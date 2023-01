Clôture à Paris : superbe première séance !

(Boursier.com) — L 'année 2023 s'engage particulièrement bien en Bourse de Paris, puisque le CAC40 grimpe de +1,87% en clôture de marché, ce 2 janvier. Bien que les volumes restent calmes, le principal indice parisien vient titiller les 6.600 points, terminant 6.594 pts. Notamment, les valeurs ou secteurs qui ont beaucoup souffert en 2022 se reprennent, à l'image de l'automobile.

Après leur envolée sur la fin d'année 2022, les rendements obligataires se détendent en Europe, les investisseurs pariant sur un reflux de l'inflation en décembre en zone euro. Les économistes interrogés par Reuters tablent sur une première estimation de l'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH), qui sera publiée vendredi, à 9,7% le mois dernier après 10,1% en novembre.

Le rendement du Bund allemand à 10 ans, qui a touché vendredi un plus haut depuis 2011 à 2,57%, recule de près de 12 points de base, à 2,443%. Le taux allemand à deux ans a brièvement touché un pic de 14 ans à 2,756% avant de reculer de six points de base, à 2,666%. Le taux de l'OAT française perd près de 13 points de base pour retomber sous le seuil de 3%.

Dans ce contexte de détente des taux, la détérioration de l'activité du secteur manufacturier aurait touché en décembre son point bas en zone euro, une perspective qui vient soutenir l'engagement des investisseurs sur les marchés actions. Le pire serait passé a alors que les chaînes d'approvisionnement s'améliorent et que l'inflation s'apaise, indiquent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achats. L'indice PMI manufacturier est passé de 47,1 en novembre à 47,8 en décembre, mais reste inférieur au seuil des 50 séparant la contraction de l'expansion d'activité. L'indice mesurant la production, qui entre en compte dans le calcul de l'indice PMI composite qui sera publié mercredi, est aussi ressorti à 47,8 (46 en novembre), et atteint son plus haut niveau depuis juin.

Le ministre allemand des Finances, Christian Lindner, a estimé dans une interview accordée à Bild que l'inflation allemande devrait reculer à 7% en 2023, et poursuivre son reflux en 2024 et les années suivantes. "L'objectif demeure 2%. Ce doit être la principale priorité de la Banque centrale européenne et du gouvernement allemand", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Joachim Nagel, gouverneur de la Bundesbank, a considéré dans un entretien publié, ce lundi, qu'il n'y pas de signe de "spirale" inflationniste liée aux salaires dans la zone euro. Toutefois, il considère que la Banque centrale européenne (BCE) doit poursuivre le resserrement de sa politique monétaire pour infléchir les anticipations d'inflation. "Nous n'observons pas de spirale salaire-prix, à savoir une augmentation supplémentaire du taux d'inflation liée aux accords actuels sur les salaires", a-t-il déclaré au journal allemand Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2023, la zone euro compte désormais un nouveau membre : la Croatie. Près de 10 ans après son entrée dans l'Union européenne, elle est devenue le 27e pays à rejoindre l'espace Schengen, et la 20e nation à adopter l'euro. "Aujourd'hui, la Croatie rejoint l'espace Schengen et la zone euro, deux réalisations immenses pour le plus jeune Etat membre de l'Union européenne", a salué Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne.

La place américaine reste fermée, ce lundi, pour le Nouvel An. Les cotations reprendront demain, mardi.

A l'agenda de la semaine... Les représentants des autorités sanitaires gouvernementales des Vingt-Sept discuteront, mercredi, d'une réponse coordonnée à l'échelle européenne face à la flambée épidémique de COVID-19 qui sévit actuellement en Chine. Egalement à l'agenda de mercredi, la Fed publiera les Minutes de sa dernière réunion monétaire. Jeudi et vendredi, l'emploi américain sera en vedette, avec le rapport d'ADP sur l'emploi privé, l'étude Challenger sur les annonces de licenciements, les inscriptions au chômage (jeudi), puis le rapport mensuel sur la situation de l'emploi de décembre (vendredi).

Pétrole et devises

Une enquête réalisée par Reuters auprès de 30 économistes et analystes considère que le baril de Brent devrait s'établir à 89,37$ en moyenne en 2023. Le Brent, qui sert de référence au niveau mondial, a atteint en moyenne 99$ le baril en 2022. Le baril de brut léger américain (WTI) devrait atteindre une moyenne de 84,84$ en 2023.

Selon cette étude, les cours du pétrole devraient faiblement augmenter en 2023, la dégradation du contexte économique mondial et la résurgence de l'épidémie de COVID-19 en Chine compromettant la demande de brut. Dans un contexte de récession, le tassement de la demande devrait donc contrecarrer l'effet de baisse d'offre, consécutive aux sanctions occidentales contre la Russie. Selon cette enquête, l'impact des sanctions occidentales visant le pétrole russe devrait être minime, mais la plupart des analystes considère que la demande de pétrole devrait augmenter de manière significative au second semestre 2023.

Côté devises, l'euro recule de -0,42%, à 1,0658 face au dollar.

L'once d'or monte de +0,74% à 1.823$.

Le Bitcoin assure ses positions au-dessous des 17.000$, à 16.703$.

Valeurs en hausse

* Atos (+20,01% à 10,81 euros). Délaissé en 2022, le dossier Atos s'emballe car selon "Les Echos", le groupe Airbus envisagerait une prise de participation minoritaire au capital d'Evidian, la branche d'activités digitales et de cybersécurité d'Atos, que le groupe de services informatiques compte scinder.

Dans un communiqué, Airbus a indiqué ne pas commenter les rumeurs de marchés, ajoutant être "en constante discussion avec nos partenaires, clients et fournisseurs, mais ces conversations restent de nature privée". Contacté par l'agence Reuters, Atos a indiqué de son côté avoir engagé, en lien avec la mise en oeuvre de son plan stratégique, "des discussions exploratoires avec de potentiels futurs actionnaires minoritaires du périmètre d'activités regroupé sous le nom d'Evidian", précisant toutefois que "ces discussions ne sont pas suffisamment avancées pour permettre tout autre commentaire". La direction d'Atos avait rejeté en septembre dernier une offre de rachat d'Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros en provenance du groupe Onepoint. Elle avait annoncé dans le courant de l'été 2022 son projet de scission visant à séparer et combiner les activités Big Data et Sécurité (BDS) avec ses opérations de services, au sein d'une entité baptisée Evidian.

* Thales (+0,59% à 120 euros). Le groupe d'électronique de défense avance modestement, alors qu'il est pressenti pour la reprise des activités de cybersécurité d'Atos. Il est vrai qu'en 2022, Thales avait enregistré un beau parcours en Bourse, avec près de +60% de hausse.

* Après une année difficile marquée par une nette baisse des volumes de ventes sur fond de pénurie de composants et de problèmes logistiques, le secteur automobile est très bien orienté à l'image des deux fers de lance français : Renault (+6,79% à 33,4 euros) et Stellantis (+2,83% à 13,64 euros). Environ 1,53 million de voitures particulières neuves ont été immatriculées en 2022 sur le marché français, un volume en baisse de 7,8% en données brutes. Le groupe Renault (-6,7%) fait un peu mieux que la tendance générale.

* Après une année 2022 également très difficile, les équipementiers automobiles épousent la tendance avec : Faurecia (+8,49% à 15,33 euros), Valeo (+6,74% à 17,82 euros), mais aussi Michelin (+3,58% à 26,89 euros).

* Société Générale (+3% à 24,18 euros). L'établissement financier a réalisé, le 1er janvier 2023, la fusion juridique de ses deux réseaux de banque de détail en France, Société Générale et Groupe Crédit du Nord. SG est désormais la nouvelle banque de détail en France du Groupe. La banque SG a pour ambition de constituer un partenaire bancaire de premier plan sur le marché français au service de 10 millions de clients et d'être dans le Top 3 de la satisfaction client.

* L'ensemble du secteur financier est recherché avec BNP Paribas (+3,15% à 54,93 euros), Crédit Agricole (+1,58% à 9,98 euros), mais aussi Axa (+1,65% à 26,48 euros).

* Airwell (+9,09% à 3,6 euros). La société réalise une levée de fonds par placement privé de 1,5 ME, au travers d'une augmentation de capital de 500.000 actions ordinaires nouvelles. Le placement est effectué au prix de 3 euros. Ce placement privé a été réalisé auprès de 2 family offices norvégiens, qui ont souscrit respectivement pour 1 ME et 0,5 ME. Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Airwell de renforcer ses fonds propres pour accompagner la croissance attendue de son activité et financer ses projets de R&D et son BFR. En parallèle, les deux family offices ont acquis conjointement 77.000 actions Airwell auprès de Marvik Holding, actionnaire de référence du groupe, au prix de 3,25 euros. A l'issue de ces deux opérations -augmentation de capital et rachat de titres- les deux nouveaux actionnaires norvégiens détiennent collectivement 13,3% du capital.

* Valneva SE (+6,04% à 6,6 euros). L'entreprise nantaise a publié de nouvelles données provenant d'une petite étude exploratoire portant sur l'utilisation comme rappel hétérologue de son vaccin inactivé contre la COVID-19, VLA2001. Les données ont montré qu'une dose de rappel de VLA2001 a été bien tolérée chez des participants précédemment vaccinés avec BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) ou mRNA 1273 (Moderna), confirmant ainsi le profil de sécurité favorable de VLA2001 observé dans des études précédentes, que ce soit avec un rappel homologue ou hétérologue. Néanmoins, dans cette étude, une dose de rappel avec VLA2001 n'a généré qu'une augmentation marginale de la réponse des anticorps neutralisants. Valneva cherche actuellement à obtenir une autorisation réglementaire pour VLA2001 comme rappel homologue et hétérologue chez les personnes précédemment vaccinées avec ChAdOx1-S (AstraZeneca), ce qui pourrait contribuer au déploiement des stocks du vaccin sur les marchés internationaux.

Valeurs en baisse

* Biocorp (-2,71% à 21,5 euros). La société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables émet des obligations convertibles dans le cadre d'un contrat conclu, le 30 décembre 2022, avec trois fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Cette émission permet à Biocorp de renforcer sa trésorerie disponible à hauteur de 2,5 ME et ainsi, de financer les développements de nouveaux dispositifs médicaux connectés et la commercialisation des dispositifs dans de nouveaux pays.

* Navya (-2,19% à 0,036 euro). L'entreprise a annoncé la démission de Sophie Desormière de ses fonctions de Présidente du Directoire et de membre du Directoire. Cette démission est effective depuis le 31 décembre 2022. Le Directoire, composé de Pierre Guibert (Directeur Financier et VP Executif Opérations) et Olivier Le Cornec (Directeur 'R&D' et Technologies), poursuivra ses missions et pilotera l'entreprise.

* Eurofins Scientific (-1,55% à 66,02 euros) est la seule valeur du CAC40 à terminer dans le rouge aujourd'hui.