Clôture à Paris : toujours en vert !

(Boursier.com) — Dernière séance complète de l'année civile à Paris où le CAC40 gagne, dans le calme, +0,16% à 7.173 points. Avec un record historique de 7.201,65 points en séance, hier, l'indice phare de la place parisienne signe près de 30% de hausse en 2021, une belle performance dans un contexte économique perturbé par la crise sanitaire du Covid-19. Pour l'heure, les intervenants de marché semblent faire fi des conséquences du variant Omicron à la rentrée. Pourtant, avec plus de 250.000 contaminations en 24h attendues dans les prochains jours, ce nouveau variant s'annonce à toutes les tables pour le réveillon de la Saint Sylvestre même si Omicron semble moins virulent que Delta.

Sur le front économique, Klaas Knot, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a indiqué au quotidien allemand Börsen-Zeitung que l'institution est sur le point d'atteindre son objectif d'inflation de 2%. Elle pourrait donc mettre fin aux mesures de relance plus rapidement que prévu, si l'inflation reste élevée. La BCE entend ainsi garder la main sur le rythme de l'inflation en Europe. Déjà, la banque centrale avait déjà annoncé son intention de mettre fin, en mars prochain, aux achats d'obligations sur les marchés dans le cadre du Plan d'urgence face à la pandémie, mais dans le contexte sanitaire, va temporairement doubler les achats du dispositif APP afin d'assurer une transition en douceur. Cette stratégie devrait encore soutenir quelques mois les marchés actions. Quoi qu'il en soit, la BCE va ralentir ses mesures exceptionnelles de soutien à l'économie, mais compte maintenir des taux bas en 2022. Elle n'exclut pas non plus de relancer certains dispositifs d'urgence, si nécessaire.

A New York, Wall Street reste bien orientée. Le DJIA est stable à 36.509 points, alors que le S&P avance de 0,14% à 4.800 pts. Le Nasdaq progresse encore de 0,48% à 15.841 pts. Les trois principaux indices américains devraient connaître leur 3e année consécutive de progression, avec les plans budgétaires et surtout les politiques monétaires accommodantes. Le S&P 500 gagne 28% depuis le début de l'année 2021, le Dow Jones 19,3% et le Nasdaq Composite près de 23%. Les marchés jouent déjà la partition d'une reprise économique en 2022, insensibles aux risques sanitaires ou au léger durcissement attendu de la politique monétaire de la Fed, qui vient d'entamer son 'tapering'.

Le baril de brut WTI gagne 0,4% à 76,9$. Le Brent recule de -0,13% à 79,15$.

Alors que l'once d'or recule de 0,22% à 1.802$, la parité euro / dollar s'inscrit à 1,1319$.

VALEURS EN HAUSSE

* Grand gagnant de cette année 20221, le secteur du luxe truste désormais les trois premières places en capitalisation boursière à Paris. LVMH (+0,29% aujourd'hui) est en tête avec une valorisation proche de 370 MdsE, devant L'Oréal (+0,23% aujourd'hui) et une capitalisation de 234 MdsE. Hermès International (-0,55% aujourd'hui) est valorisée 162 MdsE. Kering gagne aujourd'hui 0,6% et vaut quelque 88 MdsE en Bourse.

* Bluelinea (+14,3% à 3,2 euros). L'opérateur de Silver Economie annonce la finalisation, le 31 décembre 2021 à minuit, de l'acquisition de la société Securitas Téléassistance. Cette opération stratégique, dont le principe et les modalités ont été annoncés le 25 novembre, permet à Bluelinea de passer le cap des 50.000 familles accompagnées au quotidien, et de se hisser dans le Top 5 sur le marché français de la téléassistance. En un an, Bluelinea est ainsi passé de 28.588 familles accompagnées, jour et nuit, grâce au déploiement des solutions et services 'HELP', à 52 473 abonnés à fin 2021, soit une augmentation de 83%. Sur un marché français de la téléassistance estimé à près de 90 ME par an pour plus de 700.000 abonnés accompagnés, Bluelinea termine ainsi l'année 2021 avec une part de marché de plus de 7%. L'acquisition de Securitas Téléassistance est "une opération immédiatement créatrice de valeur". Elle aura un impact positif sur les résultats de Bluelinea, et contribuera à l'atteinte d'un Ebitda positif fin 2022.

* Biosynex (+8,33% à 26,28 euros). Cette hausse s'effectue dans un volume important de 3,7% de capital échangé. Le titre profite la forte demande des tests antigéniques. Janvier devrait être un mois record en chiffre d'affaires.

VALEURS EN BAISSE

* Noxxon Pharma décroche de -11,8% à 0,236. La société a annoncé l'extension de son accord avec Atlas Special Opportunities, portant sur la mise à disposition additionnelle d'un maximum de 17 millions d'euros en titres apparentés aux actions et l'émission de 2.419 obligations convertibles (dont 44 obligations convertibles émises en lien avec les frais de transaction) pour une valeur nominale totale de 2,419 ME. La capacité du montage modifié, incluant l'extension de 17 ME, est de 27,5 ME avant l'émission d'hier.