction et de sa marque phare, Gucci. Ainsi, Francesca Bellettini, outre les fonctions de Présidente-Directrice générale d'Yves Saint Laurent qu'elle exerce depuis 2013, est nommée Directrice générale adjointe de Kering, en charge du Développement des Maisons. Marco Bizzarri, Président-Directeur général de Gucci depuis 2015 et membre du Comité exécutif de Kering depuis 2012, quittera la société au 23 septembre. Jean-François Palus, Directeur général délégué de Kering, est nommé Président-Directeur général de Gucci pour une période transitoire.

* Nexans (+6,88% à 83,15 euros). Le groupe a remporté un contrat majeur d'un montant de 1,43 MdE, qui constituera une première historique pour le tronçon de l'EuroAsia Interconnector reliant Chypre et la Grèce. Celui-ci permettra d'échanger jusqu'à 1.000 MW entre les 3 pays, avec la possibilité de passer à 2.000 MW, soit l'équivalent de la consommation électrique moyenne de 3 millions de foyers. Il mettra fin à l'isolement énergétique de Chypre, en créant un corridor énergétique entre l'Europe et l'Asie. Le premier pôle devrait être achevé en 2028 et le second en 2029.

* Virbac (+5,75% à 266,50 euros). Le spécialiste français des produits vétérinaires a annoncé un chiffre d'affaires de 295,2 ME pour le 2e trimestre 2023, en progression de +1,9% à taux de change constants par rapport à la même période de 2022 (-1% en publié). La bonne dynamique des zones Europe (+7%) et Asie-Pacifique (+4,5%) compensent pleinement la contre-performance de la zone Amérique latine (-11%) pénalisée essentiellement par le Chili. En Europe, la croissance du trimestre est notamment portée par la France où l'activité rebondit fortement (+21,6%) après un premier trimestre en décroissance.

Sur le 1er semestre, le chiffre d'affaires s'établit à 609,9 ME, soit une évolution globale de -1% par rapport à la première moitié de 2022. Hors effets de change, le chiffre d'affaires reste stable à +0,2%.

* GTT (+3,65% à 97,90 euros). Le spécialiste des systèmes de confinement à membrane a reçu, au 2e trimestre 2023, une commande de la part de son partenaire Hyundai Samho Heavy Industries pour la conception des cuves de deux nouveaux méthaniers, pour le compte d'un armateur asiatique. GTT réalisera le design de ces cuves qui intègreront le système de confinement à membranes Mark III Flex développé par GTT. La livraison des méthaniers est prévue au cours du 1er et 2e trimestres 2027.

* Vinpai (+3,05% à 6,75 euros). Premiers échanges pour le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients naturels destinés à l'alimentation et à la cosmétique. La société s'introduit aujourd'hui sur Euronext Growth Paris. Le prix d'admission et d'émission des actions de Vinpai a été fixé à 6,55 euros l'unité. Vinpai a été introduit en Bourse par l'admission de 2.292.714 actions ordinaires composant son capital et de 1.068.701 actions nouvelles émises dans le cadre d'une Offre Globale, après l'exercice intégral de la Clause d'extension et de l'Option de surallocation. La capitalisation boursière était d'environ 22 ME à l'introduction. Cette mise sur le marché a permis de lever 7 ME au total. Elle a pour objectif d'accompagner la forte croissance de la société tout en poursuivant sa stratégie d'innovation. Vinpai ambitionne également de poursuivre son expansion internationale.

* Renault (+0,99% à 38,955 euros). Les ventes mondiales du constructeur automobile s'élèvent à 1.133.667 véhicules au 1er semestre, en hausse de 13% par rapport au 1er semestre 2022. En Europe, les ventes du Groupe augmentent de 24% dans un marché en hausse de 17%. La marque Renault enregistre une croissance de 12 % avec plus de 772 000 véhicules vendus au 1er semestre 2023. En Europe, la marque Renault a augmenté ses ventes de 21 % à 503.242 unités et revient sur le podium, en tant que deuxième marque la plus vendue et première en France.

* Vranken-Pommery Monopole (+0,56% à 18,1 euros). Le numéro 2 mondial de la production et de la commercialisation de champagnes affiche un chiffre d'affaires de 114,7 ME pour le 1er semestre 2023 (+4,4% par rapport au S1 2022). L'export représente 67% des ventes du 1er semestre, avec des performances commerciales notables dans les pays anglo-saxons. Les ventes à la clientèle progressent de 10,2%, que ce soit dans les pays tiers ou en Europe.

Le groupe maintient sa prévision de croissance de son activité à 5% minimum pour l'exercice 2023.

* Evolis (suspendu à 32,8 euros). Les actionnaires de Cedys & Co, qui détient environ 84,43% du capital et des droits de vote d'Evolis sont entrés en négociations exclusives avec HID Global, filiale du Groupe suédois Assa Abloy, pour la cession de leur participation dans Cedys & Co. En parallèle, HID et Crédit Mutuel Equity, qui détient environ 14% des actions d'Evolis ont conclu un contrat de cession d'actions. L'opération serait suivie d'une offre publique obligatoire devant permettre à HID d'acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote d'Evolis. Le prix d'achat de 100% des parts et droits de vote du groupe Evolis s'élèverait à 228,4 ME soit 43,75 euros par action. Ce prix d'achat représenterait une prime d'environ 39% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Evolis sur Euronext Growth Paris au cours du dernier mois de cotation au 17 juillet. A la réalisation de l'opération, prévue pour intervenir à la fin du 3e trimestre 2023, HID détiendrait environ 98,5% du capital.

Valeurs en baisse

* SergeFerrari Group (-13,25% à 12,96 euros). Le marché sévit après avertissement... Dans un contexte économique incertain, le spécialiste des systèmes de protection solaire extérieure a abaissé ses attentes de chiffre d'affaires pour l'exercice 2023 et vise désormais une croissance de +4% par rapport à 2022, inférieure à son hypothèse de +7% précédemment envisagée. La marge opérationnelle courante 2023 sera affectée par cette progression des ventes moindre qu'attendue. SergeFerrari Group révise ainsi son objectif de résultat opérationnel courant 2023 entre 5% et 5,5% de son chiffre d'affaires 2023 (7,4% en 2022).

* Pierre et Vacances (-2,75% à 1,628 euro). Le chiffre d'affaires du 3e trimestre de l'exercice 2022-2023 s'élève à 429,8 ME et à 1,171 MdE sur les 9 premiers mois de l'exercice. Il est à comparer à 401,5 ME au 3e trimestre 2021/2022 (et à 1,038 MdE sur les 9 premiers mois de l'exercice précédent). Après un 1er semestre particulièrement dynamique, bénéficiant du rebond du secteur du tourisme, le chiffre d'affaires des activités touristiques est en hausse de 16,7% sur les 9 premiers mois, surperformant les objectifs budgétés et les niveaux d'avant-crise (+28%), et portant le chiffre d'affaires du Groupe à 1,274 MdE. Le groupe Pierre et Vacances a confirmé ses prévisions financières au titre de l'exercice 2022-2023, revues à la hausse le 18 avril dernier.

* Boiron (-0,4% à 50,1 euros). Le chiffre d'affaires de Boiron, au 2e trimestre 2023, recule de -3,1%. Cependant, retraité de la baisse des ventes de tests Covid, le chiffre d'affaires est en progression de +1,3%. Sur le semestre, les ventes de Boiron diminuent de -6,6%, impactées par l'effet de base provenant des ventes importantes de tests Covid réalisées en France sur le 1er semestre 2022. Hors tests Covid, les ventes progressent de +6,2%. Cette croissance concerne l'ensemble des zones géographiques et est portée par les ventes de spécialités homéopathiques. L'évolution des ventes du Groupe sur l'année 2023 dépendra de la poursuite de la dynamique actuelle sur les spécialités homéopathiques, des lancements à venir et du niveau de pathologie de fin d'année.

D'autre part, dans le prolongement de l'annonce par la société du projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire, suivie d'un retrait obligatoire, devant être initiée par la société Boiron Développement sur les titres de la société, le Conseil d'Administration de Boiron a procédé à la désignation du cabinet BM&A, représenté par Pierre Béal, en qualité d'expert indépendant. Il sera chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre et du retrait obligatoire si ce dernier est mis en oeuvre. Rappelons que l'OPAS se ferait au prix de 39,64 euros, déduction faite d'un dividende exceptionnel de 10,36 euros par action.