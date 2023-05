Clôture à Paris : toujours au contact des 7 400 points

(Boursier.com) — En clôture de marché, le CAC40 cède -0,59% à 7.397 points. Les investisseurs limitent les prises de risques à la veille de la publication de l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis en avril. Ils attendent de savoir si l'inflation rentre dans le rang ce qui légitimerait la fin d'une politique monétaire dure de la part de la Fed, ou si elle reste vigoureuse... Le consensus 'Reuters' table sur une stagnation de l'inflation à 5% sur un an, mais sur une accélération de 0,4% d'un mois à l'autre.

En Europe, les problématiques de revalorisation des taux et de pilotage de l'inflation laissent les investisseurs moroses. Selon Peter Kazimir, l'un des membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) et gouverneur de la Banque de Slovaquie, l'institution pourrait être amenée à poursuivre la remontée de ses taux d'intérêt plus longtemps que prévu, alors que l'efficacité de la stratégie ne serait perceptible qu'à partir de septembre. "Sur la base des données actuelles, nous devrons continuer à augmenter les taux d'intérêt plus longtemps que prévu", estime Peter Kazimir pour qui : "Le ralentissement du rythme à 25 points de base est donc une étape qui nous permettra d'augmenter progressivement les taux pendant plus longtemps, si cela s'avère nécessaire et justifié par les données entrantes" (...) "Nous prévoyons que nous pourrons répondre de l'efficacité de nos mesures au plus tôt en septembre".

Martins Kazaks, le président de la Banque de Lettonie, va également en ce sens d'une poursuit du resserrement monétaire. "Nous avons encore du chemin à parcourir et de nouvelles hausses de taux seront nécessaires pour maîtriser l'inflation", a-t-il déclaré à Bloomberg. A plus long terme, il considère les paris du marché de réduction des coûts d'emprunt au printemps 2024 comme "significativement prématurés".

Rappelons que les marchés anticipent une nouvelle augmentation des taux en juin, mais sont partagés sur les mesures qui suivront. Selon la BCE, l'inflation passerait sous 3% d'ici le 4e trimestre 2023. Ensuite, il faudrait près de 2 ans avant qu'elle ne revienne à l'objectif de 2%.

Cette difficulté de pilotage de l'inflation dans un contexte économique dégradé transparaît clairement dans l'enquête mensuelle de l'institut Sentix... Publiée le 8 mai, elle a montré contre toute attente, que le moral des investisseurs dans la zone euro s'est dégradé depuis le début du mois de mai. L'indice de confiance Sentix s'est établi en mai à -13,1 points (-8,7 en avril), bien au-delà des attentes des analystes interrogés par Reuters (-8). Le sous-indice mesurant les anticipations des investisseurs a chuté à -19 en mai, soit son plus bas niveau depuis décembre 2022, après -13 en avril.

Selon les données publiées, ce 9 mai, par le bureau des Douanes françaises, le déficit commercial de la France s'est résorbé à fin mars pour s'établir à 8,023 milliards d'euros (9,302 MdsE fin février). Au 1er trimestre 2023, le solde commercial s'est amélioré de 11,9 MdsE. Il s'agit du plus important redressement depuis au moins l'an 2000. Il tient à une forte baisse des importations, notamment de l'énergie. "En dépit de cette amélioration record (...) le solde commercial, -29,8 MdsE, reste bien plus dégradé que sur la période 2000-2020", précisent néanmoins les Douanes.

Les cours du brut sont à nouveau sous pression, avant la publication des données de l'inflation aux Etats-Unis. Le WTI recule de -1,2% à 71,95$. Le Brent de mer du Nord cède -1,34% à 75,58$.

La parité euro / dollar est à 1,0955$.

L'once d'or grimpe de +0,69% à 2.030$. Le Bitcoin pointe à 27.446$, en légère baisse de -0,45%.

Valeurs en hausse

* Solocal (46,86% à 0,22 euro). Massacré la semaine passée, le titre de l'entreprise spécialisée dans la publicité, la communication et le marketing numérique s'offre une seconde séance de net rebond (+25,67% le 8 mai).

* Erytech Pharma (+8,75% à 0,882 euros). Le titre termine sur une hausse presque décevante au terme d'une journée de spéculation qui a porté le dossier sur un plus haut de séance de 1,17 euro. Les volumes sont énormes puisque 12,32% du capital a changé de main. A fin mars, la société disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie totalisant 30,5 ME (environ 33,7 M$), contre 38,8 ME au 31 décembre 2022. Le groupe a par ailleurs indiqué que le 17 avril, Akkadian Partners, entité domiciliée au Luxembourg et agissant pour le compte du fonds Akkadian Partners, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 13 avril, le seuil de 5% du capital de la société et détenir 5,06% du capital et 4,83% de ses droits de vote. Le 1er mai, Akkadian Partners a informé le Conseil d'administration d'Erytech de son intention de s'opposer au projet de fusion avec Pherecydes et de prendre le contrôle de fait d'Erytech en vue de poursuivre des projets alternatifs d'acquisitions avec la trésorerie d'Erytech. Erytech, tout en confirmant sa décision stratégique de fusionner avec Pherecydes, s'opposera à tout projet de prédation financière qui ne serait pas dans l'intérêt de la société et de ses parties prenantes alors que Akkadian Partners souhaite augmenter sa participation dans Erytech.

* Thales (+1,13% à 138,2 euros). Le groupe français et le ministère britannique de la Défense (MoD) ont signé un contrat qui permettra à la Royal Navy de disposer d'un 6e système de gestion de mission pour ses frégates Type 31. L'installation sera réalisée dans le cadre du Technology Park de Portsdown, qui accueille le site d'intégration de la marine royale britannique. Premier contrat de ce type pour Thales dans le cadre de la nouvelle ligne d'activité dédiée aux systèmes de navires de surface créée à Crawley, il permettra de générer des emplois en capitalisant sur le succès du transfert de technologie opéré depuis les Pays-Bas. Les systèmes seront installés sur le site d'intégration de la Royal Navy à Portsmouth.

* Eramet (+0,97% à 88,9 euros). Le groupe lance une offre de rachat en numéraire portant sur son emprunt obligataire, émis le 28 septembre 2017 pour un montant de 500 millions d'euros. Le montant nominal actuellement en circulation est de 429,7 ME, et vient à échéance en février 2024. L'intention d'Eramet est de procéder, sous réserve des conditions de marché, à une émission obligataire liée au développement durable (sustainability-linked bonds) libellée en euros concomitamment à l'offre de rachat (Nouvelle Emission Obligataire). L'offre de rachat d'Eramet porte sur un montant maximum en principal qui sera annoncé par la société, dès que possible, après le 'pricing' de la Nouvelle Emission Obligataire.

* Stellantis (+0,77% à 14,928 euros). Linda Jackson, la directrice générale de la marque Peugeot (Stellantis), a estimé lors du forum Future of the Car organisé par le Financial Times, que la principale menace pour le prix des voitures électriques en Europe émane de l'arrivée des constructeurs chinois sur ce marché, avec des offres très compétitives. En outre, Mme Jackson a admis que les baisses de prix régulières et drastiques pratiquées par Tesla sur ses véhicules électriques accentuent la pression dans le secteur. Toutefois, suivre la démarche du groupe californien ne serait pas dans la "philosophie" de Stellantis. "Nous ne devons donc pas nécessairement essayer d'obtenir la voiture la moins chère mais celle qui apporte le meilleur rapport qualité-prix", a-t-elle déclaré.

* Ubisoft (+0,04% à 26,87 euros). L'éditeur de jeux video reste en territoire positif dans un volume calme d'échanges. Nintendo a annoncé anticiper un recul des ventes de Switch cette année. Le groupe japonais prévoit de vendre 15 millions de consoles de jeu Switch au cours de l'exercice fiscal se terminant en mars 2024 (17,97 millions l'année précédente). Nintendo est confronté à un ralentissement de la demande pour sa console, qui en est à sa 7e année de commercialisation, même si les problèmes de chaîne d'approvisionnement se sont atténués et que le groupe a renforcé sa gamme de jeux.

Les autres opérateurs du secteur évoluent en ordre dispersé : Nacon (-1% à 2,475 euros), Bigben Interactive (-0,71% à 5,56 euros), Focus Entertainment (+1,35% à 45 euros).

* Safran (+0,04% à 137,5 euros). A compter du 1er juin 2023, Alexandre Ziegler (53 ans) est nommé directeur de la division Défense et membre du comité exécutif de Safran Electronics & Defense, en remplacement de Frédéric Mazzanti, appelé à d'autres fonctions.

En outre, plusieurs analystes font le point sur leur approche du motoriste. Barclays a ajusté la mire de 150 à 153 euros tout en restant à 'surpondérer'. Berenberg a lui porté son objectif de 130 à 160 euros avec un avis maintenu à 'achat'. Compte tenu de la performance sous-jacente du 1er trimestre, les prévisions semblent convenablement conservatrices et 'battables', affirme le courtier.

* McPhy Energy (stable à 11,3 euros). Le groupe a signé un beau contrat en Autriche. Après la déception CEOG, ce contrat (3 à 4 ME selon le broker) est une référence importante auprès d'un industriel, affirme Portzamparc ('conserver'). Un prochain catalyseur devrait être la signature du projet Djewels mais le calendrier reste incertain.

Valeurs en baisse

* Rémy Cointreau (-3,71% à 156,85 euros). Stifel a ramené son objectif de 197 à 185 euros sur le groupe de spiritueux après que ce dernier eut dévoilé de nouvelles prévisions décevantes pour l'exercice 2024, tant pour le chiffre d'affaires que pour la rentabilité. L'ampleur de 'phasing' progressif du cognac aux Etats-Unis soulève des questions sur l'opportunité de la catégorie aux États-Unis (les tendances étaient fortes dans d'autres régions) et sur les pertes de parts au profit de la tequila ou du bourbon. Le courtier reste néanmoins confiant sur le plus long terme et réitère son avis à 'Achat'.

* Le valeurs du luxe reculent aujourd'hui après la présentation de statistiques chinoises sans relief. Les chiffres du commerce extérieur chinois ont en effet montré une contraction inattendue des importations en avril, à -7,9%. Face à un potentiel ralentissement de l'un de leurs marchés phares, les valeurs françaises du luxe marquent une pause : Hermès International (-1,06% à 1.988,2 euros) ; Kering (-2,71% à 549,2 euros) ; LVMH (-0,41% à 880,4 euros).

* Bolloré (-0,41% à 6,045 euros). Le titre se stabilise sur les niveaux de l'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions, puisque le groupe breton a accepté, le 8 mai, l'offre de CMA CGM, sur Bolloré Logistics. Le Groupe Bolloré a accepté la promesse en tant qu'offre. Les procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes au titre de ce projet vont être engagées. La décision sur l'exercice de cette promesse interviendra à l'issue de ces procédures.

Compte tenu d'ajustements décidés entre les parties portant principalement sur la valeur des minoritaires et de la dette IFRS16, le prix de cession s'établirait à 4,650 MdsE avant calcul de la dette et de la trésorerie à la date de réalisation. Le Groupe Bolloré a confirmé la mise en place du dispositif de complément de prix à hauteur de 0,25 euro pour chaque action Bolloré SE cédée dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions, tel qu'annoncé le 18 avril. Ce complément de prix sera versé si la promesse d'achat reçue de CMA CGM est exercée et que la vente de 100% de Bolloré Logistics aboutit dans les termes convenus.

* Euroapi (-0,24% à 10,6 euros). Le groupe a conclu un premier accord de production de 4 ans avec Novéal, du groupe L'Oréal, spécialisée dans le développement de procédés éco-responsables. Dans le cadre de cette collaboration, Euroapi va développer et industrialiser le procédé de fabrication d'ingrédients innovants destinés à la cosmétique, via son activité Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). L'accord porte sur plusieurs projets, le premier concernant le site Euroapi de Francfort, avec une ligne de production de chimie complexe dédiée.